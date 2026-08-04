Mejor alternativa de escritorio remoto a Chrome 2023 – Splashtop

Elegir el software de escritorio remoto adecuado es crucial tanto para uso personal como empresarial, ya que garantiza un acceso remoto seguro, fiable y eficiente. Si bien el escritorio remoto de Chrome es una opción común debido a su integración con los servicios de Google, es posible que no siempre satisfaga las diversas necesidades de todos los usuarios.
Explorar las alternativas al escritorio remoto de Chrome puede ayudarte a encontrar una solución que ofrezca funciones mejoradas, mejor seguridad y un rendimiento más potente adaptado a tus requisitos específicos. En esta guía, profundizaremos en las mejores alternativas al escritorio remoto de Chrome y te ofreceremos opciones que pueden mejorar tu experiencia de acceso remoto.
¿Qué es el Chrome Remote Desktop?
Chrome Remote Desktop es un producto de Google que permite el acceso remoto a tus ordenadores desde otro dispositivo. Muchas personas lo utilizan para uso personal para realizar tareas sencillas mientras acceden remotamente a sus propios ordenadores.
Sin embargo, los que necesitan más de su software de acceso remoto a menudo se quedan insatisfechos con Chrome Remote Desktop. Los profesionales de empresa que quieren trabajar a distancia y los técnicos de soporte informático que quieren dar soporte a sus clientes se han quejado de que Chrome Remote Desktop carece de las características y funciones que necesitan.
Originalmente, el Chrome Remote Desktop comenzó como una extensión de Chrome (navegador web). Hoy en día, utiliza una combinación de una extensión Chrome y un portal web a través del navegador Chrome.
Para tener acceso remoto en cualquier momento a un ordenador, necesitas tener instaladas las aplicaciones adecuadas de Chrome Remote Desktop en ambos dispositivos Y asegurarte de que esos dispositivos estén iniciados en la misma cuenta de Google. Para proporcionar soporte remoto tienes que dirigir a tu usuario final a instalar la aplicación necesaria para habilitar el acceso a su computadora.
¿Por qué necesitas una alternativa al escritorio remoto de Chrome?
Si bien el escritorio remoto de Chrome es una herramienta práctica y gratuita para el acceso remoto, tiene varias limitaciones que pueden incitar a los usuarios a buscar alternativas:
Funciones limitadas
El escritorio remoto de Chrome carece de funciones avanzadas como el chat instantáneo incorporado, la transferencia de archivos de arrastrar y soltar y el manejo de múltiples sesiones, que son cruciales para el uso profesional y el soporte de TI.
Riesgos de seguridad de Chrome Remote Desktop
Las funciones de seguridad del escritorio remoto de Chrome son relativamente básicas. Se basa en las cuentas de Google para la autenticación, lo que puede plantear riesgos de seguridad si tu cuenta de Google se ve comprometida.
Entre otros riesgos de seguridad clave se incluyen:
Controles de acceso limitados: Chrome Remote Desktop no ofrece permisos de usuario granulares, lo que dificulta que los equipos de TI gestionen el acceso de forma segura en toda la organización.
Sin aplicación de autenticación multifactor (MFA): sin la aplicación de MFA incorporada, las cuentas que dependen únicamente de contraseñas son vulnerables al acceso no autorizado.
Falta de gestión de seguridad centralizada: las empresas necesitan visibilidad de la actividad de acceso remoto, pero Chrome Remote Desktop carece de herramientas de registro, auditoría y gestión centralizadas.
Riesgo de conexiones no seguras: a diferencia de las soluciones de escritorio remoto de nivel empresarial, Chrome Remote Desktop no proporciona cifrado potente ni capas de seguridad adicionales más allá de la autenticación de la cuenta de Google.
Sin gestión de dispositivos móviles
No hay compatibilidad integrada para la gestión de dispositivos móviles, lo que puede ser un inconveniente importante para las empresas con una fuerza laboral móvil.
Personalización limitada
El escritorio remoto de Chrome ofrece opciones de personalización limitadas, lo que lo hace menos flexible para los usuarios que necesitan configuraciones o identidades de marca específicas.
Dependencia de la cuenta de Google
Los usuarios deben tener una cuenta de Google y utilizar el navegador Google Chrome, lo que puede ser una barrera para aquellos que prefieren otros navegadores o necesitan más flexibilidad.
Explorar alternativas al escritorio remoto de Chrome puede ayudarte a encontrar una solución que se adapte mejor a tus necesidades, ya que proporciona funciones mejoradas, una seguridad férrea y una mayor flexibilidad tanto para uso personal como empresarial.
5 factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de escritorio remoto
Seleccionar la herramienta de escritorio remoto adecuada es esencial para garantizar un acceso remoto fluido y seguro. Aquí tienes cinco factores clave que debes tener en cuenta:
Funciones y funcionalidad: asegúrate de que la herramienta de escritorio remoto ofrezca todas las funciones necesarias, como transferencia de archivos, compatibilidad con varios monitores, impresi�ón remota, grabación de sesiones y funciones de chat. Las funciones avanzadas son esenciales para el uso empresarial y el soporte de TI.
Seguridad: la seguridad es primordial cuando se accede a dispositivos de forma remota. Busca herramientas que proporcionen estándares de cifrado férreos (como SSL/TLS), autenticación de dos factores y otros protocolos de seguridad para proteger los datos confidenciales y evitar el acceso no autorizado.
Facilidad de uso: la herramienta debe tener una interfaz intuitiva y ser fácil de configurar y usar, incluso para usuarios no expertos en tecnología. Un proceso de configuración sencillo y un diseño fácil de usar pueden ahorrar tiempo y reducir la curva de aprendizaje.
