Comparaison des prix de TeamViewer - Économisez 50 % avec Splashtop

Si vous comparez le tarif TeamViewer, la première chose à savoir est que TeamViewer utilise des abonnements annuels et une licence basée sur des forfaits, avec des coûts supplémentaires pour certains modules complémentaires et besoins d'entreprise. Splashtop offre une structure de prix plus simple pour l'accès à distance et la téléassistance, ce qui peut faciliter la prévision des coûts par les entreprises et le choix du bon forfait.
Ce guide explique comment fonctionne le tarif TeamViewer, ce qui affecte le coût total, et comment Splashtop se compare pour les cas d'utilisation courants des entreprises.
Tarif TeamViewer en un coup d'œil
Le tarif TeamViewer est basé sur des abonnements annuels, et le coût total peut augmenter en fonction du nombre d'utilisateurs licenciés, de sessions simultanées, d'appareils gérés et d'options supplémentaires dont votre équipe a besoin. TeamViewer distingue également entre les cas d'utilisation pour un utilisateur unique, une équipe et une entreprise, donc le tarif dépend largement de la façon dont vous prévoyez d'utiliser la plate-forme.
Le prix de départ de TeamViewer est de 29 CA$ /mois pour une utilisation individuelle, et de 132,90 CA$ /mois pour les équipes (comme les équipes de support IT). Splashtop commence à 8 CA$ /mois pour l'accès à distance ou 30 CA$ /mois pour la téléassistance.
Produit
Prix de départ
Modèle de facturation
Meilleur pour
Notes sur le coût clé
Accès à distance TeamViewer
A partir de 29 CA$ /mois
Abonnement annuel
Accès à distance individuel
Les coûts augmentent avec des forfaits plus élevés, des modules complémentaires et des fonctionnalités pour entreprises
Plans de l'équipe TeamViewer
A partir de 132,90 CA$ /mois
Abonnement annuel
Équipes TI et organisations de support
Le prix varie en fonction du nombre d'utilisateurs licenciés, des canaux et des modules complémentaires
Le meilleur bureau à distance - Splashtop
A partir de 8 CA$ /mois
Facturation annuelle
Individus et petites équipes
Classification claire pour les cas d'utilisation d'accès autonome
Splashtop Remote Support
A partir de 30 CA$ /mois
Facturation annuelle
TI, logiciels help desk, MSPs
Licence concurrente et option de gestion des points de terminaison
Comment fonctionne le tarif TeamViewer
TeamViewer utilise des abonnements annuels qui se renouvellent tous les 12 mois sauf annulation par écrit dans le délai de préavis requis. Les prix varient également selon que vous avez besoin d'un accès à distance pour un utilisateur, d'un support pour une équipe, ou d'une mise en œuvre d'entreprise plus personnalisée. TeamViewer facture également les modules complémentaires séparément, ce qui peut rendre le coût total moins prévisible pour les équipes en croissance.
Pour les acheteurs comparant les logiciels d'accès à distance et de téléassistance, les questions les plus importantes sont :
Combien d'utilisateurs sous licence avez-vous besoin ?
Combien de sessions doivent fonctionner en même temps ?
Combien d'appareils gérés allez-vous prendre en charge ?
Auriez-vous besoin de support mobile ou de modules complémentaires pour entreprise ?
Souhaitez-vous un modèle d'entreprise basé sur des devis ou un tarif transparent en libre-service ?
Splashtop vs. TeamViewer Prix : Lequel vous fait économiser plus ?
Pour les professionnels et les équipes qui ont besoin d'une solution pour accéder à distance à leurs propres ordinateurs, il n'y a aucun doute sur quel produit est le meilleur choix. Splashtop propose des solutions d'accès à distance fiables et sécurisées à haute performance, avec toutes les fonctionnalités principales, à un coût qui peut vous faire économiser 50 % ou plus sur le coût annuel de votre abonnement.
De même, les MSP, les équipes informatiques et les centres d’assistance qui ont besoin d’une solution de support à distance peuvent économiser au moins 50 % en choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer.
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Pourquoi Splashtop vous fait-il économiser autant d’argent ?
