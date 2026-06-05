Software Like AnyDesk – Comparison of AnyDesk Competitors

AnyDesk bietet Fernzugriffs-Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, wie z. B. Remote-Arbeit, IT-Support und mehr. Aber ist es das beste Fernzugriffsprogramm auf dem Markt?
Einer der größten Nachteile von AnyDesk ist, dass die Software teuer ist. AnyDesk bietet auch keine Pakete an, die auf Ihren individuellen Anwendungsfall zugeschnitten sind.
Vergleichen Sie auf jeden Fall andere Remote-Desktop-Softwares mit AnyDesk, um sicherzustellen, dass Sie die beste Lösung erhalten, die Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen für den Fernzugriff entspricht. Hier ist eine Übersicht der besten AnyDesk-Alternativen (und erfahren Sie, welche die beste Alternative ist):
Splashtop
TeamViewer
Chrome Remote-Desktop
RemotePC
Zoho Assist
AirDroid Fernsupport
Parsec
AnyViewer
LogMeIn
GoToMyPC
Warum benötigen Sie eine Alternative zu AnyDesk?
AnyDesk kann bestimmte Einschränkungen in Bezug auf den Fernzugriff mit sich bringen. Die Identifizierung dieser Mängel kann Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob eine Alternative möglicherweise besser zu Ihren Anforderungen passt.
Hohe Kosten
Ein Problem bei AnyDesk ist seine Kostenstruktur. Die Abonnementpläne können besonders für Unternehmen, die skalieren müssen oder viele Benutzer haben, zu teuer sein. Die hohen Kosten können das Budget belasten und zu weniger Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Plans für Ihre spezifischen Anforderungen führen.
In diesem Fall sollten Sie Alternativen erkunden, die dieses Problem beseitigen und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Lösungen wie Splashtop bieten umfassendere Funktionen zu geringeren Kosten und sind somit eine robuste Option für alle, die eine effektive und kostengünstige Fernzugriffslösung suchen.
Worauf Sie bei der Wahl einer Alternative zu AnyDesk achten sollten
Bei der Bewertung von Alternativen zu AnyDesk sollten Sie einige wichtige Aspekte berücksichtigen, die den Fernzugriff verbessern können. Dazu zählen:
Kosteneffizienz: Bewerten Sie die Preisstruktur potenzieller Alternativen. Suchen Sie nach einer Software, die einen umfassenden Funktionsumfang zu einem niedrigeren Preis als AnyDesk bietet. Ziehen Sie dabei Abonnementpläne in Betracht, die Ihrem Budget entsprechen und gleichzeitig Ihre Anforderungen an den Fernzugriff erfüllen.
Feature Set: Vergleichen Sie die von verschiedenen Fernzugriffslösungen angebotenen Funktionen. Stellen Sie sicher, dass die Software wesentliche Funktionen wie Dateiübertragung, Remote-Druck, Multi-User-Zugriff und Remote-Wake enthält. Erweiterte Funktionen wie hochauflösendes Streaming und robuste Sicherheitsmaßnahmen sind ebenfalls wichtig.
Kompatibilität: Überprüfen Sie die Kompatibilität der Software mit verschiedenen Betriebssystemen und Geräten. Eine vielseitige Lösung sollte Windows, Mac, Linux, iOS, Android und andere Plattformen unterstützen, um einen nahtlosen Zugriff von jedem Gerät aus zu gewährleisten.
Leistung und Zuverlässigkeit: Bewerten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit der Software. Suchen Sie nach Lösungen, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen, geringe Latenz und minimale Ausfallzeiten bieten. Leistung ist entscheidend, um die Produktivität aufrechtzuerhalten und ein reibungsloses Remote-Erlebnis zu gewährleisten.
Benutzererfahrung: Berücksichtigen Sie die Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung, die die Software bietet. Eine intuitive Benutzeroberfläche und eine unkomplizierte Einrichtung können die Effizienz von Remote-Abläufen deutlich steigern und die Lernkurve verkürzen.
Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die Software robuste Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre bietet. Suchen Sie nach Lösungen, die Verschlüsselung, sichere Authentifizierung und andere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Remote-Sitzungen bieten.
Support und Skalierbarkeit: Bewerten Sie die verfügbaren Kundensupport-Optionen und die Skalierbarkeit der Software. Ein zuverlässiger Kundensupport und die Möglichkeit, die Lösung mit wachsenden Anforderungen zu skalieren, sind entscheidend für einen effektiven Fernzugriff.
