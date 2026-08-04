Preisvergleich mit LogMeIn Central

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A pile of money, showing that Splashtop Remote Support costs much less when compared to LogMeIn Central pricing

LogMeIn Central-Preise: Tarife, Add-ons und Kostenvergleich

Trevor Jackins
5 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Die Preise für LogMeIn Central beginnen mit einem Basistarif, aber die Gesamtkosten hängen davon ab, wie viele Computer Sie verwalten und welche Add-ons Ihr Team benötigt.

Dieser Unterschied ist wichtig. Viele IT-Teams, die LogMeIn Central evaluieren, suchen nicht nur nach Fernzugriff. Sie benötigen außerdem Patch-Management, Endpunkttransparenz, Automatisierung, Inventarberichte, Warnmeldungen und Sicherheitsmanagement. Bei LogMeIn Central sind viele dieser Funktionen an Zusatzpakete gebunden.

Dieser Leitfaden erläutert die LogMeIn Central-Preise, was die Add-ons enthalten, wie viel LogMeIn Central mit Add-ons kostet und wie das im Vergleich zu Splashtop AEM abschneidet.

Überblick über die LogMeIn Central-Preise

LogMeIn Central wird nach der Anzahl der Computer berechnet, die Sie verwalten. Der Basisplan umfasst Fernzugriff und zentrale Verwaltungsfunktionen; zusätzliche Funktionen für das Endpunktmanagement sind über Add-ons verfügbar.

Anzahl der Computer

LogMeIn Central jährlicher Grundpreis

25 Computer

840 €/Jahr

50 Computer

1.068 €/Jahr

100 Computer

1.440 €/Jahr

250 Computer

3.036 €/Jahr

Der Grundpreis ist hilfreich, um die Einstiegskosten zu verstehen. Er spiegelt jedoch nicht die Gesamtkosten für Teams wider, die Endpunktmanagement-Funktionen wie Patchen, Automatisierung, Berichterstellung, Inventarisierung und Antivirus-Verwaltung benötigen.

Dafür müssen Sie sich die Add-ons von LogMeIn Central ansehen.

Was ist in LogMeIn Central Base enthalten?

LogMeIn Central Base ist in erster Linie auf Fernzugriff und grundlegende Computerverwaltung ausgelegt. Es ist für Teams gedacht, die sich mit Remote-Computern verbinden, Geräte organisieren und den Zugriff über eine Gruppe von Endpunkten hinweg verwalten müssen. Zu den Funktionen gehören:

  • Fernzugriff auf verwaltete Computer

  • Benutzer- und Computerverwaltung

  • Computer-Gruppierung

  • Bereitstellungstools

  • Dateiübertragung

  • Remote-Drucken

  • Zwei-Faktor-Authentifizierung

  • Zentrale Remote-Management-Workflows

Teams, die nach einer umfassenderen Endpunktmanagement-Lösung suchen, benötigen in der Regel mehr als den Basisplan. Funktionen wie Patch-Management, automatisierte Aufgabenausführung, Warnmeldungen, Inventarisierung, Berichterstellung und Antivirus-Verwaltung sind an separate Add-ons gebunden.

Was beinhalten die Add-ons für LogMeIn Central?

LogMeIn Central bietet drei Haupt-Add-ons, die seine Funktionen für das Endpunktmanagement erweitern: Security, Automation und Insight.

Sicherheits-Add-on

Das Security Add-on umfasst Funktionen für Endpunktsicherheit und Update-Management, darunter:

  • Patch-Management

  • Windows-Updates

  • Anwendungsupdates

  • LogMeIn Antivirus powered by Bitdefender

  • Antivirus-Verwaltung

Automatisierungs-Add-on

Das Automation-Add-on umfasst Tools zum Ausführen von Aufgaben, Skripten und Warnmeldungen auf verwalteten Computern, darunter:

  • One2Many automatisierte Aufgabenverwaltung

  • Remote-Ausführung

  • Erweitertes Scripting

  • Self-Healing-Warnmeldungen

  • Proaktive Warnmeldungen

Insight Add-On

Das Add-on Insight konzentriert sich auf Endpunkttransparenz, Berichterstellung und Inventarisierung, einschließlich:

  • Asset-Management

  • Dashboard und Berichterstellung

  • Computer-Audit und Inventarisierung

Wie viel kostet LogMeIn Central mit Add-ons?

Für Teams, die Fernsupport mit Endpunktmanagement-Lösungen vergleichen, ist der Grundpreis von LogMeIn Central nur ein Teil des Gesamtbilds. Wenn Ihr Team Patching, Sicherheitsmanagement, Automatisierung, Warnmeldungen, Inventarisierung, Dashboards und Berichte benötigt, ist LogMeIn Central mit den Add-ons Security, Automation und Insight die relevantere Vergleichsbasis.