Compatibilidad y flexibilidad: elige una herramienta que sea compatible con varios sistemas operativos (Windows, MacOS, Linux, etc.) y que ofrezca flexibilidad en términos de requisitos de navegador y gestión de dispositivos móviles. Esto garantiza que la herramienta se pueda utilizar en diferentes dispositivos y plataformas.
Atención al cliente: un servicio de atención al cliente fiable es crucial, especialmente para los usuarios empresariales que puedan necesitar asistencia inmediata. Busca herramientas que ofrezcan opciones de soporte integrales, incluido chat en vivo, soporte telefónico y un centro de ayuda fiable.
Al tener en cuenta estos factores, puedes seleccionar la herramienta de escritorio remoto que mejor se adapte a tus necesidades y garantice una experiencia de acceso remoto fluida y segura.
Introducción al software de escritorio remoto: funciones y ventajas
Las soluciones de software de acceso remoto y soporte remoto de Splashtop están diseñadas para satisfacer los exigentes casos de uso de trabajadores remotos, soporte de TI, servicios de asistencia y MSPs. Por eso, hoy decenas de miles de empresas y más de 20 millones de personas usan Splashtop.
Splashtop está impulsado por el galardonado software de acceso remoto propio de Splashtop. Todo lo que se necesita para el acceso remoto es una conexión a internet y el software adecuado de Splashtop, no se requiere una cuenta compartida de Google.
Una vez configurado, podrás ver tu lista de todos los ordenadores a los que tienes acceso en la aplicación Splashtop. Simplemente haz clic en uno para iniciar la conexión remota. Puedes acceder a computadoras Windows, Mac y Linux desde otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Para proporcionar soporte ad-hoc al ordenador de un usuario, éste puede descargar y ejecutar una pequeña aplicación para generar un código de sesión que le dará acceso a su ordenador - ¡sin necesidad de instalación!
Alternativa a Chrome Remote Desktop: ¿por qué Splashtop destaca?
Entonces, ¿por qué Splashtop es una alternativa mejor que Chrome Remote Desktop? Aquí tienes un breve resumen de las principales diferencias:
Comparación del Acceso Remoto
Chrome Remote Desktop
Splashtop
Configuración del acceso remoto en cualquier momento
Además de instalar las aplicaciones necesarias, requiere que todos los ordenadores inicien sesión en la misma cuenta de Google, lo que podría presentar problemas de seguridad.
No se requieren cuentas de Google compartidas. Todo lo que se necesita para el acceso remoto es una cuenta de Splashtop, las aplicaciones Splashtop y conexión a internet.
Iniciar una sesión remota
Requiere que recuerdes e ingreses el PIN único del ordenador remoto antes de acceder.
No se requieren códigos PIN. Simplemente selecciona el ordenador al que deseas acceder y conéctate al instante.
Comparación al Remote Support
Chrome Remote Desktop
Splashtop
Proporcionar apoyo supervisado a las computadoras
Requiere que el usuario final instale Chrome, inicie sesión o cree una cuenta de Google e instale la extensión necesaria.
El usuario final descarga y ejecuta una pequeña aplicación. No se requiere una cuenta de Splashtop ni inicio de sesión.
Prestar soporte a dispositivos móviles
No disponible.
Accede de forma remota a dispositivos iOS y Android. Controla de forma remota los dispositivos Android para prestar soporte.
Consola de gestión
No tiene.
Administra y agrupa tus usuarios y computadoras para mantenerte organizado a través de la consola web Splashtop.
Comparación de Características
Chrome Remote Desktop
Splashtop
Funciones de la aplicación de acceso remoto a móviles (iOS y Android)
Conjunto de funciones básicas que incluye mostrar teclado, cambiar entre la entrada del ratón y la de estilo táctil, Ctrl-Alt-Supr y cambiar el tamaño del escritorio.
Todas las funciones del escritorio remoto de Chrome, además de agrupación de ordenadores, clasificación de listas, visualización de información del ordenador (estado, última sesión, dirección IP), reinicio remoto, vista de todos los monitores, barra de herramientas de bloqueo, pantalla remota en blanco, bloqueo de teclado y ratón y pegar teclado como pulsaciones de teclas.
Funciones de la aplicación de acceso remoto a ordenadores
Funcionalidad básica limitada con envío de ciertas pulsaciones de teclas, ajuste de resolución de pantalla y transferencia.
Todas las funciones del escritorio remoto de Chrome, además de chat, grabación de sesiones, impresión remota, activación remota, compartir escritorio con el técnico, pantalla en blanco, bloqueo de teclado y ratón y mucho más.
Para quienes quieran ser más productivos, estar más seguros y/o prestar asistencia de forma más eficaz, no hay duda de que Splashtop es la mejor alternativa a Chrome Remote Desktop.
Elige el software de acceso remoto de Splashtop: capacidades avanzadas que superan a las del escritorio remoto de Chrome
Como ya se ha mencionado, Splashtop ofrece varios productos de acceso remoto diseñados para usuarios con distintas necesidades, como profesionales de empresa, equipos de soporte informático, MSPs y profesionales del servicio de asistencia.
Echa un vistazo a los productos de nuestro negocio principal a continuación y empieza con el que es adecuado para ti de forma gratuita. ¡No se requiere ninguna tarjeta de crédito o compromiso para comenzar una prueba gratuita!
Splashtop Remote Access: para profesionales de negocios y equipos pequeños que desean acceso remoto a sus ordenadores.
Splashtop Remote Support: para MSPs y equipos de TI que quieren acceso remoto desatendido a las computadoras de sus usuarios para proporcionar soporte remoto.
Ver todas las soluciones Splashtop
Obtén más información sobre el software de escritorio remoto de Splashtop.