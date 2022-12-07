可供個人和小型團隊在任何地點，透過任何裝置存取其工作電腦。
可供 IT 專業人員遠端支援裝置。即時修補程式管理功能以附加元件的形式提供。提供 On-Prem 選項。
IT 專業人員可透過即時修補程式、自動化技術、完整的可見度和控制能力，遠端監控、管理和保護裝置。
適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。提供 On-Prem 選項。
使用任何裝置進行遠端存取
使用 Splashtop，從家中的 Chromebook、平板電腦或智慧型手機遠端存取您的桌上型公務電腦。
從任一 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置，對 Windows、Mac 和 Linux 電腦執行遠端桌面存取。
從任一裝置主動存取 Android 裝置。
從任何裝置臨機遠端存取任何 Windows、Mac 或 Android 裝置 (或遠端檢視 iOS 和 Chrome OS 的畫面)。
無論您要遠端進入哪個裝置，或從哪個裝置進行連接，您都可以透過高效能連接、高品質串流和聲音享受自由的遠端存取體驗。
適合個人及團隊
安全且高效能的遠端存取，支援隨時隨地工作
可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。
臨機和主動遠端支援解決方案
適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。
遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求
滿足特殊合規需求
自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求
Android 主動遠端支援 →
存取 Android 裝置 →
Linux 適用的遠端存取 →
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