Autonomous Endpoint Management
Optimiere den IT-Betrieb, automatisiere Routineaufgaben und stelle sicher, dass deine Endpunkte geschützt, aktuell und konform sind – alles über die Splashtop-Konsole.
Für IT
Autonomous Endpoint Management für intelligentere IT-Operationen
Für MSPs
Mit weniger mehr erreichen – Autonomous Endpoint Management für MSPs
Mehrere Lösungen. Ein nahtloses Erlebnis.
Schwachstellen- und Patch-Management in Echtzeit
Erkennen, priorisieren und beheben Sie Bedrohungen, bevor sie sich auf Ihr Unternehmen auswirken.
Kontinuierliches Scannen unter Windows und MacOS nach CISA KEVs, CVEs und Software-Updates
Fähigkeit, Zero-Day- und andere Schwachstellen in Ihrer Umgebung schnell zu identifizieren, zu priorisieren und schnell darauf zu reagieren
Automatisierte, richtliniengesteuerte oder On-Demand-Patch-Bereitstellung
Vereinfachte Sicherheit und Compliance
Erhalten Sie kontinuierlichen Schutz und mühelosen Konformitätsnachweis für ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA, PCI und andere Vorschriften.
Richtlinienbasierte Durchsetzung von Endpunktkonfigurationen
Erkennung und Behebung nicht konformer Endpunkte
Fertige Dashboards und Bestandsberichte stehen Ihnen zur Verfügung
Von manuell zu automatisiert
Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben und geben Sie IT-Ressourcen frei.
Anpassbare, richtlinienbasierte Patching-Strategien mit Versionsgenehmigungen, Update-Ringen und Richtlinienvererbung
Ereignisbasierte Auslöser zur automatischen Behebung häufiger Probleme.
Planen Sie Jobs für Tausende von Endpunkten gleichzeitig.
Erleichtern Sie Audits mit Inventarinformationen auf Knopfdruck.
Alles was Sie brauchen ist eins
Ersetzen Sie mehrere Einzelprodukte durch eine einheitliche Lösung.
Ein Dashboard für Patching, Überwachung und Compliance
Geringere Lizenz- und Wartungskosten
Vereinfachter IT-Betrieb mit einer einzigen Oberfläche