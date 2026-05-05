Here's How to Cancel TeamViewer

Möglicherweise haben Sie von dem schlechten Ruf von TeamViewer im Zusammenhang mit der Kündigungsrichtlinien gehört. Es stellt sich heraus, dass ihre Probleme so tiefgreifend sind, dass Benutzer begonnen haben, sie dem Better Business Bureau zu melden. Was sollten Sie tun, wenn Sie im selben Schlamassel stecken und Teamviewer nicht schnell genug kündigen können?
Zunächst einmal werden wir durchgehen, warum es so schwer ist, TeamViewer zu kündigen, damit Sie Ihre Situation verstehen. Dann zeigen wir Ihnen die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihr TeamViewer-Abonnement vollständig zu kündigen. Wenn Sie das getan haben, stellen wir Ihnen eine bessere Option vor, etwas, das Sie sich fragen lässt, warum Sie überhaupt TeamViewer ausprobiert haben.
Wie kündige ich mein TeamViewer-Abonnement?
TeamViewer erlaubt es Ihnen nicht, Ihr Remote-Desktop-Software -Abonnement online zu kündigen. Dies ist der Kernpunkt, warum sie so viele Beschwerden gegen sich haben.
Während Sie vielleicht erwarten, einfach auf einen Knopf klicken zu können, um Ihr Abonnement ohne Probleme zu pausieren, müssen Sie tatsächlich ihnen eine schriftliche Nachricht senden, in der Sie sicher sind, dass Sie Ihr Abonnement kündigen möchten mindestens 28 Tage vor Ihrem Verlängerungsdatum.
Wenn Sie dies nicht tun, wird TeamViewer Ihnen eine Verlängerung Ihrer Lizenz in Rechnung stellen. Dieser Kündigungsprozess macht es Ihnen als Kunden schwerer und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Abonnement kündigen.
Um ein Ticket über die TeamViewer-Website einzureichen, müssen Sie sich unter www.teamviewer.com/support bei Ihrem TeamViewer-Konto anmelden (dasselbe Konto, mit dem Sie ursprünglich Ihre Lizenz erworben haben). Klicken Sie dort auf Support-Anfrage öffnen und dann auf Neues Support-Ticket.
Die vollständigen Anweisungen zum Einreichen eines Tickets an TeamViewer finden Sie in diesem Support-Artikel.
Sobald Sie ein Ticket öffnen, müssen Sie Informationen über den Wunsch zur Stornierung angeben. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr TeamViewer-Konto NICHT löschen, bevor Sie Ihr Abonnement kündigen. Laut der TeamViewer Community-Website:
„In Bezug auf die Kündigung beachten Sie bitte, dass die Löschung eines TeamViewer-Kontos keine Kündigung einer Lizenz darstellt. Das Einreichen des Tickets vor der Verlängerung ist erforderlich, um eine Lizenz zu kündigen.“
Wenn Sie Ihr TeamViewer-Konto löschen, ohne Ihr Abonnement zu kündigen, wird TeamViewer Ihnen weiterhin die Verlängerungsgebühr in Rechnung stellen.
TeamViewer-Kündigung: Kundenservice-Herausforderungen und Benutzererfahrungen
Das Internet ist voll von Geschichten über die Schwierigkeiten, die TeamViewer-Kunden gehabt haben. Sie müssen einfach nur eine kurze Suche durchführen, und Sie werden Seiten über Seiten von Menschen finden, die auf ihre zwielichtigen Praktiken reagieren.
Andere Erfahrungen erwähnen Enttäuschung über den Service (oder dessen Fehlen), der vom TeamViewer-Kundensupport angeboten wird. Kunden haben berichtet, dass ihre Versuche, mit dem Support-Team zu interagieren, unbeantwortet bleiben. Einige haben erwähnt, dass sie mehrere Monate sowie viele Online-Tickets und direkte Telefonanrufe verbracht haben, ohne dass ihre Probleme gelöst wurden.
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Wir haben Splashtop von Grund auf mit Blick auf die Kundenzufriedenheit entwickelt. Wir verstehen, dass sich in der modernen Welt die Dinge im Handumdrehen ändern können und Sie möglicherweise die Fähigkeit benötigen, sich mit ihnen zu ändern. Daher wollten wir es unseren Kunden beim Aufbau unserer Plattform einfach machen, sich jederzeit anzumelden und ihr Abonnement zu ändern, wenn sie es benötigen.
Wenn Sie sich in Ihr Splashtop-Konto einloggen, haben Sie einen ganzen Bereich, der Ihren Abonnementeinstellungen gewidmet ist. In diesem Bereich können Sie Ihr Abonnement problemlos ändern oder kündigen.
Neben einem problemlosen Abonnementmanagement bietet Splashtop ein leicht zugängliches Kundenserviceteam, das professionell und schnell ist. Sie müssen nicht wochenlang warten, um ein Problem zu lösen, und die Vorstellung, uns eine persönliche Nachricht senden zu müssen, um Ihr Konto zu ändern, ist uns zuwider.
Der gesamte Prozess ist unkompliziert und Sie können sicher sein, dass wir Ihre Probleme ernst nehmen. Unsere Mission bei Splashtop ist es, für Sie da zu sein, wenn Sie es brauchen.
Wechseln Sie stattdessen zu Splashtop: Eine klügere und kostengünstigere Wahl gegenüber TeamViewer
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