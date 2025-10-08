Direkt zum Hauptinhalt
Machen Sie Intune mit Splashtop leistungsfähiger

Splashtop erweitert Intune um vollständige Endpunkttransparenz und -kontrolle auf Unternehmensniveau mit Echtzeit-Patching, zuverlässigem Fernsupport und zertifikatsbasierter Geräteauthentifizierung.

Echtzeit-Patching

Sorgen Sie dafür, dass alle Endpunkte sofort gepatcht und geschützt sind.

  • Sofortige Patch-Bereitstellung für Betriebssysteme und Drittanbieter-Apps unter Windows und MacOS.

  • Vollständige Kontrolle über Scan-, Update- und Neustartpläne.

  • Umfassende Patch-Berichte und KI-gestützte CVE-Einblicke für eine schnellere Behebung.

  • Inventar- und Gesundheitsstatus für alle Geräte.

Erfahren Sie mehr über Splashtop Autonomous Endpoint Management

Fernzugriff- und Fernunterstützung

Unterstützen Sie jeden, überall – ohne Reibungsverluste.

  • Leistungsstarker beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernzugriff für jedes Gerät. Steuern Sie Windows-, Mac- und Android-Geräte aus der Ferne und bieten Sie reine Anzeigeunterstützung für iOS und ältere Android-Versionen.

  • Erweiterte Funktionen wie Multi-Monitor-Unterstützung, Dateiübertragung, Sprachanruf, Protokollierung, Sitzungsaufzeichnung und mehr.

  • Branding-Anpassung und Integration mit Ticketing- und ITSM-Tools für ein nahtloses Erlebnis.

Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support

Zertifikatsbasierte Geräteauthentifizierung

Stärken Sie Zero Trust und halten Sie Eindringlinge fern.

  • Verwalten Sie problemlos den gesamten Lebenszyklus von Zertifikaten – Bereitstellung, Erneuerung und Widerruf – und stellen Sie sicher, dass die Zertifikate immer gültig und vertrauenswürdig sind.

  • Authentifizierung erzwingen. Jede Verbindung wird überprüft, bevor Zugriff gewährt wird.

  • Stellen Sie die revisionssichere Compliance mit detaillierten Protokollen aller Netzwerkzugriffsversuche sicher.

  • Erweitert die sichere Authentifizierung auf Geräte über Intune hinaus.

Mehr über Foxpass Cloud RADIUS erfahren

Warum Splashtop + Intune

Kombinieren Sie die Richtlinienstärke von Intune mit der Echtzeitreaktion, Kontrolle und umfassenden Abdeckung von Splashtop, um:

  • Sicherheitslücken schnell schließen

  • Hybridarbeiter unterstützen und befähigen

  • Vereinfachen Sie den IT-Betrieb und senken Sie die Kosten

Erste Schritte mit Splashtop – Erweitern und verbessern Sie Ihre Intune-Umgebung noch heute.

