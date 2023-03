Here's How to Cancel TeamViewer

Möglicherweise haben Sie von dem schlechten Ruf von TeamViewer im Zusammenhang mit der Stornierungsrichtlinie gehört. Es stellt sich heraus, dass ihre Probleme so tiefgreifend sind, dass Benutzer begonnen haben, sie dem Better Business Bureau zu melden. Was sollten Sie tun, wenn Sie im selben Schlamassel stecken und Ihr Abonnement nicht schnell genug kündigen können?

Zunächst werden wir durchgehen, warum TeamViewer so schwer abzubestellen ist, damit Sie Ihre Situation verstehen. Anschließend zeigen wir Ihnen die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihr TeamViewer-Abonnement vollständig zu kündigen. Wenn Sie das getan haben, stellen wir Ihnen eine bessere Option vor, bei der Sie sich fragen werden, warum Sie TeamViewer überhaupt jemals ausprobiert haben.

Wie kündige ich mein TeamViewer-Abonnement?

Mit TeamViewer können Sie Ihr Remote-Desktop-Software-Abonnement nicht online kündigen. Das ist der springende Punkt, warum es so viele Beschwerden gibt.

Während Sie vielleicht erwarten, dass Sie problemlos auf eine Schaltfläche klicken und Ihr Abonnement pausieren können, müssen Sie ihnen tatsächlich mindestens 28 Tage vor Ihrem Verlängerungsdatum eine schriftliche Nachricht senden, in der Sie sagen, dass Sie sicher sind, dass Sie Ihr Abonnement kündigen möchten.

Wenn Sie dies nicht tun, wird Ihnen TeamViewer eine Verlängerung Ihrer Lizenz in Rechnung stellen. Dieser Kündigungsprozess erschwert es Ihnen als Kunden und macht es unwahrscheinlicher, dass Sie Ihr Abonnement kündigen.

Um ein Ticket über die TeamViewer-Website einzureichen, müssen Sie sich unter www.teamviewer.com/support bei Ihrem TeamViewer-Konto anmelden (dasselbe Konto, mit dem Sie ursprünglich Ihre Lizenz erworben haben). Klicken Sie dort auf Support-Anfrage öffnen und dann auf Neues Support-Ticket.

Die vollständigen Anweisungen zum Einreichen eines Tickets an TeamViewer finden Sie in diesem Support-Artikel.

Sobald Sie ein Ticket geöffnet haben, müssen Sie Informationen zur Stornierung angeben. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr TeamViewer-Konto NICHT löschen, bevor Sie Ihr Abonnement kündigen. Auf der TeamViewer Community-Website:

„In Bezug auf die Kündigung beachten Sie bitte, dass die Löschung eines TeamViewer-Kontos keine Kündigung einer Lizenz darstellt. Das Einreichen des Tickets vor der Verlängerung ist erforderlich, um eine Lizenz zu kündigen.“

Wenn Sie Ihr TeamViewer-Konto löschen, ohne Ihre Lizenz zu kündigen, stellt TeamViewer Ihnen trotzdem Ihre Verlängerungsgebühr in Rechnung.

Geben Sie sich nicht mit den Stornierungsbedingungen von TeamViewer ab, probieren Sie Splashtop aus

Wir haben Splashtop von Grund auf mit Blick auf die Kundenzufriedenheit entwickelt. Wir verstehen, dass sich die Dinge in der modernen Welt im Handumdrehen ändern können, und Sie benötigen möglicherweise die Fähigkeit, sich parallel dazu zu ändern. Beim Aufbau unserer Plattform wollten wir es unseren Kunden daher leicht machen, sich anzumelden und ihr Abonnement jederzeit zu ändern.

Wenn Sie sich bei Ihrem Splashtop-Konto anmelden, haben Sie einen ganzen Abschnitt, der Ihren Abonnementeinstellungen gewidmet ist. In diesem Bereich können Sie Ihr Abonnement bequem ändern oder kündigen.