Splashtop comprend les besoins variés des petites entreprises, des particuliers, des équipes informatiques, des MSP et des services d’assistance, et offre des solutions pour chaque cas d’utilisation avec les fonctionnalités adaptées, ce qui vous évite de payer des frais pour des options dont vous n’avez pas besoin.
Cela signifie pour vous que lorsque vous choisissez Splashtop, vous obtenez une solution qui répond à vos besoins spécifiques au meilleur prix. Choisissez Splashtop et faites des économies !
50 % d’économies garanties avec Splashtop par rapport au coût de la licence commerciale TeamViewer
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Splashtop vs TeamViewer : analyse coûts-avantages
Lorsque vous évaluez des solutions d’accès à distance, il est essentiel de tenir compte à la fois des coûts et des avantages afin de déterminer quelle option offre la meilleure valeur pour votre organisation. Ici, nous comparons Splashtop et TeamViewer, deux outils phares d’accès à distance, pour vous aider à prendre une décision éclairée.
Splashtop : économique et riche en fonctionnalités
Splashtop propose différents forfaits adaptés à différents besoins, des utilisateurs individuels aux grandes entreprises. Les offres commencent à partir de 8 CA$ par mois par utilisateur pour l’accès à distance de base, ce qui en fait une option économique pour de nombreux clients.
Splashtop propose également un essai gratuit, permettant aux utilisateurs de tester le service avant de s’engager.
Splashtop fournit des connexions rapides et fiables avec une qualité haute définition et une latence minimale.
La plateforme utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le chiffrement AES 256 bits, l’authentification à deux facteurs et l’authentification des appareils, garantissant la sécurité de vos sessions à distance.
Avec une interface conviviale, Splashtop est facile à configurer et à utiliser, même pour les utilisateurs non techniques.
Splashtop prend en charge l’accès à distance de nombreux appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.
TeamViewer : prix trop élevé
Les plans tarifaires de TeamViewer sont généralement plus chers, commençant à 29 CA$ par mois pour un utilisateur unique, et devenant beaucoup plus chers après les récentes augmentations de prix de TeamViewer.
Lorsque l’on compare Splashtop et TeamViewer, le choix dépend en grande partie de vos besoins spécifiques et de votre budget. Splashtop offre une solution plus économique avec des fonctionnalités essentielles, ce qui en fait un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises, les grandes sociétés et les utilisateurs individuels.
Solutions Splashtop : un accès à distance supérieur à celui de TeamViewer
Splashtop peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an par rapport aux coûts de licence de TeamViewer, même après application d'un coupon de réduction TeamViewer. Et les économies ne font qu'augmenter lorsque vous comparez Splashtop avec le prix des plans plus coûteux de TeamViewer.
Sans compter que Splashtop ne facture pas de supplément pour fournir une assistance aux appareils mobiles et permet plus de sessions simultanées par technicien (10) que TeamViewer (1 ou 3). TeamViewer facture un module complémentaire pour fournir une assistance aux appareils mobiles et facture également davantage pour ajouter des sessions simultanées par technicien.
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WAOW. Splashtop business est le meilleur investissement que j’ai jamais fait et il ne cesse de s’améliorer. Comment TeamViewer peut-il s’en tirer en facturant 500 dollars par an ? Vous êtes géniaux !!!!!!! – Frank Steesnaes, Peak Business Performance
Découvrez pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.
Des milliers de personnes sont déjà passées de TeamViewer à Splashtop, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Avec le prix de départ élevé de TeamViewer et le fait que de nombreux utilisateurs de la version gratuite ont vu leur accès bloqué en raison d’une soi-disant « utilisation commerciale détectée », c’est le meilleur moment pour essayer Splashtop. Vous obtiendrez une solution d’accès à distance performante et évolutive, capable de gérer plus de 100 000 terminaux sans effort, avec toutes les meilleures fonctionnalités (notamment l’enregistrement des sessions dans le cloud, le transfert de fichiers par glisser-déposer, l’impression à distance, le partage d’écran, la prise en charge de plusieurs moniteurs, et bien d’autres encore).
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