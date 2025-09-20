Splashtop ist eine bessere Alternative zu LogMeIn Pro

Die führende LogMeIn Pro-Alternative für 2026: Splashtop
Splashtop ist kostengünstiger, schneller und bietet Zugriff auf eine höhere Anzahl von Computern.
LogMeIn Pro vs. Splashtop: Funktionen und Preise im Vergleich
Splashtop Remote Access Pro
LogMeIn Pro
Preis ab
90 €
349,99 €
Anzahl der Computer
10
2
Schneller Fernzugriff
Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)
Ferndrucken
Ton
Copy-and-paste
Mobile Anwendungen
Multi-Monitoransicht (nur Windows)
Multi-Monitoransicht (Windows und Mac)
Mehrere Benutzer (bis zu 3) können gleichzeitig per Fernzugriff auf denselben Computer zugreifen.*
Desktop via Weblink freigeben
Chat
Aufwecken aus der Ferne
Neustart aus der Ferne
Aufzeichnung der Sitzung
Benutzerverwaltung
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Wir haben LogMeIn verwendet, das sich im Laufe der Jahre zu sehr verlangsamt hat. Manchmal habe ich auch den Wunsch geäußert, eine gewisse Funktion zu integrieren. Darauf hat allerdings kaum jemand reagiert, da das Unternehmen einfach zu groß ist Sie haben auf unsere Anfragen nicht ausreichend reagiert.
Steven Walker, President of Fast Break Tech
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Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.
Jon Quincy, IT Manager, Strobel Energy Group
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Splashtop hat LogMeIn ersetzt. Denn die neuen Produktversionen waren angesichts des beträchtlichen Anstiegs des Lizenzpreises immer weniger leistungsfähig.
Cristiano Orlandi, Sr. ICT Strategist, Winitalia
5 Gründe, Splashtop als Alternative zu LogMeIn Pro zu wählen
1. Niedrigere Preise ohne versteckte Gebühren: Splashtop bietet eine transparente, unkomplizierte Preisgestaltung, die deutlich günstiger ist als LogMeIn Pro. So sparen Einzelpersonen und Unternehmen jedes Jahr Hunderte oder Tausende Dollar.
2. Leistungsstarker Fernzugriff: Genießen Sie schnelle, zuverlässige Remote-Sitzungen mit 4K-Streaming, geringer Latenz und Unterstützung mehrerer Monitore. Splashtop stellt sicher, dass sich Ihr Remote-Desktop-Erlebnis genauso anfühlt wie die Arbeit im Büro.
3. Erweiterte Sicherheit und Compliance: Splashtop verwendet AES-256-Verschlüsselung, unterstützt Multi-Faktor-Authentifizierung und SSO und entspricht Industriestandards wie SOC 2, ISO 27001 und HIPAA, sodass Sie jede Remote-Sitzung unbesorgt durchführen können.
4. Plattform- und geräteübergreifende Unterstützung: Verbinden Sie sich von überall aus mit Ihren Windows-, Mac-, Linux-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten. Splashtop bietet eine größere Flexibilität im Vergleich zur eingeschränkten Plattformunterstützung von LogMeIn Pro.
5. Umfangreiche Funktionen ohne zusätzliche Kosten im Leistungsumfang enthalten: Die Tarife von Splashtop beinhalten Dateiübertragung, Ferndruck, Sitzungsaufzeichnung, Umleitung von USB-Geräten und mehr. Mit LogMeIn Pro sind viele Funktionen kostenpflichtig.
Mit Splashtop den günstigen Preis sichern – keine jährlichen Preiserhöhungen
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Strobel Energy Group spart 80 % durch den Wechsel von LogMeIn Central
Hervorragende Fernunterstützungsfunktionen zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu LogMeIn Central
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Hier erfahren Sie, warum der Wechsel zu Splashtop die beste Option für diesen MSP war