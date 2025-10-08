Machen Sie Intune mit Splashtop leistungsfähiger
Splashtop erweitert Intune um vollständige Endpunkttransparenz und -kontrolle auf Unternehmensniveau mit Echtzeit-Patching, zuverlässigem Fernsupport und zertifikatsbasierter Geräteauthentifizierung.
Echtzeit-Patching
Sorgen Sie dafür, dass alle Endpunkte sofort gepatcht und geschützt sind.
Sofortige Patch-Bereitstellung für Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps unter Windows und MacOS.
Vollständige Kontrolle über Scan-, Update- und Neustartpläne.
Umfassende Patch-Berichte und KI-gestützte CVE-Einblicke für eine schnellere Behebung.
Inventar- und Gesundheitsstatus für alle Geräte.
Erfahren Sie mehr über Splashtop Autonomous Endpoint Management
Fernzugriff- und Fernunterstützung
Unterstützen Sie jeden, überall – ohne Reibungsverluste.
Leistungsstarker beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernzugriff für jedes Gerät. Steuern Sie Windows-, Mac- und Android-Geräte aus der Ferne und bieten Sie reine Anzeigeunterstützung für iOS und ältere Android-Versionen.
Erweiterte Funktionen wie Multi-Monitor-Unterstützung, Dateiübertragung, Sprachanruf, Protokollierung, Sitzungsaufzeichnung und mehr.
Branding-Anpassung und Integration mit Ticketing- und ITSM-Tools für ein nahtloses Erlebnis.
Zertifikatsbasierte Geräteauthentifizierung
Stärken Sie Zero Trust und halten Sie Eindringlinge fern.
Verwalten Sie problemlos den gesamten Lebenszyklus von Zertifikaten – Bereitstellung, Erneuerung und Widerruf – und stellen Sie sicher, dass die Zertifikate immer gültig und vertrauenswürdig sind.
Authentifizierung erzwingen. Jede Verbindung wird überprüft, bevor Zugriff gewährt wird.
Stellen Sie die revisionssichere Compliance mit detaillierten Protokollen aller Netzwerkzugriffsversuche sicher.
Erweitert die sichere Authentifizierung auf Geräte über Intune hinaus.
Warum Splashtop + Intune
Kombinieren Sie die Richtlinienstärke von Intune mit der Echtzeitreaktion, Kontrolle und umfassenden Abdeckung von Splashtop, um:
Sicherheitslücken schnell schließen
Hybridarbeiter unterstützen und befähigen
Vereinfachen Sie den IT-Betrieb und senken Sie die Kosten
Erste Schritte mit Splashtop – Erweitern und verbessern Sie Ihre Intune-Umgebung noch heute.