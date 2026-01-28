Suchen Sie nach einem LogMeIn-Gutscheincode oder -Rabatt?

Entscheiden Sie sich für Splashtop und sparen Sie noch mehr – bis zu 80 % im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen. Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn. Und im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen sparen Sie mit Splashtop mehr als mit jedem LogMeIn-Rabatt oder -Coupon.
Sie profitieren von der schnellsten und sichersten Remote-Desktop-Zugriffslösung, ohne ein Vermögen zu bezahlen. Die Fernzugriffslösungen von Splashtop sind zuverlässige, preisgekrönte Produkte, die zudem deutlich günstiger sind als LogMeIn – selbst wenn Sie einen LogMeIn-Coupon haben.
Sind LogMeIn-Promo-Codes genug, um steigende Kosten auszugleichen?
Während ein LogMeIn-Promo-Code oder -Gutschein auf den ersten Blick wie ein gutes Angebot erscheinen mag, stellen viele Nutzer fest, dass er kaum einen Unterschied bei den steigenden Abonnementgebühren der Plattform macht. LogMeIn hat im Laufe der Jahre wiederholt seine Preise erhöht, wobei einige Kunden sehen, dass die Kosten sich verdoppeln oder sogar verdreifachen. Ein temporärer Rabattcode kann kurzfristig Erleichterung bieten, löst jedoch nicht das zugrunde liegende Problem: Das Preismodell von LogMeIn wird für Einzelpersonen, IT-Profis und kleine Unternehmen gleichermaßen weniger tragfähig.
Sparen Sie groß: Wählen Sie Splashtop über LogMeIn für maximale Einsparungen
Anstatt nach zeitlich begrenzten Promo-Codes oder Gutscheinangeboten zu suchen, wechseln Sie zu einer Fernzugriffslösung, die mit Kostenbewusstsein entwickelt wurde. Mit Splashtop können Sie bis zu 70 % im Vergleich zu LogMeIn sparen, ohne auf Leistung, Sicherheit oder Funktionen zu verzichten. Splashtop bietet transparente, vorhersehbare Preise ohne überraschende Verlängerungen oder versteckte Gebühren und ist damit die klügere langfristige Investition für alle, die leistungsstarken Fernzugriff zu einem Bruchteil der Kosten suchen.
Vergessen Sie LogMeIn Pro Coupons: Wechseln Sie zu Splashtop und sparen Sie über 70%
Wenn Sie LogMeIn Pro mit Splashtop Remote Access vergleichen, kostet Splashtop weniger, läuft schneller und ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf mehr Computer (bis zu 10 pro Lizenz). Sie können pro Jahr zwischen 250 und 6.604 USD sparen, wenn Sie sich für Splashtop Remote Access anstelle von LogMeIn Pro entscheiden.
Sehen Sie sich an, warum Splashtop Remote Access die beste Alternative zu LogMeIn Pro ist, und werfen Sie einen Blick auf unseren Preisvergleich fürLogMeIn Pro.
Überspringen Sie LogMeIn Central Rabattcodes: Sparen Sie 50% mit Splashtop
Sie können bis zu 50 % sparen, wenn Sie sich anstelle von LogMeIn Central für Splashtop Remote Support entscheiden. Kein Coupon kann das wettmachen!
Lassen Sie sich jedoch nicht vom Preisunterschied täuschen – Splashtop Remote Support bietet dieselben erstklassigen Funktionen wie LogMeIn Central. Sie können damit Ihre Endpunkte problemlos aus der Ferne überwachen, verwalten und warten.
Hier erfahren Sie, warum Splashtop Remote Support die beste Alternative zu LogMeIn Central ist, und können sich unseren LogMeIn Central-Preisvergleich ansehen.
Gehen Sie über LogMeIn Rescue Promo-Codes hinaus: Sparen Sie 80% mit Splashtop
Splashtop Remote Support ist die beste Lösung für betreute Fernsupport auf dem Markt, und sie bietet Ihnen ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als LogMeIn Rescue.
Viele ehemalige LogMeIn-Kunden, die von den steigenden Verlängerungspreisen frustriert sind, sind bereits zu Splashtop gewechselt. Hier erhalten Sie alle Top-Funktionen, die Sie benötigen, um On-Demand-Fernsupport zu leisten. Remote-Zugriff auf jedes Gerät im Handumdrehen, ohne dass der Endbenutzer Anwendungen herunterladen oder installieren muss.
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Verschwenden Sie keine Zeit mit LogMeIn-Coupons: Holen Sie sich das beste Angebot für Fernzugriff mit Splashtop!
Splashtop mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, wurde 2006 gegründet und bietet die besten Remote-Desktop-, Fernunterstützungs- und Bildschirmspiegelungslösungen an. Die Fernzugriffslösungen von Splashtop werden von Tausenden Unternehmen und über 30 Millionen Benutzern für mehr als 800 Millionen Sitzungen verwendet.
Unsere Preise sind niedriger als die unserer Mitbewerber, weil wir weniger für Marketing ausgeben und uns auf die positiven Bewertungen unserer Kunden verlassen, um unsere Produkte bekannt zu machen.