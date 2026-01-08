Beste Alternative zu LogMeIn Central 2023 | Splashtop

LogMeIn Central Alternative 2026 – Splashtop AEM
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Splashtop ist kostengünstiger und bietet die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn Central
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Splashtop bietet die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn
Splashtop wird von mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit verwendet
Einfacher Wechsel von LogMeIn zu Splashtop
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Warum Splashtop LogMeIn Central schlägt: Vergleich der wichtigsten Funktionen
Funktion
Splashtop AEM
LogMeIn Central
Grundpreis
1.188 €/Jahr für bis zu 100 Endpunkte
840 €/Jahr für bis zu 25 Endpunkte (mit Security-, Insight- und Automatisierungs-Add-ons)
Fernsteuerung für verwaltete Geräte
Patch-Management
Sicherheits-Add-on benötigt
Windows-Updates
Sicherheits-Add-on benötigt
Aktualisierungen von Drittanbieteranwendungen
Sicherheits-Add-on benötigt
Bestandssichtbarkeit
Insight-Add-on benötigt
Dashboard und Berichterstattung
Insight-Add-on benötigt
Warnungen
Automatisierungs-Add-on benötigt
Skripting
Automatisierungs-Add-on benötigt
Fernsteuerung oder Aufgabenausführung
Automatisierungs-Add-on benötigt
Antivirenverwaltung
Verfügbar über Endpunkt-Sicherheitsoptionen
Sicherheits-Add-on benötigt
Endpunkt-Sicherheitsoptionen
Verfügbar als Add-ons
Sicherheits-Add-on benötigt
Benutzerstimmen über den Wechsel von LogMeIn Central zu Splashtop
Wie viele andere IT-Experten wurde ich vollkommen überrumpelt, als LogMeIn seine Preise so plötzlich erhöht hat. Meine Kunden und ich haben uns dann sofort nach einer Alternative zu dieser inzwischen überteuerten Lösung umgesehen. Nachdem ich mich vorübergehend mit den kostenlosen Lösungen anderer Produkte begnügt hatte, bin ich endlich auf Splashtop gestoßen. Splashtop ist nicht nur leicht zu implementieren und zu skalieren, sondern bietet mir auch eine ausgezeichnete Leistung, selbst bei schlechteren Verbindungen.
Micah Barham - Barham Technologies
LogMeIn Central vs. Splashtop: Preisvergleich
Um die Kosten für das Endpunktmanagement fair zu vergleichen, schauen Sie sich LogMeIn Central mit den Add-ons Security, Automation und Insight an. Diese Add-ons umfassen Funktionen wie Patch-Management, Automatisierung, Benachrichtigungen, Inventar, Dashboards, Berichte und Antivirenverwaltung.
Sehen Sie sich unseren vollständigen LogMeIn Central Preisvergleich an.
Anzahl der Computer
Splashtop AEM
LogMeIn Central
25
1.188 €/Jahr
2.268 €/Jahr
50
1.188 €/Jahr
2.844 €/Jahr
100
1.188 €/Jahr
4.548 €/Jahr
Einfache Schritte zum Wechsel von LogMeIn Central zu Splashtop
Schritt 1
Melden Sie sich für eine kostenlose 7-tägige Testversion an – keine Kreditkarte erforderlich.
Schritt 2
Erfahren Sie hier, wie Sie alle Ihre verwalteten Computer zu Splashtop migrieren.
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„LogMeIn hat seine Preise kontinuierlich erhöht und wir möchten unser Abonnement nicht einfach unhinterfragt Jahr für Jahr verlängern ... wir haben erfahren, dass [ein Anbieter] aus Preisgründen von LogMeIn zu Splashtop wechselte. Wir haben die Software im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobiert und waren angenehm überrascht. Splashtop hat die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.“
– Jon Quincy, IT-Manager, Strobel Energy Group