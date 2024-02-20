Il miglior software per desktop remoto Linux

Software per desktop remoto per Linux
Accedi ai computer Linux in remoto da qualsiasi luogo
I 4 principali vantaggi dell'utilizzo di uno strumento per il desktop remoto di Linux
Accesso da qualsiasi luogo
Lavora da qualsiasi luogo accedendo ai tuoi computer Linux ovunque tu sia.
Flessibilità illimitata
Approfitta di una flessibilità illimitata utilizzando qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per accedere al tuo computer Linux.
Produttività migliorata
Non rinunciare alla produttività durante il lavoro da remoto. Ti sembrerà di stare davanti al computer Linux.
Soluzione veloce, sicura ed economica
Otterrai una soluzione di desktop remoto per Linux veloce, sicura e facile da usare al miglior prezzo.
Accesso remoto senza soluzione di continuità ai computer Linux
Con il software per desktop remoto Splashtop , è possibile controllare a distanza i computer Linux dal proprio computer (Windows o Mac), dai dispositivi iOS, Android e Chromebook. Se sei un professionista dell'assistenza IT, un utente privato o un Managed Service Provider (MSP), Splashtop ti offre la flessibilità e il controllo necessari per lavorare in modo efficiente su tutti i dispositivi.
Per i team di supporto IT - Fornisci un accesso rapido e non supervisionato agli endpoint Linux per risolvere problemi, eseguire aggiornamenti e mantenere i sistemi senza interrompere gli utenti. Con Splashtop Enterprise o Splashtop Remote Support, il personale IT può ottimizzare le operazioni di assistenza e ridurre le visite in loco.
Per i privati - Accedi al tuo computer Linux da dispositivi Windows, MacOS, iOS, Android o Chromebook. Approfitta di un'esperienza coerente e reattiva grazie alla quale potrai eseguire applicazioni, trasferire file o gestire attività come se fossi alla tua scrivania.
Per gli MSP - Gestione dei sistemi Linux e di altre piattaforme da un'unica soluzione centralizzata. Il supporto multidispositivo, le caratteristiche di sicurezza e la flessibilità delle licenze di Splashtop consentono di scalare facilmente gli ambienti dei clienti.
Soluzioni desktop remoto Splashtop per varie distribuzioni Linux
Splashtop supporta ufficialmente:
Puoi anche provarlo con altre distribuzioni Linux che non sono ufficialmente supportate.
L'installazione di Splashtop Remote Desktop per Linux è semplicissima
Installare Linux Streamer sui computer Linux in cui si desidera eseguire la connessione remota
Installare l'applicazione Splashtop Business sul dispositivo o sui dispositivi da cui si desidera eseguire la connessione remota
Ora è possibile accedere in remoto al proprio sistema Linux da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile
Scegli il software per desktop remoto Linux più adatto a teScopri tutti i prodotti
Per uso individuale e team
Accesso remoto Splashtop
Inizio 5,50 €a/mese
Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Perfetto per i privati o le aziende/scuole che vogliono consentire agli utenti di lavorare da casa.
Per IT, supporto tecnico e help desk
Splashtop Remote Support
Inizio 21 €a/mese
Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.