&Vergleich der Preiserhöhungen bei LogMeIn Central

LogMeIn hat seinen Preis erhöht und das Preismodell für sein Produkt LogMeIn Central geändert. Dieses neue Modell wird LogMeIn Central im Vergleich zu Splashtop Remote Support sehr teuer machen. Sehen Sie sich unseren vollständigen Preisvergleich zwischen Splashtop Remote Support und LogMeIn Central an, um zu sehen, wie Sie mit Splashtop 50 % oder mehr sparen können.
Wie hat sich die Preisgestaltung von LogMeIn Central geändert?
LogMeIn hat seine drei LogMeIn Central-Pakete (Basic, Plus und Premier) abgeschafft und durch einen LogMeIn-Basisplan" mit drei optionalen Add-Ons ersetzt, die Benutzer separat erwerben können. Der Basisplan ab 840 €/Jahr für 25 Computer.
Beim Vergleich der Funktionen beinhaltet der neue Basisplan die Funktionen der alten LogMeIn Central Basic- und Plus-Pakete. Das bedeutet, dass dieses neue Modell den Preis für Kunden erhöhen wird, die das alte Basic-Paket gekauft hätten.
Die Funktionen des früheren LogMeIn Central Premier-Pakets wurden in drei separate Add-Ons aufgeteilt, die Kunden separat erwerben müssen. Jedes Paket beginnt entweder bei 468 €/Jahr oder bei 480 €/Jahr für 25 Computer mit höheren Add-on-Preisen für eine höhere Computeranzahl. Dies wäre eine erhebliche Preiserhöhung für jemanden, der alle Funktionen des alten LogMeIn Central Premier-Pakets nutzen möchte.
Kostenvergleich LogMeIn Central vs. Splashtop Remote Support
Bei Optionen mit vergleichbaren Funktionen sparen Sie mit Splashtop Remote Support im Vergleich zu LogMeIn Central zwischen 50 % und über 80 %. In den meisten Fällen bedeutet das, Sie sparen Tausende von Euro pro Jahr, wenn Sie sich für Splashtop anstatt für LogMeIn entscheiden.
Ganz zu schweigen davon, dass Splashtop Remote Support einen leistungsstarken Fernzugriff mit gleichbleibend schnellen Verbindungen bietet und ständig als eines der besten Fernsupport-Tools bewertet wird.
Sehen Sie sich unseren Vergleich an, warum Splashtop die beste logmein zentral alternativ ist.
Wenn Sie die gleichen Top-Features im LogMeIn Central Base Plan wünschen
Mit Splashtop Remote Support erhalten Sie alle Top-Funktionen, die im Basisplan enthalten sind, einschließlich Dateitransfer, Chat, Remote-Druck, Remote-Wake, Remote-Neustart, Benutzerverwaltung, Gruppierung, Multi-zu-Multi-Monitor und mehr. Sie sparen jedoch bis zu über 40%, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von LogMeIn Central entscheiden.
Wie LogMeIn Central wird Splashtop Remote Support basierend auf der Anzahl der Computer, auf die Sie zugreifen müssen, bepreist. Schauen Sie sich die Tabelle unten an, um zu sehen, was Ihr Preis mit Splashtop wäre, wenn Sie die gleichen Top-Funktionen wie im LogMeIn Central Basisplan erhalten möchten:
Wie Sie sehen, spielt es keine Rolle, wie viele Computer Sie unterstützen müssen, Sie werden so oder so sparen, wenn Sie Splashtop anstatt LogMeIn verwenden. Sie können Splashtop Remote Support gleich jetzt mit einer kostenlosen Testversion ausprobieren.
Splashtop Remote Support: Vereinfachung des IT-Betriebs für MSPs und IT-Teams
Splashtop Remote Support ist die perfekte Lösung für MSPs - und IT -Profis, die unbeaufsichtigten Zugriff auf die Computer ihrer Kunden benötigen, um Wartung und Support zu leisten. Es verfügt über die Top-Funktionen, die man von einem Fernwartungs-Tool erwartet, und enthält zusätzliche Benutzer- und Computerverwaltungstools.
Wie Splashtop Remote Support einen hohen Wert zu geringeren Kosten bietet
Wir haben ein fleißiges Team, das bestrebt ist, die besten Fernzugriffs- und Fernsupport -Lösungen zu einem fairen Preis für Kunden zu schaffen. Unsere Lösungen kosten weniger, weil wir weniger für Marketing ausgeben und auf unsere zufriedenen Kunden setzen, um das Wort zu verbreiten. Danke für Ihre Unterstützung.