Die beste LogMeIn-Alternative 2023

Jede Lösung von Splashtop ist für einen bestimmten Anwendungsfall konzipiert. Sie erhalten also alle Top-Tools und Funktionen, die Sie benötigen, zum besten Preis. Ganz gleich, ob Sie eine Fernsteuerungslösung für die Arbeit von zu Hause aus benötigen, auf Telearbeit angewiesen sind, aus der Ferne auf Computer in EDV-Räumen zugreifen müssen oder Bedarf an Fernsupport haben – Splashtop hat die passende Lösung für Sie.

Splashtop verfügt über alle Top-Funktionen wie Dateiübertragung per Drag-and-drop, Chat, Ferndruck, Sitzungsaufzeichnung, Multi-to-Multi-Monitoransicht, Wake-on-LAN, Remote-Reboot, Benutzerverwaltung und mehr.