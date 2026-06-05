如何從iPhone遠端存取電腦

使用 iPhone 從世界其他任何地方 遠端存取 和控制您的桌上型電腦。 當您隨身帶著 iPhone 時，始終可以訪問計算機。
iPhone是有史以來功能最強大，用途最廣泛的設備之一。 撥打電話的能力只是設備功能的一小部分。 通過訪問互聯網和看似無限的iOS應用程式，iPhone允許您在幾乎任何地方工作。
但有時候你需要存取你的電腦，但你身邊只有 iPhone。也許你需要存取某個檔案或執行某個應用程式來完成任務。
是否可以用 iPhone 遠端控制電腦？
是的，絕對可以使用 iPhone 遠端控制電腦。使用合適的遠端桌面應用程式，如 Splashtop，你可以隨時隨地從 iPhone 安全地存取和操作你的 Windows 或 Mac 電腦。
這項功能對於需要在移動中存取檔案、應用程式或系統的專業人士、學生和 IT 支援團隊特別有用。它使得即時生產力和問題解決成為可能，而不需要實際在電腦前。
Splashtop 讓您可以從 iPhone 遠端控制電腦。在遠端連接期間，可以存取遠端電腦上的任何檔案。也可以使用只在桌上型電腦執行的任何軟體應用程式 (例如 Word、Excel、Photoshop、影片編輯工具等)。
適用於 iPhone 的 Splashtop Remote Desktop 應用程式不僅快速、簡單、安全，還可以免費試用！
從 iPhone 遠端存取電腦的 4 個步驟
步驟 1：安裝 Splashtop 應用程式
從 iPhone 上的 App Store 下載 Splashtop 應用程式。 該應用程式將使您能夠遠端連接到您的電腦。
步驟 2：在電腦上設定 Splashtop Streamer
在你的電腦上安裝 Splashtop Streamer。這款軟體允許你的 iPhone 建立一個安全的 遠端連接。
步驟 3：登入您的 Splashtop 帳戶
打開 iPhone 上的 Splashtop 應用程式並使用您的 Splashtop 憑證登入以存取遠端電腦。
第四步：開始你的末端連線
選取你想從 iPhone 存取的電腦，然後開始你的遠端連線。你現在可以像坐在電腦前一樣控制它。
這不是某種精簡版的、有限的遠端存取，來自 iOS 遠端桌面應用程式。你將擁有從任何地方就像在桌上型電腦前的體驗。你甚至可以 在從 iPhone 遠端控制電腦時使用滑鼠。
Splashtop 快速、可靠、安全且易於部署。透過全球伺服器基礎架構、256 位元 AES 加密技術、裝置驗證和簡易部署，讓您輕鬆又安全地從 iPhone 遠端存取您的電腦。
使用 Splashtop 從 iPhone 遠端控制 PC 的主要優點
使用 Splashtop 從 iPhone 遠端控制您的 PC 具有一系列顯著優勢：
無與倫比的靈活性：無論您需要存取檔案、執行應用程式還是排除故障， Splashtop都可以讓您透過iPhone完成這一切，從而提供隨時隨地工作的自由。
無縫效能： Splashtop 提供高品質、低延遲�的串流媒體，即使對於資源密集型任務，也能確保對 PC 進行平穩且反應迅速的控制。
進階安全性： Splashtop採用 256 位元 AES 加密、多因素驗證和安全裝置驗證，保護您的遠端會話免受未經授權的訪問，並確保您的資料安全。
使用者友善介面： Splashtop 的行動應用程式設計直覺，即使不擅長科技，也能輕鬆連接並控制您的 PC。簡單的設定和操作確保您可以輕鬆開始使用遠端桌面功能。
完全存取資源：使用 Splashtop，您可以完全存取 PC 的檔案、應用程式和設置，讓您可以像坐在電腦前一樣執行任何任務，非常適合工作和個人使用。
Splashtop 如何克服使用 iPhone 遠端控制電腦時的常見問題
從 iPhone 遠端控制電腦有時會帶來挑戰，但 Splashtop 旨在有效克服這些常見問題：
連接穩定性： Splashtop 確保穩定可靠的連接，即使在不太完美的網路上也能最大限度地減少中斷。 這有助於維持無縫的終端連線，而不會出現令人沮喪的下車情況。
延遲問題：高延遲會使遠端控制感覺緩慢。 Splashtop 的最佳化串流技術可減少延遲，即使對於要求嚴苛的任務也能提供流暢且反應迅速的體驗。
安全性問題：遠端存取電腦時，安全性是重中之重。 Splashtop透過 256 位元 AES 加密、多因素驗證和安全裝置驗證來解決這個問題，確保您的資料安全，免受未經授權的存取。
使用者介面挑戰：從較小的 iPhone 螢幕導航完整的桌面介面可能很棘手。 Splashtop 直覺的應用程式介面專為行動裝置設計，可透過觸控友善��的控制和縮放功能輕鬆控制您的電腦。
跨平台相容性：確保跨不同作業系統的平穩運行可能具有挑戰性。 Splashtop旨在跨平台無縫工作，讓您可以從 控制Windows MacOS和iPhone 計算機，而不會出現相容性問題。
免費試用 Splashtop：隨時隨地透過 iPhone 輕鬆控制您的電腦
註冊免費試用 Splashtop Remote Access。屆時您就會發現，只需短短幾分鐘，就可以使用 iPhone 遠端存取和控制您的桌面，彷彿您不曾離開過桌上型電腦一樣。