Il miglior software per desktop remoto Linux

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Software per desktop remoto per Linux

Accedi ai computer Linux in remoto da qualsiasi luogo

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


I 4 principali vantaggi dell'utilizzo di uno strumento per il desktop remoto di Linux

  • Accesso da qualsiasi luogo

    Lavora da qualsiasi luogo accedendo ai tuoi computer Linux ovunque tu sia.

  • Flessibilità illimitata

    Approfitta di una flessibilità illimitata utilizzando qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile per accedere al tuo computer Linux.

  • Produttività migliorata

    Non rinunciare alla produttività durante il lavoro da remoto. Ti sembrerà di stare davanti al computer Linux.

  • Soluzione veloce, sicura ed economica

    Otterrai una soluzione di desktop remoto per Linux veloce, sicura e facile da usare al miglior prezzo.

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Accesso remoto senza soluzione di continuità ai computer Linux

Con il software per desktop remoto Splashtop , è possibile controllare a distanza i computer Linux dal proprio computer (Windows o Mac), dai dispositivi iOS, Android e Chromebook. Se sei un professionista dell'assistenza IT, un utente privato o un Managed Service Provider (MSP), Splashtop ti offre la flessibilità e il controllo necessari per lavorare in modo efficiente su tutti i dispositivi.

  • Per i team di supporto IT - Fornisci un accesso rapido e non supervisionato agli endpoint Linux per risolvere problemi, eseguire aggiornamenti e mantenere i sistemi senza interrompere gli utenti. Con Splashtop Enterprise o Splashtop Remote Support, il personale IT può ottimizzare le operazioni di assistenza e ridurre le visite in loco.

  • Per i privati - Accedi al tuo computer Linux da dispositivi Windows, MacOS, iOS, Android o Chromebook. Approfitta di un'esperienza coerente e reattiva grazie alla quale potrai eseguire applicazioni, trasferire file o gestire attività come se fossi alla tua scrivania.

  • Per gli MSP - Gestione dei sistemi Linux e di altre piattaforme da un'unica soluzione centralizzata. Il supporto multidispositivo, le caratteristiche di sicurezza e la flessibilità delle licenze di Splashtop consentono di scalare facilmente gli ambienti dei clienti.


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


Soluzioni desktop remoto Splashtop per varie distribuzioni Linux

Splashtop supporta ufficialmente:

Puoi anche provarlo con altre distribuzioni Linux che non sono ufficialmente supportate.

L'installazione di Splashtop Remote Desktop per Linux è semplicissima

  • Installare Linux Streamer sui computer Linux in cui si desidera eseguire la connessione remota

  • Installare l'applicazione Splashtop Business sul dispositivo o sui dispositivi da cui si desidera eseguire la connessione remota

  • Ora è possibile accedere in remoto al proprio sistema Linux da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile


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Per uso individuale e team

Accesso remoto Splashtop

Inizio 5,50 €a/mese

Accesso remoto ai computer da qualsiasi dispositivo. Perfetto per i privati o le aziende/scuole che vogliono consentire agli utenti di lavorare da casa.

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Per IT, supporto tecnico e help desk

Splashtop Remote Support

Inizio 21 €a/mese

Software per il supporto remoto supervisionato e non supervisionato. Fornisci assistenza remota on-demand a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile.

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Recensioni dei clienti di TrustRadius: l'app Splashtop per il desktop remoto è la numero 1


Domande frequenti

Esiste un desktop remoto per Linux?
Qual è il miglior desktop remoto per Linux?
Perché dovresti prendere in considerazione le soluzioni di desktop remoto di Splashtop per Linux?
Quanto è sicuro accedere ai dispositivi Linux da remoto?
È possibile accedere ai sistemi Linux in remoto da dispositivi mobili?
Le soluzioni di desktop remoto sono adatte per la risoluzione dei problemi dei sistemi Linux da remoto?