Multi-Monitor-Anzeige von Remote-Computern mit Splashtop

Wenn Sie sich Fernzugriff auf Windows-PCs und Macs mit mehreren Monitoren wünschen, ist Splashtop eine großartige Lösung. Mit Splashtop haben Sie mehrere Möglichkeiten, mehrere Monitore anzuzeigen, während Sie einen entfernten Computer steuern.
Jeweils einen Fernbildschirm anzeigen und zwischen den Bildschirmen wechseln
Mehrere entfernte Monitore auf einem Bildschirm anzeigen (in einem Fenster)
Lassen Sie sich mehrere entfernte Monitore auf mehreren lokalen Bildschirmen (Mehrfenster-/Multi-zu-Multi-Monitor) anzeigen
Diese Funktionen variieren je nach Produkt. In der Liste unten erfahren Sie, welche Remote-Desktop-Lösungen von Splashtop jede dieser Optionen enthalten.
Plattformübergreifende Anzeige und Fernsteuerung
Mit Splashtop können Sie entfernte Computer plattformübergreifend anzeigen und steuern, einschließlich der Anzeige mehrerer Monitore von einem Betriebssystem auf einem lokalen Computer oder Gerät mit einem anderen Betriebssystem.
Steuern und betrachten Sie Ihren Windows-Computer von Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook aus
Steuern und betrachten Sie Ihren Mac von Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook aus
Übersichtsvideos zu Multi-Monitor-Remote-Desktop
Sehen Sie sich dieses Video an, um den Multi-Monitor-Fernzugriff von Mac zu Mac zu sehen.
Hier ist ein weiteres Video (der rechte Computer, der die Bildschirme des linken Computers fernsteuert und anzeigt).
So wechseln und betrachten Sie mehrere Bildschirme auf jedem Remote-Gerät
Zwischen mehreren Monitoren auf Windows, Mac & Chromebook wechseln
Wenn Sie sich in einer Fernsitzung befinden, können Sie den Monitor wechseln, indem Sie auf die Schaltfläche "Monitor wechseln" in der Symbolleiste oben auf Ihrem Bildschirm klicken. Der blaue Punkt auf dem Monitorsymbol zeigt in diesem Beispiel die Nummer des Monitors, den Sie gerade betrachten, oder ein Multi-Monitor-Symbol an.
Im Beispiel unten können Sie mit den ersten beiden Menüoptionen zwischen Monitor 1 oder Monitor 2 auf dem entfernten System wechseln, um sie auf Ihrem Bildschirm anzuzeigen. (Ich weiß nicht, warum Lenovo und/oder Windows meinem Laptop-Bildschirm Monitor 2 einen so langen Namen gegeben haben). Der blaue Punkt auf dem Monitorsymbol zeigt die Nummer des Monitors, auf den zugegriffen wird, oder eine Multi-Monitor-Anzeige.
Mit dem dritten Menüpunkt können Sie alle Monitore des Remote-Computers auf einem lokalen Bildschirm anzeigen. Dies wird auch als Multi-to-One bezeichnet.
Mit der letzten Option können Sie jeden Remote-Monitor in einem separaten Fenster auf Ihrem lokalen Computer anzeigen und diese Fenster auf mehreren lokalen Monitoren anordnen. Dies wird auch als Multi-to-Multi bezeichnet.
Zwischen mehreren Bildschirmen auf iOS-Geräten wechseln
Auf iOS-Geräten, einschließlich iPhone und iPad, ist eine entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste verfügbar, wenn das Menü unten auf dem Bildschirm Ihres Geräts aktiviert wird. Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen, können Sie die Bildschirme wechseln.
Auf einem iPhone (unten) haben Sie die Möglichkeit, einen der Bildschirme oder beide Remote-Bildschirme gleichzeitig auf Ihrem Smartphone-Bildschirm anzuzeigen.
Android-Handys und -Tablets
Die Splashtop-Android-Apps bieten die Möglichkeit, jeweils einen Remote-Monitor anzuzeigen. Die unten hervorgehobene Schaltfläche dient zum Wechseln zum nächsten Monitor.
Wählen Sie die richtige Splashtop-Lösung für Ihre Bedürfnisse
Diese Tabelle zeigt die in jeder Splashtop-Lösung verfügbaren Multimonitor-Features.
Multi-Monitor-Optionen mit Splashtop
Nutzen Sie Splashtop für den Fernzugriff auf Geräte mit mehreren Monitoren
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