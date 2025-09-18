Secure Remote Desktop Software

Software de escritorio remoto seguro
Las soluciones de escritorio remoto seguro conceden acceso seguro a dispositivos remotos desde cualquier lugar, lo que garantiza la protección de datos a través del cifrado y la autenticación avanzados.
Acceso seguro y protegido a escritorio remoto
En la era del teletrabajo, la seguridad debe ser la prioridad. Conéctate a tus ordenadores sin arriesgar la seguridad, la privacidad o los datos de tu dispositivo. Splashtop te ofrece el acceso que necesitas con la seguridad que te aportará total tranquilidad.
Particulares, equipos e incluso organizaciones enteras pueden confiar en el software de escritorio remoto de Splashtop para ofrecerles a los usuarios acceso remoto altamente seguro a sus ordenadores.
Funciones de seguridad clave del software de escritorio remoto de Splashtop
Los administradores de cuentas pueden aprovechar las funciones de seguridad de Splashtop para garantizar que sus usuarios, dispositivos y todas sus empresas cumplan con las políticas de seguridad.
Las grandes organizaciones pueden utilizar Splashtop Enterprise para obtener las funciones de seguridad adicionales que los equipos de TI necesitan para proteger a los usuarios, dispositivos y datos a mayor escala. Las funciones exclusivas de Enterprise incluyen el aprovisionamiento automático de usuarios, permisos granulares, integración de SSO, permisos de acceso basados en gruposy acceso remoto programado.
Entre las funciones de escritorio remoto seguro de Splashtop se incluyen:
Autenticación de dispositivos
Tiempo de espera de la sesión
Bloquee la configuración del streamer
Seguridad con contraseña de varios niveles
Notificación de conexión remota
Autenticación del servidor proxy
Verificación de dos pasos/ autenticación de dos factores
Control de copiar/pegar
Solicitudes firmadas digitalmente
Pantalla vacía
Bloqueo automático de la pantalla
Control de la impresión remota
... ¡y más!
Software de escritorio remoto de Splashtop: cumplimiento y certificaciones
Splashtop está diseñado con seguridad de nivel empresarial y cuenta con la confianza de organizaciones que requieren un cumplimiento estricto. Nuestro software de escritorio remoto cumple con los estándares y regulaciones del sector para que tu empresa pueda mantenerse segura y lista para auditorías.
Las certificaciones clave y los marcos de cumplimiento incluyen:
ISO 27001: certificación de gestión de la seguridad de la información que demuestra el compromiso de Splashtop con la protección de los datos de los clientes.
SOC 2 Tipo 2: auditoría independiente que confirma los controles de Splashtop en torno a la seguridad, la disponibilidad y la confidencialidad.
Cumplimiento de RGPD y CCPA: garantiza la protección de datos y la privacidad de los usuarios en la UE y California.
Cumplimiento de HIPAA y HITECH: acceso remoto seguro para organizaciones de atención médica que manejan información médica protegida (PHI).
Cumplimiento de FERPA: protege la privacidad de los datos de los estudiantes para escuelas y universidades.
Cumplimiento de PCI DSS: protege la información de la tarjeta de pago para las organizaciones que procesan datos financieros.
FedRAMP Ready: disponible para agencias federales de EE. UU. que requieren una solución segura de acceso remoto basada en la cloud.
Al elegir Splashtop, puedes prestar acceso remoto a empleados, contratistas y equipos de TI mientras cumples con los requisitos de seguridad y cumplimiento más estrictos.
¿Por qué Splashtop es más seguro que el RDP?
El RDP (protocolo de escritorio remoto) representa una amenaza para las empresas y organizaciones que lo utilizan. Solo las conexiones RDP sin tener un firewall exponen el tráfico a riesgos de seguridad y pueden hacer que los ordenadores anfitriones sean vulnerables a ataques cibernéticos, como un ataque de ransomware. Agregar capas de seguridad al acceso con RDP, como firewalls o puertas de enlace VPN, es difícil de configurar, mantener y ampliar.
Splashtop funciona con tecnología patentada que utiliza protocolos de seguridad estándar de la industria como HTTPS y TLS. Todos los dispositivos están autenticados y las conexiones están cifradas. A diferencia del RDP, Splashtop se actualiza automáticamente, lo que significa que siempre tendrás las últimas funciones de seguridad con Splashtop. Esto también hace que Splashtop sea mucho más fácil y seguro de gestionar a mayor escala. Consulta nuestra comparación completa del escritorio remoto de Splashtop frente al RDP.