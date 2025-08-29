Preisvergleich mit LogMeIn

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A man using a laptop with Splashtop, saving him 75% per year when compared to LogMeIn pricing.

LogMeIn-Preise im Vergleich: Splashtop bietet mehr für weniger Geld

Erfahren Sie, wie Sie bis zu 80 % oder mehr sparen können, indem Sie sich für Splashtop entscheiden

Erste Schritte
LogMeIn vs. Splashtop – Preisvergleich
LogMeIn vs. Splashtop – Preisvergleich


LogMeIn-Preise: Lohnt es sich?

Sie haben sich vielleicht gefragt, "Ist LogMeIn den Preis wert?". LogMeIn ist eine der teuersten Fernzugriff-Optionen, aber das bedeutet nicht, dass es die beste ist. Sie können mehr für weniger bekommen, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von LogMeIn entscheiden.

  • Sie sparen! Mit den Einstiegspreisen von Splashtop sparen Sie im Vergleich zu den Einstiegspreisen von LogMeIn zwischen 50 % und über 80 % pro Jahr

  • Splashtop hat die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn

  • Splashtop bietet das beste Fernzugriffserlebnis mit Hochleistungsverbindungen

  • Splashtop ist mit branchenführenden Sicherheitstools und -funktionen ausgestattet

  • Splashtop wird von mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit verwendet

Es ist leicht zu erkennen, warum Splashtop die beste LogMeIn-Alternative ist.

Vergleichen Sie die Preise von Splashtop und LogMeIn

Für Einzelpersonen und kleine Teams, um per Fernzugriff auf ihre Computer die Telearbeit zu ermöglichen


Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Grundpreis (pro Jahr)

90 €

349,99 €

Mit Splashtop Remote Access Pro sparen Sie im Vergleich zu LogMeIn Pro über 70 % pro Jahr bei Ihren jährlichen Abonnementkosten – perfekt für kleine Unternehmen! Schauen Sie sich unseren vollständigen Preisvergleich für LogMeIn Pro und unseren Funktionsvergleich an, der zeigt, warum Splashtop die beste Alternative zu LogMeIn pro ist.


Für IT-Support und Helpdesks, um unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Fernsupport für jedes Gerät bereitzustellen


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Grundpreis (pro Jahr)

244 €

1.099 €

Unterstützung für iOS und Android

Kostenlos inbegriffen

379 €/Jahr

Sie sparen über 80 % pro Jahr bei Ihren Lizenzkosten, wenn Sie sich für Splashtop Remote Support anstelle von LogMeIn Rescue entscheiden. Ganz zu schweigen davon, dass Sie noch mehr sparen, wenn Sie mobile Geräte unterstützen möchten, da Splashtop für diese Funktionalität keine zusätzlichen Gebühren wie LogMeIn erhebt. Schauen Sie sich den vollständigen Preisvergleich vonLogMeIn Rescue an und warum Splashtop die beste logmein rettung alternative ist.

Damit MSPs und IT-Teams Endpunkte aus der Ferne verwalten, patchen, überwachen und unterstützen können

Damit MSPs und IT-Teams Endpunkte aus der Ferne verwalten, patchen, überwachen und unterstützen können

Jährliche Kosten für das Endpunktmanagement

Splashtop AEM

LogMeIn Central mit Add-ons

25 Endpunkte/Computer

1.188 €/Jahr

2.268 €/Jahr

50 Endpunkte/Computer

1.188 €/Jahr

2.844 €/Jahr

100 Endpunkte/Computer

1.188 €/Jahr

4.548 €/Jahr

Sicherheitsfunktionen

Enthalten

Benötigt ein Sicherheits-Add-on

Automatisierungsfunktionen

Enthalten

Erfordert Automation-Add-on

Insight-Funktionen

Enthalten

Benötigt das Insight Add-on

Fernzugriff und Kernplattform

Enthalten

Integriert in die Zentralbasis

Splashtop AEM hat ein Minimum von 100 Endpunkten, daher gilt der gleiche Jahrespreis für 25, 50 und 100 Endpunkte. Die dargestellten Preise von LogMeIn Central umfassen die Security-, Automatisierungs- und Insight-Add-ons, die für Endpunktmanagement-Funktionen wie Patch-Management, Antiviren-Management, Automatisierung, Benachrichtigungen, Inventar, Dashboards und Reporting benötigt werden.

Bei den angegebenen Endpunktzahlen kostet Splashtop AEM 54 % bis 77 % weniger als LogMeIn Central, einschließlich dieser Zusatzfunktionen. Sehen Sie sich unseren vollständigen Preisvergleich und die Funktionsliste von Splashtop vs. LogMeIn Central an, um zu erfahren, warum Splashtop AEM eine kostengünstige LogMeIn Central-Alternative für das Endpunktmanagement ist.

Sparen Sie bis zu 80 % mit Splashtop, der ultimativen, erschwinglichen Alternative zu LogMeIn für den Fernzugriff

Kostenlos testen

Was ehemalige LogMeIn-Kunden sagen

Ich habe die Splashtop-Fernzugriffssoftware verwendet, um von zu Hause aus zu arbeiten und mich bei meinem Arbeits-PC anzumelden. Wir haben LogMeIn seit einigen Jahren verwendet, aber die Preise wurden immer weiter erhöht, bis es zu teuer für uns wurde, was uns dazu veranlasste, mehrere Alternativen auszuprobieren. Wir haben schließlich Splashtop entdeckt und bisher ist es stabiler als alle anderen, sogar als LogMeIn. Es ist viel einfacher zu bedienen, es ist einfacher sich anzumelden und es ist einfacher auf andere Geräte zuzugreifen; einfach alles daran ist einfacher.

Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com

Was ehemalige LogMeIn-Kunden sagen

Bei Ultimate IT Guys führen wir den Großteil unserer Arbeit aus der Ferne aus. Deshalb ist es überaus wichtig, dass uns ein Fernsteuerungstool zur Verfügung steht, das benutzerfreundlich, zuverlässig und sicher ist – und das zu einem fairen Preis. Einigen Kunden, die von zu Hause aus oder von unterwegs arbeiten, bieten wir auch Fernzugriff auf ihre Bürocomputer an. Splashtop ist einfach zu bedienen, zuverlässig, sicher und kostengünstig – sowohl für unsere Techniker als auch für unsere Kunden, die ortsunabhängig arbeiten. Wir sind von LogMeIn zu Splashtop gewechselt, weil die Preise ständig gestiegen sind und der Support bei LogMeIn immer mangelhafter wurde.

Cleatus Davis - Ultimate IT Guys

Haben Sie bereits eine LogMeIn-Lizenz? Warten Sie nicht!

Wir bieten bis zu 3 Gratismonate für ein neues Splashtop-Abonnement – dies entspricht den verbleibenden Monaten Ihrer LogMeIn-Lizenz

Kontakt

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FAQs

Ist es einfach, von LogMeIn zu Splashtop zu wechseln?
Welche Fernzugriffs-Software bietet einen besseren ROI: LogMeIn oder Splashtop?
Bietet die Preisgestaltung von Splashtop mehr Flexibilität und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den Kosten für LogMeIn?
Welche Ferngriffs-Software bietet bessere Preise für die Verwaltung mehrerer Endpunkte: LogMeIn oder Splashtop?