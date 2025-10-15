Direkt zum Hauptinhalt
Autonomous Endpoint Management

Optimiere den IT-Betrieb, automatisiere Routineaufgaben und stelle sicher, dass deine Endpunkte geschützt, aktuell und konform sind – alles über die Splashtop-Konsole.

Für IT

Autonomous Endpoint Management für intelligentere IT-Operationen

Für MSPs

Mit weniger mehr erreichen – Autonomous Endpoint Management für MSPs

Mehrere Lösungen. Ein nahtloses Erlebnis.

Schwachstellen- und Patch-Management in Echtzeit

Erkennen, priorisieren und beheben Sie Bedrohungen, bevor sie sich auf Ihr Unternehmen auswirken.

  • Kontinuierliches Scannen unter Windows und MacOS nach CISA KEVs, CVEs und Software-Updates

  • Fähigkeit, Zero-Day- und andere Schwachstellen in Ihrer Umgebung schnell zu identifizieren, zu priorisieren und schnell darauf zu reagieren

  • Automatisierte, richtliniengesteuerte oder On-Demand-Patch-Bereitstellung

Vereinfachte Sicherheit und Compliance

Erhalten Sie kontinuierlichen Schutz und mühelosen Konformitätsnachweis für ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA, PCI und andere Vorschriften.

  • Richtlinienbasierte Durchsetzung von Endpunktkonfigurationen

  • Erkennung und Behebung nicht konformer Endpunkte

  • Fertige Dashboards und Bestandsberichte stehen Ihnen zur Verfügung

Von manuell zu automatisiert

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben und geben Sie IT-Ressourcen frei.

  • Anpassbare, richtlinienbasierte Patching-Strategien mit Versionsgenehmigungen, Update-Ringen und Richtlinienvererbung

  • Ereignisbasierte Auslöser zur automatischen Behebung häufiger Probleme.

  • Planen Sie Jobs für Tausende von Endpunkten gleichzeitig.

  • Erleichtern Sie Audits mit Inventarinformationen auf Knopfdruck.

Alles was Sie brauchen ist eins

Ersetzen Sie mehrere Einzelprodukte durch eine einheitliche Lösung.

  • Ein Dashboard für Patching, Überwachung und Compliance

  • Geringere Lizenz- und Wartungskosten

  • Vereinfachter IT-Betrieb mit einer einzigen Oberfläche

Sind Sie bereit, loszulegen?

