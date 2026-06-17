Aumentare l'efficienza del lavoro a distanza con Project Mercury di Wacom

Nel corso degli ultimi anni, il modo in cui lavoriamo è cambiato drasticamente. La pandemia ha favorito il ricorso al lavoro a distanza e alla collaborazione, determinando una maggiore dipendenza dalla tecnologia per collegare i team e consentire la produttività.
Che dire però dei creativi che si affidano a hardware e software specifici per portare a termine il loro lavoro? Artisti, designer e sviluppatori devono avere accesso a strumenti specializzati per eseguire i programmi e le applicazioni necessarie per il loro lavoro. La mancanza di accesso ad apparecchiature e software specializzati ha ostacolato la loro capacità di lavorare da remoto in modo efficace.
Nello specifico, la tecnologia di virtualizzazione tradizionale non consente l'uso flessibile di un dispositivo Wacom locale per controllare facilmente sia l'ambiente locale che quello remoto, cosa che spesso è necessaria nel lavoro creativo a distanza.
Wacom ha riconosciuto questa esigenza e ha sviluppato una soluzione innovativa: Project Wacom.
Project Wacom mira a collegare in modo più sicuro artisti, designer e sviluppatori a workstation e server con funzionalità superiori a quelle di un normale ufficio domestico. Insieme al software di accesso remoto Splashtop, Project Wacom consente ai creativi di utilizzare i loro dispositivi Wacom per lavorare da remoto con maggiore efficienza.
Come funziona Project Wacom con Splashtop?
Project Wacom, in collaborazione con Splashtop, ha risolto la sfida della tecnologia di virtualizzazione tradizionale che preclude l'uso dei dispositivi Wacom in locale, rendendo impossibile il controllo del software su entrambi i lati della connessione. Tuttavia, grazie al Project Wacom e a Splashtop, gli artisti possono ora utilizzare il loro tablet o schermo Wacom per controllare il software su entrambi i lati della connessione, contemporaneamente.
Inoltre, le impostazioni locali della penna e del tablet specifiche dell'applicazione vengono automaticamente riconosciute nell'ambiente remoto, fornendo agli artisti la possibilità di utilizzare i loro dispositivi Wacom su sistemi virtuali come se si trattasse della loro macchina locale.
Inoltre, la latenza nell'ambiente virtualizzato, a seconda di fattori come la velocità di Internet e la distanza tra host e client, può rappresentare una sfida significativa. Project Wacom ha affrontato questo problema sviluppando una tecnologia proprietaria chiamata Wacom Inkline.
Questa tecnologia consente di annullare il gap tra la punta della penna locale e il cursore remoto, rilevando la posizione della penna locale e il cursore remoto, colmando la differenza e mantenendo l'artista impegnato nel processo creativo, senza la distrazione di ritardi nelle prestazioni.
Wacom Inkline consente agli artisti di avere maggiore sicurezza nel loro tratto, anche in presenza di un ping rate non ottimale.
In che modo Project Wacom e Splashtop migliorano il lavoro a distanza
Project Wacom e Splashtop hanno rivoluzionato l'esperienza di lavoro a distanza dei creativi poiché offrono loro l'esperienza migliore che si aspettano da Wacom quando lavorano da remoto.
Nelle configurazioni multimonitor, Project Wacom con Splashtop permette agli utenti di navigare su tutti i monitor utilizzando la funzione Display Toggle. Questo sviluppo permette agli artisti di utilizzare la loro tavoletta Wacom in modo fluido e simultaneo sia sul client locale che sull'host remoto.
Inoltre, Project Wacom e Splashtop consentono ai creativi di personalizzare e condividere le impostazioni delle applicazioni per vari strumenti creativi come Adobe Photoshop, ZBrush e DaVinci Resolve, tra client e host. Questa personalizzazione rappresenta un notevole aumento della produttività e un risparmio di tempo per gli artisti di diversi settori creativi, dal momento che consente loro di portare a termine il proprio lavoro in modo più rapido ed efficiente.
Informazioni su Wacom
Wacom, un'azienda giapponese fondata nel 1983, è produttore leader di tavolette digitali e display interattivi con penna. I prodotti Wacom sono rinomati per la loro precisione, sensibilità e accuratezza, che li rendono uno strumento essenziale per artisti e designer di tutto il mondo. L'azienda ha una consolidata reputazione di qualità e innovazione ed è stata all'avanguardia della tecnologia della penna digitale per quasi 40 anni.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è un'azienda di che fornisce soluzioni leader del settore per privati e aziende di tutte le dimensioni. Splashtop consente un accesso remoto sicuro alle postazioni di lavoro, permettendo agli utenti di accedere a file, applicazioni e desktop personali da qualsiasi luogo. La tecnologia di desktop remoto di Splashtop è stata progettata per essere veloce, affidabile e facile da usare, il che la rende una scelta popolare per le aziende e i privati di tutto il mondo.
Inoltre, Splashtop ha recentemente vinto il premio Prodotto dell’anno al NAB Show 2023, la principale fiera del settore broadcast, media e intrattenimento. Splashtop ha ricevuto il premio grazie alle sue soluzioni innovative per il lavoro da remoto.
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In conclusione, Project Wacom sta rivoluzionando la tecnologia del desktop remoto per i creatori dotati di Wacom, grazie a un'esperienza che è quanto di più locale possa esistere.
Grazie alla sua capacità di colmare il divario tra l'ambiente locale e remoto, di utilizzare tablet Wacom contemporaneamente su una macchina locale e remota e di sperimentare le impostazioni dei dispositivi locali in un ambiente remoto nelle applicazioni creative, il Project Wacom è destinato ad aumentare significativamente la produttività e la collaborazione nel settore.
Project Wacom è attualmente in fase di anteprima di test per gli utenti di Splashtop. Questo servizio è disponibile solo per sistemi WIN-WIN limitati. Se vuoi provare Project Wacom, contatta il tuo rappresentante Splashtop e richiedi di essere aggiunto alla lista d'attesa per i test di anteprima.
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