The Top 5 Best Remote Access Programs

Was ist ein Fernzugriffstool?
Fernzugriffstools sind Softwaretools, mit denen Sie von einem anderen Ort aus auf einen Computer oder ein Gerät zugreifen und diese steuern können, als säßen Sie davor. Sie stellen im Wesentlichen eine Verbindung zwischen zwei Geräten her, sodass Sie ein Gerät vom anderen aus steuern können, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.
Die wichtigsten Vorteile von Fernzugriffstools
Fernzugriffsprogramme sind in vielen Situationen nützlich. Sie können von Unternehmen verwendet werden, um es Mitarbeitern zu ermöglichen, von zu Hause oder anderen entfernten Standorten aus zu arbeiten und gleichzeitig Zugriff auf ihren Arbeitscomputer und ihre Netzwerkressourcen zu haben. Fernzugriffstools können auch von IT-Fachleuten verwendet werden, um Computerprobleme von einem entfernten Standort aus zu beheben und zu beheben, ohne physisch am betreffenden Computer sitzen zu müssen.
Darüber hinaus können Fernzugriffsprogramme für den persönlichen Gebrauch nützlich sein, z. B. für den Zugriff auf Ihren Heimcomputer während Ihrer Abwesenheit oder die Bereitstellung von technischer Fernunterstützung für Freunde und Familienmitglieder. Sie können Ihnen auch dabei helfen, auf Reisen auf Dateien oder Programme von Ihrem Computer zuzugreifen, ohne Ihren Computer physisch dabei haben zu müssen.
Insgesamt sind Fernzugriffstools praktische und flexible Werkzeuge, die Zeit sparen und die Produktivität steigern können, indem sie Ihnen den Zugriff und die Steuerung eines Computers oder Geräts von einem entfernten Standort aus ermöglichen.
Was ist bei der Wahl eines Fernzugriffstools zu beachten?
Bei der Auswahl des besten Fernzugriffstools sind mehrere wichtige Kriterien zu berücksichtigen, darunter:
1. Sicherheit
Sicherheit hat bei der Auswahl eines Fernzugriffsprogramms oberste Priorität. Achten Sie darauf, dass das Programm über starke Verschlüsselungsmethoden, sichere Authentifizierungsprotokolle und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfügt, um Ihre Daten zu schützen und unbefugten Zugriff zu verhindern.
2. Benutzerfreundlichkeit
Das Programm sollte außerdem benutzerfreundlich und einfach einzurichten sein. Eine intuitive Benutzeroberfläche, die nur minimales technisches Know-how erfordert, vereinfacht die Einrichtung und effektive Verwaltung von Remote-Verbindungen.
3. Kompatibilität
Vergewissern Sie sich, dass das Programm mit Ihren Geräten und Betriebssystemen kompatibel ist. Eine vielseitige Fernzugriffslösung sollte eine breite Palette von Plattformen unterstützen, darunter Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chromebooks, um einen nahtlosen Zugriff über verschiedene Geräte zu gewährleisten.
4. Leistung
Bewerten Sie die Leistung des Fernzugriffsprogramms in Bezug auf die Verbindungsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Die Lösung sollte eine schnelle und stabile Verbindung mit minimaler Verzögerung und Latenz bieten, um einen reibungslosen Betrieb während Remote-Sitzungen zu gewährleisten.
5. Funktionen
Betrachten Sie die Funktionen des Fernzugriff-Programms. Achten Sie auf Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Sitzungsaufzeichnung und Unterstützung mehrerer Monitore. Diese zusätzlichen Funktionen können das Gesamterlebnis bei Fernzugriff verbessern und die Produktivität steigern.
6. Kosten
Bewerten Sie die Kosten des Programms im Verhältnis zu seinen Funktionen und Vorteilen. Stellen Sie sicher, dass die Preisoptionen Ihrem Budget entsprechen und dass das Programm ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Hinblick auf die bereitgestellten Funktionen bietet. Viele Programme bieten kostenlose Testversionen oder gestaffelte Preismodelle an. Dies sollten Sie ebenfalls berücksichtigen, um eine kostengünstige Lösung zu finden.
Wenn Sie Fernzugriffsprogramme anhand dieser Kriterien bewerten, können Sie die beste Option für Ihre spezifischen Anforderungen ermitteln und sicherstellen, dass Sie eine zuverlässige und sichere Lösung erhalten.
