Die beste LogMeIn-Alternative 2023

Beste LogMeIn-Alternative 2026
Sparen Sie bis zu 80 %, wenn Sie sich für Splashtop entscheiden
Warum sollten Sie einen Wechsel von LogMeIn zu Splashtop in Betracht ziehen
Benötigen Sie eine bessere Alternative zu LogMeIn Pro, LogMeIn Central oder LogMeIn Rescue?
Tausende von Unternehmen, MSPs und Einzelpersonen sind bereits von LogMeIn auf Splashtop umgestiegen, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum:
Splashtop bietet Fernzugriffslösungen zum besten Preis – mit Einsparungen von bis zu 80 % pro Jahr im Vergleich zu LogMeIn. Sehen Sie sich unseren Preisvergleich von LogMeIn und Splashtop an.
Splashtop bietet sichere, leistungsstarke Fernverbindungen mit 4K-Streaming mit 40 Bildern pro Sekunde
Splashtop maximiert die Produktivität, unterstützt mühelos über 100.000 Endpunkte und bietet
eine umfassende Suite erstklassiger Tools und Funktionen für nahtlose Fernarbeit
Splashtop verfügt über alle Tools und Funktionen für die Fernarbeit.
Splashtop erhält die höchsten Kundenzufriedenheitsbewertungen von externen Rezensenten und Peer-to-Peer-Bewertungsseiten.
Wählen Sie Ihre LogMeIn-Alternative: Entdecken Sie Splashtop
Alternative zu LogMeIn Pro
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Ab 5,50 €/Monat
Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Computer zu. Perfekt für Einzelpersonen oder Unternehmen, die Telearbeit ermöglichen wollen. (LogMeIn Pro-Preisvergleich)
Alternative zu LogMeIn Rescue
Splashtop Remote Support
Ab 21 €/Monat
Beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupportsoftware. Bieten Sie On-Demand-Fernsupport (QuickSupport) für jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät.
LogMeIn Central Alternative
Splashtop AEM
Beginnt bei 119 €/Monat* für 100 Endpunkte
Software für Fernunterstützung und Endpunktverwaltung. Greifen Sie auf die Computer und Server Ihrer Kunden zu, überwachen und verwalten Sie sie – jederzeit und überall
* monatliche Abrechnung. Rabatte für die jährliche Abrechnung sind verfügbar.
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Wie viele andere IT-Experten wurde ich vollkommen überrumpelt, als LogMeIn seine Preise so plötzlich erhöht hat. Meine Kunden und ich haben uns dann sofort nach einer Alternative zu dieser inzwischen überteuerten Lösung umgesehen. Nachdem ich mich vorübergehend mit den kostenlosen Lösungen anderer Produkte begnügt hatte, bin ich endlich auf Splashtop gestoßen. Splashtop ist nicht nur leicht zu implementieren und zu skalieren, sondern bietet mir auch eine ausgezeichnete Leistung, selbst bei schlechteren Verbindungen.
Micah Barham - Barham Technologies
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Ich möchte nur sagen, was für ein großartiges Produkt Splashtop Remote Access ist. Ich bin von LogMeIn Pro zu Splashtop gewechselt, da ich Zuverlässigkeitsprobleme hatte und der Kundensupport überhaupt nicht empfänglich für eine Behebung dieser Probleme zu sein schien.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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Bei Ultimate IT Guys erledigen wir den Großteil unserer Arbeit aus der Ferne. Wir haben festgestellt, dass Splashtop einfach zu bedienen, zuverlässig, sicher und kostengünstig ist, sowohl für unsere Techniker als auch für unsere Kunden, die aus der Ferne arbeiten. Wir sind aufgrund der ständigen Preiserhöhungen und des sinkenden Support-Niveaus bei LogMeIn von LogMeIn zu Splashtop gewechselt.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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Vorher habe ich LogMeIn verwendet. Splashtop ist viel günstiger. Außerdem ist es einfacher, Benutzer mit kontrolliertem Zugriff auf Rechner einzurichten. Ich mag die Funktionen der Sitzungs- und Verlaufsprotokolle – diese sind für mich äußerst hilfreich.
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Capterra-Benutzer bevorzugen Splashtop gegenüber LogMeIn
Haben Sie bereits eine Lizenz für LogMeIn? Kein Problem!
