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透過 Splashtop 進行跨平台遠端存取

使用任何裝置進行遠端存取

不受限制的靈活彈性

使用 Splashtop，從家中的 Chromebook、平板電腦或智慧型手機遠端存取您的桌上型公務電腦。

  • 從任一 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置，對 Windows、Mac 和 Linux 電腦執行遠端桌面存取

  • 從任一裝置主動存取 Android 裝置。

  • 從任何裝置臨機遠端存取任何 Windows、Mac 或 Android 裝置 (或遠端檢視 iOS 和 Chrome OS 的畫面)。

無論您要遠端進入哪個裝置，或從哪個裝置進行連接，您都可以透過高效能連接、高品質串流和聲音享受自由的遠端存取體驗。

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安全且高效能的遠端存取，支援隨時隨地工作

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可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。

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