如何從iPhone遠端存取電腦

隨時隨地從世界各個角落使用 iPhone 遠端存取和控制桌上型電腦。只要隨身攜帶 iPhone，您隨時可以存取電腦。

iPhone是有史以來功能最強大，用途最廣泛的設備之一。 撥打電話的能力只是設備功能的一小部分。 通過訪問互聯網和看似無限的iOS應用程式，iPhone允許您在幾乎任何地方工作。

但是總有些時候您必須要存取電腦。也許是某個檔案或執行某種應用程式才能完成工作內容。

幸運的是，通過從iPhone遠端訪問 Splashtop，您可以從iPhone訪問Windows PC或Mac電腦。 您只需要一個 Splashtop 使用者帳戶和互聯網訪問許可權。

Splashtop 讓您可以從 iPhone 遠端控制電腦。在遠端連接期間，可以存取遠端電腦上的任何檔案。也可以使用只在桌上型電腦執行的任何軟體應用程式 (例如 Word、Excel、Photoshop、影片編輯工具等)。

適用於 iPhone 的 Splashtop Remote Desktop 應用程式不僅快速、簡單、安全，還可以免費試用！

如何從 iPhone 遠端存取電腦：

這並非只是在 iPhone 應用程式中進行簡化、受限的遠端存取。您就像坐在電腦前面一樣，隨時隨地遠端存取桌上型電腦，甚至也可以從 iPhone 遠端控制電腦並操作滑鼠。

Splashtop 快速、可靠、安全且易於部署。透過全球伺服器基礎架構、256 位元 AES 加密技術、裝置驗證和簡易部署，讓您輕鬆又安全地從 iPhone 遠端存取您的電腦。

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註冊帳戶即可免費試用 Splashtop Business Access。您會發現在幾分鐘內就可以使用 iPhone 遠端存取和控制桌面，像是從沒離開過電腦一樣。

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