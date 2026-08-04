Comparación de precios de AnyDesk

El precio de AnyDesk es un factor importante para las empresas que comparan herramientas de acceso remoto, pero la tarifa mensual publicada no siempre cuenta toda la historia. El coste real depende del plan que elijas, de cuántos usuarios y dispositivos necesites, de si necesitas conexiones simultáneas adicionales y de las funciones de acceso remoto o soporte remoto en las que se apoya tu equipo.
El historial de precios también importa. AnyDesk ha subido los precios en los últimos años, lo que puede hacer que las renovaciones y la planificación presupuestaria a largo plazo sean más difíciles para los equipos que necesitan costes de software predecibles. Si el acceso remoto forma parte de tus operaciones del día a día, merece la pena mirar más allá de la página del plan actual antes de comprometerte con otra suscripción anual.
Esta guía desglosa los precios de AnyDesk por plan, explica cómo han cambiado los precios de AnyDesk y compara AnyDesk con Splashtop para que puedas elegir una solución de acceso remoto que aporte un gran valor a tu empresa a lo largo del tiempo.
Precios de AnyDesk de un vistazo
Plan de AnyDesk
Precio mensual publicado
Facturación
Solo
$28.90/mes
Facturado anualmente
Standard
$49.90/mes
Facturado anualmente
Advanced
$111.90/mes
Facturado anualmente
Ultimate
Presupuesto personalizado
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Los planes de pago de AnyDesk se estructuran en torno a distintos niveles de acceso remoto, gestión de usuarios, gestión de dispositivos y necesidades de soporte. Solo es la opción de pago de menor coste para uso empresarial individual, mientras que Standard y Advanced están pensados para equipos que necesitan capacidades más amplias de acceso y soporte.
Al comparar planes, el coste anual es importante. AnyDesk muestra los precios como una tarifa mensual, pero los planes de pago se facturan anualmente, así que los compradores deben evaluar el compromiso anual completo antes de elegir un plan.
Cómo ha cambiado el precio de AnyDesk en los últimos años
El precio actual de AnyDesk es importante, pero el historial reciente de precios es igual de importante para las empresas que comparan herramientas de acceso remoto. En los últimos años, AnyDesk ha aumentado los precios publicados de sus principales planes de pago, lo que puede hacer que los costes a largo plazo sean más difíciles de predecir.
Por ejemplo, entre 2024 y 2026, el precio de AnyDesk Solo aumentó aproximadamente un 94%. Durante ese mismo periodo, el precio de AnyDesk Standard aumentó aproximadamente un 118 %, y AnyDesk Advanced aumentó aproximadamente un 40 %.
Esos cambios importan porque el software de acceso remoto normalmente no es una compra única. Las empresas suelen depender de él para el trabajo diario, el soporte de TI y el acceso a dispositivos desatendidos. Cuando el precio sube de forma significativa en un periodo corto, una herramienta que antes encajaba en el presupuesto puede resultar más difícil de justificar al renovar.
Ver más: Aumento de precio de AnyDesk
¿Qué incluye cada plan de AnyDesk?
Los planes de pago de AnyDesk varían según los usuarios, los dispositivos gestionados, las conexiones simultáneas y las funciones administrativas. Esos límites importan porque el plan más básico no siempre es la mejor opción cuando entran en juego varios usuarios o flujos de trabajo de soporte.
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo es el plan de pago de menor coste y está diseñado para un solo usuario. Incluye una conexión saliente y hasta 100 dispositivos gestionados. Para los equipos, es probable que Solo sea demasiado limitado. No ofrece la capacidad de usuarios ni la flexibilidad de soporte compartido que la mayoría de las empresas necesitan.
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard es el primer plan orientado a equipos. Admite hasta 20 usuarios con licencia y hasta 500 dispositivos gestionados, pero empieza con una conexión simultánea.
Eso significa que varios usuarios pueden estar en el plan, pero las sesiones remotas activas siguen estando limitadas a menos que se añadan conexiones adicionales. Los equipos pequeños deberían revisar si una conexión incluida es suficiente antes de elegir este nivel.
AnyDesk Advanced
AnyDesk Advanced está diseñado para equipos más grandes que necesitan más capacidad. Admite hasta 100 usuarios con licencia, hasta 1.000 dispositivos gestionados y empieza con dos conexiones simultáneas.
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate es el plan con precio personalizado para organizaciones más grandes con requisitos más complejos. Dado que el precio se basa en presupuesto, los compradores deben pedir un desglose claro de los usuarios incluidos, las conexiones, los dispositivos gestionados, los complementos, las condiciones del contrato y las expectativas de renovación antes de comprometerse.
¿AnyDesk ofrece facturación mensual?
AnyDesk muestra los precios de sus planes de pago como tarifas mensuales, pero los planes se facturan anualmente. Eso significa que un plan anunciado a 49,90 $ al mes no es una suscripción mensual. Representa el equivalente mensual de un compromiso anual.