Wenn Sie sich auf diese Aspekte konzentrieren, können Sie eine Fernzugriffslösung auswählen, die nicht nur Ihre Anforderungen erfüllt, sondern auch ein optimales Remote-Arbeitserlebnis bietet.
Die 10 Besten AnyDesk-Alternativen
1. Splashtop
Splashtop ist eine Remote-Desktop-Software, die Funktionen ähnelt wie AnyDesk bietet, wie Dateitransfer und Fernausdruck. Es bietet auch zusätzliche Funktionen wie Multi-User-Fernzugriff, Remote-Wake und High-Performance-Streaming für Medieninhalte. Splashtop ist mit mehreren Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chrome OS.
Was Splashtop von AnyDesk unterscheidet, ist der Preis. Wenn Sie die Preise von Splashtop mit AnyDesk vergleichen, sparen Sie mit Splashtop bis zu 40 % oder mehr Ihrer Abonnementkosten!
Splashtop erhält auch höhere Bewertungen auf Bewertungsseiten von Drittanbietern und wurde kürzlich von TrustRadius als führender Anbieter für Fernzugriff und Fernunterstützung anerkannt. TrustRadius zeichnete Splashtop in den Kategorien „Best Value“, „Best Relationship“, „Best Feature Set“ und „Best Software“ aus.
Daher ist Splashtop die beste Alternative zu AnyDesk.
2. TeamViewer
TeamViewer ist AnyDesk sehr ähnlich und bietet erweiterte Funktionen. TeamViewer ist jedoch im Allgemeinen teurer als AnyDesk, insbesondere für die kommerzielle Nutzung. Die Preispläne von TeamViewer basieren auf der Anzahl der Geräte und Benutzer, wodurch es besser für größere Teams oder Organisationen geeignet ist.
AnyDesk ist jedoch immer noch eine teure Wahl und nicht ideal für die meisten Benutzer, weshalb Splashtop immer noch der beste AnyDesk-Ersatz ist.
3. Chrome remote desktop
Chrome Remote Desktop ist eine von Google angebotene Remote-Desktop-Software, die es Nutzern ermöglicht, über den Chrome-Browser aus der Ferne auf ihre Computer zuzugreifen. Chrome Remote Desktop ist zwar eine kostenlose App, aber in Bezug auf die Geräteunterstützung, die Funktionen und die Sicherheit weist sie erhebliche Mängel auf.
Chrome Remote Desktop kann nur über einen Chrome-Browser verwendet werden, und beide Computer müssen bei demselben Google-Konto angemeldet sein – was Sicherheitsprobleme verursachen kann, wenn mehrere Benutzer Kontoinformationen teilen. Es fehlen auch viele grundlegende Funktionen, die üblicherweise in Fernzugriffssoftware zu finden sind, sodass sich die Lösung nicht ideal für die Fernarbeit eignet.
4. RemotePC
RemotePC ähnelt AnyDesk, es fehlen jedoch viele Funktionen – es sei denn, Sie zahlen für den Enterprise-Plan (einschließlich Remote-Neustart, Benutzerverwaltung und Gruppierung). RemotePC ist eine einfache Softwareoption für den Fernzugriff und wird nach Ablauf des Rabatts, der Ihnen im ersten Jahr gewährt wird, teuer.
Wenn Sie sowohl RemotePC als auch AnyDesk in Erwägung ziehen, wäre die bessere Option stattdessen Splashtop.
5. Zoho Assist
Zoho Assist ist ein cloudbasiertes fernwartung tool, das kleine Unternehmen und Helpdesks anspricht. Es bietet Unbeaufsichtigt Zugriff und Integrationen innerhalb des Zoho-Ökosystems, aber erweiterte Funktionen erfordern oft Pläne höherer Stufen. Im Vergleich zu Splashtop kann Zoho Assist in der Leistung und der breiteren Plattformunterstützung eingeschränkter sein. Splashtop bietet schnellere Remote-Sitzungen, Sicherheit auf Unternehmensniveau und optionales Endpunktmanagement, um sowohl IT-Support- als auch Zugriffsanforderungen abzudecken.
6. AirDroid Fernsupport
AirDroid Fernsupport konzentriert sich auf mobile und Android-Geräte und ist somit ein Nischenwerkzeug für Teams, die Smartphones oder Tablets verwalten. Während es nützliche Fernsteuerung-Funktionen bietet, ist seine Abdeckung für Organisationen, die auch Desktop-Support benötigen, begrenzt. Splashtop unterstützt Windows, macOS, Linux, iOS, Android und Chromebooks und bietet IT-Teams eine vollständige plattformübergreifende Abdeckung mit einer einzigen Lösung.