Liste der besten Fernzugriffstools
Hier ist ein Blick auf 5 der beliebtesten Softwareprogramme für den Fernzugriff auf den PC (wir verraten Ihnen auch, welches das Beste ist):
Splashtop
TeamViewer
AnyDesk
LogMeIn
Chrome Remote-Desktop
Splashtop
Wir reden nicht um den heißen Brei herum: Splashtop ist das beste Fernzugriffstool, das aktuell verfügbar ist. Splashtop ist eine Remote-Desktop-Software, die es Benutzern ermöglicht, von einem anderen Gerät aus auf ihren Computer oder ihr mobiles Gerät zuzugreifen und sie zu steuern.
Sicherheit - Splashtop verwendet branchenübliche Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um die Daten der Benutzer während des Fernzugriffs zu schützen. Darüber hinaus verfügt Splashtop über mehrere Sicherheitsfunktionen, darunter Zwei-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung und Sitzungsaufzeichnung. Insgesamt bietet Splashtop seinen Benutzern branchenführende Sicherheitsmaßnahmen.
Benutzerfreundlichkeit - Splashtop ist einfach zu bedienen und hat eine intuitive Benutzeroberfläche. Benutzer können ihre Fernzugriffseinstellungen einfach einrichten und konfigurieren, und die Software verfügt über mehrere hilfreiche Funktionen wie Dateiübertragung und Ferndruck.
Kompatibilität - Splashtop ist mit einer Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chromebook. Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Benutzer, die von verschiedenen Plattformen aus auf ihren Computer oder ihr mobiles Gerät zugreifen müssen.
Leistung - Splashtop bietet hervorragende Leistung für den Fernzugriff. Die Software hat eine hohe Bildrate und geringe Latenz, was sicherstellt, dass Benutzer in Echtzeit auf ihren Computer oder ihr mobiles Gerät zugreifen und es steuern können. Darüber hinaus bietet Splashtop Unterstützung für hochauflösende Displays, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Benutzer macht, die hochwertige Grafiken und Videos benötigen.
Funktionen – Splashtop bietet eine breite Palette an Funktionen, darunter Dateiübertragung, Ferndruck, Chat und Sitzungsaufzeichnung. Darüber hinaus verfügt die Software über mehrere hilfreiche Funktionen, wie z. B. Wake-on-LAN, Unterstützung für mehrere Monitore und Remote-Neustart. Insgesamt bietet Splashtop einen hervorragenden Funktionsumfang, der die Bedürfnisse der meisten Nutzer erfüllt.
Kosten - Splashtop bietet mehrere Preispläne an. Die Kosten der Software variieren je nach Plan und Anzahl der Benutzer, aber insgesamt bietet Splashtop ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Insgesamt ist Splashtop das beste Fernzugriffstool auf den PC, basierend auf den oben genannten Kriterien.
TeamViewer
Sicherheit – Sowohl TeamViewer als auch Splashtop bieten starke Sicherheitsmaßnahmen für den Remote-Desktop-Zugriff. TeamViewer verwendet End-to-End-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und ermöglicht Benutzern, vertrauenswürdige Geräte auf die Whitelist zu setzen. Splashtop verwendet 256-Bit-AES-Verschlüsselung, SSL/TLS-Protokolle, mehrstufigen Passwortschutz und dieselben Funktionen wie TeamViewer.
Benutzerfreundlichkeit - Sowohl TeamViewer als auch Splashtop sind benutzerfreundlich und einfach einzurichten. TeamViewer verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche, mit der Benutzer schnell eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen können. Splashtop hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu navigieren ist.
Kompatibilität - Sowohl TeamViewer als auch Splashtop sind mit den Betriebssystemen Windows, Mac, Linux, iOS und Android kompatibel.
Leistung – Sowohl TeamViewer als auch Splashtop bieten Hochgeschwindigkeitsleistung und unterstützen HD- und 4K-Auflösung. Splashtop ist jedoch für seine schnellen Verbindungsgeschwindigkeiten und den reibungslosen Fernzugriff bekannt.
Funktionen - Sowohl TeamViewer als auch Splashtop verfügen über ähnliche Funktionen, die für die Telearbeit erforderlich sind.
Kosten – TeamViewer und Splashtop haben unterschiedliche Preismodelle. Mit Splashtop sparen Benutzer gegenüber TeamViewer 50 % oder mehr.
AnyDesk
Sicherheit - AnyDesk und Splashtop bieten starke Sicherheitsmaßnahmen für den Fernzugriff. Beide verfügen über einen mehrstufigen Passwortschutz und erfüllen verschiedene Sicherheitsstandards.
Benutzerfreundlichkeit - Sowohl AnyDesk als auch Splashtop sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen.
