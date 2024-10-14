Unbeaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop
Fernzugriff auf Geräte ohne Anwesenheit eines Endbenutzers
Greifen Sie jederzeit aus der Ferne auf einen Computer oder ein Gerät zu und steuern Sie es – auch wenn niemand vor diesem Gerät sitzt.
Mit Splashtop erleben Sie schnellen und sicheren Fernzugriff auf Windows, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows, Mac-, iOS- oder Android-Gerät aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, steuern Sie das unbeaufsichtigte Gerät in Echtzeit.
Ermöglichen Sie Telearbeit und sparen Sie Zeit und Kosten beim Pendeln, da Sie unkompliziert auf ein unbeaufsichtigtes Gerät aus der Ferne zugreifen können, ohne vor Ort sein oder es transportieren zu müssen.
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Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop Remote Access
Sicherer leistungsstarker Fernzugriff, um von überall aus zu arbeiten
Für IT, Support und Helpdesks
Splashtop Remote Support
Lösung für beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Fernsupport
Für unternehmensgerechten Fernzugriff und -Support mit SSO und erweiterter Verwaltbarkeit.
Splashtop Enterprise
Fernzugriff und Fernsupport zur Erfüllung Ihrer erweiterten Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen
Für besondere Compliance-Anforderungen
Splashtop On-Prem
Self-hosted Fernzugriff und Fernsupport, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen