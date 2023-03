LogMeIn Rescue-Preisvergleich

Du kannst bis zu 80 % oder mehr deiner Abonnementkosten sparen, wenn du Splashtop SOS anstelle von LogMeIn Rescue wählst. Splashtop SOS ist die beste Lösung für On-Demand-Fernunterstützung für Computer, Tablets und Mobilgeräte.

LogMeIn Rescue ist ein On-Demand Fernsupport-Tool, mit dem Sie auf die Geräte Ihrer Kunden zugreifen können, sobald Hilfe benötigt wird. Ebenso ermöglicht Splashtop SOS Ihnen den beaufsichtigten On-Demand Zugriff auf die Computer und Mobilgeräte Ihrer Kunden, sodass Sie sofort Fernsupport leisten können, wenn Hilfe benötigt wird.

Welche Lösung ist also am besten für Sie geeignet? Hier ist ein Preis- und Funktionsvergleich zwischen LogMeIn Rescue und Splashtop SOS.

Es gibt zwei große Dinge, die dir in der Tabelle unten sofort auffallen werden. Erstens ist Splashtop SOS ab €16 /Monat erhältlich, LogMeIn Rescue ab €91.58 /Monat. Das ist ein Unterschied von über 1.000 $ pro Jahr (beide Tarife werden jährlich abgerechnet – LogMeIn Rescue mit €1,099 , Splashtop SOS mit €189 /Jahr).

Zweitens werden Sie sehen, dass der Fernzugriff auf mobile Geräte (iOS und Android) in Splashtop SOS kostenlos enthalten ist. Bei LogMeIn Rescue müssen Sie zusätzlich €31.58 /Monat oder €379 pro Jahr für das Mobile Support-Upgrade bezahlen, um mobile Geräte unterstützen zu können.

Preis- und Funktionsvergleich zwischen LogMeIn Rescue und Splashtop SOS

Zusammenfassung LogMeIn Rescue vs. Splashtop SOS

Beim Preisvergleich ist es nicht einmal annähernd so.Zu ihren Startpreisen kostet Splashtop SOS fast 85 % weniger als LogMeIn Rescue.Wie bereits erwähnt, kostet LogMeIn Rescue, selbst wenn Sie nur eine Benutzerlizenz erwerben, über 1000 $ mehr als Splashtop SOS im Jahr.

Wenn Sie mehrere Lizenzen erwerben, weil Sie mehrere gleichzeitige Techniker benötigen, wird der Preisunterschied zwischen Splashtop SOS und LogMeIn Rescue noch größer.

Und wie wir bereits erwähnt haben, müssen Sie das Mobile Support-Upgrade erwerben, um mit LogMeIn Rescue auf iOS- und Android-Tablets und -Smartphones zugreifen zu können. Mit Splashtop SOS sind Sie in der Lage, mobile Geräte ohne zusätzliche Kosten zu unterstützen. Mit dem enthaltenen Mobile Support-Upgrade liegt der Startpreis für Splashtop SOS fast 90 % unter dem Startpreis für LogMeIn Rescue.

Splashtop SOS bietet dieselben Top-Funktionen wie LogMeIn Rescue. Sie können Dateien per Drag-and-Drop zwischen Geräten übertragen, die SOS-App mit einem individuellen Branding versehen, Ihren Bildschirm mit dem Endbenutzer teilen, chatten und vieles mehr.

Aus all diesen Gründen ist Splashtop SOS die beste Alternative zu LogMeIn Rescue.

Fazit:

Sowohl LogMeIn Rescue als auch Splashtop SOS sind beaufsichtigte Fernsupportlösungen.

Splashtop SOS kostet bis zu 90 % weniger als LogMeIn Rescue

Mit Splashtop SOS kannst du kostenlos Support für iOS- und Android-Geräte bereitstellen, LogMeIn Rescue berechnet €379 /Jahr für ein Mobile Support-Upgrade-Add-on

Splashtop SOS und LogMeIn Rescue haben die gleichen Top-Funktionen.

Über Splashtop SOS

Splashtop SOS ist für Helpdesks und Supportteams gedacht, die ihren Kunden in dem Moment, in dem Hilfe benötigt wird, aus der Ferne unterstützen. Daher ist keine vorherige Installation erforderlich. Techniker können sich mit einem einfachen Sitzungscode mit dem Gerät des Kunden verbinden. Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten. Integrieren Sie SOS in Ihr bevorzugtes PSA-Ticketing-Tool. Erfahren Sie mehr oder starten Sie jetzt eine 14 -tägige kostenlose Testphase. Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich.

