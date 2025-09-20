Splashtop ist eine bessere Alternative zu LogMeIn Pro

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Die beste LogMeIn Alternative – Splashtop
Die beste LogMeIn Alternative – Splashtop

Die führende LogMeIn Pro-Alternative für 2026: Splashtop

Splashtop ist kostengünstiger, schneller und bietet Zugriff auf eine höhere Anzahl von Computern.

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The image shows the UEFA logo, featuring the letters UEFA in bold, black, uppercase font arranged in an arch on a light background.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The image shows the red Toyota logo with an overlapping oval design next to the word TOYOTA in bold, red capital letters on a light gray background.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.

LogMeIn Pro vs. Splashtop: Funktionen und Preise im Vergleich



Splashtop Remote Access Pro

LogMeIn Pro

Preis ab

90 €

349,99 €

Anzahl der Computer

10

2

Schneller Fernzugriff

Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)

Ferndrucken

Ton

Copy-and-paste

Mobile Anwendungen

Multi-Monitoransicht (nur Windows)

Multi-Monitoransicht (Windows und Mac)

Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen.*

Desktop via Weblink freigeben

Chat

Aufwecken aus der Ferne

Neustart aus der Ferne

Aufzeichnung der Sitzung

Benutzerverwaltung

Sehen Sie sich unseren Preisvergleich zwischen Splashtop Remote Access und LogMeIn Pro an.

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Erste Schritte

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Wir haben LogMeIn verwendet, das sich im Laufe der Jahre zu sehr verlangsamt hat. Manchmal habe ich auch den Wunsch geäußert, eine gewisse Funktion zu integrieren. Darauf hat allerdings kaum jemand reagiert, da das Unternehmen einfach zu groß ist Sie haben auf unsere Anfragen nicht ausreichend reagiert.

Steven Walker, President of Fast Break Tech

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Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.

Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group

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Splashtop hat LogMeIn ersetzt. Denn die neuen Produktversionen waren angesichts des beträchtlichen Anstiegs des Lizenzpreises immer weniger leistungsfähig.

Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia

5 Gründe, Splashtop als Alternative zu LogMeIn Pro zu wählen

1. Niedrigere Preise ohne versteckte Gebühren: Splashtop bietet eine transparente, unkomplizierte Preisgestaltung, die deutlich günstiger ist als LogMeIn Pro. So sparen Einzelpersonen und Unternehmen jedes Jahr Hunderte oder Tausende Dollar.

2. Leistungsstarker Fernzugriff: Genießen Sie schnelle, zuverlässige Remote-Sitzungen mit 4K-Streaming, geringer Latenz und Unterstützung mehrerer Monitore. Splashtop stellt sicher, dass sich Ihr Remote-Desktop-Erlebnis genauso anfühlt wie die Arbeit im Büro.

3. Erweiterte Sicherheit und Compliance: Splashtop verwendet AES-256-Verschlüsselung, unterstützt Multi-Faktor-Authentifizierung und SSO und entspricht Industriestandards wie SOC 2, ISO 27001 und HIPAA, sodass Sie jede Remote-Sitzung unbesorgt durchführen können.

4. Plattform- und geräteübergreifende Unterstützung: Verbinden Sie sich von überall aus mit Ihren Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten. Splashtop bietet eine größere Flexibilität im Vergleich zur eingeschränkten Plattformunterstützung von LogMeIn Pro.

5. Umfangreiche Funktionen ohne zusätzliche Kosten im Leistungsumfang enthalten: Die Tarife von Splashtop beinhalten Dateiübertragung, Ferndruck, Sitzungsaufzeichnung, Umleitung von USB-Geräten und mehr. Mit LogMeIn Pro sind viele Funktionen kostenpflichtig.

Mit Splashtop den günstigen Preis sichern – keine jährlichen Preiserhöhungen

Bar chart compares price increases of Splashtop Business Access and LogMeIn Pro from 2014 to 2018. LogMeIn Pro shows a 253% price increase, while Splashtop shows 0%. Large arrow highlights LogMeIn Pro’s price surge.


Strobel Energy Group facility at night

Fallstudie

Strobel Energy Group spart 80 % durch den Wechsel von LogMeIn Central

Hervorragende Fernunterstützungsfunktionen zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu LogMeIn Central

Fallstudie lesen
MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

Fallstudie

Fast Break Tech wechselt von LogMeIn Central zu Splashtop

Hier erfahren Sie, warum der Wechsel zu Splashtop die beste Option für diesen MSP war

Fallstudie lesen

Sind Sie bereit, die beste Alternative zu LogMeIn Pro auszuprobieren?

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Verwenden Sie andere LogMeIn-Tools? Wir bieten auch die am besten bewertete LogMeIn Central Alternative und LogMeIn Rescue Alternative an. Sehen Sie sich unseren vollständigen Leitfaden an, um die beste Alternative für LogMeIn zu entdecken.


FAQs

Wie gewährleistet Splashtop im Vergleich zu LogMeIn Pro einen sichereren Fernzugriff?