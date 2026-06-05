遠端存取：遠端桌面存取與雲計算

當您為員工提供遠端存取權限時，您可以使他們不必在某一特定時間在一個特定的位置來完成工作。據廣泛報導 ，允許員工遠端工作可以提高他們的生產力以及工作投入。
但是，您如何為您的團隊提供這種可能性？實際上，該解決方案通常是在雲還是遠端桌面之間進行選擇。近年來，雲越來越流行，因此許多企業對為什麼他們會選擇遠端桌面而不是新技術提出了疑問：
對於可以將 cloud 計算能力融入其流程的企業，為什麼遠端桌面會成為相關解決方案？
云不能做遠端桌面存取嗎？
但是，這兩個問題的答案是這樣的：
將遠端桌面軟體與雲進行比較就失去了重點。
雲端並不能取代遠端存取技術，而遠端存取軟體也不同於將您的 IT 環境遷移到雲端。然而，兩者之間有某些相似之處——雲端技術和遠端存取軟體都能促進協作：
在雲中，您可以隨時從任何裝置存取文件。
使用遠端桌面軟體，您可以從遠端位置存取特定的桌面，文件，應用程序以及與該桌面相關的其他所有內容。
遠端桌面軟體和基於雲的工具不是互斥的。似乎沒有必要為另一項爭論。但是，為什麼遠端存取計算是您的業務必不可少的工具（儘管該業務已經在利用雲）是有原因的：
它為您提供了更多的地面靈活性
出於法律原因，某些企業需要將其數據和內容保留在本地。有時，已經在本地基礎結構上進行了投資，因此可能有些企��業需要遠端桌面軟體，以便他們的員工可以使用任何設備從任何地方存取自己的電腦。
使用雲解決方案，可以將數據文件下載到遠端電腦。如果沒有適當的設備安全功能來保護文件的任何本地副本，無論是由遠端用戶主動下載的文件，還是在打開和查看文件時進行緩存的文件，這都會帶來一些風險。
使用Splashtop之類的遠端存取解決方案，文件可以保留在本地電腦上，並且仍在原始電腦上，並且遠端連線支持通過安全的遠端查看/流連線遠端查看和控製本地電腦。系統之間的文件傳輸是一項單獨的功能，管理員可以啟用或禁用它，並且日誌記錄可以跟踪已傳輸的所有文件。但通常，遠端存取連線僅包括流式傳輸，其中將系統的加密視頻視圖傳輸到查看電腦。所有數據本身都在本地電腦上保持安全。
遠端存取軟體對於某些任務更有效
如果您從事IT工作，您將了解遠端桌面軟體對於從公司中的任何地方接管一台電腦並執行安全更新，即時修復問題或僅需更新某些設置而無需離開自己的電腦的價值。台。這樣可以節省大量時間並保持較高的生產率。當您的HR部門恰好相距遙遠時，這也擴展到其他典型的業務實踐，例如HR員工培訓。建築行業的工程師可以使用遠端存取計算連接到系統，應用程序和設備，並從任何地方共享這些資源。
遠端桌面軟體可以擴展您已經擁有的任何IT環境（雲或無雲）。它可以實現更好的協作，這應該是任何新業務工具的考慮因素。
更好的業務協作
協作在業務中的重要性並不是什麼新鮮事。 在這一點上，我們都應該熟悉在協作環境中工作的好處：
改善業務績效
提升員工技能
信息共享以最大程度提高效率
協同合作可以降低成本
提高生產力
提升底線
在某些行業中，合作更為重要
通過文檔進行協作的能力很好；例如，您的通信部門需要快速製作新聞稿，並且需要幾隻手來實現這一目標。 但是，在其他領域的合作往往更為重要。
例如，在醫學上，協作可以成為生與死之間的區別。遠端存取軟體可以幫助醫生和護士如何護理處於危急狀況的人。他們可以將患者數據發送給同事以進行輸入，可以從移動設備監視專用設備，并快速接收重要數據以幫助做出重要決定。
醫療機構通常偏好使用遠端存取軟體來協助協作，因為它可以更可靠地支援桌面、診斷設備、伺服器、X光機等，而不會崩潰或失去網路連接。防止關鍵設備故障是至關重要的。能夠在不犧牲安全預防措施的情況下遠端存取資料（如依賴公共雲端可能發生的情況）使這些機構能夠遵守健康保險可攜性和責任法案 (HIPAA)、受保護健康資訊 (PHI) 和國際標準化組織 (ISO)，同時仍能獲得所有遠端存取的好處。
為您的業務找到合適的解決方案
並非所有的遠端存取軟體都是一樣的。如果您的企業需要可靠，安全且易於部署的重型遠端存取軟體，那麼您可以從Splashtop滿足您所有遠端存取需求的產品中受益。選擇一種既經濟又有效的複雜而強大的解決方案。您的公司將為此感謝您。
遠端存取軟體是最方便，安全和可靠的方式，可確保您的組織擁有正確的工具進行協作，在過程中具有靈活性，並使員工的工作效率達到最佳，同時又完全符合行業法規要求。
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