Comparaison des tarifs de LogMeIn Central

Alors que les entreprises continuent de s’appuyer sur l’informatique et les logiciels pour mener à bien leurs opérations quotidiennes, la demande d’assistance auprès des MSP s’est accrue. Pour que ces derniers puissent fournir un support efficace, ils ont besoin d’une solution qui leur permette de prendre en charge, de surveiller et de gérer à distance les terminaux de leurs clients.

LogMeIn Central fait partie des solutions les plus connues. Cependant, vous avez peut-être remarqué que son prix est l’un des plus élevés du marché.

D’autre part, saviez-vous que vous pouvez obtenir une solution de pointe pour le support, la surveillance et la gestion à distance à un coût qui vous permettra d’économiser jusqu’à 50 % ou plus par rapport à LogMeIn Central ? Si ces avantages vous intéressent, nous vous recommandons d’opter pour Splashtop Remote Support.

Bien que Splashtop Remote Support et LogMeIn Central offrent tous deux les mêmes fonctionnalités essentielles utilisées par les MSP, leurs prix diffèrent de manière considérable. Dans cet article, nous allons comparer les tarifs de LogMeIn Central et de Splashtop Remote Support pour vous aider à déterminer la solution la mieux adaptée aux besoins et au budget de votre entreprise.

Tarifs de LogMeIn Central

Les tarifs de LogMeIn Central dépendent du nombre d’ordinateurs à gérer. L’abonnement à LogMeIn Central commence à 80 $ par mois (facturé 960 $ par an) pour la gestion de 25 ordinateurs. Voici un aperçu du coût annuel de LogMeIn Central en fonction du nombre de terminaux gérés.

25 ordinateurs : €840 /an

50 ordinateurs : €1,068 /an

100 ordinateurs : €1,440 /an

250 ordinateurs : €3,036 /an

De la même manière, les tarifs de Splashtop Remote Support sont calculés en fonction du nombre de terminaux gérés (et prévoient des tarifs annuels réduits en plus d’options mensuelles flexibles). En comparant le prix (pour un abonnement annuel) de Splashtop Remote Support à celui de LogMeIn Central, vous constaterez que Splashtop peut vous faire économiser jusqu’à 50 % sur le coût de votre licence :

25 ordinateurs : €439 /an

50 ordinateurs : €669 /an

100 ordinateurs : €889 /an

250 ordinateurs : €1,759 /an

Vous devez payer un supplément pour les fonctions supplémentaires de LogMeIn Central qui sont incluses gratuitement dans Splashtop Remote Support.

Les économies que vous pouvez réaliser avec Splashtop ne s’arrêtent pas là. Si vous recherchez des fonctionnalités pour mieux gérer vos terminaux, vous devrez payer encore plus cher votre licence LogMeIn Central.

En effet, LogMeIn Central regroupe ces fonctionnalités dans trois modules complémentaires distincts (mais tous coûteux) :

Module Security (gestion de l’antivirus et mises à jour Windows) : €480 /an pour 25 ordinateurs

Module Automation (actions 1-to-many, alertes proactives, etc.) : €480 /an pour 25 ordinateurs

Module Insight (inventaire du système, journaux d’événements, etc.) : €468 /an pour 25 ordinateurs

En outre, plus vous ajoutez de terminaux gérés à votre abonnement, plus le prix des modules complémentaires de LogMeIn Central augmente. Cette solution est donc hors de portée pour la plupart des petites et moyennes entreprises et représente une option très onéreuse pour les grandes organisations.

Splashtop est différent. Au lieu de facturer des frais supplémentaires pour des fonctions indispensables aux MSP, celles-ci sont incluses dans Splashtop Remote Support sans frais supplémentaires ! Ces fonctionnalités incluent :

Gestion des mises à jour de Windows

Tableau de bord de sécurité des terminaux

Alertes configurables

Journaux d'événements

Tableau de bord d’inventaire du système et historique

Actions 1-to-Many

Invite de commande à distance

Déploiement et gestion de l’antivirus Splashtop

Permettre l’accès à distance à l’utilisateur final

En choisissant Splashtop, non seulement vous profiterez des fonctionnalités dont vous avez besoin pour fournir le meilleur service possible à vos clients à une fraction du coût, mais vous obtiendrez également une solution garantissant des connexions à distance fiables et une sécurité à la pointe du secteur. C’est pourquoi Splashtop Remote Support est la meilleure alternative à LogMeIn Central.

Essayez gratuitement Splashtop Remote Support

Lorsque vous comparez les prix de LogMeIn Central et de Splashtop Remote Support, il est important de prendre en compte votre budget. Avec Splashtop, vous obtiendrez les mêmes fonctionnalités à un tarif bien plus avantageux. En outre, les évaluations des utilisateurs sur TrustRadius indiquent unanimement que Splashtop est supérieur à LogMeIn Central, donnant à Splashtop une note de 9,2 sur 10 contre 8,5 pour LogMeIn Central.

Testez gratuitement Splashtop Remote Support dès aujourd’hui pour voir par vous-même pourquoi il s’agit de la meilleure option pour vous, et profitez des économies que vous réaliserez en le choisissant plutôt que LogMeIn Central !

