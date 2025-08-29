Wurde eine kommerzielle Nutzung von AnyDesk erkannt?

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Office worker using a computer with remote computer access

Kommerzielle Nutzung von AnyDesk erkannt? Verbindungen werden blockiert?

Aus diesem Grund sollten Sie zu Splashtop wechseln ...

Erste Schritte
Frustrated network administrator contemplating a switch from AnyDesk Commercial to Splashtop due to dissatisfaction

Frustriert über die Erkennung einer kommerziellen Nutzung bei AnyDesk?

Haben Sie die kostenlose Version von AnyDesk verwendet und wurden Ihre Fernverbindungen nach ein paar Minuten aufgrund einer vermuteten kommerziellen Nutzung blockiert? Das Problem haben Sie bei uns nicht. Wenn AnyDesk feststellt, dass Sie die kostenlose Lizenz für kommerzielle Zwecke verwenden, werden Ihre Fernverbindungen eingeschränkt, damit Sie für einen kommerziellen Plan bezahlen.

Splashtop bietet eine erschwingliche Alternative zu AnyDesk. Wenn Sie die Preise von Splashtop mit AnyDeskvergleichen, können Sie mit Splashtop 40 % oder mehr sparen! Beginnen Sie mit einer kostenlosen Testversion. Dazu ist keine Kreditkarte erforderlich und Sie gehen keine Verpflichtung ein!

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Verglichen mit 29,90 €/Monat für AnyDesk Solo

Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Computer zu – von jedem Gerät aus. Unsere Lösungen eignen sich perfekt für Einzelpersonen, Unternehmen, Schulen oder Universitäten, die die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen möchten.

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G2: Benutzerzufriedenheitswerte für Fernzugriffslösungen – Splashtop vs. AnyDesk

Comparison chart: Splashtop vs. AnyDesk ratings. Splashtop scores higher in functionality


IT technician reading into the cons of anydesk commercial and how Splashtop is a better option

Wechseln Sie zu Splashtop, einer sicheren, zuverlässigen und kostengünstigen Lösung

Splashtop ist zuverlässig, sicher, leistungsstark und kostengünstig im Vergleich zu AnyDesk. Sie werden unbegrenzten Zugriff auf Ihre Computer genießen – von überall, zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus. Sie erhalten zusätzlich alle Top-Funktionen, wie z.–B. Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Remote-Druck, Unterstützung mehrerer Monitore und vieles mehr.

Mit Splashtop erhalten Sie ein branchenführendes Kundenserviceerlebnis – nicht ohne Grund hat Splashtop die höchste NPS-Punktzahl in der Branche erzielt (wie von Benutzern und dem unabhängigen Gutachter G2 bewertet). Bei AnyDesk müssen Sie bei einer Kündigung außerdem eine Frist von 28 Tagen einhalten. Bei Splashtop können Sie die automatische Verlängerung jederzeit mit einem einfachen Klick in der Webkonsole deaktivieren. Splashtop ist bestrebt, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und den besten Service zu bieten.

Deshalb ist Splashtop die beste Alternative zu AnyDesk.

Warum Kunden Splashtop gegenüber AnyDesk bevorzugen: TrustRadius-Bewertungen


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Erste Schritte

FAQs

Welche Risiken bestehen bei der weiteren Nutzung von AnyDesk nach der Warnung zur kommerziellen Nutzung?
Warum kennzeichnet AnyDesk einige Benutzer für kommerzielle Nutzung?
Welcher Splashtop-Tarif wird für Einzelbenutzer empfohlen?