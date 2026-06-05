Limitaciones de la versión gratuita de TeamViewer y mejor alternativa

¿Tienes dificultades con las limitaciones de la versión gratuita de TeamViewer? Todo lo que sea gratuito suena bien al principio, pero la versión gratuita de TeamViewer tiene algunas desventajas de mucho calado. Tampoco se resolverán necesariamente actualizando a una costosa licencia comercial de TeamViewer. Con Splashtop, no tienes que tirar la casa por la ventana. Sigue leyendo para obtener más información.
TeamViewer ofrece una versión gratuita de su software de escritorio remoto para uso personal. Si bien puedes usar la versión gratuita de TeamViewer para controlar de forma remota otro ordenador, no tendrás acceso a varias funciones fundamentales de escritorio remoto (como actualizaciones de seguridad o impresión remota). Y definitivamente no podrás usarlo para trabajar.
Comparativa entre la versión gratuita y de pago de TeamViewer
TeamViewer ofrece una versión gratuita para uso personal y no comercial, y varios niveles de pago para usuarios empresariales. La edición gratuita está destinada para acceso ocasional a los dispositivos de amigos o familiares. Si TeamViewer detecta patrones que sugieren uso comercial, las sesiones pueden ser limitadas o bloqueadas.
La versión gratuita carece de muchas funciones de las que dependen los profesionales. Las sesiones son más cortas, el rendimiento puede disminuir durante el uso prolongado, y no hay gestión centralizada de dispositivos. Opciones avanzadas como acceso no supervisada, transferencias de archivos prioritarias e integraciones con herramientas empresariales están reservadas para clientes de pago.
Los planes de pago de TeamViewer desbloquean tiempos de sesión ilimitados, licencias comerciales y streaming de mayor rendimiento. También agregan opciones de cumplimiento de seguridad, soporte prioritario y características como monitoreo de dispositivos o asistencia de realidad aumentada. Sin embargo, estos planes de pago están entre los más altos de la industria del acceso remoto.
Limitaciones de la versión gratuita de TeamViewer
La versión gratuita es solo para uso personal. Si TeamViewer sospecha de que lo estás utilizando con fines comerciales, tus conexiones se bloquearán y no podrás acceder de forma remota a tus ordenadores.
Las siguientes funciones no están disponibles en la versión gratuita: impresión remota, pantalla en blanco, bloqueo de entrada remota, y wake-on-LAN.
Falta de funciones de seguridad importantes, incluidas las actualizaciones automáticas de seguridad/funciones.
No se pueden agregar usuarios adicionales.
No se puede acceder a dispositivos móviles para prestar asistencia.
No se puede acceder al soporte técnico de TeamViewer por teléfono.
¡Imagínate estar en medio de un proyecto y quedarte fuera de tu sesión remota! Además de frustrante, complica mucho las cosas. Desafortunadamente, esa es la experiencia de muchos usuarios de la versión gratuita de TeamViewer que informaron de que sus conexiones fueron bloqueadas por sospecha de uso comercial.
Peor aún, algunos usuarios han especulado que TeamViewer estaba tratando de presionarlos para que compraran una licencia comercial.
Si necesitas una aplicación de escritorio remoto por razones comerciales, no deberías verte obligado a obtener una licencia costosa. Y no tienes por qué hacerlo, hay una alternativa mejor.
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