Kompatibilität - Sowohl AnyDesk als auch Splashtop sind mit den Betriebssystemen Windows, Mac, Linux, iOS und Android kompatibel.
Leistung - Sowohl AnyDesk als auch Splashtop bieten Hochgeschwindigkeitsleistung und unterstützen HD- und 4K-Auflösung.
Funktionen - Sowohl AnyDesk als auch Splashtop haben ähnliche Funktionen für die Telearbeit.
Kosten – Hier liegt der große Unterschied.AnyDesk ist preislich höher als Splashtop.Splashtop spart Benutzern 40 % oder mehr im Vergleich zu den AnyDesk-Preisen.
Sie erhalten also ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden.
LogMeIn
Sicherheit – LogMeIn und Splashtop bieten starken Sicherheitsschutz für Benutzer.
Benutzerfreundlichkeit - Sowohl LogMeIn als auch Splashtop sind benutzerfreundlich und einfach einzurichten.
Kompatibilität - Sowohl LogMeIn als auch Splashtop sind mit den Betriebssystemen Windows, Mac, Linux, iOS und Android kompatibel.
Leistung - Sowohl LogMeIn als auch Splashtop bieten Hochgeschwindigkeitsleistung und unterstützen HD- und 4K-Auflösung. Splashtop ist jedoch bekannt für seine schnellere Verbindungsgeschwindigkeit und den reibungsloseren Fernzugriff.
Funktionen - Sowohl LogMeIn als auch Splashtop haben ähnliche Funktionen, einschließlich Dateiübertragung, Remote-Druck, Multi-Monitor-Unterstützung und Remote-Neustart.
Kosten - LogMeIn ist viel teurer als Splashtop. Benutzer können im Vergleich zu den Preisen von LogMeIn bis zu 80 % oder mehr sparen, wenn sie sich für Splashtop entscheiden.
Chrome Remote-Desktop
Sicherheit - Chrome remote desktop erfordert, dass Sie auf beiden Geräten in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, um eine Fernverbindung herstellen zu können. Dies kann zu einem großen Sicherheitsproblem werden, wenn mehrere Personen das Programm verwenden.
Benutzerfreundlichkeit - Chrome Remote Desktop ist eine Browsererweiterung, mit der Benutzer schnell eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen können. Splashtop hat auch eine intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu navigieren ist.
Kompatibilität – Chrome Remote Desktop muss mit einem Chrome-Browser verwendet werden, was die Kompatibilität einschränkt. Splashtop hat Apps für Computer, Tablets und Mobilgeräte.
Leistung - Splashtop ist dafür bekannt, schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten zu haben und Benutzern ein reibungsloseres Fernzugriffserlebnis zu bieten.
Funktionen - Chrome Remote Desktop fehlen viele Funktionen von Splashtop. In Chrome Remote Desktop fehlen grundlegende Funktionen für das Arbeiten aus der Ferne, z. B. Tastatursperre, leerer Bildschirm und mehr.
Kosten - Chrome Remote Desktop kann kostenlos verwendet werden, ist jedoch in Bezug auf Kompatibilität, Funktionen und Sicherheit stark eingeschränkt.
Wie man das richtige Fernzugriffsprogramm auswählt
Die Wahl des richtigen Fernzugriff-Programms hängt davon ab, wie Ihr Team arbeitet, welche Geräte Sie unterstützen müssen und wie viel Kontrolle und Sicherheit Sie benötigen. Nicht alle Tools sind für die gleichen Anwendungsfälle konzipiert, daher hilft die Konzentration auf einige wenige Kernkriterien, die Auswahl schnell einzugrenzen.
Sicherheit sollte nicht verhandelbar sein
Die Fernzugriff-Software stellt eine direkte Verbindung zu kritischen Systemen her, daher sind strenge Sicherheitskontrollen unerlässlich. Achten Sie auf Funktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung, Multi-Faktor-Authentifizierung und differenzierte Zugriffskontrollen. Für den geschäftlichen Einsatz ist die Einhaltung von Standards wie SOC 2 oder ISO 27001 ebenfalls ein wichtiges Zeichen für Reife.
Leistung und Zuverlässigkeit in Netzwerken
Ein gutes Fernzugriffsprogramm sollte auch bei langsameren oder instabilen Verbindungen zuverlässig funktionieren. Niedrige Latenz, hohe Bildwiederholraten und adaptives Streaming machen einen spürbaren Unterschied bei alltäglichen Aufgaben, insbesondere beim Zugriff auf grafikintensive Anwendungen oder bei längerer Fernarbeit.
