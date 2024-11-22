Splashtop ist die beste TeamViewer Alternative 2023

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Die beste TeamViewer alternative – Splashtop
Die beste TeamViewer alternative – Splashtop

Die beste Teamviewer-Alternative im Jahr 2026

Splashtop bietet Unternehmen und IT-Teams sicheren, leistungsstarken Fernzugriff und Fernsupport und Nutzer sparen im Vergleich zu TeamViewer-Preisen bis zu 50 % oder mehr.

Erste Schritte
Mehr als 30 Millionen Nutzer vertrauen uns, und wir haben eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen auf Capterra, G2, TrustRadius und GetApp.
The image shows the UEFA logo, featuring the letters UEFA in bold, black, uppercase font arranged in an arch on a light background.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The image shows the red Toyota logo with an overlapping oval design next to the word TOYOTA in bold, red capital letters on a light gray background.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.
Blue outline drawings of two coins, each featuring a dollar sign in the center, on a light gray background.

Wir garantieren Ihnen Einsparungen, wenn Sie von TeamViewer zu Splashtop wechseln

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Garantierte Einsparungen im Vergleich zu TeamViewer

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Für Einzelpersonen und Teams

Sichere Remote Desktop Software | Splashtop

Ab 5,50 €/Monat

Garantierte Ersparnis von 50 % im Vergleich zu TeamViewer

Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Computer zu – von jedem Gerät aus. Unsere Lösungen eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten, die die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen möchten.

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Für IT, Support und Helpdesks

Splashtop Remote Support

Ab 21 €/Monat

Garantierte Ersparnis von 50 % im Vergleich zu TeamViewer

Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupportsoftware. Bieten Sie On-Demand-Fernsupport (QuickSupport) für jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät.

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Splashtop Enterprise

Alternative zu TeamViewer Tensor

Garantierte Einsparungen im Vergleich zu TeamViewer

Fernzugriff und Fernunterstützung, die Ihre erweiterten Sicherheitsanforderungen erfüllt

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Warum nach einer TeamViewer-Alternative suchen?

Wenn Sie nach einer Alternative zu TeamViewer suchen, wollen Sie wahrscheinlich nicht einfach nur ein weiteres Fernzugriff-Tool. Sie vergleichen wahrscheinlich Kosten, Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und wie gut eine Plattform Ihren täglichen Anforderungen entspricht. Für viele Unternehmen und IT-Teams besteht das Ziel darin, eine Lösung zu finden, die leichter zu rechtfertigen, leichter zu verwalten und besser auf die tatsächliche Funktionsweise von Fernzugriff und Fernsupport abgestimmt ist.

Häufige Gründe, warum Teams nach einer Alternative zu TeamViewer suchen, sind:

  • Die Preise für TeamViewer können mit zunehmender Nutzung, Nutzerzahl oder steigendem Supportbedarf schwer zu rechtfertigen sein.

  • Remote-Mitarbeiter und IT-Teams benötigen schnelle, stabile Verbindungen für die tägliche Arbeit und den Support.

  • Sicherheit ist wichtig, insbesondere für Unternehmen, die Mitarbeiter, Kunden oder sensible Systeme aus der Ferne betreuen.

  • IT-Teams wünschen sich oft eine Plattform, die einfacher zu implementieren, leichter zu verwalten und sowohl für Administratoren als auch für Endbenutzer weniger frustrierend ist.

  • Teams wünschen sich einen reaktionsschnellen Kundenservice und ein reibungsloseres Support-Erlebnis, nicht nur ein weiteres Software-Abonnement.


Schließen Sie sich unseren zufriedenen Kunden an

Wir haben festgestellt, dass Splashtop eine wirklich gute Alternative zu TeamViewer ist, sparsamer mit den Ressourcen umgeht und standardmäßig keine lokale Client-ID und keinen Pass hat, die jeder für die Verbindung verwenden kann.

Shaun Dunstan, PETstock IT Manager

A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

Splashtop ist günstiger als TeamViewer und besser für den geschäftlichen Einsatz geeignet

Profitieren Sie von Fernzugriffssoftware, die für Ihren speziellen Anwendungsfall entwickelt wurde. Sie spare garantiert, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden (siehe unseren Splashtop vs TeamViewer-Preisvergleich). Wenn Sie alternativ die kostenlose Version von TeamViewer nutzen und Ihre Verbindungen wegen vermuteter kommerzieller Nutzung blockiert wurden, melden Sie sich für die kostenlose Testversion von Splashtop an, bevor Sie eine teure kommerzielle Lizenz von TeamViewer erwerben.

Ob Sie eine Lösung für Remote-ArbeitFernzugriff auf EDV-Räume oder Fernsupport benötigen, Splashtop hat die Lösung für Sie, mit allen Top-Funktionen wie hochwertigen Remote-Verbindungen, Speicherung der Sitzungsaufzeichnung in der Cloud, Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Chat , Remote-Drucken, Sitzungsaufzeichnung, Multi-to-Multi-Monitoransicht, Wake-on-LAN, Remote-Neustart, Nutzerverwaltung und mehr.

