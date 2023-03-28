跳至主內容
Splashtop
免費試用

How to Set Up Remote Desktop

See how you can quickly set up Splashtop remote desktop software to start remotely accessing your computers from any other device.

Please note that if you're using Splashtop within your organization’s Splashtop account, your IT administrator will send you instructions on how to get set up.

User signing up for a Splashtop Trial

第 1 步：創建您的 Splashtop 帳戶

首先，您必須建立 Splashtop 帳戶。歡迎您透過免費試用 Splashtop Business Access 來建立您的使用者帳戶。不需要信用卡或履約承諾即可建立帳戶並開始免費試用！

免費試用
Splashtop Business has been installed on the devices you want to connect from

第 2 步：在要遠端存取的設備上下載 Splashtop 商業應用程式

在要用於訪問遠端電腦的任何電腦、平板電腦或行動裝置上下載 Splashtop 商業應用程式。 該應用程式適用於WindowsMac，iOS（iPhoneiPad），AndroidChromebook

Splashtop Streamer has been installed on the device you want to connect into

第 3 步：在要遠端訪問和控制的電腦上安裝 Splashtop 流光

將 Splashtop Streamer 部署到您要遠端訪問的 Windows、Mac 或 Linux 電腦上。 您可以通過兩種方式執行此操作：

1. 您可以從 Splashtop 網路控制台建立部署連結，並將下載連結傳送到您要存取的電腦。在電腦上開啟該連結後，Splashtop Streamer 將會自動下載並連接到您的帳戶。

2. 如果您有 Splashtop Business Access 訂閱，您可以在要存取的電腦上下載登入流光，然後輸入您的使用者名和密碼以將電腦連接到您的帳戶。（Windows EXE Download， Mac DMG Download

步驟 4：從 Splashtop 商業應用程式啟動遠端連接

Splashtop Streamer 和 Splashtop Business 應用程式安裝完成後，您就可以隨時使用該應用程式啟動遠端桌面連接！當您開啟該應用程式時，您會看到所有已安裝 Splashtop Streamer 的電腦清單。這些是您可以存取的電腦。只需按一下您要存取的電腦即可啟動遠端連接！

開始使用 Splashtop 遠端桌面軟體

立即開始註冊獲取新聞

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元