Preisvergleich mit LogMeIn

LogMeIn-Preise im Vergleich: Splashtop bietet mehr für weniger Geld
Erfahren Sie, wie Sie bis zu 80 % oder mehr sparen können, indem Sie sich für Splashtop entscheiden
LogMeIn-Preise: Lohnt es sich?
Sie haben sich vielleicht gefragt, "Ist LogMeIn den Preis wert?". LogMeIn ist eine der teuersten Fernzugriff-Optionen, aber das bedeutet nicht, dass es die beste ist. Sie können mehr für weniger bekommen, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von LogMeIn entscheiden.
Sie sparen! Mit den Einstiegspreisen von Splashtop sparen Sie im Vergleich zu den Einstiegspreisen von LogMeIn zwischen 50 % und über 80 % pro Jahr
Splashtop hat die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn
Splashtop bietet das beste Fernzugriffserlebnis mit Hochleistungsverbindungen
Splashtop ist mit branchenführenden Sicherheitstools und -funktionen ausgestattet
Splashtop wird von mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit verwendet
Es ist leicht zu erkennen, warum Splashtop die beste LogMeIn-Alternative ist.
Vergleichen Sie die Preise von Splashtop und LogMeIn
Für Einzelpersonen und kleine Teams, um per Fernzugriff auf ihre Computer die Telearbeit zu ermöglichen
LogMeIn Pro
Grundpreis (pro Jahr)
90 €
349,99 €
Mit Splashtop Remote Access Pro sparen Sie im Vergleich zu LogMeIn Pro über 70 % pro Jahr bei Ihren jährlichen Abonnementkosten – perfekt für kleine Unternehmen! Schauen Sie sich unseren vollständigen Preisvergleich für LogMeIn Pro und unseren Funktionsvergleich an, der zeigt, warum Splashtop die beste Alternative zu LogMeIn pro ist.
Für IT-Support und Helpdesks, um unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Fernsupport für jedes Gerät bereitzustellen
LogMeIn Rescue
Grundpreis (pro Jahr)
244 €
1.099 €
Unterstützung für iOS und Android
Kostenlos inbegriffen
379 €/Jahr
Sie sparen über 80 % pro Jahr bei Ihren Lizenzkosten, wenn Sie sich für Splashtop Remote Support anstelle von LogMeIn Rescue entscheiden. Ganz zu schweigen davon, dass Sie noch mehr sparen, wenn Sie mobile Geräte unterstützen möchten, da Splashtop für diese Funktionalität keine zusätzlichen Gebühren wie LogMeIn erhebt. Schauen Sie sich den vollständigen Preisvergleich vonLogMeIn Rescue an und warum Splashtop die beste logmein rettung alternative ist.
Damit MSPs und IT-Teams Endpunkte aus der Ferne verwalten, patchen, überwachen und unterstützen können
Damit MSPs und IT-Teams Endpunkte aus der Ferne verwalten, patchen, überwachen und unterstützen können
Jährliche Kosten für das Endpunktmanagement
LogMeIn Central mit Add-ons
25 Endpunkte/Computer
1.188 €/Jahr
2.268 €/Jahr
50 Endpunkte/Computer
1.188 €/Jahr
2.844 €/Jahr
100 Endpunkte/Computer
1.188 €/Jahr
4.548 €/Jahr
Sicherheitsfunktionen
Enthalten
Benötigt ein Sicherheits-Add-on
Automatisierungsfunktionen
Enthalten
Erfordert Automation-Add-on
Insight-Funktionen
Enthalten
Benötigt das Insight Add-on
Fernzugriff und Kernplattform
Enthalten
Integriert in die Zentralbasis
Splashtop AEM hat ein Minimum von 100 Endpunkten, daher gilt der gleiche Jahrespreis für 25, 50 und 100 Endpunkte. Die dargestellten Preise von LogMeIn Central umfassen die Security-, Automatisierungs- und Insight-Add-ons, die für Endpunktmanagement-Funktionen wie Patch-Management, Antiviren-Management, Automatisierung, Benachrichtigungen, Inventar, Dashboards und Reporting benötigt werden.
Bei den angegebenen Endpunktzahlen kostet Splashtop AEM 54 % bis 77 % weniger als LogMeIn Central, einschließlich dieser Zusatzfunktionen. Sehen Sie sich unseren vollständigen Preisvergleich und die Funktionsliste von Splashtop vs. LogMeIn Central an, um zu erfahren, warum Splashtop AEM eine kostengünstige LogMeIn Central-Alternative für das Endpunktmanagement ist.
Sparen Sie bis zu 80 % mit Splashtop, der ultimativen, erschwinglichen Alternative zu LogMeIn für den Fernzugriff
Was ehemalige LogMeIn-Kunden sagen
Ich habe die Splashtop-Fernzugriffssoftware verwendet, um von zu Hause aus zu arbeiten und mich bei meinem Arbeits-PC anzumelden. Wir haben LogMeIn seit einigen Jahren verwendet, aber die Preise wurden immer weiter erhöht, bis es zu teuer für uns wurde, was uns dazu veranlasste, mehrere Alternativen auszuprobieren. Wir haben schließlich Splashtop entdeckt und bisher ist es stabiler als alle anderen, sogar als LogMeIn. Es ist viel einfacher zu bedienen, es ist einfacher sich anzumelden und es ist einfacher auf andere Geräte zuzugreifen; einfach alles daran ist einfacher.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
Was ehemalige LogMeIn-Kunden sagen
Bei Ultimate IT Guys führen wir den Großteil unserer Arbeit aus der Ferne aus. Deshalb ist es überaus wichtig, dass uns ein Fernsteuerungstool zur Verfügung steht, das benutzerfreundlich, zuverlässig und sicher ist – und das zu einem fairen Preis. Einigen Kunden, die von zu Hause aus oder von unterwegs arbeiten, bieten wir auch Fernzugriff auf ihre Bürocomputer an. Splashtop ist einfach zu bedienen, zuverlässig, sicher und kostengünstig – sowohl für unsere Techniker als auch für unsere Kunden, die ortsunabhängig arbeiten. Wir sind von LogMeIn zu Splashtop gewechselt, weil die Preise ständig gestiegen sind und der Support bei LogMeIn immer mangelhafter wurde.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
Haben Sie bereits eine LogMeIn-Lizenz? Warten Sie nicht!