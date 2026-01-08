Beste Alternative zu LogMeIn Central 2023 | Splashtop

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Die beste LogMeIn Alternative – Splashtop
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LogMeIn Central Alternative 2026 – Splashtop AEM

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The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The image shows the red Toyota logo with an overlapping oval design next to the word TOYOTA in bold, red capital letters on a light gray background.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.

Splashtop ist kostengünstiger und bietet die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn Central

  • Keine Erhöhungen des LogMeIn-Preises mehr? Sparen Sie bis zu 77 % im Vergleich zu LogMeIn Central mit Splashtop!

  • Splashtop bietet die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn

  • Splashtop wird von mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit verwendet

  • Einfacher Wechsel von LogMeIn zu Splashtop

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Warum Splashtop LogMeIn Central schlägt: Vergleich der wichtigsten Funktionen

Funktion

Splashtop AEM

LogMeIn Central

Grundpreis

1.188 €/Jahr für bis zu 100 Endpunkte

840 €/Jahr für bis zu 25 Endpunkte (mit Security-, Insight- und Automatisierungs-Add-ons)

Fernsteuerung für verwaltete Geräte

Patch-Management

Sicherheits-Add-on benötigt

Windows-Updates

Sicherheits-Add-on benötigt

Aktualisierungen von Drittanbieteranwendungen

Sicherheits-Add-on benötigt

Bestandssichtbarkeit

Insight-Add-on benötigt

Dashboard und Berichterstattung

Insight-Add-on benötigt

Warnungen

Automatisierungs-Add-on benötigt

Skripting

Automatisierungs-Add-on benötigt

Fernsteuerung oder Aufgabenausführung

Automatisierungs-Add-on benötigt

Antivirenverwaltung

Verfügbar über Endpunkt-Sicherheitsoptionen

Sicherheits-Add-on benötigt

Endpunkt-Sicherheitsoptionen

Verfügbar als Add-ons

Sicherheits-Add-on benötigt


Splashtop AEM

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Benutzerstimmen über den Wechsel von LogMeIn Central zu Splashtop

Wie viele andere IT-Experten wurde ich vollkommen überrumpelt, als LogMeIn seine Preise so plötzlich erhöht hat. Meine Kunden und ich haben uns dann sofort nach einer Alternative zu dieser inzwischen überteuerten Lösung umgesehen. Nachdem ich mich vorübergehend mit den kostenlosen Lösungen anderer Produkte begnügt hatte, bin ich endlich auf Splashtop gestoßen. Splashtop ist nicht nur leicht zu implementieren und zu skalieren, sondern bietet mir auch eine ausgezeichnete Leistung, selbst bei schlechteren Verbindungen.

Micah Barham - Barham Technologies

LogMeIn Central vs. Splashtop: Preisvergleich

Um die Kosten für das Endpunktmanagement fair zu vergleichen, schauen Sie sich LogMeIn Central mit den Add-ons Security, Automation und Insight an. Diese Add-ons umfassen Funktionen wie Patch-Management, Automatisierung, Benachrichtigungen, Inventar, Dashboards, Berichte und Antivirenverwaltung.

Sehen Sie sich unseren vollständigen LogMeIn Central Preisvergleich an.

Anzahl der Computer

Splashtop AEM

LogMeIn Central
(inkl. Sicherheits-, Automatisierungs- und Insights-Add-ons)

25

1.188 €/Jahr

2.268 €/Jahr

50

1.188 €/Jahr

2.844 €/Jahr

100

1.188 €/Jahr

4.548 €/Jahr


Einfache Schritte zum Wechsel von LogMeIn Central zu Splashtop

Schritt 1

Melden Sie sich für eine kostenlose 7-tägige Testversion an – keine Kreditkarte erforderlich.

Schritt 2

Erfahren Sie hier, wie Sie alle Ihre verwalteten Computer zu Splashtop migrieren.

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Erste Schritte
Strobel Energy Group facility at night

„LogMeIn hat seine Preise kontinuierlich erhöht und wir möchten unser Abonnement nicht einfach unhinterfragt Jahr für Jahr verlängern ... wir haben erfahren, dass [ein Anbieter] aus Preisgründen von LogMeIn zu Splashtop wechselte. Wir haben die Software im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobiert und waren angenehm überrascht. Splashtop hat die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.“

– Jon Quincy, IT-Manager, Strobel Energy Group

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Alternative zu LogMeIn Pro

Alternative zu LogMeIn Rescue

Ersatz für LogMeIn Central