Preisvergleich mit AnyDesk

AnyDesk-Preise sind ein wichtiger Faktor für Unternehmen, die Fernzugriffstools vergleichen, doch der angegebene Monatspreis erzählt nicht immer die ganze Geschichte. Die tatsächlichen Kosten hängen vom gewählten Tarif ab, davon, wie viele Benutzer und Geräte Sie benötigen, ob Sie zusätzliche gleichzeitige Verbindungen brauchen und auf welche Fernzugriffs- oder Fernsupport-Funktionen Ihr Team angewiesen ist.
Auch die Preisentwicklung ist wichtig. AnyDesk hat in den letzten Jahren die Preise erhöht, was Verlängerungen und die langfristige Budgetplanung für Teams mit Bedarf an vorhersehbaren Softwarekosten erschweren kann. Wenn Fernzugriff zu Ihrem Tagesgeschäft gehört, lohnt es sich, vor dem Abschluss eines weiteren Jahresabonnements nicht nur einen Blick auf die aktuelle Tarifseite zu werfen.
Dieser Leitfaden erläutert die AnyDesk-Preise nach Tarif, erklärt, wie sich die AnyDesk-Preise verändert haben, und vergleicht AnyDesk mit Splashtop, damit Sie eine Fernzugriffslösung wählen können, die Ihrem Unternehmen langfristig einen hohen Mehrwert bietet.
AnyDesk-Preise auf einen Blick
AnyDesk-Tarif
Angegebener Monatspreis
Rechnungsstellung
Solo
29,90 €/Monat
Jährliche Abrechnung
Standard
49,90 €/Monat
Jährliche Abrechnung
Advanced
111,90 €/Monat
Jährliche Abrechnung
Ultimate
Individuelles Angebot
Vertrieb kontaktieren
Die kostenpflichtigen Tarife von AnyDesk sind nach verschiedenen Stufen von Fernzugriff, Benutzerverwaltung, Geräteverwaltung und Supportanforderungen strukturiert. Solo ist die kostengünstigste kostenpflichtige Option für die geschäftliche Einzelnutzung, während Standard und Advanced für Teams entwickelt wurden, die umfassendere Zugriffs- und Support-Funktionen benötigen.
Beim Vergleich von Tarifen sind die jährlichen Kosten wichtig. AnyDesk zeigt die Preise als monatlichen Betrag an, kostenpflichtige Tarife werden jedoch jährlich abgerechnet. Daher sollten Käufer die gesamte jährliche Verpflichtung prüfen, bevor sie sich für einen Tarif entscheiden.
Wie sich die AnyDesk-Preise in den letzten Jahren verändert haben
Die aktuellen AnyDesk-Preise sind wichtig, aber die jüngere Preisentwicklung ist für Unternehmen, die Fernzugriffstools vergleichen, genauso wichtig. In den letzten Jahren hat AnyDesk die ausgewiesenen Preise für seine wichtigsten kostenpflichtigen Tarife erhöht, was die langfristigen Kosten schwerer vorhersehbar machen kann.
Zum Beispiel stieg zwischen 2024 und 2026 der Preis für AnyDesk Solo um etwa 94 %. Im selben Zeitraum stieg der Preis für AnyDesk Standard um etwa 118 % und der von AnyDesk Advanced um etwa 40 %.
Diese Änderungen sind wichtig, weil Fernzugriffssoftware in der Regel keine einmalige Anschaffung ist. Unternehmen verlassen sich häufig im täglichen Betrieb, für IT-Fernsupport und für den unbeaufsichtigten Zugriff auf Geräte darauf. Wenn die Preise innerhalb kurzer Zeit deutlich steigen, kann ein Tool, das früher ins Budget passte, bei der Verlängerung schwerer zu rechtfertigen sein.
Mehr dazu: Preissteigerung bei AnyDesk
Was ist in jedem AnyDesk Tarif enthalten?
Die kostenpflichtigen Tarife von AnyDesk unterscheiden sich je nach Anzahl der Benutzer, verwalteten Geräte, gleichzeitigen Verbindungen und administrativen Funktionen. Diese Einschränkungen sind wichtig, denn der günstigste Tarif ist nicht immer die beste Wahl, sobald mehrere Benutzer oder Support-Workflows ins Spiel kommen.
