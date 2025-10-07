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Chart showing LogMeIn increasing price by 253% over 4 years.

LogMeIn-Preiserhöhung im Jahr 2018

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Ein weiteres Jahr, eine weitere Preiserhöhung

LogMeIn hat kürzlich erneut die Preise für ihr LogMeIn Pro-Produkt erhöht. Einzelpersonen müssen nun 349,99 €/Jahr zahlen (anstatt 249,99 $ im Jahr 2017) für LogMeIns Fernzugriffsprodukt, eine Erhöhung um 40 Prozent. Sehen Sie sich unseren aktualisierten LogMeIn Pro Preisvergleich an.

Splashtop Remote Access, die preisgekrönte Fernzugriffs-Softwarelösung von Splashtop, wird ihren Startpreis bei 66 €/ Jahr halten und ist damit das 5. Jahr in Folge, in dem sich Splashtop geweigert hat, die Preise für seine beliebte Fernzugriffs-Software zu erhöhen.

Splashtop Remote Access (die beste Alternative zu LogMein Pro) ermöglicht es Ihnen, sich mit jedem anderen Gerät aus der Ferne mit Ihren Arbeitscomputern zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Kontrolle über Ihren Computer übernehmen und haben Zugriff auf alle Ihre Anwendungen und Dateien. Dank der schnellen Verbindungen von Splashtop mit hochauflösendem Video und Ton wird die Arbeit einfach.

Interessiert daran, zum ersten Mal eine Fernzugriffslösung auszuprobieren oder von LogMeIn Pro zu wechseln? Probieren Sie es jetzt mit unserer risikofreien, unverbindlichen, kostenlosen Testversion aus. Es dauert nur ein paar Minuten, um loszulegen! Ihre Arbeitsproduktivität und Ihr Geldbeutel werden es Ihnen später danken.

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