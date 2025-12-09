Beste VNC-Alternative — Splashtop Remote Access& Control

Benötigen Sie eine Fernzugriffs- oder Fernsupportlösung? Wenn Sie sich für Splashtop anstatt für VNC entscheiden, erhalten Sie einen Fernzugriff, der schneller, sicherer und einfacher zu verwenden ist.
Was ist VNC?
Virtual Network Computing (VNC) ist eine Remote-Desktop-Sharing-Technologie, die für den Fernzugriff und die Fernsteuerung von Computern von überall auf der Welt verwendet wird. VNC funktioniert, indem es im Wesentlichen den Bildschirm, die Tastatur und die Maus des Remote-Computers mit deinem lokalen Computer teilt.
Wie funktioniert VNC?
VNC wird von einem spezialisierten Protokoll namens Remote Frame Buffer (RFB) betrieben. Dies funktioniert, indem der Bildschirm des Remote-Computers (oder VNC-Servers) auf Ihren lokalen Computer übertragen wird, während gleichzeitig Ihre Eingaben zurück an den Remote-Computer gesendet werden. Indem Sie den Bildschirm des Remote-Computers über den VNC-Viewer auf Ihrem lokalen Computer sehen, können Sie ihn aus der Ferne steuern und Ihre Eingaben sehen.
Seit Jahren wird VNC von Geschäftsleuten, die von ihrem Heimcomputer aus ferngesteuert arbeiten wollen, und von der IT zur Unterstützung ihrer Kunden genutzt.
Wichtigste Herausforderungen und Einschränkungen von VNC
VNC ist jetzt über 20 Jahre alt. Während VNC in der Vergangenheit die Hauptmethode für den Fernzugriff war, ist es heute veraltet, langsam und weniger sicher als die heutigen Fernzugriffs-Softwarelösungen.
Das VNC-Protokoll erfordert bei Fernitzungen große Datenmengen. Diese hohe Bandbreitennutzung verlangsamt die Verbindungsgeschwindigkeiten, insbesondere bei langsameren Internetverbindungen. Dies kann die Fernsteuerung eines Computers erschweren, da Eingaben und das, was Sie auf dem VNC-Viewer sehen, nicht synchronisiert sind oder nicht in Echtzeit registriert werden.
Was die Sicherheit betrifft, so haben viele VNC-Viewer-Produkte keine integrierten Sicherheitsfunktionen, wodurch Ihre Daten ungeschützt vor Bedrohungen bleiben. Wenn einer Ihrer Kunden beispielsweise einen Virus hat, könnte Ihr gesamtes Netzwerk gefährdet werden.
Schließlich ist die Einrichtung von VNC aufwendiger als die des heutigen Remote-Desktop-Tools. Um es einzurichten, müssen Sie die erforderliche Client- und Server-Software auf Ihren Computern installieren. Dann müssen zusätzliche Ports sowohl auf den Client- als auch auf den Server-Computern verfügbar sein, um Verbindungen zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Firewall auf der Serverseite Verbindungen zu jedem Port zulässt, den Sie für Fernverbindungen verwenden. Dieser ganze Prozess kann sich als schwierig erweisen, insbesondere für Support-Mitarbeiter, die für sofortige Hilfe auf den Computer zugreifen müssen.
Mit all dem gesagt, wenn Sie RealVNC, TightVNC, UltraVNC, VNC Connect, Apple Remote-Desktop oder einen anderen VNC-Viewer verwenden, dann ist hier die beste alternative Lösung für Sie.
Die ultimative VNC-Viewer-Alternative
Splashtop Remote-Desktop- und Fernlösungen sind die besten Alternativen zu VNCs. Splashtop verwendet ein proprietäres Protokoll, das in der Lage ist, schnelle Fernverbindungen aufzubauen, die hochauflösendes Video und Audio in Echtzeit liefern.
Splashtop ist auch einfacher einzurichten. Keine Sorgen mehr über Ports. Splashtop-Software ermöglicht einfachen Fernzugriff über die Splashtop-App. Außerdem sind alle Verbindungen mit TLS und 256-Bit AES verschlüsselt. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und 2. Passwortoptionen helfen, Ihre Daten sicher zu halten.
Alle unten aufgeführten Splashtop-Lösungen sind plattformübergreifend und unterstützen die am häufigsten verwendeten Betriebssysteme, einschließlich Windows, Mac, iOS und Android. Alle bieten Ihnen schnellen Fernsteuerung-Zugriff und sind einfach einzurichten und zu verwenden.
Hier sind die besten Splashtop-Lösungen je nach Anwendungsfall:
Splashtop Remote Access
Ideal für Einzelpersonen und kleine Teams, die remote auf ihre eigenen Computer zugreifen möchten.
Greifen Sie von einer unbegrenzten Anzahl von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten auf Ihre Windows- und Mac-Computer zu. Steuern Sie den Computer, den Sie verwenden möchten, als ob Sie davor sitzen würden. Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit Leichtigkeit, öffnen Sie jede Datei oder Anwendung, übertragen Sie Dateien und mehr.
Splashtop Remote Support
Ideal für Helpdesks, MSPs und IT , die ihre verwalteten Computer überwachen, verwalten und unbeaufsichtigten Fernzugriff auf sie haben müssen, um Support zu leisten.
Verwalten Sie Ihre Windows- und Mac-Computer mit Splashtop Remote Support. Verbinden Sie sich jederzeit aus der Ferne, auch ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist. Verwalten und gruppieren Sie mehrere Benutzer und Computer für eine bessere Organisation.
Erfahren Sie mehr über Splashtop
Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote-Desktop und sehen Sie selbst, warum es die beste vnc alternativ ist. Heute nutzen mehr als 20 Millionen Menschen weltweit Splashtop. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus und verabschieden Sie sich von diesen langsamen, veralteten VNC-Tools!