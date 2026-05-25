¿Qué es un programa de acceso remoto?
Los programas de acceso remoto son herramientas de software que te permiten acceder y controlar un ordenador o dispositivo desde una ubicación diferente como si estuvieras de forma presencial frente a él. Básicamente, establecen una conexión entre dos dispositivos, lo que te permite controlar un dispositivo desde el otro, independientemente de dónde te encuentres.
Ventajas clave de los programas informáticos de acceso remoto
Los programas de acceso remoto son útiles en muchas situaciones. Las empresas pueden utilizarlos para permitir que los empleados trabajen desde su casa u otras ubicaciones remotas mientras siguen teniendo acceso al ordenador del trabajo y a los recursos de la red. Los profesionales de TI también pueden utilizar los programas de acceso remoto para solucionar problemas informáticos desde una ubicación remota, sin tener que estar físicamente presente con el ordenador en cuestión.
Además, los programas de acceso remoto pueden ser útiles para uso personal, como acceder al ordenador de tu casa mientras estás fuera o prestar asistencia técnica remota a amigos y familiares. También pueden ayudarte a acceder a archivos o programas desde tu ordenador mientras viajas sin tener que llevarte físicamente tu ordenador contigo.
En general, los programas de acceso remoto son herramientas muy útiles y flexibles que pueden ahorrar tiempo y aumentar la productividad al permitirte acceder y controlar un ordenador o dispositivo desde una ubicación remota.
¿Qué tener en cuenta al elegir un programa de acceso remoto?
Al elegir el mejor programa de acceso remoto, hay varios criterios importantes que debes tener en cuenta, entre los que se incluyen:
1. Seguridad
La seguridad es una prioridad a la hora de seleccionar un programa de acceso remoto. Asegúrate de que el programa utilice métodos de cifrado potentes, protocolos de autenticación seguros y medidas de seguridad adicionales para proteger tus datos y evitar el acceso no autorizado.
2. Facilidad de uso
El programa debe ser fácil de usar y de configurar. Una interfaz intuitiva que requiera una experiencia técnica mínima agilizará el proceso de configuración y facilitará a los usuarios la gestión eficaz de las conexiones remotas.
3. Compatibilidad
Comprueba la compatibilidad del programa con tus dispositivos y sistemas operativos. Una solución versátil de acceso remoto debe ser compatible con una amplia gama de plataformas, incluidas Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chromebooks, para garantizar un acceso sin problemas a través de diferentes dispositivos.
4. Rendimiento
Evalúa el rendimiento del programa de acceso remoto en términos de velocidad de conexión y fiabilidad. La solución debe proporcionar una conexión rápida y estable con un retraso y una latencia mínimos para garantizar un funcionamiento fluido durante las sesiones remotas.
5. Funciones
Plantéate las funciones que ofrece el programa de acceso remoto. Busca funcionalidades como la transferencia de archivos, la impresión remota, la grabación de sesiones y la compatibilidad con varios monitores. Estas funciones adicionales pueden mejorar la experiencia global de acceso remoto y aumentar la productividad.
6. Coste
Evalúa el coste del programa en relación con sus funciones y ventajas. Asegúrate de que el precio se ajuste a tu presupuesto y ofrezca una buena rentabilidad por las funcionalidades proporcionadas. Muchos programas ofrecen una prueba gratuita o modelos de precios escalonados, así que explora estas opciones para encontrar una solución rentable.
Al evaluar los programas de acceso remoto según estos criterios, puedes identificar la mejor opción para tus necesidades específicas y asegurarte así de obtener una solución fiable y segura.
Lista de los mejores programas de acceso remoto
Este es un resumen de 5 de los programas de acceso remoto más populares y cuál es el mejor:
Splashtop
TeamViewer
AnyDesk
LogMeIn
Chrome Remote Desktop
Splashtop
Vamos a ser muy claros, Splashtop es el mejor programa de acceso remoto disponible en la actualidad. Splashtop es un software de escritorio remoto que permite a los usuarios acceder y controlar remotamente ordenadores o dispositivos móviles desde otro dispositivo.
Seguridad: Splashtop utiliza protocolos de seguridad y encriptación estándar de la industria para proteger los datos de los usuarios durante el acceso remoto. Además, Splashtop tiene varias funciones de seguridad, entre las que se incluyen la autenticación de dos factores, la autenticación de dispositivos y la grabación de sesiones. En general, Splashtop proporciona medidas de seguridad líderes en la industria para sus usuarios.
Facilidad de uso: Splashtop es fácil de usar y tiene una interfaz de usuario intuitiva. Los usuarios pueden establecer y configurar fácilmente sus ajustes de acceso remoto y el software tiene varias funciones útiles, como la transferencia de archivos y la impresión remota.
Compatibilidad: Splashtop es compatible con una amplia gama de dispositivos y sistemas operativos, incluidos Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chromebook. Esto lo convierte en una excelente opción para los usuarios que necesitan acceder a su ordenador o dispositivo móvil desde diferentes plataformas.
Rendimiento: Splashtop ofrece un excelente rendimiento para el acceso remoto. El software tiene una alta velocidad de fotogramas y baja latencia, lo que garantiza que los usuarios puedan acceder y controlar su ordenador o dispositivo móvil en tiempo real. Además, Splashtop es compatible con pantallas de alta resolución, lo que lo convierte en una excelente opción para los usuarios que requieren gráficos y vídeos de alta calidad.
Funciones: Splashtop ofrece una amplia gama de funciones, que incluyen transferencia de archivos, impresión remota, chat y grabación de sesiones. Además, el software cuenta con varias herramientas útiles, como wake-on-LAN, compatibilidad para múltiples monitores y reinicio remoto. En general, Splashtop proporciona un excelente conjunto de funciones que satisface las necesidades de la mayoría de los usuarios.
Precio: Splashtop ofrece varios planes de precios. El coste del software varía según el plan y la cantidad de usuarios, pero, en general, Splashtop ofrece una excelente relación calidad-precio.
En líneas generales, Splashtop es el mejor programa de acceso remoto según los criterios anteriores.
TeamViewer
Seguridad:tanto TeamViewer como Splashtop ofrecen medidas de seguridad férreas para el acceso al escritorio remoto. TeamViewer utiliza cifrado de extremo a extremo, autenticación de dos factores y permite a los usuarios incluir en la lista blanca los dispositivos de confianza. Splashtop utiliza cifrado AES de 256 bits, protocolos SSL/TLS, protección de contraseña de varios niveles y las mismas funciones que se encuentran en TeamViewer.
Facilidad de uso: tanto TeamViewer como Splashtop son fáciles de usar y de configurar. TeamViewer tiene una interfaz sencilla que permite a los usuarios conectarse rápidamente a otros dispositivos. Splashtop tiene una interfaz intuitiva por la que es fácil de navegar.
Compatibilidad: tanto TeamViewer como Splashtop son compatibles con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS y Android.
Rendimiento: tanto TeamViewer como Splashtop ofrecen un rendimiento de alta velocidad y son compatibles con la resolución HD y 4K. Sin embargo, Splashtop es conocido por sus rápidas velocidades de conexión y su experiencia de acceso remoto sin problemas.
Funciones: tanto TeamViewer como Splashtop tienen funciones similares necesarias para el trabajo remoto.
Coste; TeamViewer y Splashtop tienen diferentes modelos de precios. Pero, si comparamos los los precios de TeamViewer y Splashtop, Splashtop ahorra a los usuarios un 50 % o más.
AnyDesk
Seguridad: AnyDesk y Splashtop ofrecen potentes medidas de seguridad para el acceso remoto. Ambos tienen protección de contraseña de varios niveles y cumplen con varios estándares de seguridad.
Facilidad de uso: tanto AnyDesk como Splashtop son fáciles de usar y muy intuitivos.
Compatibilidad: tanto AnyDesk como Splashtop son compatibles con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS y Android.
Rendimiento: tanto AnyDesk como Splashtop ofrecen un rendimiento de alta velocidad y admiten resolución HD y 4K.
Funciones: tanto AnyDesk como Splashtop tienen funciones similares para el trabajo remoto.
Precio: aquí es donde está la gran diferencia. AnyDesk es mucho más caro que Splashtop. Splashtop ahorra a los usuarios un 40 % o más en comparación con los precios de AnyDesk.
Según lo anterior, obtendrás una mejor relación calidad-precio y una experiencia mucho mejores si eliges Splashtop.
LogMeIn
Seguridad: LogMeIn y Splashtop ofrecen una férrea protección de seguridad para los usuarios.
Facilidad de uso: tanto LogMeIn como Splashtop son fáciles de usar y de configurar.
Compatibilidad: tanto LogMeIn como Splashtop son compatibles con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS y Android.
Rendimiento: tanto LogMeIn como Splashtop ofrecen un rendimiento de alta velocidad y admiten resolución HD y 4K. Sin embargo, Splashtop es conocido por su velocidad de conexión más rápida y su experiencia de acceso remoto más fluida.
Funciones: tanto LogMeIn como Splashtop tienen funciones similares, incluida la transferencia de archivos, la impresión remota, la compatibilidad con varios monitores y el reinicio remoto.
Precio: nuevamente, LogMeIn es mucho más caro que Splashtop. Los usuarios pueden ahorrar hasta un 80 % o más eligiendo Splashtop en comparación con los precios de LogMeIn.
Chrome Remote Desktop
Seguridad: Chrome Remote Desktop requiere que inicies sesión en tu cuenta de Google en ambos dispositivos para poder establecer una conexión remota. Esto puede convertirse en un gran problema de seguridad si varias personas utilizan el programa.
Facilidad de uso: Chrome Remote Desktop es una extensión del navegador que permite a los usuarios conectarse rápidamente a otros dispositivos. Splashtop también tiene una interfaz intuitiva por la que es fácil de navegar.
Compatibilidad: Chrome Remote Desktop debe usarse con un navegador Chrome, lo que limita su compatibilidad. Splashtop tiene aplicaciones para ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.
