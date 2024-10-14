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IT administrator employing Splashtop's unattended remote access in the datacenter

Unbeaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop

Fernzugriff auf Geräte ohne Anwesenheit eines Endbenutzers

IT manager leveraging Splashtop's unattended remote access while away from the desk

Greifen Sie jederzeit aus der Ferne auf einen Computer oder ein Gerät zu und steuern Sie es – auch wenn niemand vor diesem Gerät sitzt.

Mit Splashtop erleben Sie schnellen und sicheren Fernzugriff auf Windows, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows, Mac-, iOS- oder Android-Gerät aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, steuern Sie das unbeaufsichtigte Gerät in Echtzeit. 

Ermöglichen Sie Telearbeit und sparen Sie Zeit und Kosten beim Pendeln, da Sie unkompliziert auf ein unbeaufsichtigtes Gerät aus der Ferne zugreifen können, ohne vor Ort sein oder es transportieren zu müssen. 


Unbeaufsichtigter Fernzugriff mit Splashtop
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Unbeaufsichtigter Zugriff auf Android →