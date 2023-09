TrustRadius spricht: Wie Splashtop LogMeIn übertrifft

In der heutigen zunehmend digitalen Landschaft sind Fernzugriffs- und Remote-Support-Tools nicht nur praktisch – sie sind von entscheidender Bedeutung. Ganz gleich, ob es sich um Fachkräfte handelt, die von zu Hause aus arbeiten, oder um IT-Spezialisten, die aus der Ferne Support leisten: Die Möglichkeit, sicher und effizient auf Remote-Systeme zuzugreifen, ist zu einem festen Bestandteil unserer technologieorientierten Routinen geworden.

Splashtop und LogMeIn sind zwei der Spitzenreiter in diesem Bereich, jeder mit seinen eigenen Vorzügen. Aber wie schlagen sie sich im Vergleich zueinander? TrustRadius-Bewertungen bieten wertvolle Einblicke in diesen Vergleich und geben Aufschluss über echte Benutzererfahrungen und -präferenzen. Während wir tiefer eintauchen, wollen wir ein klares Bild davon zeichnen, wie Splashtop im Vergleich zu LogMeIn abschneidet, basierend auf dem Feedback aus erster Hand von denen, die am wichtigsten sind: den Benutzern.

1. Kosten und Preise

Bei der Auswahl von Fernzugriff-Tools sind die Kosten immer einer der ersten zu berücksichtigenden Faktoren. Aus den Bewertungen von TrustRadius lässt sich ein Trend erkennen: Splashtop wird oft für seine Erschwinglichkeit gelobt, insbesondere im Vergleich zu LogMeIn. Viele Benutzer äußerten Bedenken hinsichtlich der im Laufe der Zeit steigenden Preise von LogMeIn , wobei einige darauf hinwiesen, dass es erhebliche Preiserhöhungen gegeben habe.

Beispielsweise meldeten mehrere Nutzer von 2019 bis 2020 Preiserhöhungen zwischen 40 % und über 100 % für bestimmte LogMeIn-Pläne. Diese Preisverschiebungen gingen nicht immer mit einer entsprechenden Ergänzung wertvoller Funktionen einher, was zu Frustration bei den Kunden führte.

Im Gegensatz dazu hat Splashtop Anerkennung für die Aufrechterhaltung stabiler, angemessener Preise erhalten, ohne Kompromisse bei der Funktionsqualität einzugehen.

Ein TrustRadius-Rezensent bemerkt treffend: „Wir waren mehrere Jahre lang stark von LogMeIn abhängig, aber der Preis stieg weiter und der Support wurde von Jahr zu Jahr geringer. Wir begannen, einige der LogMeIn-Agenten durch TeamViewer zu ersetzen, aber recht schnell.“ erkannten, wie kostspielig ein vollständiger Wechsel zu TeamViewer in etwa den gleichen Kosten wie LogMeIn kosten würde. Als wir Splashtop entdeckten, wurde uns schnell klar, dass es weniger als die Hälfte des Preises kosten und alle Funktionen bieten würde, die wir gesucht hatten ein Remote-Desktop-Tool.“

Ein anderer TrustRadius-Rezensent sagt: „Vor drei Jahren änderte sich die Geschäftsstrategie von LogMeIn radikal, und damit auch die Preise. Das System passte nicht mehr zu unserer Arbeitsweise und die Kosten wurden exorbitant. Also suchte ich nach einem Tool mit gleichwertigen oder sogar besseren Funktionen.“ und bin auf Splashtop gestoßen. Nach einigen Funktionstests war ich weitgehend überzeugt. Es übertrifft sogar meine Erwartungen.“

Im Bereich der Fernzugriff-Tools, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund steht, schafft Splashtop offenbar ein Gleichgewicht zwischen Kosteneffizienz und funktionsreichen Angeboten, wie viele seiner Benutzer bestätigen.