Rendimiento: Splashtop es conocido por tener velocidades de conexión más rápidas y ofrecer a los usuarios una experiencia de acceso remoto más fluida.
Funciones: Chrome Remote Desktop carece de muchas funciones que se encuentran en Splashtop. Faltan funciones básicas para el trabajo remoto en Chrome Remote Desktop, como bloqueo de teclado, pantalla en blanco y más.
Precio: Chrome Remote Desktop es de uso gratuito, pero está enormemente limitado en términos de compatibilidad, funciones y seguridad.
Cómo elegir el programa acceso remoto adecuado
Elegir el programa acceso remoto adecuado depende de cómo trabaje tu equipo, a qué dispositivos necesitas prestar soporte y cuánto control y seguridad requieras. No todas las herramientas están diseñadas para los mismos casos de uso, así que centrarse en unos pocos criterios básicos ayuda a reducir el campo rápidamente.
La seguridad debería ser innegociable
El software de acceso remoto crea una conexión directa con sistemas críticos, por lo que los controles de seguridad fuertes son importantes. Busca funciones como cifrado de extremo a extremo, autenticación de dispositivos, autenticación multifactor y controles de acceso granulares. Para uso empresarial, el cumplimiento de normas como SOC 2 o ISO 27001 es también una señal importante de madurez.
Rendimiento y fiabilidad entre redes
Un buen programa de acceso remoto debería funcionar de forma constante, incluso en conexiones lentas o inestables. La baja latencia, las altas tasas de fotogramas y el streaming adaptativo marcan una diferencia notable en tareas cotidianas, especialmente al acceder a aplicaciones con muchos gráficos o trabajar remotamente durante largos periodos.
Compatibilidad para dispositivos multiplataforma
La mayoría de los equipos utilizan una mezcla de sistemas operativos y dispositivos. La solución adecuada debería soportar Windows, MacOS, iOS, Androidy Chromebooks cuando sea aplicable, sin obligar a tener herramientas separadas para cada plataforma. La compatibilidad amplia de los dispositivos reduce la fricción tanto para los equipos de TI como para los usuarios finales.
Facilidad de montaje y uso diario
El software de acceso remoto debe ser fácil de desplegar y sencillo de usar, además de requerir una formación mínima. La instalación rápida, las interfaces intuitivas y la configuración mínima ayudan a los equipos a obtener rentabilidad rápidamente y a reducir la carga de soporte continua.
Precios transparentes que escalan
Los modelos de precios varían mucho entre las herramientas de acceso remoto. Algunos cobran por usuario, otros por dispositivo y muchos añaden costes por funciones esenciales. La mejor opción es aquella que ofrezca precios claros, incluya funcionalidad básica por defecto y escale de forma predecible a medida que crezcan tus necesidades.
Evaluar los programas de acceso remoto mediante estos criterios facilita identificar soluciones que equilibren seguridad, rendimiento y coste, en lugar de pagar de más por funciones que no necesitas o comprometer la fiabilidad.
Por qué Splashtop está tan valorado por las plataformas de reseñas
Splashtop obtiene constantemente altas valoraciones en las principales plataformas de reseñas (incluyendo TrustRadius y Capterra) porque ofrece un rendimiento de garantías, seguridad y rentabilidad sin la complejidad o la carga de precios que se encuentran en muchas herramientas de la competencia. La opinión de los clientes tiende a centrarse en resultados prácticos más que en afirmaciones de marketing.
Rendimiento fiable para trabajo real
Los revisores suelen destacar las rápidas velocidades de conexión de Splashtop, su baja latencia y su rendimiento estable en diferentes condiciones de red. Esto es importante para el trabajo remoto diario, donde las sesiones perdidas o el retraso afectan directamente a la productividad.
Seguridad de nivel empresarial sin problemas adicionales
Splashtop es reconocido por combinar controles de seguridad potentes con una experiencia de usuario sencilla. Funciones como el cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor, confianza en el dispositivo y controles de acceso granulares están integradas en lugar de venderse como complementos, que los reseñadores suelen señalar como un factor diferenciador.
Compatibilidad amplia de dispositivos y plataformas
Los usuarios valoran que Splashtop soporte Windows, MacOS, iOS, Androidy Chromebooks dentro de un mismo ecosistema. Esta flexibilidad reduce la necesidad de múltiples herramientas de acceso remoto y simplifica el soporte para entornos de dispositivos mixtos.
Configuración sencilla y gestión intuitiva
Muchas reseñas destacan lo rápido que los equipos pueden desplegar y empezar a usar Splashtop. Una instalación sencilla, controles administrativos claros y una interfaz intuitiva reducen la barrera de adopción tanto para los equipos de TI como para los usuarios finales.
Valor fuerte en comparación con alternativas
En todas las plataformas de reseñas, Splashtop suele recibir una valoración alta por su asequibilidad en relación con el rendimiento y la profundidad de las funciones. Los clientes suelen compararla con competidores de precios más altos y señalan que Splashtop ofrece una funcionalidad comparable o mejor a un precio más accesible.
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