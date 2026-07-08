En el mundo actual, el trabajo remoto se está volviendo cada vez más popular, por lo que es esencial que los empleados accedan a sus ordenadores o dispositivos de trabajo de forma segura desde cualquier lugar. El software de acceso remoto seguro permite a los usuarios acceder a sus ordenadores o dispositivos de trabajo de forma remota mientras mantienen altos niveles de seguridad.
¿Qué es el acceso remoto seguro?
El acceso remoto seguro es la capacidad de conectarse a una red, ordenador o sistema desde una ubicación remota garantizando al mismo tiempo la privacidad de los datos, la autenticación del usuario y la protección contra amenazas cibernéticas. Permite a los empleados, equipos de TI y empresas trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar sin comprometer la seguridad.
Principales ventajas del acceso remoto seguro
Evita el acceso no autorizado: utiliza cifrado, autenticación multifactor (MFA) y controles de acceso para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan conectarse.
Protege la confidencialidad de los datos: protege la información confidencial contra interceptaciones o fugas con cifrado de extremo a extremo.
Mantiene la integridad del sistema: garantiza que los usuarios remotos puedan acceder de forma segura a los recursos corporativos sin introducir vulnerabilidades.
Al implementar un acceso remoto seguro, las empresas pueden permitir un trabajo remoto sin problemas, mejorar el soporte de TI y proteger datos críticos de las amenazas cibernéticas.
Por qué es importante el acceso remoto seguro
El acceso remoto seguro va más allá del trabajo remoto
—desempeña un papel crucial en la ciberseguridad, la eficiencia operativa, el cumplimiento y la seguridad de IoT. Por eso es importante:
Seguridad mejorada: protege datos confidenciales con cifrado, controles de acceso y medidas de autenticación, lo que reduce el riesgo de acceso no autorizado.
Prevención de ciberataques: protege las redes de amenazas como phishing, ransomware y ataques de fuerza bruta al garantizar conexiones seguras.
Eficiencia operativa: Permite a los equipos de TI gestionar sistemas, proporcionar soporte remoto y solucionar problemas rápidamente, minimizando el tiempo de inactividad.
Cumplimiento normativo: ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones del sector (por ejemplo, RGPD, HIPAA, SOC 2) al aplicar protocolos de seguridad para el acceso remoto.
Protección de IoT: protege los dispositivos conectados y los puntos finales remotos, evitando el acceso no autorizado a los sistemas de control industrial y tecnologías inteligentes.
Una estrategia potente de acceso remoto seguro garantiza operaciones fluidas y al mismo tiempo protege los activos críticos de las amenazas cibernéticas en evolución.
¿Cómo funciona el acceso remoto seguro?
El acceso remoto seguro se basa en múltiples medidas de seguridad para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan conectarse a los sistemas corporativos mientras se protege la integridad de los datos. Los componentes clave incluyen:
Autenticación multifactor (MFA): requiere que los usuarios verifiquen su identidad a través de múltiples factores de autenticación (por ejemplo, contraseñas, datos biométricos, códigos de seguridad) para evitar el acceso no autorizado.
Confianza y autenticación de dispositivos: garantiza que solo los dispositivos autorizados y compatibles puedan acceder a la red, lo que reduce el riesgo de puntos finales comprometidos o no fiables.
Permisos de acceso granular: restringe el acceso de los usuarios en función de los roles, lo que garantiza que los empleados y terceros solo puedan acceder a los datos, las aplicaciones o los sistemas necesarios para su trabajo.
Al integrar estas medidas de seguridad, las empresas pueden permitir un acceso remoto seguro mientras minimizan los riesgos y garantizan el cumplimiento.
Principales preocupaciones de seguridad con el acceso remoto
Al implementar el acceso remoto, hay que abordar varias cuestiones de seguridad para proteger los datos y sistemas sensibles:
Acceso no autorizado: sin la autenticación adecuada, el acceso remoto puede convertirse en una puerta de entrada para usuarios no autorizados, lo que provoca violaciones de datos.
