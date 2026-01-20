Preisvergleich mit LogMeIn Pro

LogMeIn Pro wird seit langem als Tool verwendet, um den Fernzugriff auf Computer von einem anderen Gerät aus zu ermöglichen. Dies ist ideal für Remote-Arbeiten, da Sie von überall aus Zugriff auf Ihren Computer haben.
Aber lohnt sich der hohe Preis von LogMeIn Pro? Wenn man sich die hohen Kosten in Kombination mit Leistung und Funktionen ansieht, lautet die Antwort nein. Es gibt bessere Remote-Desktop-Tools zu einem Bruchteil des Preises von LogMeIn Pro.
Splashtop Remote Access Pro ist die bessere Remote-Desktop-Lösung und Sie können über 70 % Ihrer Abonnementkosten sparen, im Vergleich zu LogMein Pro! Werfen wir einen Blick darauf, wie Splashtop im Vergleich zum Preis von LogMeIn Pro abschneidet.
Wie viel kostet LogMeIn Pro?
LogMeIn Pro ist ab 349,99 €/Jahr erhältlich und bietet Zugriff auf nur zwei Computer (LogMeIn zeigt die Preise auf seiner Website pro Monat an, wird aber jährlich abgerechnet). Das ist ein enormer Preis für minimalen Zugriff. Splashtop Remote Access Pro ist hingegen ab 90 €/Jahr erhältlich und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf bis zu 10 Computer – während Sie über 70 % Ihrer Lizenzkosten im Vergleich zu LogMeIn sparen!
Der hohe Preis von LogMeIn Pro macht es für viele Privatpersonen und kleine Unternehmen zu einer unerschwinglichen Option. Außerdem hat LogMeIn in der Vergangenheit leider den Preis von LogMeIn Pro erhöht, wodurch es für Kunden noch teurer wird, ihre Abonnements zu verlängern.
Ist LogMeIn Pro seinen Preis wert?
Man könnte denken, dass ein Preis, der über 70 % höher ist als der von Splashtop, bedeutet, dass LogMeIn Pro mehr Funktionen hat als Splashtop Remote Access Pro. Splashtop bietet jedoch mehr Funktionen, die Ihnen helfen, bei der Arbeit aus der Ferne produktiv zu sein. Somit ist LogMeIn Pro seinen Preis nicht wert.
Splashtop Remote Access Pro verfügt über die wichtigsten Funktionen, die Sie von einer Fernzugriffslösung erwarten würden, einschließlich Dateiübertragung, Ferndruck, Chat, Remote-Neustart, Remote-Wake-on-LAN, Multi-Monitor-Unterstützung und mehr.
Außerdem verfügt Splashtop Remote Access Pro über folgende Funktionen, die LogMeIn Pro nicht bietet:
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
Multi-Monitor-Unterstützung (für Windows & Mac)
Die Möglichkeit, dass zwei Benutzer gleichzeitig auf einen Computer zugreifen können
Sieh dir den vollständigen Funktionsvergleich an, um zu erfahren, warum Splashtop Remote Access Pro die beste Alternative zu LogMeIn Pro ist.
Entdecken Sie mit Splashtop eine kosteneffiziente Alternative zu LogMeIn Pro
Wenn Sie auf der Suche nach einer hochwertigen Fernzugriff-Lösung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sind, ist Splashtop die perfekte Alternative zu LogMeIn Pro. Splashtop bietet alle wichtigen Funktionen, die Sie brauchen, wie HD-Streaming, Unterstützung für mehrere Monitore, Ferndruck und Dateiübertragung – zu einem viel günstigeren Preis. Mit Splashtop können Sie erheblich bei den Abonnementkosten sparen, ohne Abstriche bei der Leistung oder Sicherheit zu machen. Egal, ob Sie eine Privatperson oder ein Unternehmen sind, die flexiblen Tarife von Splashtop machen es zu einer klugen und wirtschaftlichen Wahl für Ihren Fernzugriff.
LogMeIn Pro-Preise vs. Kosten für Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro-Preis (pro Jahr): 349,99 €
Splashtop Remote Access Pro-Preis (pro Jahr) 90 €
Bei der Bewertung von Fernzugriffslösungen sind die Kosten ein kritischer Faktor, insbesondere für Unternehmen, die den Wert maximieren möchten, ohne zu viel Geld auszugeben. LogMeIn Pro ist bekannt für seine hohen Preise, insbesondere wenn die Anzahl der Benutzer oder Geräte steigt. Die Preise von LogMeIn Pro beginnen bei einem deutlich höheren Preis im Vergleich zu Splashtop Remote Access Pro, was es zu einer kostspieligen Option für diejenigen macht, die mehrere Verbindungen benötigen.
