Sind Sie auf der Suche nach einem Ersatz für AnyDesk? Viele Nutzer, die auf der Suche nach einer Anydesk-Alternative sind, wechseln zu Splashtop Remote Access Pro – der besten Alternative zu AnyDesk.
5 Reasons to Replace AnyDesk with Splashtop
If you’re considering moving away from AnyDesk, Splashtop offers clear advantages that make it a stronger choice for individuals, teams, and enterprises.
Better Value at Lower Cost: Splashtop delivers enterprise-grade features at a more affordable, predictable price compared to AnyDesk’s paid tiers.
Cross-Platform Support: Unlike tools that focus mainly on Windows and macOS, Splashtop also supports Linux, iOS, Android, and Chromebooks, giving you flexibility across devices.
Enterprise-Grade Security: Splashtop meets ISO 27001, SOC 2, and HIPAA standards, with security features like MFA, SSO/SAML, and session logging—capabilities AnyDesk does not match at the same level.
High-Performance Remote Sessions
Splashtop offers 4K streaming at up to 60fps with low latency, making it ideal for creative professionals and hybrid workers who need seamless performance.
Optional Add-Ons for IT Teams
With Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) for patching and automation, Splashtop Antivirus powered by Bitdefender, and Splashtop AR for remote guidance, IT teams can extend Splashtop far beyond basic remote access.
Together, these advantages make Splashtop not just an alternative to AnyDesk, but a long-term upgrade that scales with your needs.
Splashtop Remote Access Pro beginnt bei €7.50 pro Monat, während AnyDesk Professional bei $19.90 pro Monat beginnt - was einer Ersparnis von mehr als 50 % für Benutzer entspricht, die von AnyDesk zu Splashtop wechseln.
Splashtop-Nutzer finden sich auch mit mehr Funktionen und oft besserer Sicherheit wieder.
Dies war der Fall bei ABCis, einem SaaS-Anbieter, der mit Kunden im Einzelhandelsbereich arbeitet und fortlaufende Lösungen anbietet, die den täglichen Betrieb ihrer Geschäfte verbessern.
Sehen Sie sich unseren vollständigen Vergleich der AnyDesk-Preise an.
ABCis Chooses Splashtop as the best alternative to replace AnyDesk
ABCis teilte mit, dass AnyDesk nach der Verwendung dieser Lösung für den Fernzugriff auf die Computer ihrer Kunden keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen bot, insbesondere nicht in einer Umgebung mit mehreren Benutzern:
„AnyDesk bietet keine Möglichkeit, Benutzer zu verwalten, was für uns ein Problem darstellt, da wir für den unbeaufsichtigten Zugriff gemeinsame Passwörter benötigen“, sagte Braeden Saxon, Integrated Systems Manager bei ABCis. „Das ist ganz und gar nicht ideal. Wir haben keine Möglichkeit, den Zugang zu sperren, sollte eines unserer Teammitglieder das Unternehmen verlassen. Also begannen wir mit der Suche nach einer alternativen Lösung, die Mehrbenutzer-Unterstützung und viel mehr Sicherheit bietet.“
Für den sicheren Fernzugriff bietet Splashtop die richtige Software. Splashtop verwendet eine Vielzahl von Technologien und Funktionen, um Benutzerdaten zu schützen, darunter robuste Firewalls, Datenverschlüsselung, DDoS-Schutz, Angriffserkennungs- und Verteidigungsmechanismen rund um die Uhr, Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, TLS (einschließlich TLS 1.2) und 256-Bit-AES Verschlüsselung, mehrstufige Passwortsicherheit, automatische Bildschirmsperre, Sitzungsunterbrechung bei Inaktivität, Benachrichtigungen über Fernverbindungen, Proxy-Server-Authentifizierung und Sicherheitsmaßnahmen für Umgebungen mit mehreren Benutzern – das ist genau das, was ABCis brauchte.
Die Verwaltung mehrerer Benutzer und die Sicherheit waren jedoch nicht die einzigen Gründe, warum ABCis nach einer alternativen Lösung zu AnyDesk suchte.
Wie viele Anwender, die eine Alternative zu AnyDesk suchten, suchte auch ABCis nach einer Fernzugriffslösung, die kostengünstig ist. Nachdem Sie mehrere Alternativlösungen wie LogMeIn Central, LogMeIn Rescue und TeamViewer getestet haben fand ABCis Splashtop in Bezug auf Funktionen und Preis die beste Alternative zu AnyDesk.
„Splashtop hat uns wirklich großartig dabei unterstützt, unsere Kunden weiterhin zu betreuen, und die Software ist preislich äußerst konkurrenzfähig und bietet alle Funktionen, die wir benötigen“, sagt Braeden (lesen Sie die vollständige ABCis-Fallstudie).
Es gibt zwar viele Fernzugriffstools wie Splashtop, aber die meisten sind überteuert, nicht sicher genug oder haben nur minimale Funktionen. Dies hat Splashtop als die günstigste Fernzugriffslösung auf dem Markt positioniert – mit Preisen, die oft 80 % niedriger sind als die der Konkurrenz, Sicherheit auf Unternehmensebene und Premium-Funktionen wie 4K-Streaming. Benutzer, die nach einer Alternative zu AnyDesk suchen, haben dies bemerkt und wechseln deshalb zu Splashtop.
Sehen Sie sich einen direkten Vergleich von Splashtop Remote Access und AnyDesk Professional an oder probieren Sie eine unserer Lösungen kostenlos aus, um selbst zu beurteilen, warum Splashtop die beste Lösung für Ihre Anforderungen an den Fernzugriff ist.