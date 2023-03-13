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A person using Splashtop on a Mac laptop and sending a Ctrl-Alt-Del command to a remote desktop
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將 Ctrl-Alt-刪除發送到您的遠程桌面

通過 Splashtop Team
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Splashtop 最近因為成為最受好評的遠端桌面選項而贏得了獎項。 這是因為它提供了一個強大的工具，使您可以從任何地方遠程控制計算機。 因此，您可以在家中，咖啡店，客戶辦公室或旅途中遠程執行大量工作。

Splashtop 獲得高評分的另一個原因包括易於使用的界面。 例如，Splashtop 使您只需單擊一下即可從本地設備無縫發送控制-Alt-刪除（或 Mac 版命令-選項-ESC）命令到遠端電腦。

那麼，如何在遠程桌面上使用 Ctrl-Alt-Del？ 下面，我們向您展示使用 Splashtop 有多麼容易。

如何將 Ctrl-Alt-德爾發送到遠程計算機

許多遠端桌面工具都為您提供了方便的方法來控制遠端電腦。 其中包括使用本地鍵盤和鼠標與遠程設備進行交互。

但是，一個常見的問題是，如果您嘗試通過按鍵盤上的按鈕將 Ctrl-Alt-Del 命令發送到遠程計算機，則會發現它只會影響本地計算機。 這可能會干擾您的工作能力，也可能是您需要遠程執行的操作。

幸運的是，Splashtop 的遠端桌面軟體提供了解決方案。 即使從電腦、平板電腦或行動裝置連線，也可以透過簡單的按一下傳送 Ctrl-Alt-Del 指令。

在哪裡可以找到 Mac 上Windows的按鈕

如果您使用 Windows 電腦或Apple Mac 連接到遠端電腦，則會在遠端電腦的窗口中看到 Splashtop 工具欄，該工具欄可讓您使用 Splashtop 的功能。 這些包括在監視器之間切換或查看所有顯示器的按鈕，鎖定鍵盤和鼠標，聊天等。

The Splashtop Toolbar

其中一個按鈕是一個三角形字母顯示" C"、" A" 和" D 的字母矩形"，就是 Ctrl-Alt-Del 按鈕。 如果您單擊此選項，它將發送 Ctrl-Alt-Del 命令到您遠程連接到的計算機。 如果您在 Mac 上或遠程處理 Mac 計算機，這甚至可以工作。

在 iOS 和哪裡可以找到按鈕Android

使用 Splashtop 從 iOS 和 Android 設備遠端控制電腦時，儘管界面不同，但您仍然可以執行相同的功能。 要找到它，請按照以下步驟操作

當您處於連接到遠端電腦的會話中時，可以調出 Splashtop 控制欄。 通過單擊鍵盤圖標旁邊的 V 形圖案或箭頭按鈕來執行此操作。 默認情況下，您可以在視圖的右下角找到它。

The Splashtop Toolbar as seen on Android and iOS

按一下控制列圖示可將按鈕展開為六個單獨的功能表按鈕。 雖然 Ctrl-Alt-Del 按鈕不在這裡，您可以在「設置」圖標下找到它，這是兩個可以左右移動的滑塊的圖片。 或者，對於替代描述，請使用兩條帶有藍色圓點的水平線。

The Settings button on the Splashtop Toolbar as seen on Android and iOS

按一下此選項將進一步展開檢視，以便您可以看到數個新選項。 其中之一包括標記為" C-A-Del 的按鈕"。 如果您單擊此選項，它將向您正在遠程處理的計算機發送 Ctrl-Alt-Del 命令。

Splashtop 的好處

Splashtop 是一個功能強大的遠端存取平台。 它使您可以連接到遠程計算機，並感覺就像在親自使用它一樣。 該軟件具有許多功能，可以在日常工作生活中為您提供幫助，例如：

文件傳輸。Splashtop 遠端桌面軟體允許您將文件從本地設備移動到遠端系統上，反之亦然。 這樣可以加快您進行的許多過程，並減少使用其他第三方應用程序或電子郵件傳輸文件的需求。

使用者管理。如果您對遠端桌面安全性感到警惕，或者只希望某些人使用 Splashtop，則可以控制對其的訪問。 這使您能夠創建角色並設置訪問權限，只允許特定計算機和用戶進入。

多顯示器支持。如果您在本地 PC 上使用多個顯示器，則可以將它們與您連接的系統上的多個監視器同步。 或者，如果您只有一個，則可以在它們之間無縫切換。

工作階段錄製。有時，您可能需要記錄會話，測試軟件，為法律問題或任何其他原因創建錄音。 Splashtop 為您提供了應用程序中的屏幕錄製按鈕，用於開始和停止錄製，輕鬆將文件保存到本地計算機。

免費試用 Splashtop

在學習瞭如何在遠端桌面上使用 Ctrl-Alt-Del 之後，上述內容應該使您相信 Splashtop 的好處，儘管如果您不想提交，這是可以理解的，因為您可能還有其他問題。 出於這個原因，我們提供了免費試用版，以自己嘗試這個出色的工具！

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