Plattformübergreifende Geräteunterstützung
Die meisten Teams verwenden einen Mix aus Betriebssystemen und Geräten. Die richtige Lösung sollte Windows, MacOS, iOS, Android und Chromebooks, sofern anwendbar, unterstützen, ohne für jede Plattform separate Tools zu erzwingen. Eine breite Gerätekompatibilität reduziert den Aufwand sowohl für IT-Teams als auch für Endbenutzer.
Einfache Einrichtung und tägliche Nutzung
Die Fernzugriff-Software sollte einfach zu implementieren und unkompliziert zu bedienen sein und nur minimalen Schulungsaufwand erfordern. Schnelle Installation, intuitive Benutzeroberflächen und minimaler Konfigurationsaufwand helfen Teams, schnell Nutzen daraus zu ziehen und den laufenden Supportaufwand zu reduzieren.
Transparente und skalierbare Preisgestaltung
Die Preismodelle der Fernzugriff-Tools variieren stark. Manche berechnen die Gebühren pro Benutzer, andere pro Gerät, und viele erheben zusätzliche Kosten für wichtige Funktionen. Die beste Option ist eine, die eine transparente Preisgestaltung bietet, die wichtigsten Funktionen standardmäßig beinhaltet und mit Ihren wachsenden Bedürfnissen vorhersehbar skaliert.
Die Bewertung von Fernzugriff-Programmen anhand dieser Kriterien erleichtert es, Lösungen zu identifizieren, die Sicherheit, Leistung und Kosten in Einklang bringen, anstatt für Funktionen zu viel zu bezahlen, die man nicht benötigt, oder Kompromisse bei der Zuverlässigkeit einzugehen.
Warum Splashtop von Bewertungsplattformen so hoch bewertet wird
Splashtop erzielt auf allen wichtigen Bewertungsplattformen (einschließlich TrustRadius und capterra) durchweg hohe Bewertungen, da es eine starke Leistung, Sicherheit und einen hohen Mehrwert bietet, ohne die Komplexität oder den Preisaufwand, der bei vielen Konkurrenzprodukten zu finden ist. Kundenfeedback konzentriert sich tendenziell eher auf praktische Ergebnisse als auf Marketingversprechen.
Zuverlässige Leistung für den praktischen Einsatz
Rezensenten heben häufig die hohen Verbindungsgeschwindigkeiten, die geringe Latenz und die stabile Leistung von Splashtop unter verschiedenen Netzwerkbedingungen hervor. Dies ist wichtig für die alltägliche Fernarbeit, da Verbindungsabbrüche oder Verzögerungen die Produktivität direkt beeinträchtigen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau ohne zusätzlichen Aufwand
Splashtop ist dafür bekannt, starke Sicherheitsvorkehrungen mit einer einfachen Benutzerführung zu kombinieren. Funktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Gerätevertrauen und granulare Zugriffskontrollen sind integriert und werden nicht als Zusatzmodule verkauft, was von Rezensenten oft als Unterscheidungsmerkmal hervorgehoben wird.
Breite Geräte- und Plattformunterstützung
Die Nutzer schätzen an Splashtop, dass es Windows, MacOS, iOS, Android und Chromebooks in einem einzigen Ökosystem unterstützt. Diese Flexibilität verringert den Bedarf an mehreren Fernzugriff-Tools und vereinfacht die Unterstützung für Umgebungen mit unterschiedlichen Geräten.
Einfache Einrichtung und intuitive Verwaltung
In vielen Rezensionen wird hervorgehoben, wie schnell Teams Splashtop implementieren und nutzen können. Unkomplizierte Installation, übersichtliche Administrationsfunktionen und eine intuitive Benutzeroberfläche senken die Akzeptanzhürde sowohl für IT-Teams als auch für Endbenutzer.
Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Alternativen
Auf verschiedenen Bewertungsplattformen wird Splashtop häufig für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und den umfangreichen Funktionsumfang hoch bewertet. Kunden vergleichen es häufig mit teureren Konkurrenzprodukten und stellen fest, dass Splashtop eine vergleichbare oder sogar bessere Funktionalität zu einem günstigeren Preis bietet.
Erste Schritte mit Splashtop: Premium-Fernzugriff zum erschwinglichen Preis
Splashtop bietet kostenlose Testversionen an, bei denen Sie das Programm ausprobieren können, bevor Sie ein Abonnement abschließen. Legen Sie direkt los! Dafür ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtungen ein.