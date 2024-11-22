Splashtop ist die beste TeamViewer Alternative 2023

Die beste Teamviewer-Alternative im Jahr 2026
Splashtop bietet Unternehmen und IT-Teams sicheren, leistungsstarken Fernzugriff und Fernsupport und Nutzer sparen im Vergleich zu TeamViewer-Preisen bis zu 50 % oder mehr.
Garantierte Einsparungen im Vergleich zu TeamViewerAlle Produkte anzeigen
Für Einzelpersonen und Teams
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Ab 5,50 €/Monat
Garantierte Ersparnis von 50 % im Vergleich zu TeamViewer
Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Computer zu – von jedem Gerät aus. Unsere Lösungen eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten, die die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen möchten.
Für IT, Support und Helpdesks
Splashtop Remote Support
Ab 21 €/Monat
Garantierte Ersparnis von 50 % im Vergleich zu TeamViewer
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupportsoftware. Bieten Sie On-Demand-Fernsupport (QuickSupport) für jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät.
Splashtop Enterprise
Alternative zu TeamViewer Tensor
Garantierte Einsparungen im Vergleich zu TeamViewer
Fernzugriff und Fernunterstützung, die Ihre erweiterten Sicherheitsanforderungen erfüllt
Warum nach einer TeamViewer-Alternative suchen?
Wenn Sie nach einer Alternative zu TeamViewer suchen, wollen Sie wahrscheinlich nicht einfach nur ein weiteres Fernzugriff-Tool. Sie vergleichen wahrscheinlich Kosten, Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und wie gut eine Plattform Ihren täglichen Anforderungen entspricht. Für viele Unternehmen und IT-Teams besteht das Ziel darin, eine Lösung zu finden, die leichter zu rechtfertigen, leichter zu verwalten und besser auf die tatsächliche Funktionsweise von Fernzugriff und Fernsupport abgestimmt ist.
Häufige Gründe, warum Teams nach einer Alternative zu TeamViewer suchen, sind:
Die Preise für TeamViewer können mit zunehmender Nutzung, Nutzerzahl oder steigendem Supportbedarf schwer zu rechtfertigen sein.
Remote-Mitarbeiter und IT-Teams benötigen schnelle, stabile Verbindungen für die tägliche Arbeit und den Support.
Sicherheit ist wichtig, insbesondere für Unternehmen, die Mitarbeiter, Kunden oder sensible Systeme aus der Ferne betreuen.
IT-Teams wünschen sich oft eine Plattform, die einfacher zu implementieren, leichter zu verwalten und sowohl für Administratoren als auch für Endbenutzer weniger frustrierend ist.
Teams wünschen sich einen reaktionsschnellen Kundenservice und ein reibungsloseres Support-Erlebnis, nicht nur ein weiteres Software-Abonnement.
Schließen Sie sich unseren zufriedenen Kunden an
Wir haben festgestellt, dass Splashtop eine wirklich gute Alternative zu TeamViewer ist, sparsamer mit den Ressourcen umgeht und standardmäßig keine lokale Client-ID und keinen Pass hat, die jeder für die Verbindung verwenden kann.
Shaun Dunstan, PETstock IT Manager
Splashtop ist günstiger als TeamViewer und besser für den geschäftlichen Einsatz geeignet
Profitieren Sie von Fernzugriffssoftware, die für Ihren speziellen Anwendungsfall entwickelt wurde. Sie spare garantiert, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden (siehe unseren Splashtop vs TeamViewer-Preisvergleich). Wenn Sie alternativ die kostenlose Version von TeamViewer nutzen und Ihre Verbindungen wegen vermuteter kommerzieller Nutzung blockiert wurden, melden Sie sich für die kostenlose Testversion von Splashtop an, bevor Sie eine teure kommerzielle Lizenz von TeamViewer erwerben.
Ob Sie eine Lösung für Remote-Arbeit, Fernzugriff auf EDV-Räume oder Fernsupport benötigen, Splashtop hat die Lösung für Sie, mit allen Top-Funktionen wie hochwertigen Remote-Verbindungen, Speicherung der Sitzungsaufzeichnung in der Cloud, Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Chat , Remote-Drucken, Sitzungsaufzeichnung, Multi-to-Multi-Monitoransicht, Wake-on-LAN, Remote-Neustart, Nutzerverwaltung und mehr.
Schnelle, zuverlässige und sichere Fernzugriffssoftware
Splashtop erhält aufgrund seiner Zuverlässigkeit durchweg hohe Benutzerzufriedenheitswerte. Dank hochleistungsfähigen Fernverbindungen können Sie aus der Ferne auf Ihren Desktop zugreifen und Aufgaben wie Videobearbeitung, Audiomischung, Lippensynchronisierung und 3D-CAD-Zeichnen erledigen.
