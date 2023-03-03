Benötigst du einen TeamViewer-Ersatz? Ersetze TeamViewer durch Splashtop

TeamViewer-Ersatz benötigt? Warum Splashtop die beste TeamViewer Alternative 2023 ist
Profitiere von den Vorteilen des Wechsels zu Splashtop und richte es ganz einfach ein
Deshalb ist Splashtop der beste TeamViewer-Ersatz
Sie sparen! Wir garantieren, dass Sie 50% pro Jahr sparen, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von TeamViewer entscheiden. Außerdem erhalten Sie alle wichtigen Fernzugriffsfunktionen, die Sie benötigen.
Problemlose Abonnementverwaltung! Mit Splashtop können Sie die automatische Verlängerung jederzeit mit einem Klick deaktivieren, im Gegensatz zum schwierigen Kündigungsprozess von TeamViewer.
Tausende von 5-Sterne-Bewertungen! Splashtop erhält höhere Bewertungen für Nutzerzufriedenheit von Drittprüfern und Peer-to-Peer-Bewertungsportalen. Probieren Sie es aus und Sie werden erleben, warum!
Ein Kundenservice, der Sie begeistern wird! Bauen Sie eine langfristige Partnerschaft mit einem Team auf, bei dem Sie im Vordergrund stehen.
Sie werden die beste Fernzugriffslösung genießen! Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich an, um herauszufinden, warum Splashtop die beste TeamViewer Alternative ist.
Das Ersetzen von TeamViewer durch Splashtop ist einfach
Ob Sie TeamViewer für den Fernzugriff auf einen Computer, mehrere Computer oder sogar für den Fernzugriff eines ganzen Unternehmens verwenden, Splashtop einzurichten ist einfach.
Sobald Sie Ihr Splashtop-Abonnement oder Ihre kostenlose Testversion gestartet haben, müssen Sie nur zwei Dinge tun, um TeamViewer zu ersetzen. Zuerst den Splashtop Streamer auf den Computern bereitstellen, auf die Sie remote zugreifen möchten. Zweitens, laden Sie die Splashtop Business App auf Ihre Computer oder mobilen Geräte herunter, um die Computer, auf denen Sie den Streamer installiert haben, aus der Ferne zuzugreifen.
Das war's! Sie können sogar TeamViewer verwenden, um Splashtop massenhaft auf Ihre Geräte zu verteilen. Sehen Sie sich die Schritte für die Migration von TeamViewer zu Splashtop an.
Garantierte Einsparungen im Vergleich zu TeamViewerAlle Produkte anzeigen
Für Einzelpersonen und Teams
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Ab 5,50 €/Monat
Garantierte Ersparnis von 50 % im Vergleich zu TeamViewer
Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Computer zu – von jedem Gerät aus. Unsere Lösungen eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten, die die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen möchten.
Für IT, Support und Helpdesks
Splashtop Remote Support
Ab 21 €/Monat
Garantierte Ersparnis von 50 % im Vergleich zu TeamViewer
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupportsoftware. Bieten Sie On-Demand-Fernsupport (QuickSupport) für jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät.
Splashtop Enterprise
Alternative zu TeamViewer Tensor
Garantierte Einsparungen im Vergleich zu TeamViewer
Fernzugriff und Fernunterstützung, die Ihre erweiterten Sicherheitsanforderungen erfüllt
Weitere Gründe, warum Splashtop der ideale TeamViewer-Ersatz ist
Remote-Desktop-Software für jedes Gerät
Splashtop bietet Lösungen für alle Betriebssysteme und Geräte! Splashtop unterstützt Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chrome OS-Geräte. Remote-Desktop war noch nie zugänglicher
Branchenführende Sicherheit
Verschlüsselte Verbindungen, mehrstufige Passwortoptionen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und andere Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher sind. Erfahren Sie mehr über Splashtops Sicherheit.
Leistungsstark
Profitiere von konstant hoher Leistung, die 4K-Streaming mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (und iMac Pro Retina 5K-Streaming), Farbtreue, Fernverbindungen in Echtzeit und geringe Latenz ermöglicht.
Top-Tools und Funktionen
Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung, Chat, Fern-Druck, Fern-Neustart, Fern-Wake-on-LAN, Benutzer- & Geräteverwaltung und mehr! Alles zu einem Bruchteil des Preises im Vergleich zu TeamViewer. Sehen Sie sich unseren teamviewer Preise Vergleich an.