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo ist der kostengünstigste kostenpflichtige Tarif und für einen Benutzer ausgelegt. Er umfasst eine ausgehende Verbindung und bis zu 100 verwaltete Geräte. Für Teams ist Solo wahrscheinlich zu eingeschränkt. Er bietet weder die Benutzerkapazität noch die Flexibilität für gemeinsamen Support, die die meisten Unternehmen benötigen.
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard ist der erste Tarif für Teams. Er unterstützt bis zu 20 lizenzierte Nutzer und bis zu 500 verwaltete Geräte, startet jedoch mit einer gleichzeitigen Verbindung.
Das bedeutet, dass mehrere Benutzer im Tarif enthalten sein können, aktive Fernsitzungen jedoch weiterhin begrenzt sind, sofern keine zusätzlichen Verbindungen hinzugefügt werden. Kleine Teams sollten prüfen, ob eine enthaltene Verbindung ausreicht, bevor sie sich für diese Stufe entscheiden.
AnyDesk Advanced
AnyDesk Advanced ist für größere Teams konzipiert, die mehr Kapazität benötigen. Es unterstützt bis zu 100 lizenzierte Benutzer, bis zu 1.000 verwaltete Geräte und beginnt mit zwei gleichzeitigen Verbindungen.
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate ist der Plan mit individuellem Preis für größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen. Da die Preise auf Angebotsbasis erstellt werden, sollten Käufer vor einer Entscheidung eine klare Aufschlüsselung der enthaltenen Benutzer, Verbindungen, verwalteten Geräte, Add-ons, Vertragsbedingungen und Verlängerungserwartungen anfordern.
Bietet AnyDesk monatliche Abrechnung an?
AnyDesk zeigt die Preise seiner kostenpflichtigen Tarife als monatliche Gebühren an, die Tarife werden jedoch jährlich abgerechnet. Das bedeutet, dass ein Tarif, der mit 49,90 $ pro Monat angegeben ist, kein monatlich kündbares Abonnement ist. Er entspricht dem monatlichen Gegenwert einer jährlichen Verpflichtung.
Das ist wichtig, wenn Sie AnyDesk-Preise mit anderen Fernzugriffs-Tools vergleichen. Eine niedrigere monatliche Zahl kann auf den ersten Blick budgetfreundlicher wirken, aber Unternehmen sollten vor der Wahl eines Tarifs die gesamten jährlichen Kosten, Tarifgrenzen und eventuell benötigte Zusatzoptionen prüfen.
Für Teams, die AnyDesk bewerten, ist der nützlichste Vergleich die gesamten jährlichen Kosten für den Tarif, der tatsächlich zu ihrem Workflow passt – nicht nur der monatliche Preis, der auf der Preisseite angezeigt wird.
AnyDesk kostenlos vs. kostenpflichtig: Was Unternehmen wissen sollten
AnyDesk bietet eine kostenlose Version für den privaten Gebrauch an, Unternehmen sollten jedoch damit rechnen, für professionellen Fernzugriff, IT-Support oder die Nutzung im Team einen kostenpflichtigen Tarif zu wählen.
Kostenpflichtige Tarife werden notwendig, wenn Sie Funktionen wie mehrere Benutzer, verwaltete Geräte, unbeaufsichtigten Zugriff, gleichzeitige Verbindungen oder zentrale Verwaltung benötigen. Für Unternehmen lautet die entscheidende Frage, welcher kostenpflichtige Tarif zu Ihrem Workflow und Budget passt – nicht, ob die kostenlose Version ausreicht.
Mehr dazu: AnyDesk Free vs Paid
AnyDesk-Preise im Vergleich zu Splashtop
Die kostenpflichtigen Tarife von AnyDesk sind in den letzten Jahren teurer geworden, sodass es sich lohnt, die Kosten mit Alternativen wie Splashtop zu vergleichen. Für viele Anforderungen an Fernzugriff und Support in Unternehmen bietet Splashtop einen niedrigeren Einstiegspreis und liefert gleichzeitig sicheren, zuverlässigen Fernzugriff für Einzelpersonen, Teams und IT-Support-Organisationen.
