Comparaison des tarifs de LogMeIn Central

Le tarif LogMeIn Central commence par un forfait de base, mais le coût total dépend du nombre d’ordinateurs que vous gérez et des modules complémentaires dont votre équipe a besoin.
Cette distinction est importante. De nombreuses équipes IT qui évaluent LogMeIn Central ne recherchent pas uniquement un accès à distance. Elles ont également besoin de gestion des correctifs, de visibilité sur les terminaux, d’automatisation, de rapports d’inventaire, d’alertes et de gestion de la sécurité. Avec LogMeIn Central, bon nombre de ces fonctionnalités sont liées à des modules complémentaires.
Ce guide détaille le tarif LogMeIn Central, ce que comprennent les modules complémentaires, combien coûte LogMeIn Central avec ces modules, et comment cela se compare à Splashtop AEM.
Aperçu des prix de LogMeIn Central
Le prix de LogMeIn Central est fixé en fonction du nombre d’ordinateurs que vous gérez. Le forfait de base inclut l’accès à distance et les fonctionnalités de gestion essentielles, avec des capacités supplémentaires de gestion des terminaux disponibles via des modules complémentaires.
Nombre d'ordinateurs
Prix annuel de base de LogMeIn Central
25 ordinateurs
1 116 CA$ /an
50 ordinateurs
1 440 CA$ /an
100 ordinateurs
1 944 CA$ /an
250 ordinateurs
4 068 CA$ /an
Le prix de base est utile pour comprendre le coût d’entrée. Cependant, il ne reflète pas le coût total pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités de gestion des terminaux comme le correctif, l’automatisation, le reporting, l’inventaire et la gestion antivirus.
Pour cela, vous devez examiner les modules complémentaires de LogMeIn Central.
Que comprend la formule de base de LogMeIn Central ?
LogMeIn Central Base est principalement conçu autour de l’accès à distance et de la gestion informatique de base. Il s’adresse aux équipes qui ont besoin de se connecter à des ordinateurs distants, d’organiser les appareils et de gérer l’accès sur un groupe de terminaux. Les fonctionnalités incluent :
Accès à distance aux ordinateurs gérés
Gestion des utilisateurs et des ordinateurs
Groupement d'ordinateurs
Outils de déploiement
Transfert de fichiers
Impression à distance
Authentification à deux facteurs
Flux de travail essentiels de gestion à distance
Les équipes à la recherche d'une solution plus complète de gestion des terminaux ont généralement besoin de plus que l'offre de base. Des fonctionnalités comme la gestion des correctifs, l'exécution automatisée des tâches, les alertes, l'inventaire, le reporting et la gestion de l'antivirus sont liées à des modules complémentaires distincts.
Que comprennent les modules complémentaires de LogMeIn Central ?
LogMeIn Central propose trois principaux modules complémentaires qui étendent ses capacités de gestion des terminaux : Security, Automation et Insight.
Module complémentaire de sécurité
Le module complémentaire Security inclut des fonctionnalités de sécurité des terminaux et de gestion des mises à jour, notamment :
Gestion des correctifs
Mises à jour de Windows
Mises à jour des applications
LogMeIn Antivirus optimisé par Bitdefender
Gestion antivirus
Module complémentaire d’automatisation
Le module complémentaire Automation inclut des outils pour exécuter des tâches, des scripts et des alertes sur les ordinateurs gérés, notamment :
Gestion automatisée des tâches One2Many
Exécution à distance
Scripts avancés
Alertes auto-correctives
Alertes proactives
Module complémentaire Insight
Le module complémentaire Insight se concentre sur la visibilité des endpoints, le reporting et l’inventaire, notamment :
Gestion des actifs
Tableau de bord et rapports
Audit et inventaire des ordinateurs
Combien coûte LogMeIn Central avec des modules complémentaires ?
Pour les équipes qui comparent le support à distance aux solutions de gestion des terminaux, le prix de base de LogMeIn Central ne représente qu’une partie du tableau. Si votre équipe a besoin de correctifs, de gestion de la sécurité, d’automatisation, d’alertes, d’inventaire, de tableaux de bord et de reporting, la référence la plus pertinente est LogMeIn Central avec les modules complémentaires Security, Automation et Insight.