Anzahl der Computer

LogMeIn Central mit Add-ons

25 Computer

2.268 €/Jahr

50 Computer

2.844 €/Jahr

100 Computer

4.548 €/Jahr

250 Computer

9.216 €/Jahr

LogMeIn Central-Preise im Vergleich zu den Preisen für Splashtop Autonomous Endpoint Management

Splashtop AEM ist eine Endpunktmanagement-Lösung, die Fernsteuerung, Patch-Management, CVE-Transparenz, Inventarisierung, Warnmeldungen, Skripting und Automatisierung in einem endpointbasierten Paket umfasst.

Splashtop AEM startet bei 1.188 $ pro Jahr für bis zu 100 Endpunkte bei jährlicher Abrechnung.

Anzahl der Computer oder Endpunkte

LogMeIn Central mit Add-ons

Splashtop AEM

25

2.268 €/Jahr

1.188 €/Jahr

50

2.844 €/Jahr

1.188 €/Jahr

100

4.548 €/Jahr

1.188 €/Jahr

Für Splashtop AEM gilt ein Minimum von 100 Endpunkten. Die angezeigten Preise für LogMeIn Central enthalten die Add-ons Automation, Insight und Security. Die Preise sind als Jahrespreise angegeben.

Selbst mit dem Minimum von 100 Endpunkten kostet Splashtop AEM weniger als LogMeIn Central mit Add-ons bei jeder angezeigten Endpunktanzahl.

Sobald die Anzahl der Endpunkte über 100 steigt, wird der Preisunterschied zwischen den Preisen von LogMeIn Central und Splashtop AEM immer größer, wobei Splashtop AEM Ihnen deutlich mehr bei Ihren jährlichen Kosten spart (siehe Splashtop AEM-Preise).

Warum Add-ons beim Vergleich der LogMeIn Central-Preise wichtig sind

Bei der Bewertung der Preise für LogMeIn Central ist die wichtigste Frage, welche Funktionen Ihr Team tatsächlich benötigt. Wenn Sie nur den Basisplan vergleichen, spiegeln die Preise möglicherweise nicht die gesamten Kosten für das Endpunktmanagement wider.

So werden die wichtigsten Funktionen von LogMeIn Central und Splashtop AEM einander gegenübergestellt:

Funktionen

LogMeIn Central

Splashtop AEM

Remote Control

Im Basisplan enthalten

Enthalten

Patch-Management

Security Add-on

Enthalten

Windows-Updates

Security Add-on

Enthalten

Updates für Anwendungen von Drittanbietern

Security Add-on

Enthalten

Antivirus-Verwaltung

Security Add-on

Verfügbar über Endpunktsicherheitsoptionen

Automatisierte Aufgaben

Automatisierungs-Add-on

Enthalten

Skripting

Automatisierungs-Add-on

Enthalten

Warnmeldungen

Automatisierungs-Add-on

Enthalten

Asset-Management

Insight-Add-on

Enthalten

Dashboard und Berichterstellung

Insight-Add-on

Enthalten

Computer-Audit und Inventarisierung

Insight-Add-on

Enthalten

Für einen einfachen Anwendungsfall für den Fernzugriff kann LogMeIn Central Base ausreichen. Für das Endpunktmanagement sind die Add-ons für den Vergleich entscheidend.

Splashtop AEM bietet IT-Teams eine stärker konsolidierte Möglichkeit, diese Workflows über die Splashtop-Plattform zu verwalten.

Die Wahl zwischen LogMeIn Central und Splashtop AEM

Für Teams, die LogMeIn Central mit Splashtop AEM vergleichen, ist Splashtop AEM die bessere Wahl.

Splashtop AEM bietet IT-Teams diese Endpunktmanagement-Funktionen in einer optimierten Gesamtlösung, ohne dass separate Zusatzpakete für zentrale Workflows wie Patch-Management, Automatisierung und Inventarisierung erforderlich sind. Das macht die Preisgestaltung leichter verständlich und hilft Teams, höhere Kosten zu vermeiden, wenn ihre Anforderungen an das Endpunktmanagement wachsen.

Auch der Kostenunterschied ist erheblich. Splashtop AEM kostet bis zu 77 % weniger als LogMeIn Central mit Add-ons.

Für IT-Teams und MSPs, die ein praktisches Endpunktmanagement zu niedrigeren jährlichen Kosten wünschen, ist Splashtop AEM die bessere Wahl. Das macht Splashtop zur besten Alternative zu LogMeIn Central.

Testen Sie Splashtop AEM kostenlos

Die LogMeIn Central-Preise können erheblich steigen, wenn Add-ons für das Endpunktmanagement enthalten sind. Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet IT-Teams eine einfachere Möglichkeit, Endpunkte zu verwalten, zu patchen, zu überwachen und zu unterstützen – mit vorhersehbaren, endpunktbasierten Preisen.

Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM und sehen Sie, wie Ihr Team das Endpunktmanagement vereinfachen und die jährlichen Softwarekosten senken kann.

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FAQs

Was ist in LogMeIn Central Base enthalten?
Was sind Add-ons für LogMeIn Central?
Ist Splashtop AEM günstiger als LogMeIn Central?

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