Splashtop ist die beste AnyDesk-Alternative 2023

Beste AnyDesk-Alternative 2026 für schnellen, sicheren Fernzugriff – Splashtop
Vergleichen Sie AnyDesk mit Splashtop und melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion von Splashtop an
Die Vorteile von Splashtop: Die beste Alternative zu AnyDesk
Sicherer, leistungsstarker Fernzugriff
Splashtop gives users fast, reliable remote access with HD streaming, low latency, multi-monitor support, and encrypted connections, so teams can stay productive from anywhere without compromising security or performance.
Konsolidierter IT-Support und -Management
Support users and devices with attended and unattended access, file transfer, chat, remote reboot, session recording, and centralized admin controls that help technicians resolve issues faster and manage access with less complexity.
Besserer Nutzen für wachsende Teams
Splashtop delivers the remote access and support capabilities teams need at a more predictable cost, with flexible plans, broad device support, and endpoint management tools for patching, alerts, inventory, and automation.
Lernen Sie Ihre AnyDesk-Alternative kennen
Splashtop Remote Access
5,50 €/ Monat
Verglichen mit 29,90 €/Monat für AnyDesk Solo
Greifen Sie von jedem beliebigen Gerät aus auf Ihre Computer zu. Ideal für Einzelpersonen, Unternehmen/Schulen, die ihren Nutzern das Arbeiten von zu Hause und Fernarbeit ermöglichen möchten.
Splashtop Remote Support
21 €/ Monat
Im Vergleich zu AnyDesk-Plänen ab 49,90 €/Monat
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernwartungssoftware. Biete On-Demand-Fernsupport für jeden Computer, jedes Tablet und jedes Mobilgerät.
Splashtop Enterprise
All-in-one-Software für Fernzugriff und Fernsupport in Ihrem Unternehmen, Ihrer Organisation oder Ihrer Bildungseinrichtung.
Schließen Sie sich unseren zufriedenen Kunden an
Wir haben AnyDesk auf einigen Computern ausprobiert, aber nachdem wir Splashtop verwendet hatten, war das Feedback der Benutzer, dass die Bildrate viel besser war und sie ein reaktionsschnelleres Nutzererlebnis hatten. Mit Splashtop erleben unsere Redakteure kaum oder gar keine Verzögerung, als wären sie im Büro.
Mike Marsh, Warner Brothers
Vorteile der Wahl von Splashtop gegenüber AnyDesk
Zuverlässigkeit und hohe Leistung
Splashtop erhält aufgrund seiner Zuverlässigkeit durchweg hohe Bewertungen im Bereich Kundenzufriedenheit. Sie erhalten immer leistungsstarke Remote-Verbindungen, mit denen Aufgaben wie Videobearbeitung, Abmischung, Lippensynchronisation und 3D-CAD-Zeichnen ganz einfach zu erledigen sind, während Sie remote auf Ihren Desktop zugreifen.
Splashtop unterstützt die von Ihnen verwendeten Betriebssysteme und bietet plattformübergreifenden Fernzugriff. Sie können auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät zugreifen. Auch die IT-Abteilung kann auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät zugreifen, um Fernsupport zu leisten.
Benutzerfreundliche Computerverwaltung
Sie müssen mehrere Benutzer in Ihrem Konto verwalten?
Mit den Funktionen von Splashtop können Sie alle Ihre Benutzer und Geräte über die zentrale Admin-Konsole einfach verwalten.
Sie können ganz einfach Benutzer und Computer gruppieren, Sicherheitseinstellungen anpassen und vieles mehr.
Es ist auch nicht nötig, sich Passwörter für den unbeaufsichtigten Zugriff zu merken - legen Sie einfach die Zugriffsrechte jedes Benutzers für den Fernzugriff fest.
Preise, die Sinn machen
Unser Ziel bei Splashtop ist es, die intuitivste und schnellste Lösung für den Fernzugriff und Fernsupport zu einem äußerst erschwinglichen Preis anzubieten – mit einheitlicher Preisgestaltung und konsistenten Geschäftspraktiken.
Aus diesem Grund haben wir Splashtop Remote Access, um mit Ihrem spezifischen Anwendungsfall zu skalieren und den Preis vom Benutzer zu bestimmen, mit Computerlimits, die je nach Anzahl der gekauften Benutzer skalieren. Für Einzelpersonen und kleine Gruppen von Benutzern des Remotezugriffs ist dieses Modell möglicherweise am einfachsten.
