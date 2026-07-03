TeamViewer 9& 10 EOL — Warum du zu Splashtop wechseln solltest

Wenn Sie TeamViewer 9 oder 10 haben, sollten Sie nicht auf ein teures TeamViewer-Abonnement upgraden, sobald es 2021 das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Wechseln Sie zu Splashtop und sparen Sie!
Update: Seit der Veröffentlichung dieses Artikels hat TeamViewer angekündigt, dass TeamViewer 9- und 10-Lizenzen für einen bestimmten Zeitraum kostenlosen Zugriff auf TeamViewer 15 erhalten. TeamViewer-Kunden, die in der Vergangenheit unbefristete Lizenzen gekauft haben, werden jedoch weiterhin gezwungen sein, ein neues TeamViewer-Abonnement zu erwerben, sobald der kostenlose Zeitraum endet. Anstatt mehr für ein TeamViewer-Abonnement zu bezahlen, wechsle zu Splashtop und spare!
TeamViewer 9 und TeamViewer 10 werden am 1. Juni 2021 eingestellt. Wenn die beiden Versionen von TeamViewer an diesem Datum ihr Lebensende erreichen, können Benutzer nicht mehr auf Computer und Geräte außerhalb ihres Netzwerks zugreifen.
Das bedeutet, dass TeamViewer 9& 10-Benutzer ein Abonnement der neuesten TeamViewer-Version erwerben müssen, um TeamViewer weiterhin für den Fernzugriff nutzen zu können.
Viele Nutzer der 9& 10-Versionen äußerten ihre Frustration, als sie die Nachricht hörten. Ein Teil der Frustration ist darauf zurückzuführen, dass viele von ihnen unbefristete Lizenzen für TeamViewer 9 und 10 gekauft haben, die TeamViewer nicht mehr anbietet. Andere äußerten sich bestürzt über den aktuellen Preis von TeamViewer.
Wenn Sie ein TeamViewer 9- oder 10-Benutzer sind, sollten Sie aus folgenden Gründen zu Splashtop wechseln, anstatt ein neues TeamViewer-Abonnement zu erwerben. Splashtop ist die am besten bewertete TeamViewer-Alternative.
Sie erhalten die genaue Fernzugriffslösung, die Sie benötigen
Unabhängig von Ihrem Anwendungsfall hat Splashtop eine Fernzugriffslösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Ob Sie ein Remote-Desktop-Tool benötigen, um auf Windows- und Mac-Computer zuzugreifen und remote zu arbeiten, oder Helpdesk-Fernsupport-Software, um betreuten oder unbeaufsichtigten Support für Computer, Tablets und Mobilgeräte bereitzustellen – Splashtop hat die passende Lösung für Sie.
Sie sparen 50 % oder mehr, indem Sie zu Splashtop wechseln
Sie können Hunderte oder sogar Tausende von Euro pro Jahr sparen, wenn Sie Splashtop anstatt TeamViewer wählen. Mit Splashtop erhalten Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, denn Sie erhalten eine leistungsstarke Fernzugriffslösung, die sehr sicher ist und alle Top-Funktionen zum niedrigsten Preis bietet.
Sehen Sie sich unseren Preisvergleich zwischen Splashtop und TeamViewer an. Aktuelle TeamViewer-Kunden können bis zu 3 Monate Splashtop kostenlos erhalten, um das Ende ihres TeamViewer-Abonnements mit dem Splashtop-Frühstartprogramm zu überbrücken.
Sie werden sich Tausenden von Nutzern anschließen, die zu Splashtop gewechselt sind und nie zurückgeblickt haben
Es gibt einen Grund, warum Splashtop auf Drittanbieter-Bewertungsseiten wie TrustRadius hoch bewertet wird und über 30 Millionen Nutzer hat. Ehemalige TeamViewer-Kunden, die zu Splashtop gewechselt sind, bereuen nur, nicht früher gewechselt zu haben.
„WOW. Splashtop Business Access ist die beste Investition, die ich je gemacht habe, und es wird immer besser. Wie kann TeamViewer es sich leisten, 500 $/Jahr zu verlangen? Ihr seid großartig!!!!!!!”
– Frank Steesnaes, Peak Business Performance
„Ich bin seit 20 Jahren in der IT-Branche tätig und weiß demnach, wie ich bei der Produktauswahl die Spreu vom Weizen trenne. Aus Support-Sicht hätte ich mir kein besseres Tool wünschen können. Ich steige ein und erledige meine Aufgaben. [Splashtop] ist fantastisch und absolut zuverlässig. Nach der Erfahrung mit TeamViewer überzeugt dieses Produkt wirklich in jeder Hinsicht. Es ist auch preisgünstig, da die Kosten für TeamViewer wirklich völlig unverhältnismäßig sind. Ich bin begeistert vom Produkt und habe es bereits vielen meiner Branchenkollegen weiterempfohlen.“
– Stuart Livingstone, NuWave Backup
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