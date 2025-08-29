Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn Rescue

Beste LogMeIn Rescue-Alternative für sicheren Fernsupport 2026
Sparen Sie bis zu 80 % oder mehr, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden
Splashtop Remote Support kostet weniger, läuft schneller und verfügt über die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn Rescue
Sind Sie der Preisgestaltung von LogMeIn Rescue überdrüssig und suchen nach einer günstigeren Lösung? Schließen Sie sich den vielen LogMeIn Kunden an, die auf Splashtop umsteigen und sparen Sie mit dieser logmein rettung alternative 70% bis 90 %. Nutzen Sie Splashtop Remote Support, um aus der Ferne auf Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte zuzugreifen und diese zu unterstützen.
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
Monatlicher Grundpreis
21 €
91,58 €
Fernzugriff auf Mobilgeräte (iOS und Android)
KOSTENLOS enthalten
31,58 €/Monat zusätzlich
Unterstützt Windows & Mac
Unterstützt unbegrenzte Geräte
Top-Funktionen während der Sitzung
5 Gründe, sich für Splashtop statt für LogMeIn Rescue zu entscheiden
1. Niedrigere Kosten ohne Qualitätseinbußen: Splashtop bietet Fernsupport auf Unternehmensniveau zu einem Bruchteil der Kosten von LogMeIn Rescue und hilft Unternehmen, erhebliche Einsparungen bei gleichbleibend hoher Leistung zu erzielen.
2. Leistungsstarke Remote-Sitzungen: Erleben Sie reibungslose, zuverlässige Verbindungen mit 4K-Streaming, geringer Latenz und Unterstützung mehrerer Monitore, sodass Techniker Probleme schnell und effektiv lösen können.
3. Starke Sicherheit und Compliance: Splashtop verwendet AES-256-Verschlüsselung, MFA, SSO und bietet Konformität mit SOC 2, ISO 27001, DSGVO und HIPAA, sodass sich IT-Teams bei der Unterstützung von Remote-Geräten keine Sorgen machen müssen.
4. Flexible Unterstützung für jedes Gerät: Unterstützt Windows, Mac, iOS, Android, Linux und Chromebooks von einer Plattform aus. Splashtop bietet auch beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zugriff, was es für IT-Teams und MSPs vielseitig macht.
5. Einfache Integration und Verwaltung: Mit vorbereiteten Integrationen für führende ITSM- und PSA-Tools wie ServiceNow, Zendesk, Autotask und Freshservice optimiert Splashtop die Arbeitsabläufe der Techniker und verkürzt die Lösungszeiten.
Schließen Sie sich unseren zufriedenen Kunden an
Unsere Abonnement-Verlängerung sollte sich bei LogMeIn auf über 6.000 Dollar belaufen. Der Kaufpreis von Splashtop lag hingegen bei knapp über 1.000 Dollar. Für den Preis konnten wir nun mit Splashtop 250 verwaltete Computer benutzen – im Vergleich zu 100 Computern mit LogMeIn.
Jon Quincy, Strobel Energy Group
Alle erforderlichen Funktionen für On-Demand-Schnellsupport
- Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Betreuung
- Schnelle Verbindungsherstellung über einen praktischen Sitzungscode
- Unterstützung von Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten
- Verbinden Sie sich von Windows, Mac, iOS und Android aus
- Personalisierung der SOS-App mit Firmentext, Logo und Unternehmensfarben
- Integration in PSA
- Chat
- Dateiübertragung
- Plattformübergreifende Dateiübertragung per Drag-and-drop (nicht verfügbar bei LogMeIn Rescue)
- Bildschirmfreigabe für Techniker
- Multi-Monitor-Navigation
- Sitzungsprotokollierung
- Aufzeichnung der Sitzung
- Robuste Sicherheit
Sie haben bereits eine LogMeIn-Lizenz?
Sichern Sie sich ohne zusätzliche Kosten das Early Start-Angebot von Splashtop!
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Hier erfahren Sie, warum der Wechsel zu Splashtop die beste Option für diesen MSP war