Splashtop hat noch nie die Preise erhöht und ist auch deswegen die beste AnyDesk Alternative. Vergleichen Sie die Preise von Splashtop mit denen von AnyDesk.
Zuverlässige Sicherheit
Splashtop schützt Ihr Netzwerk, Ihre Daten und Informationen mit einer sicheren Infrastruktur, Eindringungsschutz und App-Sicherheit.
Das bedeutet robuste Firewalls, Datenverschlüsselung, DDoS-Abwehr, Intrusion Detection rund um die Uhr, Abwehrmechanismen, mehrstufige Passwortsicherheit, Bildschirm-Autosperre, Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität, Benachrichtigungen über Remote-Verbindungen, Proxy-Server-Authentifizierung und digital signierte Anwendungen.
Wir richten uns nach den neuesten Industriestandards bei der Gestaltung und Wartung unserer Cloud-Umgebung für maximale Sicherheit.
Wurde bei dem kostenlosen Tarif eine kommerzielle Nutzung von AnyDesk festgestellt?
Wechseln Sie zu Splashtop, anstatt für einen teureren AnyDesk-Plan zu bezahlen!
Durchschnittliche Benutzerbewertung von Capterra
Splashtop vs. AnyDesk: Welches Tool für den Fernzugriff ist besser?
Splashtop erweist sich aus mehreren Gründen als vorteilhafter als Anydesk:
Leistung und Geschwindigkeit: Splashtop bietet hochauflösenden Fernzugriff und stellt sicher, dass Benutzer das Gefühl haben, direkt vor dem Remote-Gerät zu sitzen. Aufgaben wie Videobearbeitung, Audiomischung und 3D-CAD-Zeichnung werden nahtlos erledigt und bieten ein Benutzererlebnis, das seinesgleichen sucht.
Kosteneffizienz: Splashtop ist stolz darauf, erstklassige Fernzugriffs- und Supportlösungen zu einem Bruchteil der Kosten anzubieten. Verglichen mit den Preisen von Anydesk erhalten Benutzer bei Splashtop ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Funktionen oder Sicherheit einzugehen.
Sicherheit: Splashtop verfügt über robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Firewalls, Datenverschlüsselung, DDoS-Abwehr und Angriffserkennung rund um die Uhr. Diese Funktionen stellen sicher, dass Benutzerdaten jederzeit geschützt bleiben, sodass einzelne Benutzer und Unternehmen beruhigt sein können.
Plattformübergreifende Unterstützung: Splashtop unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von praktisch jedem Gerät aus, sei es ein anderer Computer, ein Tablet oder ein mobiles Gerät. Diese Flexibilität ist in den heutigen vielfältigen Technologieumgebungen von entscheidender Bedeutung.
Benutzerfreundliche Verwaltung: Mit der zentralisierten Admin-Konsole von Splashtop können Admins Benutzer und Geräte einfach verwalten. Splashtop bietet ein intuitiveres Verwaltungserlebnis, von der Gruppierung von Benutzern bis hin zur Anpassung der Sicherheitseinstellungen.
Kundenrezensionen: Splashtop erhält durchweg positive Benutzerbewertungen, was auf Zufriedenheit mit seinen Funktionen, seiner Leistung und seinem Kundensupport hinweist. Dieses Vertrauen der Benutzer ist ein Beweis für die exzellente Qualität von Splashtop.
Insgesamt bietet Splashtop eine umfassendere, sicherere und benutzerfreundlichere Lösung. Sowohl für Einzelpersonen, die ein zuverlässiges Fernzugriffs-Tool suchen, als auch für Unternehmen, die ihre Belegschaft unterstützen möchten, ist Splashtop die beste Anydesk-Alternative.
Warum Splashtop die bessere Alternative zu AnyDesk ist
Splashtop Remote-Desktop-Software ermöglicht es Ihnen, von überall und mit jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät auf Ihre Computer zuzugreifen. Dank schneller Remote-Verbindungen haben Sie das Gefühl, direkt vor dem Remote-Computer zu sitzen. Außerdem erhalten Sie diese erstklassigen Remote-Desktop-Funktionen:
Dateiübertragung per Drag-and-Drop
Ferndrucken
Neustart aus der Ferne
Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)
Multi-Monitor-Unterstützung
Chat
Zwei-Faktor-Authentifizierung
...und mehr!