Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

TeamViewer est un outil de bureau à distance couramment utilisé par les particuliers et les entreprises. Cependant, il ne fait pas l’unanimité. De nombreux anciens utilisateurs de TeamViewer sont passés à d’autres solutions de bureau à distance pour diverses raisons. Voici quelques-unes des critiques les plus courantes à l’encontre de TeamViewer :
Prix élevé : les licences commerciales de TeamViewer sont parmi les plus chères du marché.
Problèmes de sécurité : des problèmes de sécurité ont été signalés concernant les offres de TeamViewer, notamment des vulnérabilités à haut risque et d’autres difficultés.
Problèmes de performance : certains utilisateurs ont signalé des vitesses de connexion lentes ou des retards lors de l’utilisation de TeamViewer.
Service clientèle médiocre : de nombreux anciens utilisateurs ont signalé qu’ils ne savaient pas comment résilier TeamViewer et qu’il était pratiquement impossible de contacter un membre de l’équipe d’assistance. Pour être plus précis, la politique d’annulation peu conviviale de TeamViewer exige que les utilisateurs soumettent une notification écrite 30 jours avant la date de renouvellement de leur abonnement pour l’annuler. Dans le cas contraire, TeamViewer facture automatiquement à l’utilisateur un renouvellement automatique. Il n’y a pas d’autre moyen de désactiver le renouvellement automatique avec TeamViewer.
Les bonnes alternatives à TeamViewer
Alors, quelle est la meilleure alternative à TeamViewer ? Voici une liste de quelques applications populaires et leurs performances :
Splashtop
Logmein
AnyDesk
GoToMyPC
Chrome Remote Desktop
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
WebEx Remote
Zoho Assist
Microsoft Remote Desktop
ConnectWise ScreenConnect
Splashtop
Splashtop se distingue comme la meilleure alternative à TeamViewer car il offre plusieurs forfaits d’accès à distance conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque utilisateur. Par exemple, Splashtop propose un forfait pour les particuliers et les petites équipes afin d’accéder à leurs ordinateurs distants, ainsi qu’un forfait pour les services informatiques afin de fournir une assistance à distance à n’importe quel appareil. Splashtop propose même des solutions d’entreprise pour les grandes organisations aux besoins multiples.
Ces options font de Splashtop un produit beaucoup plus avantageux que TeamViewer. TeamViewer regroupe toutes ses fonctionnalités, ce qui le rend cher pour tous les utilisateurs, alors que le logiciel d’accès à distance de Splashtop vous garantit d’économiser 50 % par an sur le coût de votre abonnement. Consultez notre comparaison des prix entre Splashtop et TeamViewer pour vous rendre compte de la différence.
Contrairement à TeamViewer, Splashtop fait du service client une priorité. Il est beaucoup plus facile d’entrer en contact avec un représentant du support ou du service client chez Splashtop que chez TeamViewer, ce qui garantit aux utilisateurs une résolution rapide de leurs problèmes, s’ils en rencontrent.
En ce qui concerne le produit, Splashtop est toujours mieux noté que TeamViewer sur les sites comme G2. Les raisons en sont les suivantes :
Splashtop est compatible avec tout ordinateur, tablette ou appareil mobile fonctionnant sous les systèmes d’exploitation Windows, Mac, iOS, Android et Chrome.
Splashtop offre aux utilisateurs des connexions à distance de haute qualité à des vitesses fulgurantes, ce qui leur donne l’impression d’être assis devant l’appareil qu’ils contrôlent à distance.
Splashtop possède les mêmes fonctionnalités supérieures que TeamViewer, notamment le transfert de fichiers, le chat, l’impression à distance, le partage d’écran, et bien plus encore.
Splashtop est facile à installer et à utiliser.
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.
Logmein
LogMeIn propose des solutions de bureau à distance pour une grande variété de cas d’utilisation. Si GoTo, le fabricant de LogMeIn, propose une gamme de forfaits adaptés à différents besoins, LogMeIn est également connu pour être l’un des logiciels d’accès à distance les plus chers du secteur.
Si vous envisagez d’abandonner TeamViewer en raison de son coût élevé, il est préférable d’éviter LogMeIn. En raison de ses tarifs onéreux, LogMeIn n’est pas la solution idéale pour les petites équipes et les particuliers.