Zusätzlich zur problemlosen Abonnementverwaltung bietet Splashtop ein leicht zugängliches Kundensupport-Team, das professionell und schnell ist. Sie müssen nicht wochenlang warten, um ein Problem zu lösen, und die Vorstellung, uns eine persönliche Nachricht senden zu müssen, um Ihr Konto zu ändern, ist uns zuwider.

Der gesamte Prozess ist unkompliziert und Sie können sicher sein, dass wir Ihre Probleme ernst nehmen. Unsere Mission bei Splashtop ist es, für Sie da zu sein, wenn Sie es brauchen.

TeamViewer-Kundendiensterfahrungen

Das Internet ist voll von Geschichten über die Schwierigkeiten, die TeamViewer-Kunden hatten. Sie müssen einfach nur eine kurze Suche durchführen, und Sie werden Seiten über Seiten von Menschen finden, die auf ihre zwielichtigen Praktiken reagieren.

Andere Erfahrungen erwähnen Enttäuschung über den Service (oder dessen Fehlen), der vom TeamViewer-Kundensupport angeboten wird. Kunden haben berichtet, dass ihre Versuche, mit dem Support-Team zu interagieren, unbeantwortet bleiben. Einige haben erwähnt, dass sie mehrere Monate sowie viele Online-Tickets und direkte Telefonanrufe verbracht haben, ohne dass ihre Probleme gelöst wurden.

Wechseln Sie stattdessen zu Splashtop!

Anstatt sich mit dem schlechten Kundenservice von TeamViewer auseinanderzusetzen, würden wir Ihnen natürlich empfehlen, sich stattdessen Splashtop anzusehen.

Es gibt viele Gründe, warum dies eine viel bessere Wahl wäre, einschließlich:

Einfach zu deaktivierende automatische Verlängerung: Wenn Sie Splashtop nach einem festgelegten Zeitraum nicht mehr möchten, können Sie es so einstellen, dass es sich nicht mehr automatisch verlängert. Dies beseitigt alle Sorgen über die Wahl des perfekten Zeitpunkts für die Vertragskündigung und gibt Ihnen stattdessen die volle Kontrolle.

Besserer Kundenservice: Splashtop hat eine schnelle Antwortrate für Kundendienstanfragen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Probleme schnell gehört und gelöst werden. Wir betrachten langfristige Investitionen und den Aufbau von Beziehungen als ein erstrebenswertes Ziel.

Besseres Preis-Leistungsverhältnis: Splashtop bietet die gleichen Top-Tools und -Funktionen wie TeamViewer, während Benutzer beim Vergleich der Preise von Splashtop und TeamViewer bis zu 50 % oder mehr sparen.

Eine bessere Alternative zu TeamViewer: Splashtop ist mit Abstand die beste TeamViewer-Alternative. Tatsächlich erhält Splashtop von Drittprüfern und Peer-to-Peer-Bewertungsseiten durchweg höhere Benutzerzufriedenheitswerte.

Splashtop kostenlos ausprobieren

Es hört sich so an, als müssten Sie eine alternative Lösung für Ihre Fernzugriffsanforderungen finden. Wenn Sie Probleme haben, Ihr TeamViewer-Abonnement zu kündigen, sollten Sie stattdessen nach einem zuverlässigeren und vertrauenswürdigeren Unternehmen Ausschau halten. Hier erweist sich Splashtop als beste Remote-Desktop-Software.

Wir haben eine große Auswahl an Tools, robuste Sicherheitsfunktionen und ein fantastisches Kundendienstteam, sodass Sie darauf wetten können, dass Splashtop viel besser zu Ihnen passt. Noch immer nicht überzeugt? Probieren Sie Splashtop kostenlos aus und sehen Sie, was wir noch heute für Sie tun können.

Splashtop kostenlos ausprobieren

