Preisvergleich mit LogMeIn Central

Die Preise für LogMeIn Central beginnen mit einem Basistarif, aber die Gesamtkosten hängen davon ab, wie viele Computer Sie verwalten und welche Add-ons Ihr Team benötigt.
Dieser Unterschied ist wichtig. Viele IT-Teams, die LogMeIn Central evaluieren, suchen nicht nur nach Fernzugriff. Sie benötigen außerdem Patch-Management, Endpunkttransparenz, Automatisierung, Inventarberichte, Warnmeldungen und Sicherheitsmanagement. Bei LogMeIn Central sind viele dieser Funktionen an Zusatzpakete gebunden.
Dieser Leitfaden erläutert die LogMeIn Central-Preise, was die Add-ons enthalten, wie viel LogMeIn Central mit Add-ons kostet und wie das im Vergleich zu Splashtop AEM abschneidet.
Überblick über die LogMeIn Central-Preise
LogMeIn Central wird nach der Anzahl der Computer berechnet, die Sie verwalten. Der Basisplan umfasst Fernzugriff und zentrale Verwaltungsfunktionen; zusätzliche Funktionen für das Endpunktmanagement sind über Add-ons verfügbar.
Anzahl der Computer
LogMeIn Central jährlicher Grundpreis
25 Computer
840 €/Jahr
50 Computer
1.068 €/Jahr
100 Computer
1.440 €/Jahr
250 Computer
3.036 €/Jahr
Der Grundpreis ist hilfreich, um die Einstiegskosten zu verstehen. Er spiegelt jedoch nicht die Gesamtkosten für Teams wider, die Endpunktmanagement-Funktionen wie Patchen, Automatisierung, Berichterstellung, Inventarisierung und Antivirus-Verwaltung benötigen.
Dafür müssen Sie sich die Add-ons von LogMeIn Central ansehen.
Was ist in LogMeIn Central Base enthalten?
LogMeIn Central Base ist in erster Linie auf Fernzugriff und grundlegende Computerverwaltung ausgelegt. Es ist für Teams gedacht, die sich mit Remote-Computern verbinden, Geräte organisieren und den Zugriff über eine Gruppe von Endpunkten hinweg verwalten müssen. Zu den Funktionen gehören:
Fernzugriff auf verwaltete Computer
Benutzer- und Computerverwaltung
Computer-Gruppierung
Bereitstellungstools
Dateiübertragung
Remote-Drucken
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Zentrale Remote-Management-Workflows
Teams, die nach einer umfassenderen Endpunktmanagement-Lösung suchen, benötigen in der Regel mehr als den Basisplan. Funktionen wie Patch-Management, automatisierte Aufgabenausführung, Warnmeldungen, Inventarisierung, Berichterstellung und Antivirus-Verwaltung sind an separate Add-ons gebunden.
Was beinhalten die Add-ons für LogMeIn Central?
LogMeIn Central bietet drei Haupt-Add-ons, die seine Funktionen für das Endpunktmanagement erweitern: Security, Automation und Insight.
Sicherheits-Add-on
Das Security Add-on umfasst Funktionen für Endpunktsicherheit und Update-Management, darunter:
Patch-Management
Windows-Updates
Anwendungsupdates
LogMeIn Antivirus powered by Bitdefender
Antivirus-Verwaltung
Automatisierungs-Add-on
Das Automation-Add-on umfasst Tools zum Ausführen von Aufgaben, Skripten und Warnmeldungen auf verwalteten Computern, darunter:
One2Many automatisierte Aufgabenverwaltung
Remote-Ausführung
Erweitertes Scripting
Self-Healing-Warnmeldungen
Proaktive Warnmeldungen
Insight Add-On
Das Add-on Insight konzentriert sich auf Endpunkttransparenz, Berichterstellung und Inventarisierung, einschließlich:
Asset-Management
Dashboard und Berichterstellung
Computer-Audit und Inventarisierung
Wie viel kostet LogMeIn Central mit Add-ons?
Für Teams, die Fernsupport mit Endpunktmanagement-Lösungen vergleichen, ist der Grundpreis von LogMeIn Central nur ein Teil des Gesamtbilds. Wenn Ihr Team Patching, Sicherheitsmanagement, Automatisierung, Warnmeldungen, Inventarisierung, Dashboards und Berichte benötigt, ist LogMeIn Central mit den Add-ons Security, Automation und Insight die relevantere Vergleichsbasis.
