Comparaison des prix de TeamViewer - Économisez 50 % avec Splashtop

Pour les professionnels et les équipes qui ont besoin d’une solution pour accéder à distance à leurs propres ordinateurs, il n’y a aucun doute sur le produit qui est le meilleur choix. Splashtop propose des solutions d’accès à distance fiables, sécurisées et performantes, avec toutes les meilleures fonctionnalités, à un coût qui peut te faire économiser 50 % ou plus sur le coût de ton abonnement annuel.

De même, les MSP, les équipes informatiques et les centres d’assistance qui ont besoin d’une solution de support à distance peuvent économiser au moins 50 % en choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer.

Combien coûte TeamViewer ?

Le prix de départ de TeamViewer est de 49 $/mois (ou 588 $/an)*. Splashtop démarre à €4.58 /mois (ou €55 /an) pour l’accès à distance ou €16 /mois (facturé annuellement €189 /an) pour l’assistance à distance sous surveillance.

Pourquoi Splashtop vous fait-il économiser autant d’argent ? Splashtop comprend les besoins variés des petites entreprises, des particuliers, des équipes informatiques, des MSP et des services d’assistance, et offre des solutions pour chaque cas d’utilisation avec les fonctionnalités adaptées, ce qui vous évite de payer des frais pour des options dont vous n’avez pas besoin.

Cela signifie pour vous que lorsque vous choisissez Splashtop, vous obtenez une solution qui répond à vos besoins spécifiques au meilleur prix. Choisissez Splashtop et faites des économies !

Splashtop garantit une économie de 50 % par rapport au prix d’une licence payante TeamViewer

Splashtop vous permet d’économiser 50 % garantis sur le coût de votre abonnement annuel par rapport à TeamViewer ! Et avec le programme de démarrage rapide, vous pouvez obtenir jusqu’à 3 mois gratuits sur votre abonnement Splashtop pour assurer la transition avec la fin de votre abonnement TeamViewer actuel.

Splashtop vous propose plusieurs alternatives à TeamViewer

Splashtop a trois principaux produits commerciaux. Chacun d'entre eux est destiné à un cas d'utilisation spécifique, à savoir l'accès à distance, l'assistance à distance sans surveillance et l'assistance à distance avec surveillance (à la demande) :

Pour les particuliers et les équipes, Splashtop Business Access est la solution idéale. Obtenez une solution d’accès à distance performante, fiable et sécurisée, parfaitement adaptée au travail à domicile, au télétravail et à l’accès aux salles informatiques à distance pour les établissements éducatifs. Consultez notre comparaison entre Splashtop Business Access et TeamViewer Business.

Pour les services informatiques, de support et d’assistance, c’est Splashtop SOS qui convient. Fournissez une assistance sous surveillance à distance (QuickSupport) à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile, et accédez à distance aux ordinateurs sans surveillance. Consultez le comparatif entre Splashtop SOS et TeamViewer Corporate.

Pour les MSP, nous proposons Splashtop Remote Support, une solution logicielle de support à distance et de gestion des terminaux. Contrôlez, surveillez et gérez à distance les ordinateurs et les serveurs de vos clients à tout moment.

Vous pouvez souscrire à TeamViewer, ou choisir la solution Splashtop ci-dessus et faire des économies ! Voici la comparaison des prix entre TeamViewer et Splashtop.

Comparaison des prix de TeamViewer

Voici le tableau des prix comparant le forfait payant pour un utilisateur individuel de TeamViewer aux solutions de Splashtop :

Splashtop peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an par rapport à une licence TeamViewer. Et les économies ne font que croître lorsque vous comparez Splashtop au coût des offres plus onéreuses de TeamViewer.

Sans compter que Splashtop ne facture pas de supplément pour fournir une assistance aux appareils mobiles et permet plus de sessions simultanées par technicien (10) que TeamViewer (1 ou 3). TeamViewer facture un supplément de 32,90 $/mois pour fournir une assistance aux appareils mobiles et facture également davantage pour ajouter des sessions simultanées par technicien.

Pourquoi choisir Splashtop plutôt que TeamViewer

WAOW. Splashtop business est le meilleur investissement que j’ai jamais fait et il ne cesse de s’améliorer. Comment TeamViewer peut-il s’en tirer en facturant 500 dollars par an ? Vous êtes géniaux !!!!!!! – Frank Steesnaes, Peak Business Performance

Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

Des milliers de personnes sont déjà passées de TeamViewer à Splashtop, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Avec le prix de départ élevé de TeamViewer et le fait que de nombreux utilisateurs de la version gratuite ont vu leur accès bloqué en raison d’une soi-disant « utilisation commerciale détectée », c’est le meilleur moment pour essayer Splashtop. Vous obtiendrez une solution d’accès à distance ultra performante avec toutes les meilleures fonctionnalités (notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le partage d’écran, le support multi-moniteur, et plus encore).

* Source : Prix TeamViewer en dollars US et en euros provenant des sites Web de TeamViewer en dollars US et en euros, mars 2021. Les prix de TeamViewer peuvent varier selon les pays.