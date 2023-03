Multi-Monitor-Anzeige von Remote-Computern mit Splashtop

Wenn Sie sich Fernzugriff auf Windows-PCs und Macs mit mehreren Monitoren wünschen, ist Splashtop eine großartige Lösung. Mit Splashtop haben Sie mehrere Möglichkeiten, mehrere Monitore anzuzeigen, während Sie einen entfernten Computer steuern.

Jeweils einen Fernbildschirm anzeigen und zwischen den Bildschirmen wechseln

Mehrere entfernte Monitore auf einem Bildschirm anzeigen (in einem Fenster)

Lassen Sie sich mehrere entfernte Monitore auf mehreren lokalen Bildschirmen (Mehrfenster-/Multi-zu-Multi-Monitor) anzeigen

Diese Merkmale variieren je nach Produkt. Lesen Sie unten weiter für eine Liste, welche Splashtop-Lösungen diese Funktionen beinhalten.

Plattformübergreifende Anzeige und Fernsteuerung

Mit Splashtop können Sie Remote-Computer plattformübergreifend anzeigen und steuern, einschließlich der Anzeige mehrerer Monitore von einem Betriebssystem auf einem lokalen Computer oder Gerät, auf dem ein anderes Betriebssystem ausgeführt wird.

Steuerung und Anzeige Ihres Windows-Computers von Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook* aus

Steuerung und Anzeige Ihres Macs von Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook* aus

*Chromebook-Unterstützung verfügbar in Splashtop Business Access, Remote Support und SOS. Nicht verfügbar für die Personal Edition.

Videos

Sehen Sie sich dieses Video an, um den Multi-Monitor-Fernzugriff von Mac zu Mac zu sehen.

Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

Hier ist ein weiteres Video (der rechte Computer, der die Bildschirme des linken Computers fernsteuert und anzeigt).

Viewing Multiple Monitors with Splashtop

So wechseln Sie Monitore und zeigen mehrere Monitore an

Windows, Mac und Chromebook

Wenn Sie sich in einer Fernsitzung befinden, können Sie den Monitor wechseln, indem Sie auf die Schaltfläche "Monitor wechseln" in der Symbolleiste oben auf Ihrem Bildschirm klicken. Der blaue Punkt auf dem Monitorsymbol zeigt in diesem Beispiel die Nummer des Monitors, den Sie gerade betrachten, oder ein Multi-Monitor-Symbol an.

Im Beispiel unten können Sie mit den ersten beiden Menüoptionen zwischen Monitor 1 oder Monitor 2 auf dem entfernten System wechseln, um sie auf Ihrem Bildschirm anzuzeigen. (Ich weiß nicht, warum Lenovo und/oder Windows meinem Laptop-Bildschirm Monitor 2 einen so langen Namen gegeben haben). Der blaue Punkt auf dem Monitorsymbol zeigt die Nummer des Monitors, auf den zugegriffen wird, oder eine Multi-Monitor-Anzeige.

Mit dem dritten Menüpunkt können Sie alle Monitore des Remote-Computers auf einem lokalen Bildschirm anzeigen. Dies wird auch als Multi-to-One bezeichnet.

Mit der letzten Option können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster auf Ihrem lokalen Computer anzeigen und diese Fenster auf mehreren lokalen Monitoren anordnen. Dies wird auch als Multi-to-Multi bezeichnet.

iPhone und iPad

Auf iOS-Geräten, einschließlich iPhone und iPad, ist eine entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste verfügbar, wenn das Menü unten auf dem Bildschirm Ihres Geräts aktiviert wird. Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen, können Sie die Bildschirme wechseln.

Auf einem iPhone (unten) haben Sie die Möglichkeit, einen der Bildschirme oder beide Remote-Bildschirme gleichzeitig auf Ihrem Smartphone-Bildschirm anzuzeigen.

Android-Handys und -Tablets

Die Splashtop-Android-Apps bieten die Möglichkeit, jeweils einen Remote-Monitor anzuzeigen. Die unten hervorgehobene Schaltfläche dient zum Wechseln zum nächsten Monitor.

Welche Produkt von Splashtop sollte ich abonnieren, wenn ich jede Option haben möchte?

Diese Tabelle zeigt die in jeder Splashtop-Lösung verfügbaren Multimonitor-Features.

Multi-Monitor-Optionen mit Splashtop

Beginnen Sie mit dem Fernzugriff und der Fernsteuerung von Computern mit mehreren Monitoren