Splashtop Remote Access Pro hingegen bietet eine viel wettbewerbsfähigere Preisstruktur. Mit Splashtop können Sie auf bis zu 10 Computer pro Benutzer zu einem Bruchteil der Kosten von LogMeIn Pro zugreifen, was es zu einer idealen Wahl für Unternehmen und Privatpersonen macht, die einen zuverlässigen Fernzugriff ohne finanzielle Belastung benötigen. Darüber hinaus geht Splashtop trotz seiner geringeren Kosten keine Kompromisse bei den Funktionen ein. Sie erhalten weiterhin High-Definition-Streaming, Unterstützung für mehrere Monitore, Dateiübertragung und Remote-Druck, alles im Tarif enthalten.
Die Einsparungen mit Splashtop können im Laufe der Zeit beträchtlich sein, insbesondere für Unternehmen, die mehrere Fernverbindungen verwalten. Diese Einsparungen können dann in andere wichtige Bereiche Ihres Unternehmens umverteilt werden. Das macht Splashtop nicht nur zu einer erschwinglicheren Option, sondern auch zu einer klugen Investition für langfristige Fernzugriffsanforderungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Splashtop beim Vergleich von LogMeIn Pro und Splashtop Remote Access Pro die kostengünstigere Lösung ist, die das gleiche Maß an Qualität und Sicherheit zu einem deutlich reduzierten Preis bietet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Wechsel von LogMeIn zu Splashtop
Der Wechsel von LogMeIn zu Splashtop ist ein unkomplizierter Prozess, der in nur wenigen Schritten abgeschlossen werden kann und einen reibungslosen Übergang mit minimaler Unterbrechung Ihres Arbeitsablaufs gewährleistet.
Schritt 1: Bewerten Sie Ihre Bedürfnisse
Bestimmen Sie die Anzahl der Geräte und Benutzer, die Remotezugriff benötigen. Überprüfen Sie die Splashtop-Tarife und wählen Sie denjenigen, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, z. B. Splashtop Remote Access Pro für Teams oder Einzelpersonen.
Schritt 2: Melden Sie sich bei Splashtop an
Besuchen Sie die Splashtop-Website und melden Sie sich für den Plan an, der Ihren Anforderungen entspricht. Splashtop bietet eine kostenlose Testversion an, damit Sie seine Funktionen ausprobieren können, bevor Sie sich verpflichten.
Schritt 3: Installieren Sie Splashtop Streamer auf Ihren Geräten
Laden Sie Splashtop Streamer herunter und installieren Sie ihn auf den Computern, auf die Sie aus der Ferne zugreifen möchten. Diese Software ermöglicht Remote-Verbindungen und muss auf jedem Host-Computer installiert werden.
Schritt 4: Installieren Sie die Splashtop Business App auf Ihren Geräten
Laden Sie die Splashtop Business App auf die Geräte herunter, die Sie für die Fernverbindung verwenden, und installieren Sie sie. Mit dieser App können Sie Ihre Remote-Sitzungen nahtlos verwalten und steuern.
Schritt 5: Einrichten und Testen
Melden Sie sich mit Ihren Kontodaten bei der Splashtop-App an und verbinden Sie sich mit Ihren Host-Geräten. Testen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. Konfigurieren Sie zusätzliche Einstellungen, z. B. Unterstützung für mehrere Monitore oder Dateiübertragungsoptionen.
Schritt 6: LogMeIn-Abonnement kündigen
Sobald Sie mit Splashtop zufrieden sind und alles korrekt eingerichtet ist, kündigen Sie Ihr LogMeIn-Abonnement, um doppelte Kosten zu vermeiden. Die Kosteneffizienz von Splashtop wird offensichtlich, da Sie im Vergleich zu Ihrem vorherigen Abonnement erheblich sparen.
Schritt 7: Entdecken Sie die Funktionen von Splashtop
Profitieren Sie von den umfassenden Funktionen, die Splashtop bietet, wie z. B. Ferndruck, Sitzungsaufzeichnung und erweiterte Sicherheitsoptionen. Diese Funktionen stellen sicher, dass Sie das Beste aus Ihrer neuen Fernzugriffslösung herausholen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach von LogMeIn auf Splashtop umsteigen und von einer kostengünstigeren und funktionsreicheren Fernzugriffslösung profitieren.
Testen Sie Splashtop Remote Access Pro kostenlos
Sie erhalten eine leistungsstärkere Remote-Desktop-Plattform mit den besten Funktionen und branchenführender Sicherheit, wenn Sie sich für Splashtop anstatt für LogMeIn Pro entscheiden. Und wie bereits erwähnt, sparen Sie im Vergleich zu LogMeIn Pro über 70 % an Lizenzkosten!
Neugierig, was Benutzer zu sagen haben? TrustRadius-Benutzer haben Splashtop besser bewertet als LogMeIn Pro. Splashtop schneidet besser ab, weil es ein besseres Benutzererlebnis bietet, einfacher zu bedienen ist und einen besseren Kundenservice bietet.
Starten Sie noch heute mit einer kostenlosen Testversion von Splashtop Remote Access Pro, um selbst zu erleben, warum es das bessere Tool für den Fernzugriff ist – und sparen Sie über 70 % bei Ihrem Abonnement im Vergleich zum Preis von LogMeIn Pro!
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