Abschließend schreibt dieser TrustRadius-Benutzer: „LogMeIn wurde ersetzt, da dieses Produkt überteuert ist und die enormen Preissteigerungen von Jahr zu Jahr das Unternehmen zu einem nicht vertrauenswürdigen Partner machen.“ Splashtop ist stabil und erschwinglich.“

Hier ist eine Preisvergleichstabelle zwischen Splashtop und LogMeIn für zwei ihrer Fernzugriff-Produkte:

Besonderheit Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Grundpreis €90 €349.99 Anzahl der unterstützten Computer Bis zu 10 Bis zu 2 Support für Mobilgeräte Kostenlos inbegriffen Zusätzliche €379 /Jahr Zusätzliche Sicherheitsfunktionen Kostenlos inbegriffen Zusätzliche €480 /Jahr Jährlicher Preisnachlass Ja Nein Gratis-Testversion Ja Ja

Wie Sie sehen, ist Splashtop insbesondere für kleine Unternehmen und Privatpersonen deutlich günstiger als LogMeIn. Mit den Startpreisen von Splashtop sparen Sie zwischen 50 % und über 80 % pro Jahr im Vergleich zu den Startpreisen von LogMeIn. Darüber hinaus bietet Splashtop einen jährlichen Preisnachlass, wodurch Sie noch mehr Geld sparen.

2. Merkmale und Funktionen

Bei der Auswahl von Fernzugriffs- und Fernsupport- Tools ist die Funktionalität ebenso entscheidend wie die Erschwinglichkeit. Ein Werkzeug kann zwar erschwinglich sein, aber wenn es die notwendigen Anforderungen nicht erfüllt, kann es auf lange Sicht höhere Kosten in Bezug auf Produktivität und Effizienz verursachen.

Sowohl Splashtop als auch LogMeIn haben in ihren Angeboten einiges zu bieten. Sie erfüllen die Grundbedürfnisse: einfacher Fernzugriff, Dateiübertragungsfunktionen und Sitzungsaufzeichnung. Basierend auf TrustRadius-Bewertungen scheint Splashtop jedoch einen Vorsprung zu haben, wenn es um Features und Funktionen geht.

Ein Rezensent bemerkt: „Wir haben LogMeIn vor Splashtop verwendet. Wir haben festgestellt, dass Splashtop ein schnelleres Remote-Erlebnis bot, weniger kostete und robustere Funktionen als LogMeIn hatte.“

Ein anderer Benutzer weist auf die Multi-Monitor-Unterstützung von Splashtop hin: „Ich habe in der Vergangenheit TeamViewer, LogMeIn und andere Fernzugriff-Produkte verwendet. Was Splashtop meiner Meinung nach von allen anderen unterscheidet, ist die Unterstützung mehrerer Monitore, die Benutzerfreundlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Abgesehen von der Multi-Monitor-Unterstützung wird Splashtop oft für seine einfachen Software-Updates und die Möglichkeit geschätzt, Remote-Computer problemlos neu zu starten. Das hört sich vielleicht wie ein kleiner Zusatz an, aber in einer Remote-Arbeitsumgebung können solche Funktionen von unschätzbarem Wert sein.

Ein anderer Benutzer betont: „Ich habe LogMeIn verwendet. Es war „okay“, aber nichts Besonderes – es hatte Funktionen, die mir egal waren. Als sie ihren Preis verdreifachten, suchte ich woanders und fand Splashtop. Habe es ausprobiert und war begeistert.“

Im Gegensatz dazu bietet LogMeIn zwar zahlreiche Funktionen, einige Benutzer haben jedoch festgestellt, dass sie im Laufe der Jahre möglicherweise mehr für Funktionen zahlen, die sie entweder nicht nutzen oder die in Splashtop zu einem geringeren Preis verfügbar sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar beide Tools zweifellos ihren Zweck und ihre Zielgruppe erfüllen, Splashtop jedoch eine Mischung aus Erschwinglichkeit und Funktionalität bietet, die viele Benutzer zu schätzen gelernt haben.

3. Die Benutzererfahrung

In einer Zeit, in der die Effizienz eines Tools ebenso entscheidend ist wie seine Leistungsfähigkeit, spielt die Benutzererfahrung (UX) eine entscheidende Rolle.

Splashtop zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche aus. Es ist unkompliziert gestaltet und stellt sicher, dass selbst technisch weniger versierte Benutzer problemlos durch die Funktionen navigieren können. Im Vergleich dazu haben einige Benutzer, die von LogMeIn wechseln, die einfache Einführung von Splashtop festgestellt, was darauf hindeutet, dass Letzteres eine benutzerfreundlichere Erfahrung bietet.

Ein TrustRadius-Rezensent weist darauf hin: „Ich finde, dass das Notfall-SOS für Kunden einfach auszuführen und mir den Code zu geben ist. Und ich finde, dass die installierte App ziemlich zuverlässig und viel einfacher und benutzerfreundlicher als LogMeIn ist, und das ist nicht der Fall.“ teuer."

Darüber hinaus scheint der Übergang von anderen Plattformen, insbesondere LogMeIn, zu Splashtop problemlos zu verlaufen. Ein wesentlicher Grund ist das Design des Tools, das mit der Vertrautheit anderer beliebter Fernzugriffslösungen in Einklang steht.

Ein anderer Benutzer betont die einfache Benutzeroberfläche: „Es bietet ein sehr reaktionsschnelles Fernzugriff-Erlebnis mit einer klaren und einfachen Benutzeroberfläche. Der Lernaufwand ist sehr gering, da die Symbolleiste die grafische Benutzeroberfläche anderer beliebter Fernzugriff-Lösungen nachahmt. Sie ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf Ihren Remote-Computer und bleibt draußen.“ deines Weges.“

Darüber hinaus wird der Installations- und Einrichtungsprozess von Splashtop häufig als unkomplizierter beschrieben als bei seinen Gegenstücken, einschließlich LogMeIn. Diese einfache Einrichtung spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch potenzielle Frustrationen. Ein Benutzer bemerkte: „Es ist gut für Kunden, die mit der Nutzung ihrer Technologie noch nicht so weit fortgeschritten sind und eine einfache App für die Fernverbindung bevorzugen.“ Außerdem ist es einfach zu installieren.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Tools zwar robuste Fernzugriffsfunktionen bieten, Splashtop jedoch mit einem stärker benutzerzentrierten Ansatz die Nase vorn hat und ein nahtloses und intuitives Erlebnis gewährleistet, insbesondere im Vergleich zu LogMeIn.

4. Leistung, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit

Wenn man sich die TrustRadius-Bewertungen genauer ansieht, zeigt sich ein einheitliches Muster: Splashtop bietet im Vergleich zu LogMeIn einen deutlichen Vorteil in Bezug auf Verbindungsstabilität und Geschwindigkeit.

Obwohl LogMeIn seit langem ein Akteur auf diesem Gebiet ist, haben einige Benutzer Bedenken hinsichtlich der Leistungskonsistenz geäußert. Im Gegensatz dazu haben Splashtop-Benutzer ihre Fernzugriff-Erfahrung routinemäßig als sowohl reaktionsschnell als auch klar beschrieben. Eine solche Unterscheidung ist von größter Bedeutung, insbesondere wenn es um die Verwaltung kritischer Aufgaben oder die Gewährleistung einer reibungslosen Zusammenarbeit geht.

Ein Rezensent von TrustRadius bemerkt: „Ich habe LogMeIn verwendet, fand aber, dass der Übergang von meinem Heimcomputer zum Remote-Standort nicht so reibungslos verläuft. Außerdem war es manchmal schwierig, am Remote-Standort zu funktionieren und in Verbindung zu bleiben. Der Bildschirm.“ Manchmal fror es ein und es war schwierig, die Arbeit fertigzustellen.“

Der Leistungsvorsprung von Splashtop beschränkt sich nicht nur auf die Zuverlässigkeit. Geschwindigkeit ist ein weiterer Bereich, in dem sie zu glänzen scheint. Der Zugriff auf Dateien und Software oder einfach die Navigation über einen Remote-Desktop sollte so schnell erfolgen, als ob man seinen lokalen Computer verwenden würde.

Ein Rezensent schreibt einfach: „Wir fanden, dass die Erfahrung bei der Remote-Arbeit sehr schnell war.“

Splashtop bietet schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten als LogMeIn, wie aus dem Feedback zahlreicher Benutzer hervorgeht.

