Need a TeamViewer Discount or Coupon? Get Splashtop Instead

Wenn Sie TeamViewer in Betracht ziehen und nach einem Rabatt- oder Gutscheincode suchen, um Ihre Abonnementkosten zu sparen, dann haben wir eine Lösung für Sie, mit der Sie garantiert 50 % sparen!
Splashtop liefert Hochleistungs- und hochsichere Fernzugriff-Software zu einem Bruchteil der Kosten von TeamViewer. Splashtop garantiert, dass Sie 50 % sparen, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von TeamViewer entscheiden.
Mit Splashtop erhalten Sie ein besser bewertetes Remote-Desktop-Tool mit allen Top-Tools und Funktionen, die Sie benötigen – zu einem viel besseren Preis. Das macht Splashtop zur besten TeamViewer-Alternative.
Warum Splashtop einem TeamViewer-Rabatt überlegen ist
Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
Splashtop ist eine kostengünstigere Option als TeamViewer, auch wenn man Rabatte oder Coupons berücksichtigt, die möglicherweise für letzteres verfügbar sind. Splashtop bietet verschiedene Fernzugriffslösungen an, die auf die spezifischen Anforderungen der Nutzer zugeschnitten sind. So erhalten Sie genau das, was Sie benötigen, zum besten Preis.
Auf der anderen Seite bündelt TeamViewer alle seine Funktionen in einem Produkt, was es für alle teuer macht. Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis von Splashtop ist ideal für kleine Unternehmen und Einzelpersonen, die nach einer Fernzugriffslösung suchen, die den finanziellen Rahmen nicht sprengt.
Eine leistungsstarke Fernzugriffslösung
Splashtop verwendet eine proprietäre Technologie, die schnelle und reibungslose Fernzugriffsverbindungen ermöglicht, sodass Sie aus der Ferne arbeiten können, sich aber dennoch so fühlen, als wären Sie persönlich vor Ort.
Sie können Ihre Geräte von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät aus fernsteuern. Splashtop unterstützt Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome OS-Geräte. Sie können ohne Probleme aus der Ferne auf plattformübergreifende Geräte zugreifen!
Außerdem bietet Splashtop alle wichtigen Remote-Desktop-Funktionen, einschließlich Dateiübertragung, Fern-Druck, Multi-Monitor-Unterstützung, Chat, Fernaufwecken-WOL, Fernneustart und mehr.
Mehr Sicherheit und Privatsphäre
Ein weiterer wichtiger Vorteil von Splashtop gegenüber TeamViewer ist der Augenmerk auf Sicherheit und Datenschutz. Splashtop verwendet End-to-End-Verschlüsselung, um alle Daten zu schützen, die während Fernzugriffssitzungen übertragen werden. Splashtop ermöglicht es Benutzern auch, mehrere Ebenen der Authentifizierung und Zugriffskontrollen zu konfigurieren, wodurch die Sicherheit und der Datenschutz weiter verbessert werden.
Besserer Kundensupport
Schließlich bietet Splashtop im Vergleich zu TeamViewer einen überlegenen Kundensupport (von echten Benutzern bewertet). Bei Splashtop haben Sie niemals Schwierigkeiten, Verbindung mit einer echten Person aufzunehmen.TeamViewer hingegen wurde für seinen schlechten Kundenservice kritisiert. Benutzer berichteten von langen Wartezeiten und nicht hilfreichen Support-Mitarbeitenden.
Ganz zu schweigen davon, dass es Kunden von TeamViewer außerordentlich schwer haben, vor der automatischen Verlängerung ihres Abonnements zu kündigen.
Sparen Sie bis zu 50 %, indem Sie sich für Splashtop entscheiden, anstatt nach TeamViewer-Gutscheinen zu suchen.
Es ist kein Wunder, dass jemand, der TeamViewer in Betracht zieht, nach einem Rabatt- oder Gutscheincode sucht. TeamViewer ist eines der teuersten Fernzugriffsprodukte auf dem Markt. Schauen Sie sich einfach unseren TeamViewer-Preisvergleich an, um sich selbst zu überzeugen.
Zusätzlich zu einer garantierten Ersparnis von 50% können aktuelle TeamViewer-Kunden vom Splashtop Early Start Program profitieren, bei dem Sie bis zu 3 Monate Splashtop kostenlos erhalten können, um das Ende Ihres TeamViewer-Abonnements zu überbrücken.
Splashtop bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, bessere Leistung, größere Sicherheit und Privatsphäre sowie besseren Kundensupport. Wenn Sie also nach einer Fernzugriffslösung suchen, die Ihre Bedürfnisse erfüllt, ohne ein Vermögen zu kosten, dann ist Splashtop die bessere Wahl.
Testen Sie Splashtop kostenlos – besser als TeamViewer-Rabatte.
Sie können Splashtop jetzt kostenlos testen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich! Splashtop bietet Lösungen für jeden Anwendungsfall, darunter Fernzugriff für die Arbeit im Homeoffice, Bildung, IT-Fernsupport-Services und mehr!