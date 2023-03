TeamViewer 9 & 10 EOL - Pourquoi vous devriez passer à Splashtop

Si vous disposez de TeamViewer 9 ou 10, ne passez pas à un abonnement TeamViewer onéreux une fois qu'il aura expiré en 2021. Passez à Splashtop et économisez !

Mise à jour : Depuis la publication de cet article, TeamViewer a annoncé que les licences TeamViewer 9 et 10 recevraient un accès gratuit à TeamViewer 15 pour une durée déterminée. Cependant, les clients de TeamViewer qui ont acheté des licences perpétuelles dans le passé seront toujours obligés d'acheter un nouvel abonnement TeamViewer une fois la période gratuite terminée. Au lieu de payer plus cher pour un abonnement TeamViewer, passez à Splashtop et économisez !

TeamViewer 9 et TeamViewer 10 seront arrêtés le 1er juin 2021. Lorsque les deux versions de TeamViewer atteindront leur fin de vie à cette date, les utilisateurs ne pourront plus accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils en dehors de leur réseau.

Cela signifie que pour continuer à utiliser TeamViewer pour l'accès à distance, les utilisateurs de TeamViewer 9 & 10 doivent acheter un abonnement à la dernière version de TeamViewer.

De nombreux utilisateurs des versions 9 & 10 ont exprimé leur frustration en apprenant la nouvelle. Une partie de cette frustration vient du fait que beaucoup d'entre eux ont acheté des licences perpétuelles de TeamViewer 9 et 10, que TeamViewer ne propose plus. D'autres ont exprimé leur consternation face au prix actuel de TeamViewer.

Si vous utilisez TeamViewer 9 ou 10, voici pourquoi vous devriez passer à Splashtop au lieu de renouveler votre abonnement. Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

Vous obtiendrez exactement la solution d'accès à distance dont vous avez besoin

Quel que soit votre cas d'utilisation, Splashtop dispose d'une solution d'accès à distance qui répondra à vos besoins. Que vous ayez besoin d'un outil de bureau à distance pour accéder aux ordinateurs Windows et Mac afin de travailler à distance ou d'outils d'assistance à distance pour fournir une assistance avec ou sans surveillance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles, Splashtop a la solution qu'il vous faut.

Vous économiserez 50% ou plus en passant à Splashtop

Vous pouvez économiser des centaines, voire des milliers de dollars chaque année en choisissant Splashtop plutôt que TeamViewer. Vous obtiendrez le meilleur rapport qualité-prix avec Splashtop, car vous disposerez d’une solution d’accès à distance performante, hautement sécurisée et dotée de toutes les fonctionnalités de pointe au prix le plus bas.

Consultez notre comparatif des prix de Splashtop et TeamViewer. Les clients actuels de TeamViewer peuvent obtenir jusqu’à 3 mois gratuits avec le programme de démarrage rapide de Splashtop pour assurer la transition avec leur abonnement actuel.

Vous rejoindrez les milliers d'utilisateurs qui sont passés à Splashtop et n'ont jamais regardé en arrière

Ce n'est pas pour rien que Splashtop est très bien noté sur les sites d'évaluation tiers et compte plus de 30 millions d'utilisateurs. Les anciens clients de TeamViewer qui sont passés à Splashtop ne font que regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt.

"WOW. Splashtop business est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, et il ne cesse de s'améliorer. Comment TeamViewer peut-il s'en tirer en facturant 500 dollars par an ? Vous êtes super !!!!!!!" – Frank Steesnaes, Peak Business Performance

« Je travaille dans l’informatique depuis 20 ans et je sais reconnaître un bon produit quand j’en trouve un. Du point de vue du support, je n’aurais pas pu demander un meilleur outil. J’interviens et je fais le nécessaire. [Splashtop] est génial et extrêmement fiable. En comparaison avec TeamViewer, ce logiciel est tout simplement formidable. Le prix est également très raisonnable, contrairement à TeamViewer qui réclame un bras et une jambe. J’adore ce produit et je l’ai recommandé à mes collègues du secteur. » - Stuart Livingstone, Sauvegarde NuWave

Si vous souhaitez accéder au bureau à distance pour vous-même, un groupe d’utilisateurs ou une organisation, consultez Splashtop Business Access. Consultez notre comparaison complète entre Splashtop Business Access Pro et TeamViewer et commencez votre essai gratuit dès maintenant. Vous pouvez économiser au moins 50% en choisissant Splashtop Business Access plutôt que TeamViewer.

Si vous souhaitez fournir une assistance à distance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles pour l’assistance informatique et le service d’assistance, alors vous voulez Splashtop SOS. Consultez notre comparaison Splashtop SOS vs TeamViewer et commencez votre essai gratuit. Economisez 50% ou plus en choisissant Splashtop SOS.

