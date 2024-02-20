Remote Desktop Software for iPhone

Software per desktop remoto per iPhone
Accedi ai computer remoti dal tuo iPhone con Splashtop
Caratteristiche principali di Splashtop desktop remoto per iPhone
Lavora da qualsiasi luogo
Usa il tuo iPhone per accedere ai tuoi computer mentre lavori in movimento. Non c'è bisogno di portare il computer con te, ti basta un iPhone.
Flessibilità illimitata
Non importa dove ti trovi o se hai dimenticato il tuo computer. Con Splashtop e un iPhone, puoi accedere al tuo computer in qualsiasi momento.
Aumentare la produttività
Ti sentirai come se fossi davanti al computer remoto, anche quando lo controllerai a distanza da un iPhone. Lavorare in remoto da un iPhone non è mai stato così facile.
Interfaccia utente superiore
Un software per desktop remoto semplice, veloce e facile da usare per iPhone. Accedi ai tuoi computer senza problemi con il controllo remoto.
Software per desktop remoto progettato per iPhone
Con il software per desktop remoto Splashtop, ti sembrerà di trovarti davanti al tuo computer mentre lo controlli a distanza dal tuo iPhone. Puoi anche usare mouse e tastiera per controllare a distanza il tuo computer dall'iPhone.
Durante una sessione di desktop remoto, potrai aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione sul tuo computer remoto, compresi software di editing video, strumenti di grafica e modellazione 3D. Lavorare da remoto è un gioco da ragazzi con Splashtop.
Come configurare il desktop remoto su iPhone
Puoi configurare il software per desktop remoto Splashtop creando un account Splashtop e installando le applicazioni Splashtop sui tuoi dispositivi.
Una volta configurata, apri l'applicazione Splashtop sul tuo iPhone e clicca sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione remota. Vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo iPhone in tempo reale e potrai controllarlo.
Dai un'occhiata ai nostri download di Splashtop remote desktop per iPhone.
L'app per desktop remoto più apprezzata per iPhone
Splashtop ha ottenuto migliaia di recensioni a 5 stelle da parte degli utenti grazie alle sue prestazioni superiori, alla sicurezza e alla facilità d'uso.
Che tu stia lavorando da casa o in viaggio con un iPhone o che tu stia fornendo assistenza remota agli iPhone, con Splashtop puoi fare di tutto.
4 vantaggi principali di Splashtop desktop remoto per iPhone
Supporto multipiattaforma
Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.
Facilità d'uso
Il tuo computer e tutti i suoi file e applicazioni sono accessibili dal tuo iPhone. Con Splashtop lavorare da remoto è semplicissimo.
Connessioni ad alte prestazioni
Sicuro e conforme
Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho lavorato con altri strumenti per il desktop remoto e Splashtop è un prodotto decisamente migliore. Mi piace la facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a utenti specifici e la possibilità di accedere a un PC dal telefono, dal tablet e dal computer.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho utilizzato altri strumenti di desktop remoto fino a quando non ho iniziato ad avere problemi con questi programmi. Poi ho scoperto Splashtop. È fantastico ed è particolarmente adatto ai Mac. Grazie per l'ottimo prodotto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Dai nostri clienti soddisfatti
Finora sono rimasto a bocca aperta. La latenza è così bassa che mi sembra di lavorare direttamente sul computer. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tutto è semplice, facile da capire e da usare... Ho usato l'app Splashtop per controllare lo stato dei miei sistemi e si è rivelata perfetta per questo scopo.
Brian Davids