How to Set Up Remote Desktop
See how you can quickly set up Splashtop remote desktop software to start remotely accessing your computers from any other device.
Please note that if you're using Splashtop within your organization’s Splashtop account, your IT administrator will send you instructions on how to get set up.
第 1 步：創建您的 Splashtop 帳戶
首先，您必須建立 Splashtop 帳戶。歡迎您透過免費試用 Splashtop Business Access 來建立您的使用者帳戶。不需要信用卡或履約承諾即可建立帳戶並開始免費試用！
第 2 步：在要遠端存取的設備上下載 Splashtop 商業應用程式
在要用於訪問遠端電腦的任何電腦、平板電腦或行動裝置上下載 Splashtop 商業應用程式。 該應用程式適用於Windows，Mac，iOS（iPhone和iPad），Android 和Chromebook。
第 3 步：在要遠端訪問和控制的電腦上安裝 Splashtop 流光
將 Splashtop Streamer 部署到您要遠端訪問的 Windows、Mac 或 Linux 電腦上。 您可以通過兩種方式執行此操作：
1. 您可以從 Splashtop 網路控制台建立部署連結，並將下載連結傳送到您要存取的電腦。在電腦上開啟該連結後，Splashtop Streamer 將會自動下載並連接到您的帳戶。
2. 如果您有 Splashtop Business Access 訂閱，您可以在要存取的電腦上下載登入流光，然後輸入您的使用者名和密碼以將電腦連接到您的帳戶。（Windows EXE Download， Mac DMG Download）
步驟 4：從 Splashtop 商業應用程式啟動遠端連接
Splashtop Streamer 和 Splashtop Business 應用程式安裝完成後，您就可以隨時使用該應用程式啟動遠端桌面連接！當您開啟該應用程式時，您會看到所有已安裝 Splashtop Streamer 的電腦清單。這些是您可以存取的電腦。只需按一下您要存取的電腦即可啟動遠端連接！