Si vous êtes à la recherche d’une plateforme d’accès à distance pour vous ou votre équipe, vous feriez mieux d’opter pour Splashtop. En effet, Splashtop peut vous faire économiser jusqu’à 70 % par an ou plus sur votre coût d’abonnement par rapport à LogMeIn.
AnyDesk
AnyDesk est une autre plateforme de bureau à distance Chrome couramment utilisée. Cependant, prix AnyDesk est une préoccupation.
AnyDesk propose des forfaits d’accès à distance pour les particuliers et les entreprises, mais le prix est élevé. À titre d’exemple, les particuliers peuvent économiser plus de 50 % en choisissant Splashtop plutôt que AnyDesk.
Pour les grandes organisations qui ont besoin d’un accès à distance, AnyDesk n’offre pas de remises quantitatives. En revanche, Splashtop le fait, ce qui signifie que les grandes équipes et les entreprises peuvent économiser encore plus en choisissant Splashtop plutôt que AnyDesk ou TeamViewer.
GoToMyPC
Comme TeamViewer, GoToMyPC permet de contrôler des ordinateurs à distance à partir d’un autre appareil et est doté de la plupart des fonctionnalités que vous attendez d’un outil de bureau à distance.
Cependant, comme beaucoup d’autres concurrents de TeamViewer, et TeamViewer lui-même, GoToMyPC est cher. Si vous êtes à la recherche d’un logiciel comme TeamViewer qui ne vous ruinera pas, regardez ailleurs. Splashtop peut vous faire économiser 75 % par rapport à GoToMyPC.
Chrome Remote Desktop
Bureau à distance Chrome de Google pourrait être une solution potentielle si vous recherchez un logiciel simple, direct et gratuit. Vous n’avez pas besoin de télécharger d’autres logiciels pour vous lancer, puisqu’il fonctionne dans votre navigateur. Il vous suffit de cliquer sur le lien, de le partager avec qui vous voulez et où vous voulez, et vous êtes prêt à travailler.
Gardez toutefois à l’esprit que le bureau à distance de Chrome ne dispose d’aucune fonction vidéo, audio ou de chat, et qu’il n’y a pas de transfert de fichiers. Si on le compare à TeamViewer (ou sa meilleure alternative Splashtop), il ne s’agit pas d’une comparaison d’égal à égal en raison des fonctionnalités manquantes.
Si la gratuité de l’utilisation peut être attrayante, Bureau à distance Chrome présente de nombreux inconvénients :
Tous les ordinateurs doivent être connectés au même compte Google, ce qui oblige les utilisateurs à le partager, ce qui peut poser des problèmes de sécurité.
Vous devez saisir un code unique avant de vous connecter à un ordinateur distant.
Ne permet pas l’accès aux appareils mobiles
Pas de console de gestion
Dameware Remote Everywhere
Pour les utilisateurs qui recherchent des connexions particulièrement sûres et rapides, Dameware Remote Everywhere met l’accent sur l’utilisation du module de chiffrement avancé BSAFE Crypto-C Micro Edition, et sur le fait qu’il est conforme aux normes fédérales américaines en matière de traitement de l’information. Il prend également en charge les appels VoIP, les appels vidéo et le chat en cours de session.
Mais le principal inconvénient de Dameware Remote Everywhere est qu’il s’agit d’une solution incroyablement chère ; ses forfaits payants commencent à environ neuf fois le coût de Splashtop. En tant que telle, elle s’adresse plutôt aux grandes entreprises.
Splashtop est doté des mêmes fonctionnalités que celles dont ont besoin les informaticiens et les techniciens d’assistance pour fournir un support à distance aux clients et aux appareils gérés. De plus, il est doté de fonctions de sécurité de pointe et de connexions chiffrées, afin de garantir la sécurité de vos données.
BeyondTrust Remote Support
Si votre cas d’utilisation est plus orienté vers le support informatique, vous avez peut-être envisagé BeyondTrust Remote Support. Si BeyondTrust, TeamViewer et Splashtop offrent tous les mêmes fonctionnalités pour l’assistance à distance, les principales différences se situent au niveau du prix.
Si vous ne disposez pas d’un budget illimité, Splashtop peut vous faire économiser 50 % ou plus par rapport à TeamViewer, mais saviez-vous que BeyondTrust Remote Support est encore plus cher que TeamViewer ?
