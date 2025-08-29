Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn Rescue

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Die beste LogMeIn Alternative – Splashtop
Die beste LogMeIn Alternative – Splashtop

Beste LogMeIn Rescue-Alternative für sicheren Fernsupport 2026

Sparen Sie bis zu 80 % oder mehr, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden

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The C&A logo features white C&A letters on a dark blue oval background, surrounded by a red scalloped border.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.
The image shows the UEFA logo, featuring the letters UEFA in bold, black, uppercase font arranged in an arch on a light background.
The Microsoft logo with four colored squares—red, green, blue, and yellow—on the left, and the word Microsoft in gray text on the right, set against a light background.

Splashtop Remote Support kostet weniger, läuft schneller und verfügt über die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn Rescue

Sind Sie der Preisgestaltung von LogMeIn Rescue überdrüssig und suchen nach einer günstigeren Lösung? Schließen Sie sich den vielen LogMeIn Kunden an, die auf Splashtop umsteigen und sparen Sie mit dieser logmein rettung alternative 70% bis 90 %. Nutzen Sie Splashtop Remote Support, um aus der Ferne auf Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte zuzugreifen und diese zu unterstützen.


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Monatlicher Grundpreis

21 €

91,58 €

Fernzugriff auf Mobilgeräte (iOS und Android)

KOSTENLOS enthalten

31,58 €/Monat zusätzlich

Unterstützt Windows & Mac

Unterstützt unbegrenzte Geräte

Top-Funktionen während der Sitzung
(einschließlich Dateiübertragung, Chat, Ferndruck, Fernaufwecken/Neustart, Multi-zu-Multi-Monitor und mehr)


Splashtop Remote Support

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Erste Schritte

5 Gründe, sich für Splashtop statt für LogMeIn Rescue zu entscheiden

1. Niedrigere Kosten ohne Qualitätseinbußen: Splashtop bietet Fernsupport auf Unternehmensniveau zu einem Bruchteil der Kosten von LogMeIn Rescue und hilft Unternehmen, erhebliche Einsparungen bei gleichbleibend hoher Leistung zu erzielen.

2. Leistungsstarke Remote-Sitzungen: Erleben Sie reibungslose, zuverlässige Verbindungen mit 4K-Streaming, geringer Latenz und Unterstützung mehrerer Monitore, sodass Techniker Probleme schnell und effektiv lösen können.

3. Starke Sicherheit und Compliance: Splashtop verwendet AES-256-Verschlüsselung, MFA, SSO und bietet Konformität mit SOC 2, ISO 27001, DSGVO und HIPAA, sodass sich IT-Teams bei der Unterstützung von Remote-Geräten keine Sorgen machen müssen.

4. Flexible Unterstützung für jedes Gerät: Unterstützt Windows, Mac, iOS, Android, Linux und Chromebooks von einer Plattform aus. Splashtop bietet auch beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zugriff, was es für IT-Teams und MSPs vielseitig macht.

5. Einfache Integration und Verwaltung: Mit vorbereiteten Integrationen für führende ITSM- und PSA-Tools wie ServiceNow, Zendesk, Autotask und Freshservice optimiert Splashtop die Arbeitsabläufe der Techniker und verkürzt die Lösungszeiten.

Schließen Sie sich unseren zufriedenen Kunden an

Unsere Abonnement-Verlängerung sollte sich bei LogMeIn auf über 6.000 Dollar belaufen. Der Kaufpreis von Splashtop lag hingegen bei knapp über 1.000 Dollar. Für den Preis konnten wir nun mit Splashtop 250 verwaltete Computer benutzen – im Vergleich zu 100 Computern mit LogMeIn.

Jon Quincy, Strobel Energy Group

Alle erforderlichen Funktionen für On-Demand-Schnellsupport

  • Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Betreuung
  • Schnelle Verbindungsherstellung über einen praktischen Sitzungscode
  • Unterstützung von Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten
  • Verbinden Sie sich von Windows, Mac, iOS und Android aus
  • Personalisierung der SOS-App mit Firmentext, Logo und Unternehmensfarben
  • Integration in PSA
  • Chat
  • Dateiübertragung
  • Plattformübergreifende Dateiübertragung per Drag-and-drop (nicht verfügbar bei LogMeIn Rescue)
  • Bildschirmfreigabe für Techniker
  • Multi-Monitor-Navigation
  • Sitzungsprotokollierung
  • Aufzeichnung der Sitzung
  • Robuste Sicherheit

Sie haben bereits eine LogMeIn-Lizenz?

Sichern Sie sich ohne zusätzliche Kosten das Early Start-Angebot von Splashtop!

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Strobel Energy Group facility at night

Fallstudie

Strobel Energy Group spart 80 % durch den Wechsel von LogMeIn Central

Hervorragende Fernunterstützungsfunktionen zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu LogMeIn Central

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MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

Fallstudie

Fast Break Tech wechselt von LogMeIn Central zu Splashtop

Hier erfahren Sie, warum der Wechsel zu Splashtop die beste Option für diesen MSP war

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Sie verwenden andere Tools von LogMeIn?

Verwenden Sie andere LogMeIn-Tools? Wir bieten auch Ersatz für LogMeIn Pro und LogMeIn Central an. See our complete guide for the best logmein alternativ.


FAQs

Kann ich Splashtop ausprobieren, bevor ich von LogMeIn Rescue wechsle?
Bietet Splashtop das gleiche Maß an Sicherheit wie LogMeIn Rescue?
Was ist kostengünstiger: LogMeIn Rescue oder Splashtop?
Wie schneidet Splashtop im Vergleich zu LogMeIn Rescue in Bezug auf die Skalierung des IT-Supportbetriebs ab?