Contraseñas débiles: las contraseñas débiles o reutilizadas pueden ser fácilmente explotadas, comprometiendo la seguridad de toda la red.
Conexiones no cifradas: los datos transmitidos a través de conexiones no cifradas son vulnerables a la interceptación por parte de los ciberdelincuentes.
Ataques de phishing: los usuarios pueden ser engañados para que proporcionen credenciales o descarguen software malicioso, lo que pone en riesgo el sistema.
Seguridad de puntos finales: los dispositivos utilizados para el acceso remoto pueden carecer de las medidas de seguridad adecuadas, lo que aumenta el riesgo de malware y otras amenazas.
Atajar estas preocupaciones con medidas de seguridad férreas, como las proporcionadas por Splashtop, es esencial para un acceso remoto seguro y protegido.
Consejos esenciales para proteger sus dispositivos
Para garantizar un acceso remoto seguro, proteger los dispositivos utilizados para el trabajo remoto es tan importante como proteger las conexiones de red. A continuación se presentan las mejores prácticas clave:
Mantener el software y el sistema operativo actualizados: instala periódicamente parches y actualizaciones de seguridad para protegerte contra vulnerabilidades.
Utilizar contraseñas seguras y únicas: habilita administradores de contraseñas y evita reutilizar credenciales para prevenir acceso no autorizado.
Activar la seguridad de endpoints y el antivirus: Implementa herramientas de protección de endpoints como parte de una estrategia de seguridad de endpoints más amplia para detectar y bloquear malware o intentos de phishing.
Usa Soluciones de Acceso Remoto Seguro: Elige una solución como Splashtop que ofrece cifrado AES de extremo a extremo, autenticación de dispositivos y registro de sesiones para prevenir el acceso no autorizado.
Configura permisos de usuario granulares: con los controles de acceso basados en roles de Splashtop, asegúrate de que los usuarios solo puedan acceder a los archivos, aplicaciones y sistemas que necesitan, reduciendo los riesgos de seguridad.
Seguir estas medidas reduce los riesgos de seguridad y fortalece la protección general de los dispositivos remotos.
Soluciones de acceso seguro remoto de próxima generación para los desafíos de seguridad modernos
Las soluciones de acceso remoto seguro de próxima generación, como Splashtop, están diseñadas para manejar las preocupaciones de seguridad actuales. Estas soluciones vienen con características de seguridad integradas como el inicio de sesión único (SSO), la autenticación multifactor (MFA), dispositivo
autenticación y actualizaciones automáticas de infraestructura para mantenerse actualizados y alineados con los estándares de seguridad modernos.
Splashtop es un excelente ejemplo de una solución de acceso remoto seguro de última generación. La fácil configuración, gestión y escalabilidad de Splashtop garantizan sesiones de acceso remoto rápidas y fiables con un mantenimiento sin esfuerzo y mayor seguridad. La red corporativa solo se usa durante el acceso remoto, lo que genera menos tráfico y un mayor rendimiento en comparación con el acceso por VPN.
Soluciones de Acceso Remoto Seguro: 7 Razones Clave por las que Splashtop Destaca
Splashtop es una solución segura de acceso remoto de próxima generación por varias razones:
Arquitectura nativa en cloud: Splashtop se diseñó como una solución nativa en cloud, lo que significa que el software fue diseñado para operar en un entorno en cloud, haciéndolo más escalable, fiable y seguro.
Funciones de seguridad integradas: Splashtop viene con funciones de seguridad integradas, como inicio de sesión único (SSO), autenticación multifactor (MFA) y autenticación de dispositivos para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los dispositivos remotos. Echa un vistazo a todas las funciones de seguridad de Splashtop.
Protocolos de seguridad estándar de la industria: Splashtop utiliza protocolos de seguridad estándar de la industria como HTTPS y TLS para cifrar los datos que pasan por el puerto 443, lo que garantiza que todas las transmisiones de datos sean seguras y no puedan ser interceptadas por terceros.
