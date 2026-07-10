Wenn Sie die TeamViewer Preise vergleichen, sollten Sie als erstes wissen, dass TeamViewer jährliche Abonnements und planbasierte Lizenzen verwendet, mit zusätzlichen Kosten für einige Add-ons und Unternehmensanforderungen. Splashtop bietet eine einfachere Preisstruktur für Fernzugriff und Fernsupport, was es Unternehmen erleichtern kann, die Kosten vorherzusagen und den richtigen Plan auszuwählen.
Dieser Leitfaden erklärt, wie die TeamViewer Preise funktionieren, was die Gesamtkosten beeinflusst, und wie Splashtop für gängige Geschäftsszenarien im Vergleich abschneidet.
TeamViewer Preise auf einen Blick
TeamViewer Preise basieren auf jährlichen Abonnements, und die Gesamtkosten können steigen, je nach Anzahl der lizenzierten Benutzer, gleichzeitigen Sitzungen, verwalteten Geräte und Add-ons, die Ihr Team benötigt. TeamViewer unterscheidet auch zwischen Einzelnutzer-, Team- und Enterprise-Anwendungsfällen, daher ist der Preis stark davon abhängig, wie Sie die Plattform nutzen möchten.
Der Ausgangspreis von TeamViewer beträgt 15,90 €/Monat für den individuellen Gebrauch und 73,90 €/Monat für Teams (wie zum Beispiel IT-Support-Teams). Splashtop beginnt bei 5,50 €/Monat für Fernzugriff oder 21 €/Monat für Fernsupport.
Produkt
Grundpreis
Abrechnungsmodell
Am besten geeignet für
Wichtige Kostenhinweise
TeamViewer Fernzugriff
Ab 15,90 €/Monat
Jahresabonnement
Individueller Fernzugriff
Kosten steigen mit höheren Plänen, Add-ons und Geschäftsfunktionen
TeamViewer-Teampläne
Ab 73,90 €/Monat
Jahresabonnement
IT-Teams und Support-Organisationen
Die Preise variieren je nach lizenzierten Benutzern, Kanälen und Add-ons
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Ab 5,50 €/Monat
Jahresabrechnung
Einzelpersonen und kleine Teams
Klare Abstufung für Selbstzugriffsanwendungen
Splashtop Remote Support
Ab 21 €/Monat
Jahresabrechnung
IT, Helpdesks, MSPs
Gleichzeitige Lizensierung und optionales Endpunktmanagement-Add-On
Wie die TeamViewer Preise funktionieren
TeamViewer verwendet Jahresabonnements, die sich alle 12 Monate automatisch verlängern, es sei denn, sie werden schriftlich innerhalb der erforderlichen Kündigungsfrist gekündigt. Die Preise variieren auch je nachdem, ob Sie Fernzugriff für einen Benutzer, Unterstützung für ein Team oder eine individuellere Unternehmensbereitstellung benötigen. TeamViewer berechnet außerdem Add-ons separat, was die Gesamtkosten für wachsende Teams weniger vorhersehbar machen kann.
Für Käufer, die Fernzugriff- und Fernsupport-Software vergleichen, sind die wichtigsten Fragen:
Wie viele lizenzierte Benutzer benötigen Sie?
Wie viele Sitzungen müssen gleichzeitig laufen?
Wie viele verwaltete Geräte werden Sie unterstützen?
Benötigen Sie mobile Unterstützung oder Unternehmenszusätze?
Möchten Sie ein angebotsbasiertes Unternehmensmodell oder eine transparente Self-Service-Preisgestaltung?
Splashtop vs. TeamViewer Preise: Welches spart Ihnen mehr?
Für Geschäftsleute und Teams, die eine Lösung benötigen, um remote auf ihre eigenen Computer zuzugreifen, gibt es keinen Zweifel daran, welches Produkt die bessere Wahl ist. Splashtop bietet zuverlässige und sichere Hochleistungs-Remote-Access-Lösungen mit allen Top-Features zu einem Preis, der Ihnen 50 % oder mehr bei Ihren jährlichen Abonnementkosten sparen kann.
Ebenso können MSPs, IT-Teams und Helpdesk-Mitarbeiter, die eine Fernunterstützungslösung benötigen, mindestens 50 % sparen, wenn sie Splashtop anstatt TeamViewer wählen.
Siehe mehr Splashtop Preise.
Warum sparen Sie mit Splashtop so viel Geld?