Splashtop unterstützt die von Ihnen verwendeten Betriebssysteme und bietet plattformübergreifenden Fernzugriff. Sie können auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät zugreifen. Auch die IT-Abteilung kann auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät zugreifen, um Fernsupport zu leisten.
Außerdem gibt Ihnen Splashtop dank branchenführender Sicherheitsfunktionen und -praktiken und Einhaltung von Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften, einschließlich ISO 27001, SOC 2, DSGVO, CCPA, HIPAA, ein beruhigendes Gefühl.
Besserer Kundenservice mit Splashtop
Splashtop ist bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Splashtop hat Serviceteams in Kalifornien, Japan, Taiwan, China, Singapur und Amsterdam. So stellen wir stets sicher, dass Ihnen persönliche Unterstützung geboten wird. Neue und bestehende Kunden können unsere Mitarbeiter über unsere internationalen Splashtop-Telefonnummern erreichen. Als Kunde von TeamViewer müssen Sie hingegen eine Supportanfrage einreichen und warten, bis sich jemand bei Ihnen meldet.
TeamViewer erlaubt es Ihnen nicht, Ihr Abonnement online zu kündigen, sondern zwingt Sie, einen Brief zu schreiben oder jemanden im Unternehmen zu erreichen, was schwierig ist. Mit Splashtop können Sie sich in Ihr Konto einloggen, Ihre Abonnement-Einstellungen öffnen und Ihr Abonnement problemlos ändern oder kündigen.
Garantierte Einsparungen oder Early-Start-Programm
Abonnieren Sie die entsprechende Lösung von Splashtop für die Hälfte des Preises von TeamViewer (oder weniger) und erhalten Sie bis zu 3 kostenlose Monate zu Ihrem Abonnement, das sich mit dem Ende Ihres aktuellen TeamViewer-Abonnements überschneidet. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!
FAQs
Was ist eine gute Alternative zu TeamViewer?
Wie lange dauert es, mein TeamViewer zu entsperren?
Ist TeamViewer immer noch die beste Lösung?
Ist Splashtop besser als TeamViewer?
Ist TeamViewer wirklich kostenlos?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von TeamViewer?
Gibt es in der kostenlosen Version von TeamViewer eine Ferndruckfunktion?
Wie lange dauert eine kostenlose TeamViewer-Sitzung?
Wie kündige ich mein TeamViewer-Abonnement?
Was ist eine kostenlose Alternative zu TeamViewer?
Was ist eine gute TeamViewer-Alternative für die Remote-Arbeit?
Welches ist die beste TeamViewer-Alternative?
Gibt es ein besseres Programm als TeamViewer?
Gibt es eine sicherere Alternative zu TeamViewer?
Bietet Splashtop ähnliche Funktionen wie TeamViewer?
Warum ist Splashtop besser als TeamViewer?
Splashtop vs. TeamViewer: Funktionen- & Preisvergleich
Funktionen und Preisvergleich
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Lizenzen und Preise
90 € pro Benutzer/pro Jahr
(Sparen Sie noch mehr mit Mengenrabatten!)
418,80 € pro Jahr
Nur Einzellizenz
Größenbeschränkung für Dateiübertragungen
64 GB
4 GB
Technischer Support
✔
✗
Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern
✔
✔
Remote über Windows, Mac, iOS, Android, Web-App und Chrome-Browser
✔
✔
Anz. gleichzeitiger Sitzungen pro Benutzer/Kanal
10
3
Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann
Unbegrenzt
3
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
✔
✔
Chat (während der Sitzung)
✔
✔
Chat (außerhalb der Sitzung)
��✔
✔
Aufzeichnung der Sitzung
✔
✔
Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).
✔
✗
Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)
✔
✔
Ferndrucken
✔
✔
Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)
✔
✔
Neustart aus der Ferne
✔
✔
Computerzugriff nach Benutzer in Mehrbenutzerteams zuweisen
✔
✗
Computer-Gruppierung
✔
✗
256-Bit-AES-Verschlüsselung
✔
✔
Zwei-Faktor-Authentifizierung
✔
✔
Ferngesteuerten Bildschirm sperren
✔
✔
Remote-Bildschirm schwärzen
✔
✔
Geräte-Authentifizierung
✔
✔
Bildschirm über Weblink freigeben
✔
✔
Funktionen und Preisvergleich
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
Lizenzen und Preise
Ab 244 €/Jahr pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer
886,80 € pro Jahr und gleichzeitig arbeitendem Benutzer
Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern
✔
✔
On-Demand-Support für unbegrenzte Geräte
✔
✔
Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann
Unbegrenzt
Unbegrenzt
Anz. unbeaufsichtigter verwalteter Endpunkte
Wählen Sie zwischen 10 oder 300 Computern pro Lizenz. Holen Sie sich mehr Computer mit zusätzlichen Lizenzen
300 für beliebig viele Lizenzen
Beaufsichtigter Support für
✔
Zusätzliche 298,80 €/Jahr
Anz. gleichzeitiger Sitzungen pro Benutzer/Kanal
10
10
Benutzerverwaltung
✔
✔
Gruppenberechtigungen
✔
✔
Größenbeschränkung für Dateiübertragungen
64 GB
4 GB
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
✔
✔
Chat (während der Sitzung)
✔
✔
Chat (außerhalb der Sitzung)
✔
✔
Aufzeichnung der Sitzung
✔
✔
Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).