Anwendungsfall
AnyDesk-Tarif
AnyDesk Einstiegspreis
Splashtop-Option
Splashtop Startpreis
Individueller Fernzugriff
Solo
29,90 €/Monat
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
7,50 €/Monat
Kleines Team oder IT-Support
Standard
49,90 €/Monat
Splashtop Remote Support
21 €/Monat
Größerer Supportbedarf
Advanced
111,90 €/Monat
Splashtop Remote Support
21 €/Monat
Ausgehend von den Einstiegspreisen kann Splashtop bis zu 70 % Ihrer jährlichen Kosten im Vergleich zu AnyDesk einsparen.
Dieser Preisunterschied ist wichtig für Teams, die ihre Fernzugriffskosten planbar halten möchten. Wenn die jüngsten Preiserhöhungen von AnyDesk das Tool schwerer rechtfertigbar gemacht haben, bietet Splashtop Unternehmen einen kostengünstigeren Weg zu sicherem Fernzugriff und Fernsupport.
Warum Splashtop eine preislich verlässlichere Alternative zu AnyDesk ist
Splashtop bietet Unternehmen eine kostengünstigere Möglichkeit, sicheren Fernzugriff und Fernsupport zu erhalten – ohne die hohen Einstiegspreise, die bei den kostenpflichtigen Tarifen von AnyDesk üblich sind. Für Teams, die Softwarekosten im Griff behalten müssen, kann dieser Unterschied die Budgetplanung von Anfang an und bei der Verlängerung erleichtern.
Niedrigere Einstiegskosten für wichtige Anwendungsfälle
Splashtop beginnt bei einem niedrigeren Preis als vergleichbare AnyDesk Tarife für individuellen Fernzugriff, Support für kleine Teams und größeren Supportbedarf. Das gibt Unternehmen eine praktische Möglichkeit, ihre Fernzugriffskosten zu senken, ohne auf die Kernfunktionen zu verzichten, auf die sie sich jeden Tag verlassen.
Einfache Tarife für Fernzugriff und Fernsupport
Die Splashtop Pläne sind auf gängige Geschäftsanforderungen ausgerichtet, darunter Remote-Arbeit, unbeaufsichtigter Fernzugriff und IT-Support. So können Sie leichter einen Plan wählen, der darauf basiert, wie Ihr Team tatsächlich arbeitet, statt für eine höhere Stufe zu zahlen, nur um die Kapazität oder Steuerungsmöglichkeiten freizuschalten, die Sie benötigen.
Starker Mehrwert für die langfristige Budgetplanung
Die jüngsten Preiserhöhungen von AnyDesk zeigen, warum Käufer über das erste Jahr hinaus denken sollten. Splashtop bietet eine kostengünstigere Alternative für Unternehmen, die zuverlässigen Fernzugriff und Fernsupport wünschen und gleichzeitig ihre langfristigen Softwareausgaben leichter im Griff behalten möchten.
Aus diesen Gründen ist Splashtop die beste Alternative zu AnyDesk.
Splashtop: Eine kosteneffiziente Lösung für den Fernzugriff
Splashtop hilft Unternehmen, sicher von überall auf Computer zuzugreifen und diese zu unterstützen, mit Tarifen für Einzelpersonen, Teams, IT-Abteilungen und Support-Organisationen. Ganz gleich, ob Sie Fernzugriff auf Arbeitscomputer, unbeaufsichtigten Zugriff für verwaltete Geräte oder betreuten Support für Endbenutzer benötigen – Splashtop bietet Ihnen eine kostengünstigere Alternative zu AnyDesk.
Mit Splashtop erhalten Teams sichere Fernverbindungen, Hochleistungs-Streaming, Unterstützung für mehrere Monitore, Dateiübertragung, Remote-Druck, Sitzungsaufzeichnung und flexible Support-Optionen – je nach gewähltem Tarif. Unternehmen können außerdem Lösungen für Remote-Arbeit, IT-Support, Helpdesk-Workflows und Anforderungen an das Endpunktmanagement wählen.
Wenn die Preissteigerungen von AnyDesk Sie dazu veranlasst haben, den langfristigen Nutzen Ihres Fernzugriffstools zu überdenken, bietet Splashtop Ihnen eine kostengünstigere Möglichkeit, Ihr Team verbunden und unterstützt zu halten. Vergleichen Sie die Splashtop-Tarife und starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion.