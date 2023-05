Aumentare l'efficienza del lavoro a distanza con Project Mercury di Wacom

Il modo in cui lavoriamo è cambiato drasticamente negli ultimi anni. La pandemia ha accelerato l'adozione del lavoro e della collaborazione a distanza, portando a una maggiore dipendenza dalla tecnologia per collegare i team e consentire la produttività.

Ma che dire dei creativi che si affidano a hardware e software specializzati per svolgere il proprio lavoro? Artisti, designer e sviluppatori hanno bisogno di accedere a strumenti specializzati per eseguire i programmi e le applicazioni necessarie al loro lavoro. La mancanza di accesso ad attrezzature e software specializzati ha ostacolato la loro capacità di lavorare da remoto in modo efficace.

In particolare, la tecnologia di virtualizzazione tradizionale non consente l'uso flessibile di un dispositivo Wacom locale per controllare facilmente sia l'ambiente locale che quello remoto, cosa che spesso è necessaria nel lavoro creativo a distanza.

Wacom ha riconosciuto questa esigenza e ha sviluppato una soluzione innovativa: Project Mercury.

Il progetto Mercury mira a collegare in modo più sicuro artisti, designer e sviluppatori a workstation e server con capacità superiori a quelle di un normale ufficio domestico. Insieme al software di accesso remoto Splashtop, Project Mercury permette ai creativi di utilizzare i loro dispositivi Wacom per lavorare da remoto in modo più efficiente.

Come funziona Project Mercury con Splashtop?

Project Mercury, insieme a Splashtop, ha affrontato la sfida della tecnologia di virtualizzazione tradizionale che rinuncia all'uso dei dispositivi Wacom a livello locale, rendendo impossibile il controllo del software su entrambe le estremità della connessione. Tuttavia, con Project Mercury e Splashtop, gli artisti possono ora utilizzare la loro tavoletta o schermo Wacom per controllare il software su entrambe le estremità della connessione, simultaneamente.

Inoltre, le impostazioni della penna e della tavoletta specifiche dell'applicazione impostate localmente vengono riconosciute automaticamente nell'ambiente remoto, offrendo agli artisti la possibilità di utilizzare i loro dispositivi Wacom sui sistemi virtuali come se si trattasse della loro macchina locale.

Inoltre, la latenza nell'ambiente virtualizzato, a seconda di fattori come la velocità di internet e la distanza tra host e client, può rappresentare una sfida significativa. Project Mercury ha affrontato questo problema sviluppando una tecnologia proprietaria chiamata Mercury Inkline.

Questa tecnologia colma il divario tra la punta della penna locale e il cursore remoto, rilevando la posizione della penna locale e il cursore remoto, colmando la differenza e mantenendo l'artista impegnato nel processo creativo, senza la distrazione di ritardi nelle prestazioni.

Mercury Inkline dà agli artisti la fiducia nei loro colpi che potrebbe andare persa con una velocità di ping non ottimale.

Come Project Mercury & Splashtop migliora il lavoro a distanza

Project Mercury e Splashtop hanno rivoluzionato l'esperienza di lavoro a distanza dei creativi, offrendo loro l'esperienza migliore che si aspettano da Wacom quando lavorano da remoto.

Nelle configurazioni multi-display, Project Mercury con Splashtop permette agli utenti di navigare su tutti i monitor utilizzando Display Toggle. Questo sviluppo consente agli artisti di utilizzare la loro tavoletta Wacom in modo simultaneo e senza soluzione di continuità tra il client locale e l'host remoto.

Inoltre, Project Mercury e Splashtop consentono ai creativi di personalizzare e condividere le impostazioni delle applicazioni per vari strumenti creativi come Adobe Photoshop, ZBrush e DaVinci Resolve, tra il cliente e l'host. Questa personalizzazione rappresenta un notevole aumento della produttività e un risparmio di tempo per gli artisti di diversi settori creativi, consentendo loro di portare a termine il proprio lavoro in modo più rapido ed efficiente.

Informazioni su Wacom

Wacom, un'azienda giapponese fondata nel 1983, è un produttore leader di tavolette digitali e display interattivi con penna. I prodotti Wacom sono rinomati per la loro precisione, sensibilità e accuratezza, che li rendono uno strumento essenziale per artisti e designer di tutto il mondo. L'azienda ha una lunga reputazione di qualità e innovazione e da quasi 40 anni è all'avanguardia nella tecnologia delle penne digitali.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è un'azienda di che fornisce soluzioni leader del settore per privati e aziende di tutte le dimensioni. Splashtop consente un accesso remoto sicuro alle postazioni di lavoro, permettendo agli utenti di accedere ai propri file, applicazioni e desktop da qualsiasi luogo. La tecnologia di desktop remoto di Splashtop è stata progettata per essere veloce, affidabile e facile da usare, il che la rende una scelta popolare per le aziende e i privati di tutto il mondo.

Inoltre, Splashtop ha recentemente vinto il premio Product of the Year al NAB Show 2023, la fiera più importante del settore broadcast, media e intrattenimento. Splashtop ha ottenuto il premio grazie alle sue innovative soluzioni di lavoro a distanza.

In conclusione, Project Mercury sta rivoluzionando la tecnologia del desktop remoto per i creatori dotati di Wacom, offrendo agli artisti un'esperienza che più locale non si può.

Grazie alla capacità di colmare il divario tra l'ambiente locale e quello remoto, di utilizzare le tavolette Wacom contemporaneamente su una macchina locale e remota e di sperimentare le impostazioni del dispositivo locale in un ambiente remoto nelle applicazioni creative, Project Mercury è destinato a migliorare in modo significativo la produttività e la collaborazione nel settore.

Project Mercury è attualmente in fase di test di anteprima per gli utenti di Splashtop. Questo servizio è disponibile solo per sistemi WIN-WIN limitati. Se sei interessato a provare il Project Mercury, contatta il tuo rappresentante Splashtop e chiedi di essere inserito nella lista d'attesa per il test di anteprima.