✔
✔
Integration in Ticketing und ITSM
✔
Erhältlich als Add-on für TeamViewer Corporate oder TeamViewer Tensor
Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)
✔
✔
Ferndrucken
✔
✔
Neustart aus der Ferne
✔
✔
256-Bit-AES-Verschlüsselung
✔
✔
Computer- und Benutzergruppierung
✔
✔
Benutzerdefiniertes Branding
✔
✔
Endpunktverwaltung
Als Add-on erhältlich
Als Add-on erhältlich
Funktionen und Preisvergleich
TeamViewer Premium
TeamViewer Corporate
Grundpreis (pro Jahr)
369 € pro Jahr gleichzeitig arbeitender Benutzer
886,80 € pro Jahr gleichzeitig arbeitender Benutzer
1.894,80 € pro Jahr gleichzeitig arbeitender Benutzer (3 Benutzer)
3 gleichzeitig arbeitende Benutzer
1.107 €
1.988,40 €
1.894,80 €
Unterstützung für iOS und Android
Enthalten
298,80 € Add-on
298,80 € Add-on
Anz. unbeaufsichtigter verwalteter Endpunkte
Wählen Sie zwischen 10 oder 300 Computern pro Lizenz. Holen Sie sich mehr Computer mit zusätzlichen Lizenzen.
300
500
Integrationen mit Ticketing und ITSM
Enthalten
Nicht verfügbar
Zusatzmodul für Standardintegrationen
Virenschutz
Splashtop AV powered by Bitdefender-Add-on in derselben Konsole
Verfügbar mit dem Zusatzmodul Fernverwaltungspaket
Verfügbar mit dem Zusatzmodul Fernverwaltungspaket
Endpunktverwaltung
Als Add-on erhältlich
Als Add-on erhältlich
Als Add-on erhältlich
Funktionen und Preisvergleich
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
Sowohl für Fernarbeit als auch Fernunterstützung mit flexiblen Lizenzierungsoptionen geeignet
Beliebige Anzahl von Lizenzen für Endbenutzer-Fernzugriff und Techniker-Fernunterstützung möglich
Keine flexiblen Lizenzoptionen
Preise (Technikerlizenz)
pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer
Pro registriertem Benutzer
Preise (Endbenutzerlizenz)
Pro registriertem Benutzer
Pro registriertem Benutzer
Single Sign-On / Aktives Verzeichnis
✔
✔
Geräte-Agnostischer Fernzugriff
✔
✔
Umfassende Protokollierung
✔
✔
Fernzugriff und Fernsteuerung von IoT-Geräten
✔
✔
Unbemerkter Rollout (Platzierung)
✔
✔
Bedingter Zugang (Conditional Access)
✔
✔
Benutzerdefiniertes Branding
✔
✔
Cloud-Sitzungsaufzeichnung
✔
✗
Integration mit MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne und mehr
✔
Gegen Aufpreis erhältlich
Vereinfachen und automatisieren Sie das Endpunktmanagement mit Richtliniendurchsetzung, Patch-Management für Betriebssysteme und Drittanbieter, Diagnoseaktionen im Hintergrund, proaktiven Warnmeldungen, automatisierter Behebung durch intelligente Aktionen, Bestandsberichterstattung und mehr.
Verfügbar mit dem Add-on für das Endpoint Management-Paket
Verfügbar mit dem Zusatzmodul Fernverwaltungspaket
AR-Fernunterstützungstool für Außendienst und Support
Erstes Jahr kostenlos bei Splashtop Enterprise (zeitlich begrenztes Angebot)
Gegen Aufpreis erhältlich
Splashtop Connector für agentenlosen Zugriff über RDP, VNC und SSH-Protokolle
Erstes Jahr kostenlos bei Splashtop Enterprise (zeitlich begrenztes Angebot)
✗