Anzahl der Computer
LogMeIn Central mit Add-ons
25 Computer
2.268 €/Jahr
50 Computer
2.844 €/Jahr
100 Computer
4.548 €/Jahr
250 Computer
9.216 €/Jahr
LogMeIn Central-Preise im Vergleich zu den Preisen für Splashtop Autonomous Endpoint Management
Splashtop AEM ist eine Endpunktmanagement-Lösung, die Fernsteuerung, Patch-Management, CVE-Transparenz, Inventarisierung, Warnmeldungen, Skripting und Automatisierung in einem endpointbasierten Paket umfasst.
Splashtop AEM startet bei 1.188 $ pro Jahr für bis zu 100 Endpunkte bei jährlicher Abrechnung.
Anzahl der Computer oder Endpunkte
LogMeIn Central mit Add-ons
Splashtop AEM
25
2.268 €/Jahr
1.188 €/Jahr
50
2.844 €/Jahr
1.188 €/Jahr
100
4.548 €/Jahr
1.188 €/Jahr
Für Splashtop AEM gilt ein Minimum von 100 Endpunkten. Die angezeigten Preise für LogMeIn Central enthalten die Add-ons Automation, Insight und Security. Die Preise sind als Jahrespreise angegeben.
Selbst mit dem Minimum von 100 Endpunkten kostet Splashtop AEM weniger als LogMeIn Central mit Add-ons bei jeder angezeigten Endpunktanzahl.
Sobald die Anzahl der Endpunkte über 100 steigt, wird der Preisunterschied zwischen den Preisen von LogMeIn Central und Splashtop AEM immer größer, wobei Splashtop AEM Ihnen deutlich mehr bei Ihren jährlichen Kosten spart (siehe Splashtop AEM-Preise).
Warum Add-ons beim Vergleich der LogMeIn Central-Preise wichtig sind
Bei der Bewertung der Preise für LogMeIn Central ist die wichtigste Frage, welche Funktionen Ihr Team tatsächlich benötigt. Wenn Sie nur den Basisplan vergleichen, spiegeln die Preise möglicherweise nicht die gesamten Kosten für das Endpunktmanagement wider.
So werden die wichtigsten Funktionen von LogMeIn Central und Splashtop AEM einander gegenübergestellt:
Funktionen
LogMeIn Central
Splashtop AEM
Remote Control
Im Basisplan enthalten
Enthalten
Patch-Management
Security Add-on
Enthalten
Windows-Updates
Security Add-on
Enthalten
Updates für Anwendungen von Drittanbietern
Security Add-on
Enthalten
Antivirus-Verwaltung
Security Add-on
Verfügbar über Endpunktsicherheitsoptionen
Automatisierte Aufgaben
Automatisierungs-Add-on
Enthalten
Skripting
Automatisierungs-Add-on
Enthalten
Warnmeldungen
Automatisierungs-Add-on
Enthalten
Asset-Management
Insight-Add-on
Enthalten
Dashboard und Berichterstellung
Insight-Add-on
Enthalten
Computer-Audit und Inventarisierung
Insight-Add-on
Enthalten
Für einen einfachen Anwendungsfall für den Fernzugriff kann LogMeIn Central Base ausreichen. Für das Endpunktmanagement sind die Add-ons für den Vergleich entscheidend.
Splashtop AEM bietet IT-Teams eine stärker konsolidierte Möglichkeit, diese Workflows über die Splashtop-Plattform zu verwalten.
Die Wahl zwischen LogMeIn Central und Splashtop AEM
Für Teams, die LogMeIn Central mit Splashtop AEM vergleichen, ist Splashtop AEM die bessere Wahl.
Splashtop AEM bietet IT-Teams diese Endpunktmanagement-Funktionen in einer optimierten Gesamtlösung, ohne dass separate Zusatzpakete für zentrale Workflows wie Patch-Management, Automatisierung und Inventarisierung erforderlich sind. Das macht die Preisgestaltung leichter verständlich und hilft Teams, höhere Kosten zu vermeiden, wenn ihre Anforderungen an das Endpunktmanagement wachsen.
Auch der Kostenunterschied ist erheblich. Splashtop AEM kostet bis zu 77 % weniger als LogMeIn Central mit Add-ons.
Für IT-Teams und MSPs, die ein praktisches Endpunktmanagement zu niedrigeren jährlichen Kosten wünschen, ist Splashtop AEM die bessere Wahl. Das macht Splashtop zur besten Alternative zu LogMeIn Central.
Testen Sie Splashtop AEM kostenlos
Die LogMeIn Central-Preise können erheblich steigen, wenn Add-ons für das Endpunktmanagement enthalten sind. Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet IT-Teams eine einfachere Möglichkeit, Endpunkte zu verwalten, zu patchen, zu überwachen und zu unterstützen – mit vorhersehbaren, endpunktbasierten Preisen.
Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop AEM und sehen Sie, wie Ihr Team das Endpunktmanagement vereinfachen und die jährlichen Softwarekosten senken kann.