Splashtop kennt die die unterschiedlichen Anforderungen von kleinen Unternehmen, Einzelpersonen, IT-Teams, MSPs und Helpdesks und bietet Lösungen für jeden Anwendungsfall mit genau den richtigen Funktionen an. So müssen Sie nicht für Dinge bezahlen, für die Sie keine Verwendung haben.
Das bedeutet für Sie: Wenn Sie sich für Splashtop entscheiden, erhalten Sie eine Lösung, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht und das zum besten Preis. Entscheiden Sie sich für Splashtop und sparen Sie!
Garantierte Einsparungen von 50 % mit Splashtop im Vergleich zu den Kosten für kommerzielle TeamViewer-Lizenzen
Splashtop spart Ihnen 50% garantiert auf Ihre jährlichen Abonnementkosten im Vergleich zu TeamViewer! Und mit dem Early Start Program können Sie bis zu 3 kostenlose Monate zu Ihrem Splashtop-Abonnement hinzufügen, um das Ende Ihres aktuellen TeamViewer-Abonnements zu überbrücken.
Splashtop vs. TeamViewer: Kosten-Nutzen-Analyse
Bei der Bewertung von Fernzugriffslösungen ist es wichtig, sowohl die Kosten als auch die Vorteile zu berücksichtigen, um festzustellen, welche Option den besten Wert für Ihr Unternehmen bietet. Hier vergleichen wir Splashtop und TeamViewer, zwei führende Fernzugriffstools, um Ihnen bei einer fundierten Entscheidung zu helfen.
Splashtop: Kostengünstig und funktionsreich
Splashtop bietet verschiedene Preispläne an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, von Einzelpersonen bis hin zu großen Unternehmen. Die Pläne beginnen bereits bei 5,50 € pro Monat und Benutzer für den grundlegenden Fernzugriff, was ihn für viele zu einer erschwinglichen Option macht.
Splashtop bietet auch eine kostenlose Testversion, mit der Benutzer den Dienst testen können, bevor sie sich zu einer Zahlung verpflichten.
Splashtop bietet schnelle und zuverlässige Verbindungen mit High-Definition-Qualität und minimaler Latenz.
Die Plattform verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Geräteverifizierung, um sicherzustellen, dass Ihre Fernsitzungen sicher sind.
Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ist Splashtop einfach einzurichten und zu verwenden, auch für technisch nicht versierte Benutzer.
Splashtop unterstützt den Fernzugriff über mehrere Geräte, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook.
TeamViewer: Zu hohe Preise
TeamViewer's Preispläne sind in der Regel teurer, beginnend bei 15,90 € pro Monat für einen einzelnen Benutzer und werden nach den jüngsten TeamViewer Preiserhöhungen noch viel teurer.
Beim Vergleich von Splashtop und TeamViewer hängt die Wahl weitgehend von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab. Splashtop bietet eine kostengünstigere Lösung mit wesentlichen Funktionen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne und Einzelpersonen macht.
Splashtop-Lösungen: Überlegener Fernzugriff im Vergleich zu TeamViewer
Splashtop kann Ihnen im Vergleich zu den Lizenzkosten von TeamViewer jährlich Hunderte, ja sogar Tausende von Euro sparen, selbst nach Anwendung eines TeamViewer-Rabattcoupons. Und die Einsparungen steigen weiter, wenn Sie Splashtop mit dem Preis der teureren Pläne von TeamViewer vergleichen.
Splashtop berechnet außerdem keine zusätzlichen Gebühren für die Unterstützung von Mobilgeräten und ermöglicht mehr gleichzeitige Sitzungen pro Techniker (10) als TeamViewer (1 oder 3). TeamViewer erhebt eine Zusatzgebühr für die Bereitstellung von Support für mobile Geräte und berechnet auch mehr für das Hinzufügen gleichzeitiger Sitzungen pro Techniker.
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Erfahren Sie, warum Splashtop die beste Alternative zu TeamViewer ist.
Tausende haben bereits den Wechsel von TeamViewer zu Splashtop vollzogen, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Angesichts des hohen Startpreises von TeamViewer und der Tatsache, dass vielen Benutzern der kostenlosen Version der Zugang gesperrt wurde („TeamViewer-Verdacht auf kommerzielle Nutzung“), gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, Splashtop auszuprobieren. Sie erhalten eine leistungsstarke und skalierbare Fernzugriff-Lösung, die mühelos mehr als 100.000 Endpunkte verwalten kann, mit allen Top-Funktionen (einschließlich Speicherung der Sitzungsaufzeichnung in der Cloud, Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Remote-Drucken, Bildschirmfreigabe, Unterstützung mehrerer Monitore und mehr).
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