Need a TeamViewer Discount or Coupon? Get Splashtop Instead

Si vous envisagez d’utiliser TeamViewer et que vous cherchez une réduction ou un code promo pour économiser sur votre abonnement, nous avons une solution pour vous qui vous permettra d’économiser 50 %, c’est garanti !
Splashtop fournit des logiciel d'accès à distance performants et très sécurisés à une fraction du coût de TeamViewer. Splashtop vous garantit une économie de 50% lorsque vous choisissez Splashtop au lieu de TeamViewer.
Avec Splashtop, vous obtiendrez un outil de bureau à distance mieux noté, avec tous les outils et fonctionnalités de pointe dont vous avez besoin, à un bien meilleur rapport qualité-prix. C’est ce qui fait de Splashtop la meilleure alternative à TeamViewer.
Pourquoi Splashtop est préférable à une remise sur TeamViewer
Un meilleur rapport qualité-prix
Splashtop est une option plus économique que TeamViewer, même si vous tenez compte des réductions ou des coupons disponibles pour ce dernier. Splashtop offre différentes solutions d’accès à distance conçues pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Cela vous permet d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin au meilleur prix.
D’autre part, TeamViewer regroupe toutes ses fonctionnalités en un seul produit, ce qui le rend cher pour tout le monde. Le meilleur rapport qualité-prix de Splashtop est idéal pour les petites entreprises et les particuliers à la recherche d’une solution d’accès à distance économique.
Une solution d’accès à distance très performante
Splashtop utilise une technologie exclusive qui permet des connexions d’accès à distance rapides et fluides, de sorte que vous pouvez travailler à distance tout en ayant l’impression d’être assis devant l’ordinateur.
Vous pourrez contrôler vos appareils à distance depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Splashtop est compatible avec les appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chrome OS, vous pouvez accéder à distance à tous vos terminaux en toute simplicité !
De plus, Splashtop est livré avec toutes les meilleures fonctionnalités de bureau à distance, y compris le transfert de fichiers, l'impression à distance, le support multi-moniteurs, le chat, le réveil à distance avec Wake-on-LAN, le redémarrage à distance, et plus encore.
Sécurité et confidentialité accrues
Un autre avantage clé de Splashtop par rapport à TeamViewer est l’accent mis sur la sécurité et la confidentialité. Splashtop utilise un chiffrement de bout en bout pour protéger toutes les données transmises pendant les sessions d’accès à distance. Splashtop permet également aux utilisateurs de configurer plusieurs niveaux d’authentification et de contrôle d’accès, ce qui renforce encore la sécurité et la confidentialité.
Meilleur service client
Enfin, Splashtop offre un support client supérieur à celui de TeamViewer. Vous n’aurez jamais de difficulté à contacter une personne réelle chez Splashtop (évalué par de vrais utilisateurs). TeamViewer, en revanche, a été critiqué pour la médiocrité de son service clientèle, les utilisateurs faisant état de longs délais d’attente et d’un personnel d’assistance peu serviable.
De plus, TeamViewer fait en sorte qu’il soit extrêmement difficile pour les clients d’annuler leur abonnement avant qu’il ne soit renouvelé automatiquement.
Économisez jusqu'à 50 % en choisissant Splashtop au lieu de chercher des coupons TeamViewer
Il n’est pas étonnant que quelqu’un qui envisage de souscrire à TeamViewer cherche à obtenir une réduction ou un code promotionnel. TeamViewer est l’un des produits d’accès à distance les plus chers du marché. Pour vous en convaincre, il vous suffit de consulter notre comparaison des tarifs de TeamViewer.
En plus de vous faire économiser 50% garantis, les clients actuels de TeamViewer peuvent profiter du programme de démarrage anticipé de Splashtop, où vous pouvez obtenir jusqu'à 3 mois de Splashtop gratuitement pour chevaucher la fin de votre abonnement TeamViewer.
Splashtop offre un meilleur rapport qualité-prix, de meilleures performances, une sécurité et une confidentialité accrues, ainsi qu’un meilleur service client. Par conséquent, si vous recherchez une solution d’accès à distance qui réponde à vos besoins sans vous coûter un bras, Splashtop est le meilleur choix.
Essayez Splashtop gratuitement dès aujourd'hui - Mieux que les réductions TeamViewer
Vous pouvez essayer Splashtop dès maintenant avec un essai gratuit. Aucune carte bancaire ni aucun engagement n’est requis ! Splashtop propose des solutions pour tous les cas d’usage, notamment l’accès à distance pour le télétravail, l’éducation, les services de support IT à distance, et bien plus encore !