Nombre d'ordinateurs
LogMeIn Central avec modules complémentaires
25 ordinateurs
3 036 CA$ /an
50 ordinateurs
3 828 CA$ /an
100 ordinateurs
6 096 CA$ /an
250 ordinateurs
12 360 CA$ /an
Tarifs de LogMeIn Central vs tarifs de Splashtop AEM
Splashtop AEM est une solution de gestion des terminaux qui inclut le contrôle à distance, la gestion des correctifs, la visibilité sur les CVE, l’inventaire, les alertes, les scripts et l’automatisation dans une offre unique basée sur les terminaux.
Splashtop AEM démarre à 1 188 $ par an pour jusqu’à 100 terminaux avec facturation annuelle.
Nombre d’ordinateurs ou de terminaux
LogMeIn Central avec modules complémentaires
Splashtop AEM
25
3 036 CA$ /an
1 548 CA$ /an
50
3 828 CA$ /an
1 548 CA$ /an
100
6 096 CA$ /an
1 548 CA$ /an
Splashtop AEM comporte un minimum de 100 terminaux. Le prix LogMeIn Central affiché inclut les modules complémentaires Automation, Insight et Security. Les prix sont indiqués sur une base annuelle.
Même avec le minimum de 100 terminaux, Splashtop AEM coûte moins cher que LogMeIn Central avec modules complémentaires pour chaque nombre de terminaux indiqué.
Lorsque le nombre d’endpoints dépasse 100, l’écart entre le prix de LogMeIn Central et celui de Splashtop AEM se creuse davantage, et Splashtop AEM vous permet de réaliser des économies bien plus importantes sur votre coût annuel (voir la tarification de Splashtop AEM).
Pourquoi les modules complémentaires comptent lors de la comparaison des tarifs de LogMeIn Central
Lors de l’évaluation du tarif LogMeIn Central, la question la plus importante est de savoir quelles capacités votre équipe a réellement besoin. Si vous comparez uniquement le forfait de base, le prix peut ne pas refléter le coût total de la gestion des terminaux.
Voici comment les capacités clés se répartissent entre LogMeIn Central et Splashtop AEM :
Capacité
LogMeIn Central
Splashtop AEM
Contrôle à distance
Inclus dans l’offre de base
Inclus
Gestion des correctifs
Module complémentaire Security
Inclus
Mises à jour de Windows
Module complémentaire Security
Inclus
Mises à jour d’applications tierces
Module complémentaire Security
Inclus
Gestion antivirus
Module complémentaire Security
Disponible via les options de sécurité des terminaux
Tâches automatisées
Module complémentaire d’automatisation
Inclus
Scripts
Module complémentaire d’automatisation
Inclus
Alertes
Module complémentaire d’automatisation
Inclus
Gestion des actifs
Module complémentaire Insight
Inclus
Tableau de bord et rapports
Module complémentaire Insight
Inclus
Audit et inventaire des ordinateurs
Module complémentaire Insight
Inclus
Pour un cas d’usage de base en accès à distance, LogMeIn Central Base peut suffire. Pour la gestion des terminaux, les modules complémentaires deviennent un point central de la comparaison.
Splashtop AEM offre aux équipes IT une manière plus centralisée de gérer ces workflows depuis la plateforme Splashtop.
Choisir entre LogMeIn Central et Splashtop AEM
Pour les équipes qui évaluent LogMeIn Central par rapport à Splashtop AEM, Splashtop AEM est le meilleur choix.
Splashtop AEM offre aux équipes IT ces capacités de gestion des terminaux dans une solution rationalisée, sans nécessiter de modules complémentaires distincts pour les workflows essentiels comme la gestion des correctifs, l’automatisation et l’inventaire. Cela rend la tarification plus facile à comprendre et aide les équipes à éviter de payer plus à mesure que leurs besoins en gestion des terminaux augmentent.
La différence de coût est également significative. Splashtop AEM coûte jusqu’à 77 % de moins que LogMeIn Central avec des modules complémentaires.
Pour les équipes IT et les MSPs qui veulent une gestion des endpoints pratique à un coût annuel plus bas, Splashtop AEM est le meilleur choix. Cela fait de Splashtop la meilleure alternative à LogMeIn Central.
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Le prix de LogMeIn Central peut augmenter considérablement lorsque des modules complémentaires de gestion des terminaux sont inclus. Splashtop AEM offre aux équipes IT un moyen plus simple de gérer, corriger, surveiller et prendre en charge les terminaux, avec une tarification prévisible par terminal.
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