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A woman outside at a park using Splashtop on her iPhone to access her remote desktop computer.

Software per desktop remoto per iPhone

Accedi ai computer remoti dal tuo iPhone con Splashtop

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Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop


Caratteristiche principali di Splashtop desktop remoto per iPhone

  • Lavora da qualsiasi luogo

    Usa il tuo iPhone per accedere ai tuoi computer mentre lavori in movimento. Non c'è bisogno di portare il computer con te, ti basta un iPhone.

  • Flessibilità illimitata

    Non importa dove ti trovi o se hai dimenticato il tuo computer. Con Splashtop e un iPhone, puoi accedere al tuo computer in qualsiasi momento.

  • Aumentare la produttività

    Ti sentirai come se fossi davanti al computer remoto, anche quando lo controllerai a distanza da un iPhone. Lavorare in remoto da un iPhone non è mai stato così facile.

  • Interfaccia utente superiore

    Un software per desktop remoto semplice, veloce e facile da usare per iPhone. Accedi ai tuoi computer senza problemi con il controllo remoto.

A iPhone using Splashtop to access a remote desktop to run Quickbooks

Software per desktop remoto progettato per iPhone

Con il software per desktop remoto Splashtop, ti sembrerà di trovarti davanti al tuo computer mentre lo controlli a distanza dal tuo iPhone. Puoi anche usare mouse e tastiera per controllare a distanza il tuo computer dall'iPhone.

Durante una sessione di desktop remoto, potrai aprire qualsiasi file ed eseguire qualsiasi applicazione sul tuo computer remoto, compresi software di editing video, strumenti di grafica e modellazione 3D. Lavorare da remoto è un gioco da ragazzi con Splashtop.

An iPhone and a computer

Come configurare il desktop remoto su iPhone

Puoi configurare il software per desktop remoto Splashtop creando un account Splashtop e installando le applicazioni Splashtop sui tuoi dispositivi.

Una volta configurata, apri l'applicazione Splashtop sul tuo iPhone e clicca sul computer a cui vuoi accedere per avviare la connessione remota. Vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo iPhone in tempo reale e potrai controllarlo.

Dai un'occhiata ai nostri download di Splashtop remote desktop per iPhone.

A man working remotely outside from a iPhone by using Splashtop to access his remote desktop.

L'app per desktop remoto più apprezzata per iPhone

Splashtop ha ottenuto migliaia di recensioni a 5 stelle da parte degli utenti grazie alle sue prestazioni superiori, alla sicurezza e alla facilità d'uso.

Che tu stia lavorando da casa o in viaggio con un iPhone o che tu stia fornendo assistenza remota agli iPhone, con Splashtop puoi fare di tutto.

4 vantaggi principali di Splashtop desktop remoto per iPhone

  • Supporto multipiattaforma

    Accedi in remoto ai tuoi computer Windows, Mac OS e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop funziona senza problemi su laptop, tablet e smartphone.

  • Facilità d'uso

    Il tuo computer e tutti i suoi file e applicazioni sono accessibili dal tuo iPhone. Con Splashtop lavorare da remoto è semplicissimo.

  • Connessioni ad alte prestazioni

    Puoi controllare le tue postazioni di lavoro da remoto come se ti trovassi di fronte a essi. Lo streaming in 4K e le connessioni remote a bassa latenza  ti offrono un'esperienza di desktop remoto fluida.

  • Sicuro e conforme

    Tutte le sessioni remote sono protette con TLS e crittografia AES a 256 bit. Splashtop è conforme a diversi regolamenti e standard del settore. Scopri di più sul software sicuro per desktop remoto.

Dai nostri clienti soddisfatti

Ho lavorato con altri strumenti per il desktop remoto e Splashtop è un prodotto decisamente migliore. Mi piace la facilità d'uso, la possibilità di assegnare determinati computer a utenti specifici e la possibilità di accedere a un PC dal telefono, dal tablet e dal computer.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Dai nostri clienti soddisfatti

Ho utilizzato altri strumenti di desktop remoto fino a quando non ho iniziato ad avere problemi con questi programmi. Poi ho scoperto Splashtop. È fantastico ed è particolarmente adatto ai Mac. Grazie per l'ottimo prodotto.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

Dai nostri clienti soddisfatti

Finora sono rimasto a bocca aperta. La latenza è così bassa che mi sembra di lavorare direttamente sul computer. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Tutto è semplice, facile da capire e da usare... Ho usato l'app Splashtop per controllare lo stato dei miei sistemi e si è rivelata perfetta per questo scopo.

Brian Davids

Scarica il software Splashtop per desktop remoto per iPhone

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Recensioni dei clienti di TrustRadius: l'app Splashtop per il desktop remoto è la numero 1


Domande frequenti

Qual è la migliore applicazione di desktop remoto per iPhone?
Come posso controllare il mio PC dal mio iPhone?
Posso accedere in remoto a un iPhone da un altro dispositivo?
L'utilizzo di un software per desktop remoto sull'iPhone è sicuro?
È possibile utilizzare un software per desktop remoto per accedere al Mac dall'iPhone?
È possibile ottenere il desktop remoto su iPhone?
Come scaricare l'app Splashtop desktop remoto per iPhone?

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