Die Bewertungen von TrustRadius zeichnen ein klares Bild: Obwohl beide Plattformen kompetent sind, zeichnet sich Splashtop im Vergleich zu LogMeIn dadurch aus, dass es konsistente, schnelle und zuverlässige Remote-Verbindungen gewährleistet.

5. Kundensupport

Sowohl Splashtop als auch LogMeIn wissen, wie wichtig ein robuster Kundensupport ist. Sie haben Systeme und Teams aufgebaut, die sich darauf konzentrieren, ihre Benutzer zu unterstützen und sicherzustellen, dass ihre Erfahrung reibungslos bleibt.

Insbesondere Splashtop erhält Lob nicht nur für die Qualität seines Supports, sondern aus einem etwas unerwarteten Grund. Eine bemerkenswerte Aussage in den TrustRadius-Rezensionen ist, dass Benutzer den Kundensupport von Splashtop zwar als schnell und hilfreich empfinden, viele jedoch erwähnen, dass sie selten die Notwendigkeit sehen, diese Ressource in Anspruch zu nehmen. Die Begründung? Aufgrund der Zuverlässigkeit und der intuitiven Natur der Splashtop-Plattform gibt es kaum Probleme.

Ein Benutzer bringt es auf den Punkt: „Bis jetzt hatte ich keine Notwendigkeit, den Splashtop-Support zu kontaktieren, da das Produkt immer stabil war und ich keine Probleme hatte, die eine Kontaktaufnahme mit dem Support erforderlich gemacht hätten. Immer ein Zeichen für ein großartiges Produkt.“ .“

Ein anderer Benutzer bemerkt: „Ich musste mich nie an den Support wenden, weil das Produkt so gut ist, aber auf die wenigen Fragen, die ich hatte, konnte ich online Antworten finden, um sie schnell und richtig zu lösen.“

Dies sagt nicht nur Bände über die Wirksamkeit des Support-Teams von Splashtop, sondern auch über die inhärente Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts selbst. Ein Tool, das Störungen minimiert und den Bedarf an Supporteingriffen reduziert, steigert von Natur aus die Produktivität und die Benutzerzufriedenheit.

Fazit: Splashtop vs. LogMeIn

Sowohl Splashtop als auch LogMeIn stehen im Bereich der Fernzugriffslösungen ganz oben und die Benutzer von TrustRadius geben jeweils positives Feedback. Wenn wir uns jedoch mit den Einzelheiten befassen, zeigen sich klare Präferenzen. Basierend auf den bereitgestellten Bewertungen tendieren Benutzer zu Splashtop, wenn sie kritische Faktoren wie Kosten, Funktionen, Leistung und allgemeine Benutzererfahrung bewerten.

Der Preis ist für viele ein entscheidender Faktor, da Splashtop einen unbestreitbaren Wert bietet, ohne Kompromisse bei Qualität oder Funktionalität einzugehen. Seine Funktionen entsprechen denen von LogMeIn oder übertreffen diese und machen es zu einer attraktiven Wahl für diejenigen, die umfassende Funktionen ohne den hohen Preis wünschen.

Leistung und Zuverlässigkeit bleiben für Fernzugriff-Tools von entscheidender Bedeutung, und auch in diesem Bereich hat Splashtop viel Lob erhalten. Und wenn es um das Benutzererlebnis geht, scheint die intuitive Natur von Splashtop in Kombination mit seinem einfachen Übergangsprozess einen bleibenden Eindruck bei seinen Benutzern hinterlassen zu haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar beide Plattformen ihre Vorzüge haben und von TrustRadius gelobt werden, Splashtop jedoch laut Benutzerbewertungen in Schlüsselbereichen einen deutlichen Vorsprung hat, was es zu einem Top-Anwärter für diejenigen macht, die auf der Suche nach einer effektiven Fernzugriffslösung sind.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Erfahren Sie mehr über unsere Fernzugriffs- und Remote-Support- Software und entdecken Sie selbst den Unterschied von Splashtop. Starten Sie noch heute Ihr Gratis-Testen!