Esto importa al comparar los precios de AnyDesk con otras herramientas de acceso remoto. Una cifra mensual más baja puede parecer más fácil de presupuestar al principio, pero las empresas deberían revisar el coste anual completo, los límites del plan y cualquier complemento necesario antes de elegir un plan.
Para los equipos que evalúan AnyDesk, la comparación más útil es el coste anual total del plan que realmente se ajusta a su flujo de trabajo, no solo el precio mensual que aparece en la página de precios.
AnyDesk gratis vs. de pago: lo que las empresas deben saber
AnyDesk ofrece una versión gratuita para uso personal, pero las empresas deberían contar con elegir un plan de pago para acceso remoto profesional, soporte de TI o uso en equipo.
Los planes de pago se vuelven necesarios cuando necesitas funciones como varios usuarios, dispositivos gestionados, acceso no supervisada, conexiones simultáneas o administración centralizada. Para las empresas, la pregunta clave es qué plan de pago se ajusta a tu flujo de trabajo y presupuesto, no si la versión gratuita es suficiente.
Ver más: AnyDesk Free vs Paid
Precios de AnyDesk comparados con Splashtop
Los planes de pago de AnyDesk se han encarecido en los últimos años, por lo que merece la pena comparar el coste con alternativas como Splashtop. Para muchas necesidades empresariales de acceso remoto y soporte remoto, Splashtop ofrece un precio inicial más bajo y sigue proporcionando acceso remoto seguro y fiable para personas, equipos y organizaciones de soporte de TI.
Caso de uso
Plan de AnyDesk
Precio inicial de AnyDesk
Opción de Splashtop
Precio inicial de Splashtop
Acceso remoto individual
Solo
$28.90/mes
Acceso Remoto Splashtop
$8.25/mes
Equipo pequeño o soporte de TI
Standard
$49.90/mes
Splashtop Remote Support
$22/mes
Necesidades de soporte más amplias
Advanced
$111.90/mes
Splashtop Remote Support
$22/mes
Según los precios iniciales, Splashtop puede ahorrarte hasta un 70 % en tu coste anual en comparación con AnyDesk.
Esa diferencia de precio importa a los equipos que intentan mantener predecibles los costes de acceso remoto. Si las recientes subidas de precio de AnyDesk han hecho que la herramienta sea más difícil de justificar, Splashtop ofrece a las empresas una alternativa más rentable para un acceso remoto y soporte remoto seguros.
Por qué Splashtop es una alternativa a AnyDesk con precios más fiables
Splashtop ofrece a las empresas una forma más rentable de obtener acceso remoto y soporte remoto seguros sin los elevados precios iniciales que se ven en los planes de pago de AnyDesk. Para los equipos que necesitan controlar los costes de software, esa diferencia puede facilitar la elaboración del presupuesto desde el principio y en la renovación.
Costes iniciales más bajos para casos de uso clave
Splashtop parte de un precio más bajo que los planes comparables de AnyDesk para acceso remoto individual, soporte para pequeños equipos y necesidades de soporte más amplias. Eso ofrece a las empresas una forma práctica de reducir los costes de acceso remoto sin renunciar a las capacidades principales de las que dependen cada día.
Planes sencillos para acceso remoto y soporte remoto
Los planes de Splashtop se organizan en torno a necesidades empresariales habituales, como el trabajo remoto, el acceso remoto desatendido y el soporte remoto de TI. Esto facilita elegir un plan en función de cómo trabaja realmente tu equipo, en lugar de pagar por un nivel superior solo para desbloquear la capacidad o los controles que necesitas.
Gran valor para la planificación presupuestaria a largo plazo
Las recientes subidas de precio de AnyDesk muestran por qué los compradores deben pensar más allá del primer año. Splashtop ofrece una alternativa de menor coste para las empresas que quieren un acceso remoto y soporte remoto fiables, al tiempo que facilitan la gestión del gasto de software a largo plazo.
Por estas razones, Splashtop es la mejor alternativa a AnyDesk.
Splashtop: una solución de acceso remoto rentable
Splashtop ayuda a las empresas a acceder y dar soporte a ordenadores de forma segura desde cualquier lugar, con planes creados para particulares, equipos, departamentos de TI y organizaciones de soporte. Tanto si necesitas acceso remoto para ordenadores de trabajo, acceso remoto desatendido para dispositivos gestionados o asistencia supervisada para usuarios finales, Splashtop te ofrece una alternativa a AnyDesk de menor coste.
Con Splashtop, los equipos obtienen conexiones remotas seguras, streaming de alto rendimiento, compatibilidad con varios monitores, transferencia de archivos, impresión remota, grabación de sesiones y opciones de soporte flexibles, según el plan elegido. Las empresas también pueden elegir soluciones para trabajo remoto, soporte de TI, flujos de trabajo de mesa de ayuda y necesidades de gestión de endpoints.
Si los aumentos de precios de AnyDesk te han hecho replantearte el valor a largo plazo de tu herramienta de acceso remoto, Splashtop te ofrece una forma más rentable de mantener a tu equipo conectado y respaldado. Compara los planes de Splashtop y comienza una prueba gratuita hoy mismo.