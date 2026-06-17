LogMeIn Rescue-Preisvergleich

Sie können bis zu 80 % oder mehr Ihrer Abonnementkosten sparen, wenn Sie sich für Splashtop Remote Support anstelle von LogMeIn Rescue entscheiden. Splashtop Remote Support ist die beste Lösung für On-Demand-Fernsupport für Computer, Tablets und mobile Geräte.
LogMeIn Rescue ist ein On-Demand-Fernwartungstool, das Ihnen beaufsichtigten Zugriff auf die Geräte Ihrer Kunden ermöglicht, sobald Hilfe benötigt wird. Ebenso bietet Ihnen Splashtop Remote Support On-Demand-Zugriff auf die Computer und Mobilgeräte Ihrer Kunden, sodass Sie Fernsupport sofort bereitstellen können, wenn er benötigt wird.
Welche Lösung ist also die beste für Sie? Hier ist ein Blick auf einen Preis- und Funktionsvergleich zwischen LogMeIn Rescue und Splashtop Remote Support.
Preise für Splashtop Remote Support vs. LogMeIn Rescue
Es gibt zwei wichtige Dinge, die Sie in der folgenden Tabelle auf Anhieb bemerken werden. Zunächst beginnt Splashtop Remote Support bei 21 €/Monat, während LogMeIn Rescue bei 91,58 €/Monat beginnt. Das ist ein Unterschied von über 1.000 US-Dollar pro Jahr (beide Pläne werden jährlich abgerechnet – LogMeIn Rescue bei 1.099 € gegenüber Splashtop Remote Support bei 244 €pro Jahr).
Zweitens werden Sie sehen, dass der Fernzugriff auf mobile Geräte (iOS und Android) kostenlos in Splashtop Remote Support enthalten ist. Bei LogMeIn Rescue müssen Sie einen zusätzlichen 31,58 €/Monat oder 379 € pro Jahr für das Mobile Support Upgrade bezahlen, um mobile Geräte unterstützen zu können.
Splashtop Remote Support vs. LogMeIn Rescue: Funktionen und Wert
Splashtop Remote Support und LogMeIn Rescue weisen erhebliche Unterschiede in Bezug auf Flexibilität, Preisgestaltung und Gesamtwert auf.
Beide Lösungen bieten unbeaufsichtigten Fernzugriff, Unterstützung für mehrere Monitore, Dateiübertragung, Ferndruck, Sitzungsprotokollierung und In-Session-Chat. Während diese Funktionen jedoch Standard in Splashtop Remote Support sind, sperrt LogMeIn Rescue einige Funktionen, wie die Unterstützung mobiler Geräte, hinter teuren Add-ons. Bei Splashtop ist die Unterstützung für Android- und iOS-Geräte ohne zusätzliche Kosten enthalten.
Splashtop ermöglicht auch eine granulare Gruppierung von Geräten und Einstellungen der Benutzerberechtigungen, was die Verwaltung einer großen Anzahl von Endpunkten erleichtert. Während Rescue starke Live-Support-Tools bietet, fehlen eingebaute Endpunktüberwachung, Patch-Verwaltung und Gerätegesundheitswarnungen. Im Gegensatz dazu können Splashtop-Benutzer Splashtop Autonomous Endpoint Management hinzufügen, um Geräte proaktiv zu überwachen und zu warten.
Für Teams, die einen zuverlässigen Fernzugriff mit Flexibilität und Erschwinglichkeit benötigen, bietet Splashtop Remote Support auf ganzer Linie einen Mehrwert.
Zusammenfassung von LogMeIn Rescue vs Splashtop Remote Support
Wenn man die Preise vergleicht, ist es nicht einmal annähernd. Zu den Einstiegspreisen kostet Splashtop Remote Support fast 85 % weniger als LogMeIn Rescue. Wie wir oben erwähnt haben, kostet LogMeIn Rescue ein Jahr lang über 1.000 US-Dollar mehr als Splashtop Remote Support, selbst wenn Sie nur eine Benutzerlizenz kaufen.
Wenn Sie mehrere Lizenzen erwerben müssen, weil Sie mehrere gleichzeitige Benutzer benötigen, wird der Preisunterschied zwischen Splashtop Remote Support und LogMeIn Rescue immer größer.
Und wie wir bereits erwähnt haben, müssen Sie das Mobile Support Upgrade erwerben, um mit LogMeIn Rescue auf iOS- und Android-Tablets und -Smartphones zugreifen zu können. Mit Splashtop Remote Support sind Sie in der Lage, mobile Geräte ohne zusätzliche Kosten zu unterstützen. Mit dem enthaltenen Mobile Support Upgrade ist der Startpreis für Splashtop Remote Support fast 90 % niedriger als der Startpreis für LogMeIn Rescue.
Wenn es um Funktionen geht, hat Splashtop Remote Support die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn Rescue. Sie können Dateien per Drag-and-Drop zwischen Geräten übertragen, die SOS-App mit einem individuellen Branding versehen, Ihren Bildschirm mit dem Endbenutzer teilen, chatten und vieles mehr.
Aus all diesen Gründen ist Splashtop Remote Support die beste logmein rettung alternative.
Fazit:
Sowohl LogMeIn Rescue als auch Splashtop Remote Support werden von Fernsupport Solutions betreut.
Splashtop Remote Support kostet bis zu 90 % weniger als LogMeIn Rescue
Mit Splashtop Remote Support können Sie iOS- und Android-Geräte kostenlos unterstützen, LogMeIn Rescue berechnet 379 €/Jahr für ein Mobile Support Upgrade-Add-on
Splashtop Remote Support und LogMeIn Rescue haben die gleichen Top-Funktionen.
Holen Sie sich mehr, indem Sie sich für Splashtop Remote Support entscheiden
Splashtop Remote Support richtet sich an Helpdesks und Support-Teams, die ihren Kunden Fernsupport bieten möchten, sobald Hilfe benötigt wird. Keine vorherige Installation erforderlich. Techniker können sich mit einem einfachen Sitzungscode mit dem Gerät des Kunden verbinden. Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten. Integrieren Fernsupport mit Ihrem bevorzugten PSA-Ticketing-Tool. Erfahren Sie mehr oder starten Sie jetzt einen 14-day Kostenlos testen. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.