Servidores de retransmisión: Splashtop facilita las conexiones entre dispositivos a través de servidores de retransmisión en todo el mundo, lo que garantiza que los datos se transmitan a través de un puerto de tráfico web cifrado estándar, lo que elimina la necesidad de puertos especiales o excepciones de cortafuegos.
Seguridad mejorada para ordenadores: Splashtop proporciona un nivel adicional de seguridad para los ordenadores al eliminar la necesidad de dejarlos expuestos en Internet o DMZ, donde los maleantes pueden escanearlos y atacarlos fácilmente.
Sencillo y fácil de usar: Splashtop está diseñado para ser sencillo y fácil de usar, incluso para los usuarios más reacios a la tecnología. Todo lo que los usuarios deben hacer es instalar una pequeña aplicación en sus estaciones de trabajo y pueden acceder de forma remota a ella al instante desde cualquier dispositivo que use la aplicación Splashtop.
Alto rendimiento: Splashtop está diseñado para usar la red corporativa solo durante el acceso remoto, lo que genera menos tráfico y un mayor rendimiento en comparación con el acceso por VPN. Los clientes de Splashtop también disfrutan de una fiabilidad de rendimiento de primer nivel, incluidas conexiones remotas de alto rendimiento que ofrecen calidad HD, con streaming 4K a 60 fotogramas por segundo.
Infraestructura de acceso remoto de próxima generación de Splashtop
Acceso Remoto Seguro: Beneficios Clave de Usar Splashtop para Conexiones Seguras
Splashtop ofrece varios beneficios clave para el acceso remoto seguro:
Mantiene los datos sensibles seguros
Splashtop utiliza cifrado avanzado, autenticación de dispositivos y registro de sesiones para garantizar que todos los datos transmitidos durante una sesión remota se mantengan protegidos. No se almacena ningún dato en el dispositivo del usuario final, minimizando la exposición.
Reduce la Superficie de Ataque
A diferencia de las VPNs o herramientas de acceso remoto heredadas que exponen redes internas, Splashtop conecta a los usuarios directamente con sus dispositivos sin abrir puertos innecesarios, minimizando el riesgo y limitando los puntos de entrada para los atacantes.
Ayuda a lograr y mantener el cumplimiento
Con funciones como el control de acceso granular, los registros de auditoría y la compatibilidad con estándares del sector como SOC 2, RGPD y HIPAA, Splashtop facilita a las organizaciones cumplir los requisitos normativos y mantener la conformidad.
Productividad mejorada
Splashtop permite a los usuarios trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin comprometer la seguridad. Esta flexibilidad puede aumentar la productividad de los empleados, ya que pueden trabajar desde casa, mientras viajan o desde otro país.
Escalable
Splashtop está diseñada para ser escalable, lo que la hace adecuada para empresas de todos los tamaños. Es fácil de gestionar y se puede personalizar para satisfacer las necesidades únicas de cada negocio.
Rentable
Splashtop es una solución rentable para un acceso remoto seguro, con planes asequibles para empresas de todos los tamaños. La estructura de precios simple de Splashtop significa que las empresas solo pagan por lo que necesitan, lo que la convierte en una solución ideal para las empresas que buscan ahorrar dinero sin sacrificar la seguridad o el rendimiento.
Comienza con Splashtop para un acceso remoto seguro
En conclusión, las soluciones de acceso remoto seguro son esenciales para cualquier empresa u organización que valore la flexibilidad, la productividad y la seguridad.
Con las soluciones de acceso remoto seguro de próxima generación, como Splashtop, las empresas pueden disfrutar de los beneficios de las conexiones remotas desde dispositivos personales a ordenadores de trabajo sin sacrificar la seguridad. Prueba Splashtop ya mismo para experimentar un acceso remoto rápido, fiable y seguro.
Recursos adicionales
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Acceso Remoto: Acceso al Escritorio Remoto vs. Computación en Cloud