Si vous souhaitez faire des économies, vous pouvez certainement faire mieux que BeyondTrust Remote Support tout en obtenant les caractéristiques, les fonctionnalités et la sécurité dont vous avez besoin en choisissant Splashtop.
WebEx Remote
WebEx Remote est un outil d’assistance numérique conçu pour être activé par un bouton ou un lien sur un site Web, à l’intérieur d’un produit ou même dans un e-mail. Les fonctionnalités comprennent l’impression à distance, le redémarrage à distance avec reconnexion et le transfert de fichiers. Des services vidéo, vocaux et de chat sont également intégrés.
Malheureusement, l’interface utilisateur de WebEx Remote n’est pas très conviviale et de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes audio sur des plateformes autres que WebEx. La transition entre les anciens systèmes WebEx et la nouvelle plateforme basée sur le cloud est également fastidieuse.
Zoho Assist
Grâce à une vaste gamme d’outils, Zoho Assist vous permet de créer des accès sous surveillance et sans surveillance (à l’extérieur et à l’intérieur de votre réseau local) à des serveurs, des PC, des ordinateurs portables et des appareils mobiles.
Les connexions sécurisées sont établies rapidement, ce qui lui confère des avantages par rapport à TeamViewer. Zoho Assist prend également en charge plusieurs moniteurs et peut détecter automatiquement les moniteurs actifs, ce qui vous permet de naviguer entre différents bureaux et de les contrôler à distance. Mais en termes d’inconvénients, le logiciel est cher et la prise en main est assez longue. En revanche, Splashtop est plus facile à utiliser et offre un bien meilleur rapport qualité-prix.
Microsoft Remote Desktop
Si vous travaillez uniquement avec des appareils Windows, cela pourrait être un argument de poids pour utiliser Microsoft Remote Desktop, qui est le nouveau venu de Microsoft dans cette catégorie de logiciels. Microsoft Remote Desktop est une solution intéressante pour les PC Windows fonctionnant sous Windows 10 Professionnel ou Entreprise.
Microsoft Remote Desktop prend en charge les touches de fonction ainsi que les entrées tactiles et les mouvements Windows pour les appareils à écran tactile. Les connexions sécurisées sont garanties, mais les fonctions avancées dont les entreprises pourraient avoir besoin font défaut et le logiciel est loin d’être simple. L’avantage est qu’il est gratuit, mais étant donné qu’il ne s’applique qu’à un seul système d’exploitation, la comparaison avec des logiciels tels que Splashtop ne tient pas.
Dans le monde d’aujourd’hui où les particuliers et les entreprises dépendent d’ordinateurs, de tablettes et d’appareils mobiles, dont beaucoup fonctionnent sur des systèmes d’exploitation distincts, il est préférable de choisir un outil de bureau à distance qui permet un accès multiplateforme.
ConnectWise ScreenConnect
En 2015, ConnectWise a acquis le produit de contrôle à distance ScreenConnect et l’a rebaptisé ConnectWise ScreenConnect (anciennement appelé ConnectWise Control). Bien que les particuliers puissent utiliser le logiciel, ScreenConnect est conçu pour s’adapter (moyennant un coût) à une utilisation en équipe et est commercialisé spécifiquement pour les entreprises qui souhaitent fournir une assistance à distance à leurs clients. ScreenConnect s’intègre à Google Analytics, Slack, FreshDesk et d’autres applications, mais son coût est presque cinq fois supérieur à celui de Splashtop, ce qui le rend comparativement onéreux.
Quel est le meilleur logiciel alternatif à TeamViewer ?
Pour conclure, de nombreuses applications comme TeamViewer sur cette liste vous offriront les mêmes fonctionnalités clés. Cependant, les grandes différences se situent au niveau du prix, des performances, de la sécurité et du service client.
Splashtop s’impose comme le meilleur rapport qualité-prix parmi tous les concurrents, tout en offrant une sécurité de pointe, une expérience client de premier plan et une plateforme d’accès à distance très performante.
Splashtop garantit 50 % d’économies par rapport à TeamViewer et propose un programme de démarrage rapide pour les clients de TeamViewer qui souhaitent passer à Splashtop avant la fin de leur licence, sans frais supplémentaires !
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