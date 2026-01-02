AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

AnyDesk ist eine Remote-Desktop-Software, mit der Benutzer aus der Ferne auf ihre Computer zugreifen können. Es gibt kostenpflichtige Lizenzen und eine kostenlose Version.
Was ist also der Unterschied zwischen der kostenpflichtigen und kostenlosen Version von AnyDesk? Gibt es Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten? Und welche ist die beste Wahl für Sie?
In diesem Blogeintrag erläutern wir die Unterschiede und helfen Ihnen, die richtige Wahl zu treffen.
AnyDesk Free vs. Paid – Die hauptsächlichen Unterschiede
Der hauptsächliche Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von AnyDesk besteht in den Funktionen, die den Benutzern zur Verfügung stehen. Die kostenlose Version bietet weniger Funktionen, während die kostenpflichtige Version zusätzliche Funktionen und erweiterte Funktionen hat.
Einschränkungen der kostenlosen Version von AnyDesk
Mit der kostenlosen Version von AnyDesk können Sie nur auf bis zu drei Geräte zugreifen. Dies kann eine Einschränkung darstellen, wenn Sie eine Verbindung zu mehreren Geräten herstellen müssen. AnyDesk Free fehlen auch einige Funktionen, die häufig von Remote-Desktop-Benutzern benötigt werden, darunter:
Neustart aus der Ferne
Ruhezustand aus der Ferne deaktivieren (Remote-Wake-on-Lan)
Aufzeichnung der Sitzung
Datenschutzmodus
Sitzungseinstellungen merken
Benutzerverwaltung
Aktiver technischer Support (Ticket, Live-Chat) oder telefonischer Support von AnyDesk
Angesichts dieser Einschränkungen ist die kostenlose Version von AnyDesk möglicherweise nicht die beste Option für Sie, insbesondere wenn Sie ein Remote-Desktop-Tool für die Telearbeit benötigen.
Einschränkungen für die kommerzielle Nutzung und das Risiko von Verbindungsblockaden
Ein Problem, mit dem kostenlose Benutzer häufig konfrontiert werden, ist, dass ihre Fernverbindungen von AnyDesk wegen Verdachts auf kommerzielle Nutzung blockiert werden. Dies schränkt die Nutzung der kostenlosen Version von AnyDesk erheblich ein, da das Risiko besteht, dass Ihnen der Zugriff auf Ihre Remote-Computer verweigert wird, wenn AnyDesk vermutet, dass Sie sie für kommerzielle Zwecke verwenden.
Kann die kostenlose Version von AnyDesk Ihre Fernzugriffsanforderungen erfüllen?
Bei der Betrachtung von fernzugriff software ist es wichtig zu prüfen, ob die kostenlose Version von AnyDesk Ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen kann. Während die kostenlose Version von AnyDesk grundlegende Fernzugriff-Funktionen bietet, gibt es mehrere Einschränkungen, die ihre Effektivität für den professionellen oder geschäftlichen Einsatz beeinträchtigen können.
Wichtige Einschränkungen der kostenlosen Version von AnyDesk:
Eingeschränkte Funktionen: In der kostenlosen Version von AnyDesk fehlen viele erweiterte Funktionen, die in den kostenpflichtigen Versionen zu finden sind.
Sitzungszeitlimits: Bei Fernsitzungen kann es Zeitlimits geben, die störend sein können, besonders wenn umfangreiche Aufgaben ausgeführt werden. Diese Einschränkung kann die Produktivität und die Kontinuität der Arbeitsabläufe beeinträchtigen.
Sicherheitsbedenken: Die kostenlose Version bietet möglicherweise nicht das gleiche Maß an Sicherheit wie die kostenpflichtigen Versionen, etwa den Privatsphäremodus. Das könnte Risiken mit sich bringen, besonders beim Fernzugriff auf sensible Informationen.
Einschränkungen für die kommerzielle Nutzung: Die kostenlose Version von AnyDesk ist in erster Linie für den persönlichen Gebrauch gedacht. Die Verwendung für kommerzielle Zwecke kann gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, was potenziell zu Kontosperrung oder anderen Problemen führen kann.
Für Unternehmen oder professionelle Anwendungsfälle können diese Einschränkungen erhebliche Hindernisse für eine effektive Fernarbeit darstellen.
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AnyDesk bietet mehrere kostenpflichtige Abonnementpakete an, die mehr Funktionen bieten – dies hat jedoch einen erheblichen Nachteil. AnyDesk ist eine der teuersten Fernzugriffs-Apps auf dem Markt.
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