7. Parsec
Parsec ist bei Kreativen beliebt für das Streaming von Spielen und Designanwendungen mit niedriger Latenz. Es funktioniert gut für einzelne Benutzer, fehlt jedoch an umfassenderen IT-Support-Funktionen wie zentralem Management, Compliance und Endpunkt-Patching. Splashtop bietet die gleiche leistungsstarke Streaming-Qualität wie Parsec und stellt gleichzeitig Unternehmenssteuerungen, Sicherheitszertifizierungen und Integrationen bereit, die IT-Teams benötigen.
8. AnyViewer
AnyViewer ist ein leichtgewichtiges, kostenloses Remote-Desktop-Tool, das häufig für persönliche Verbindungen oder kleine Teams verwendet wird. Es ist einfach einzurichten, aber sein Funktionsumfang ist begrenzt, mit weniger Sicherheits- oder Verwaltungsmöglichkeiten für Unternehmen. Splashtop bietet die gleiche Einfachheit und fügt gleichzeitig Sicherheitsstandards auf Unternehmensebene (ISO 27001, SOC 2, HIPAA-Bereitschaft) und flexible Lizenzierung für Teams jeder Größe hinzu.
9. LogMeIn
LogMeIn ist seit Jahren ein bekanntes Fernzugriff-Tool, aber viele Nutzer berichten von hohen Kosten und komplexen Lizenzierungen. Es bietet zuverlässige Verbindungen, fehlt jedoch an integrierter Endpunktverwaltung und Flexibilität bei Add-ons. Splashtop bietet modernere Funktionen, stärkere Sicherheitskonformität und niedrigere Preise, was es zu einem kosteneffektiven Upgrade für Unternehmen macht, die mehr als nur Fernzugriff suchen.
10. GoToMyPC
GoToMyPC bietet grundlegenden Remote-Desktop-Zugriff und wird oft von Einzelpersonen oder kleinen Unternehmen genutzt, die eine einfache Verbindung benötigen. Allerdings können seine begrenzten Funktionen und die veraltete Oberfläche weniger attraktiv für Unternehmensanforderungen sein. Splashtop kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit erweiterten Optionen wie Fernsupport, Sitzungsaufzeichnung und Splashtop AEM für Echtzeit-Patching.
Was unterscheidet Splashtop von anderen AnyDesk-Alternativen?
Beim Vergleich von Fernzugriffstools konzentrieren sich viele Alternativen auf eine einzige Stärke, sei es leichter Zugriff, Abdeckung mobiler Geräte oder kreatives Streaming. Splashtop vereint all diese Fähigkeiten in einer einzigen, sicheren und kostengünstigen Plattform:
Hochleistungsverbindungen mit 4K-Streaming und niedriger Latenz, was Splashtop ideal für kreative Profis und hybride Arbeitskräfte macht.
Plattformübergreifende Unterstützung für Windows, macOS, Linux, iOS, Android und Chromebooks, im Gegensatz zu Tools, die sich nur auf ein Betriebssystem spezialisieren.
Unternehmenssicherheit einschließlich SOC 2, ISO 27001 und HIPAA-Bereitschaft sowie Funktionen wie MFA, SSO/SAML und Sitzungsprotokollierung.
Flexible Pläne für Einzelpersonen und Unternehmen mit niedrigeren, vorhersehbaren Preisen im Vergleich zu älteren Tools wie LogMeIn oder GoToMyPC.
Zusätzliche Funktionen mit Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) für Echtzeit-Patching, Splashtop Antivirus, das von Bitdefender betrieben wird, und Splashtop AR für Fernunterstützung.
Diese Vorteile machen Splashtop nicht nur zu einem Ersatz für AnyDesk, sondern zu einer zukunftssicheren Lösung, die mit Ihren persönlichen, beruflichen oder unternehmerischen Bedürfnissen skalieren kann.
Wechseln Sie zu Splashtop: Bessere Leistung, mehr Sicherheit und höherer Mehrwert
Wie oben gezeigt, ist Splashtop bei Weitem die beste AnyDesk-Alternative, da es Ihnen alle Top-Funktionen, bessere Leistung, mehr Sicherheit und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet – Sie werden bis zu 40 % oder mehr sparen!
Sie können Splashtop noch heute kostenlos testen, um zu sehen, warum Benutzer es auf Bewertungsseiten von Drittanbietern höher bewertet haben als AnyDesk.