A chart compares average user ratings for five remote desktop products across five categories, with scores for Splashtop, LogMeIn Rescue, ConnectWise Control, and TeamViewer shown in blue and gray columns.


A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

Schnelle, zuverlässige und sichere Fernzugriffssoftware

Splashtop erhält aufgrund seiner Zuverlässigkeit durchweg hohe Benutzerzufriedenheitswerte. Dank hochleistungsfähigen Fernverbindungen können Sie aus der Ferne auf Ihren Desktop zugreifen und Aufgaben wie Videobearbeitung, Audiomischung, Lippensynchronisierung und 3D-CAD-Zeichnen erledigen.

Splashtop unterstützt die von Ihnen verwendeten Betriebssysteme und bietet plattformübergreifenden Fernzugriff. Sie können auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät zugreifen. Auch die IT-Abteilung kann auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät zugreifen, um Fernsupport zu leisten.

Außerdem gibt Ihnen Splashtop dank branchenführender Sicherheitsfunktionen und -praktiken und Einhaltung von Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften, einschließlich ISO 27001, SOC 2, DSGVO, CCPA, HIPAA, ein beruhigendes Gefühl.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Besserer Kundenservice mit Splashtop

Splashtop ist bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Splashtop hat Serviceteams in Kalifornien, Japan, Taiwan, China, Singapur und Amsterdam. So stellen wir stets sicher, dass Ihnen persönliche Unterstützung geboten wird. Neue und bestehende Kunden können unsere Mitarbeiter über unsere internationalen Splashtop-Telefonnummern erreichen. Als Kunde von TeamViewer müssen Sie hingegen eine Supportanfrage einreichen und warten, bis sich jemand bei Ihnen meldet.

TeamViewer erlaubt es Ihnen nicht, Ihr Abonnement online zu kündigen, sondern zwingt Sie, einen Brief zu schreiben oder jemanden im Unternehmen zu erreichen, was schwierig ist. Mit Splashtop können Sie sich in Ihr Konto einloggen, Ihre Abonnement-Einstellungen öffnen und Ihr Abonnement problemlos ändern oder kündigen.

Garantierte Einsparungen oder Early-Start-Programm

Abonnieren Sie die entsprechende Lösung von Splashtop für die Hälfte des Preises von TeamViewer (oder weniger) und erhalten Sie bis zu 3 kostenlose Monate zu Ihrem Abonnement, das sich mit dem Ende Ihres aktuellen TeamViewer-Abonnements überschneidet. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!


FAQs

Was ist eine gute Alternative zu TeamViewer?
Wie lange dauert es, mein TeamViewer zu entsperren?
Ist TeamViewer immer noch die beste Lösung?
Ist Splashtop besser als TeamViewer?
Ist TeamViewer wirklich kostenlos?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von TeamViewer?
Gibt es in der kostenlosen Version von TeamViewer eine Ferndruckfunktion?
Wie lange dauert eine kostenlose TeamViewer-Sitzung?
Wie kündige ich mein TeamViewer-Abonnement?
Was ist eine kostenlose Alternative zu TeamViewer?
Was ist eine gute TeamViewer-Alternative für die Remote-Arbeit?
Welches ist die beste TeamViewer-Alternative?
Gibt es ein besseres Programm als TeamViewer?
Gibt es eine sicherere Alternative zu TeamViewer?
Bietet Splashtop ähnliche Funktionen wie TeamViewer?
Warum ist Splashtop besser als TeamViewer?

Splashtop vs. TeamViewer: Funktionen- & Preisvergleich

Funktionen und Preisvergleich

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Lizenzen und Preise

90 € pro Benutzer/pro Jahr

(Sparen Sie noch mehr mit Mengenrabatten!)

418,80 € pro Jahr

Nur Einzellizenz

Größenbeschränkung für Dateiübertragungen

64 GB

4 GB

Technischer Support

Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern

Remote über Windows, Mac, iOS, Android, Web-App und Chrome-Browser

Anz. gleichzeitiger Sitzungen pro Benutzer/Kanal

10

3

Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann

Unbegrenzt

3

Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)

Chat (während der Sitzung)

Chat (außerhalb der Sitzung)

Aufzeichnung der Sitzung

Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).

Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)

Ferndrucken

Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)

Neustart aus der Ferne

Computerzugriff nach Benutzer in Mehrbenutzerteams zuweisen

Computer-Gruppierung

256-Bit-AES-Verschlüsselung

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Ferngesteuerten Bildschirm sperren

Remote-Bildschirm schwärzen

Geräte-Authentifizierung

Bildschirm über Weblink freigeben


Funktionen und Preisvergleich

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

Lizenzen und Preise

Ab 244 €/Jahr pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer

886,80 € pro Jahr und gleichzeitig arbeitendem Benutzer

Fernzugriff und Fernsteuerung von Computern

On-Demand-Support für unbegrenzte Geräte

Anzahl der Geräte, von denen aus eine Verbindung hergestellt werden kann

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Anz. unbeaufsichtigter verwalteter Endpunkte

Wählen Sie zwischen 10 oder 300 Computern pro Lizenz. Holen Sie sich mehr Computer mit zusätzlichen Lizenzen

300 für beliebig viele Lizenzen 

Beaufsichtigter Support für
iOS- und Android-Geräte

Zusätzliche 298,80 €/Jahr

Anz. gleichzeitiger Sitzungen pro Benutzer/Kanal

10

10

Benutzerverwaltung

Gruppenberechtigungen

Größenbeschränkung für Dateiübertragungen

64 GB

4 GB

Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)

Chat (während der Sitzung)

Chat (außerhalb der Sitzung)

Aufzeichnung der Sitzung

Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen (erfordert ein Abonnement mit mehreren Lizenzen).

Integration in Ticketing und ITSM

Erhältlich als Add-on für TeamViewer Corporate oder TeamViewer Tensor

Multi-Monitoransicht (Multi-to-Multi)

Ferndrucken

Neustart aus der Ferne

256-Bit-AES-Verschlüsselung

Computer- und Benutzergruppierung

Benutzerdefiniertes Branding

Endpunktverwaltung

Als Add-on erhältlich

Als Add-on erhältlich


Funktionen und Preisvergleich

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Corporate

Grundpreis (pro Jahr)

369 € pro Jahr gleichzeitig arbeitender Benutzer

886,80 € pro Jahr gleichzeitig arbeitender Benutzer

1.894,80 € pro Jahr gleichzeitig arbeitender Benutzer (3 Benutzer)

3 gleichzeitig arbeitende Benutzer

1.107 €

1.988,40 €

1.894,80 €

Unterstützung für iOS und Android

Enthalten

298,80 € Add-on

298,80 € Add-on

Anz. unbeaufsichtigter verwalteter Endpunkte

Wählen Sie zwischen 10 oder 300 Computern pro Lizenz. Holen Sie sich mehr Computer mit zusätzlichen Lizenzen.

300

500

Integrationen mit Ticketing und ITSM

Enthalten

Nicht verfügbar

Zusatzmodul für Standardintegrationen

Virenschutz

Splashtop AV powered by Bitdefender-Add-on in derselben Konsole

Verfügbar mit dem Zusatzmodul Fernverwaltungspaket

Verfügbar mit dem Zusatzmodul Fernverwaltungspaket

Endpunktverwaltung

Als Add-on erhältlich

Als Add-on erhältlich

Als Add-on erhältlich


Funktionen und Preisvergleich

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

Sowohl für Fernarbeit als auch Fernunterstützung mit flexiblen Lizenzierungsoptionen geeignet

Beliebige Anzahl von Lizenzen für Endbenutzer-Fernzugriff und Techniker-Fernunterstützung möglich

Keine flexiblen Lizenzoptionen

Preise (Technikerlizenz)

pro gleichzeitig arbeitendem Benutzer

Pro registriertem Benutzer

Preise (Endbenutzerlizenz)

Pro registriertem Benutzer

Pro registriertem Benutzer

Single Sign-On / Aktives Verzeichnis

Geräte-Agnostischer Fernzugriff

Umfassende Protokollierung

Fernzugriff und Fernsteuerung von IoT-Geräten

Unbemerkter Rollout (Platzierung)

Bedingter Zugang (Conditional Access)

Benutzerdefiniertes Branding

Cloud-Sitzungsaufzeichnung

Integration mit MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne und mehr

Gegen Aufpreis erhältlich

Vereinfachen und automatisieren Sie das Endpunktmanagement mit Richtliniendurchsetzung, Patch-Management für Betriebssysteme und Drittanbieter, Diagnoseaktionen im Hintergrund, proaktiven Warnmeldungen, automatisierter Behebung durch intelligente Aktionen, Bestandsberichterstattung und mehr.

Verfügbar mit dem Add-on für das Endpoint Management-Paket

Verfügbar mit dem Zusatzmodul Fernverwaltungspaket

AR-Fernunterstützungstool für Außendienst und Support

Erstes Jahr kostenlos bei Splashtop Enterprise (zeitlich begrenztes Angebot)

Gegen Aufpreis erhältlich

Splashtop Connector für agentenlosen Zugriff über RDP, VNC und SSH-Protokolle

Erstes Jahr kostenlos bei Splashtop Enterprise (zeitlich begrenztes Angebot)


Sparen Sie bis zu 80 % mit Splashtop, der ultimativen, erschwinglichen Alternative zu LogMeIn für den Fernzugriff

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