Here's How to Cancel TeamViewer

Es posible que hayas oído hablar de la mala fama de TeamViewer relacionada con su política de cancelación. Resulta que sus problemas son tan graves que los usuarios han comenzado a denunciarlos al Better Business Bureau. Si te encuentras en la misma situación y no puedes cancelar tu suscripción lo suficientemente rápido, ¿qué debes hacer?
En primer lugar, analizaremos por qué es tan difícil darse de baja de TeamViewer, para que comprendas tu situación A continuación, te mostramos los pasos que debes seguir para cancelar tu suscripción a TeamViewer por completo. Cuando lo hayas hecho, te ofreceremos una mejor opción, algo que te hará plantearte qué te llevó a probar TeamViewer desde un principio.
¿Cómo cancelo mi suscripción a TeamViewer?
TeamViewer no te permite cancelar tu suscripción al software de escritorio remoto en línea. Esto es lo fundamental de por qué tienen tantas quejas en su contra.
Si bien cabría esperar poder hacer clic en un botón y pausar tu suscripción sin ningún problema, en realidad debes enviarles un mensaje por escrito alegando que estás seguro de que deseas cancelar tu suscripción con al menos 28 días de antelación a la fecha de renovación.
Si no lo haces, TeamViewer te cobrará la renovación de tu licencia. Este proceso de cancelación te complica la tarea como cliente y hace que sea menos probable que canceles tu suscripción.
Para enviar un ticket a través del sitio web de TeamViewer, debes iniciar sesión en tu cuenta de TeamViewer (la misma cuenta que usaste desde un principio para comprar tu licencia) en www.teamviewer.com/support. Desde allí, haz clic en Abrir una solicitud de asistencia, luego haz clic en Nuevo ticket de asistencia.
Puedes ver las instrucciones completas sobre los métodos para enviar un ticket a TeamViewer en este artículo de ayuda.
Una vez que abras un ticket, deberás incluir información sobre por qué quieres cancelarla.Importante: asegúrate de NO eliminar tu cuenta de TeamViewer antes de cancelar tu suscripción. Según la página de la comunidad de TeamViewer:
"Con respecto a la cancelación, ten en cuenta que la eliminación de una cuenta de TeamViewer no supone la cancelación de una licencia. Se requiere la presentación del ticket antes de la renovación para cancelarla".
Si eliminas tu cuenta de TeamViewer sin cancelar tu licencia, TeamViewer te cobrará igualmente la tarifa de renovación.
Cancelación de TeamViewer: Desafíos de Servicio al Cliente y Experiencias de Usuarios
Internet está lleno de testimonios relacionados con las dificultades que han tenido los clientes de TeamViewer. Con una búsqueda breve, encontrarás páginas y páginas de personas que responden a sus triquiñuelas.
Otros testimonios relatan la decepción del servicio (o su inexistencia) ofrecido por el servicio de atención al cliente de TeamViewer. Los clientes han informado de que sus intentos de interactuar con el equipo de asistencia se quedan en el limbo.Algunos han mencionado pasar varios meses, así como muchos tickets en línea y llamadas telefónicas directas, sin resolver sus problemas.
¿Luchando con la Gestión de Suscripciones de TeamViewer? ¡Cambia a Splashtop Hoy!
Erigimos Splashtop desde cero con la satisfacción del cliente como prioridad. Entendemos que en el mundo moderno las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos y es posible que necesites poder cambiar de la misma manera. Por lo tanto, a medida que diseñábamos nuestra plataforma, queríamos que a los clientes les resultara fácil iniciar sesión y cambiar su suscripción en cualquier momento que lo necesitaran.
Cuando inicias sesión en tu cuenta de Splashtop, tienes una sección completa dedicada a la configuración de tu suscripción. En esta área, puedes modificar o cancelar tu suscripción con facilidad.
Además de la gestión de suscripciones sin problemas, Splashtop ofrece un equipo de atención al cliente de fácil acceso que es profesional y rápido. No tendrás que esperar semanas para resolver un problema y la idea de tener que enviarnos un mensaje personal para modificar tu cuenta nos resulta una aberración.
Todo el proceso no supone ninguna complicación y puedes tener la certeza de que nos tomaremos tus problemas en serio. En Splashtop, nuestra misión es estar a tu lado cuando lo necesites.
Cambia a Splashtop: una elección más inteligente y rentable sobre TeamViewer
En lugar de tener que lidiar con el horrible servicio al cliente de TeamViewer, cómo no, te recomendamos que sopeses la opción de pasarte a Splashtop.
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