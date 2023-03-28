How to Set Up Remote Desktop

將 Splashtop Streamer 部署到您要遠端訪問的 Windows、Mac 或 Linux 電腦上。 您可以通過兩種方式執行此操作：

1. 您可以從 Splashtop 網路控制台建立部署連結，並將下載連結傳送到您要存取的電腦。在電腦上開啟該連結後，Splashtop Streamer 將會自動下載並連接到您的帳戶。

2. 如果您有 Splashtop Business Access 訂閱，您可以在要存取的電腦上下載登入流光，然後輸入您的使用者名和密碼以將電腦連接到您的帳戶。（Windows EXE Download， Mac DMG Download）