Erhalten Sie bis zu 3 zusätzliche Monate mit Splashtop, einer der führenden Alternativen zu LogMeIn
Finden Sie die perfekte Lösung für den Fernzugriff zum besten Preis
Jede Lösung von Splashtop ist für einen bestimmten Anwendungsfall konzipiert. Sie erhalten also alle Top-Tools und Funktionen, die Sie benötigen, zum besten Preis. Ganz gleich, ob Sie eine Fernsteuerungslösung für die Arbeit von zu Hause aus benötigen, auf Telearbeit angewiesen sind, aus der Ferne auf Computer in EDV-Räumen zugreifen müssen oder Bedarf an Fernsupport haben – Splashtop hat die passende Lösung für Sie.
Splashtop bietet Fernzugriffs- und Supportlösungen mit Funktionen wie Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Chat, Remote-Druckfunktion und mehr und sorgt so für nahtlose Konnektivität und Produktivität.
Eine schnelle, sicherere Fernzugriffsalternative zu LogMeIn für alle Geräte
Splashtop unterstützt Ihre bestehenden Betriebssysteme und bietet plattformübergreifenden Fernzugriff. Sie können auf Windows- und Mac-Computer von jedem beliebigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus der Ferne zugreifen. Die IT-Abteilung kann so für jeden Computer, jedes Tablet oder jedes Mobilgerät Fernunterstützung leisten.
Schnelle Fernverbindungen während einer Remote-Sitzung ermöglichen einfache Videoverarbeitung, Abmischung, Lippensynchronisation und Erstellung von 3D-CAD-Zeichnungen.
Außerdem bietet Ihnen Splashtop beruhigende Sicherheit dank branchenführender Sicherheitsfunktionen und -praktiken (einschließlich TLS und 256-Bit-AES-Verschlüsselung) und Einhaltung von Branchen- und Regierungsstandards und -vorschriften, einschließlich ISO 27001, SOC 2, DSGVO, CCPA, HIPAA und FERPA.
Erstklassiger Kundensupport und flexible Abonnementoptionen mit Splashtop
Splashtop ist bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Splashtop hat Serviceteams in Kalifornien, Japan, Taiwan, China, Singapur und Amsterdam. So stellen wir stets sicher, dass Sie persönliche Unterstützung erhalten. Neue und bestehende Kunden können unsere Mitarbeiter über unsere internationalen Telefonnummern erreichen.
Im Gegensatz zu anderen Fernzugriffstools können Sie Ihre Abonnementeinstellungen jederzeit anpassen, etwa um Lizenzen hinzuzufügen oder zu entfernen oder Ihren Tarif zu aktualisieren/zu kündigen.
4 Schritte zum Wechsel von LogMeIn zu Splashtop
Der Übergang von LogMeIn zu Splashtop ist schnell, einfach und kostengünstig. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um loszulegen:
Schritt 1: Erstellen Sie Ihr Splashtop-Konto: Melden Sie sich für den Splashtop-Tarif an, der Ihren Bedürfnissen entspricht. Sie können mit einem kostenlosen Test beginnen, um die Funktionen risikofrei zu erkunden.
Schritt 2: Installieren Sie den Splashtop-Streamer auf Ihren Geräten: Laden Sie die leichtgewichtige Splashtop-Streamer-App herunter und installieren Sie sie auf den Geräten, auf die Sie aus der Ferne zugreifen möchten. So können Sie jederzeit eine sichere Verbindung herstellen.
Schritt 3: Richten Sie die Splashtop-App auf Ihren Geräten ein: Installieren Sie die Splashtop-Business-App auf Ihren Geräten (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook oder Webbrowser). Melden Sie sich mit Ihrem Konto an, und Ihre Computer werden sofort angezeigt.
Schritt 4: Sofort verbinden und mit der Arbeit beginnen: Klicken Sie auf einen Computer in der Splashtop-App, um eine sichere, leistungsstarke Remote-Sitzung zu starten. Genießen Sie reibungsloses 4K-Streaming, Dateiübertragung, Unterstützung für mehrere Monitore und vieles mehr – und das alles zu einem Bruchteil der Kosten von LogMeIn.